Kerobokan Klod, Indonezja

od €228,747

60–121 m² 2

Poddaj się: 2023

Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Apartamenty w prestiżowym kompleksie mieszkaniowym THE UMALAS SIGNATURE z idealną lokalizacją w popularnej dzielnicy Umalas, z rozwiniętą infrastrukturą społeczną w odległości spaceru. Wszystkie apartamenty wyposażone są w nowoczesne inteligentne systemy, wysokiej jakości materiały wykończeniowe i nowoczesne meble. Z każdego mieszkania możesz cieszyć się niesamowitym pięknem Bali. Przy minimalnym początkowym wkładzie 30%. Kompleks oferuje wiele rozrywki dla komfortowego pobytu: basen, studio jogi, siłownia, restauracja, kino, spa, plac zabaw dla dzieci, parking, taras na świeżym powietrzu podczas wypadku. Idealny do stałego pobytu i inwestycji, wzrost wartości nieruchomości o 80% w ciągu 1,5 roku. Pełna pomoc prawna od początku do końca transakcji! Zadzwoń lub napisz! Przeprowadzimy pełną konsultację za darmo! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.