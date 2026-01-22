Kompleks mieszkalny Y-WAY

Apartamenty w pełni umeblowane, wykończone pod klucz.
Okres zwrotu wynosi 5-6 lat. 5 lat gwarancji na przedmiot.
Kompleks mieszkaniowy położony jest zaledwie 200 metrów od oceanu, w malowniczej okolicy Seseh, w najbardziej obiecującej lokalizacji Canggu.
Kompleksowe udogodnienia:
- Basen typu infinity z widokiem na ocean;
- Kino;
- Miejsce do grillowania;
- Parking;
- Teren rekreacyjny;
- 1 minuta do plaży;
- Centrum Canggu znajduje się 10 minut od kompleksu;
- W odległości spaceru od kawiarni i restauracji.
Zaliczka 25%. Roczny plan ratalny bez odsetek z płatnościami miesięcznymi.
Napisz lub zadzwoń do nas, dobierzemy nieruchomość według Twoich preferencji. Zorganizujemy bezpieczną transakcję z deweloperem!
*cena podana jest na dzień 13 marca 2024 r.