Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Indonezja

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Często zadawane pytania dotyczące nieruchomości na sprzedaż w Indonezji
Dlaczego warto kupić nieruchomość w Indonezji?
Zakup indonezyjskich nieruchomości pozwala mieszkać w kraju o dobrym środowisku, łagodnym klimacie i wielu obszarach plażowych. Zakup jest również korzystny pod względem inwestycyjnym: lokalne mieszkania i domy regularnie rosną w cenie ze względu na duży napływ obcokrajowców.
W których dzielnicach i miastach najczęściej kupowane są nieruchomości w Indonezji?
Najpopularniejsze obszary dla inwestorów znajdują się na wyspie Bali. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się Umalas i Changgu, gdzie luksusowe wille sąsiadują z plażami.
Oprócz Bali inwestorzy często wybierają Dżakartę i Surabaya. Miasta te przyciągają nabywców dużą liczbą niedrogich i wygodnych nieruchomości.
Jakie są średnie ceny nieruchomości w Indonezji?
Cena za metr kwadratowy waha się od 1300 do 3500 euro. Najdroższe obiekty znajdują się w pobliżu wybrzeża.
Czy jest jakiś sposób na zakup nieruchomości w Indonezji bez zawierania umowy?
Tak, należy udzielić pełnomocnictwa swojemu przedstawicielowi. Można również kupić nieruchomość w Indonezji zdalnie za pośrednictwem jednej z lokalnych agencji nieruchomości, która będzie pośredniczyć w transakcji.