Kompleks mieszkalny Y-WAY

Canggu, Indonezja
od
$120,000
29.01.2026
$120,000
15.04.2024
$119,000
;
8
ID: 19404
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Badung
  • Miasteczko
    Canggu

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

O kompleksie

Apartamenty w pełni umeblowane, wykończone pod klucz.

Okres zwrotu wynosi 5-6 lat. 5 lat gwarancji na przedmiot.

Kompleks mieszkaniowy położony jest zaledwie 200 metrów od oceanu, w malowniczej okolicy Seseh, w najbardziej obiecującej lokalizacji Canggu.

Kompleksowe udogodnienia:
- Basen typu infinity z widokiem na ocean;
- Kino;
- Miejsce do grillowania;
- Parking;
- Teren rekreacyjny;
- 1 minuta do plaży;
- Centrum Canggu znajduje się 10 minut od kompleksu;
- W odległości spaceru od kawiarni i restauracji.

Zaliczka 25%. Roczny plan ratalny bez odsetek z płatnościami miesięcznymi.

Napisz lub zadzwoń do nas, dobierzemy nieruchomość według Twoich preferencji. Zorganizujemy bezpieczną transakcję z deweloperem!

*cena podana jest na dzień 13 marca 2024 r.

Lokalizacja na mapie

Edukacja
Jedzenie i picie
Rekreacja

Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
