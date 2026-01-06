  1. Realting.com
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Bukit, Indonezja
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w HOTELU BUTIKOWYM przy plaży Melasti, zarządzanym przez Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w HOTELU BUTIKOWYM przy plaży Melasti, zarządzanym przez Wyndham.
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a spa center and a children's campus, Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a spa center and a children's campus, Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Rezydencja in the hotel complex
Rezydencja in the hotel complex
Zespół mieszkaniowy New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.
Zespół mieszkaniowy Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.
Zespół mieszkaniowy A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Apart - hotel PREMIUM CLASS apartments in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Apart - hotel PREMIUM CLASS apartments in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Zespół mieszkaniowy Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Villas surrounded by tropical park 500 metres from the beach, Nunggalan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Villas surrounded by tropical park 500 metres from the beach, Nunggalan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy PANDAWA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy PANDAWA RESIDENCE
Apart - hotel Apartamenty u okeana
Bukit, Indonezja
