  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Małe Wyspy Sundajskie Zachodnie
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Małe Wyspy Sundajskie Zachodnie, Indonezja

Lombok Timur
2
Jerowaru
2
tanjung skuie
2
Bima
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy SKY GARDEN
Zespół mieszkaniowy SKY GARDEN
Zespół mieszkaniowy SKY GARDEN
Zespół mieszkaniowy SKY GARDEN
Zespół mieszkaniowy SKY GARDEN
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SKY GARDEN
Zespół mieszkaniowy SKY GARDEN
Desa Rora, Indonezja
od
$110,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 40 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowoczesny apartament z wykończeniem pod klucz.Podwyżki cen o ponad 25%. Wypożyczenie wynosi 15%.Apartamenty z mebli i dekoracji klasy premium. Pięć minut do oceanu.Premium kompleks mieszkalny z pięciogwiazdkowym serwisem i infrastrukturą. 5 minut do oceanu.Atmosfera relaksu powstaje wewnątr…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Apart - hotel Villa project showcasing glamp villa
Apart - hotel Villa project showcasing glamp villa
Apart - hotel Villa project showcasing glamp villa
Apart - hotel Villa project showcasing glamp villa
Apart - hotel Villa project showcasing glamp villa
Pokaż wszystko Apart - hotel Villa project showcasing glamp villa
Apart - hotel Villa project showcasing glamp villa
tanjung skuie, Indonezja
od
$34,990
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż: 80 Years Leasehold Wille Glamp z 1 sypialnią, przedstawiamy willę Glamp na urokliwej wyspie Lombok. Jeśli szukasz niedrogiego zakwaterowania, nasza willa z jedną sypialnią w stylu glamping może być idealnym wyborem dla Ciebie. Chociaż ta willa nie ma własnej łazienki, kilka w…
Deweloper
Arya Properties
Zostaw prośbę
Apart - hotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Apart - hotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Apart - hotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Apart - hotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Apart - hotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Pokaż wszystko Apart - hotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Apart - hotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
tanjung skuie, Indonezja
od
$89,990
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: 80-letnia umowa najmu Odkryj ten apartament z 3 sypialniami położony w Sunut Lombok. Ten przestronny układ dzienny, składający się z trzech sypialni i salonu, jest idealny dla dużej rodziny lub grupy przyjaciół potrzebujących dodatkowych pomieszczeń do różnych celów. Mieszkanie…
Deweloper
Arya Properties
Zostaw prośbę
OneOne
Na mapie
Realting.com
Udać się