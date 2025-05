Kompleks mieszkalny Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia

Dwupiętrowe wille w dwóch sąsiednich kompleksach są oferowane. Z 13 willi można kupić 7. Wille znajdują się obok strefy premium SimpsonNusa Dua, w otoczeniu najdroższych hoteli i najlepszych plaż na wyspie. Dzięki nowej czteropasmowej autostradzie z lotniska na półwysep, ziemie kompleksu zostały przeniesione do strefy turystycznej, co czyni projekt najbardziej obiecującym do wynajęcia.

Każda willa posiada własny dziedziniec z basenem, otoczony bujną roślinnością. Przegrody pomiędzy działkami pozwolą Ci poczuć prywatność na swoim terytorium. Kompleks jest idealny na romantyczny pobyt, dzięki wdrożeniu koncepcji Relax: wyposażone miejsce do jogi w willi, usługi osobistego concierge

Kompleks został ukończony w I kwartale 2025 roku i jest teraz gotowy do obsadzenia.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Obiekt położony jest w obiecującej i rozwijającej się dzielnicy Bethansa Bali, w otoczeniu luksusowych hoteli i 7 minut jazdy od plaż Melasti i Pandawa.