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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Indonezja

;
Bali
3185
Lesser Sunda Islands
3217
Kuta Selatan
964
Ubud District
351
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3 302 obiekty total found
Willa w Lesser Sunda Islands, Indonezja
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Willa
Lesser Sunda Islands, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Re Villas Ubud 2 to butikowa kolekcja luksusowych willi basenowych przeznaczonych do nowocze…
$159,000
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Willa 5 pokojów w Ungasan, Indonezja
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Willa 5 pokojów
Ungasan, Indonezja
Pokoje 5
Sypialnie 5
Powierzchnia 380 m²
Przestronny willa z 5 sypialniami w dzielnicy Balangan, Jimbaran!Prefabrykowana willa z 5 sy…
$292,000
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Willa w Ubud District, Indonezja
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Willa
Ubud District, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Odkryj szczyt wyspy mieszkającej z tym wyrafinowanym dwupoziomowym luksusowym miejscem zamie…
$508,248
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Willa w Sumbawa, Indonezja
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Willa
Sumbawa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 138 m²
Rinjani Bay 1- Bedroom Pool Villa jest jednym z tylko 12 willi wyłącznie umieszczone w ośrod…
$288,750
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Willa 3 pokoi w Kerobokan Kelod, Indonezja
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Willa 3 pokoi
Kerobokan Kelod, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Elegancki dom dwupiętrowy w bujnej zielonej okolicy Umalas - cichej i prywatnej lokalizacji …
$259,000
VAT
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Willa 2 pokoi w Kuta Selatan, Indonezja
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Willa 2 pokoi
Kuta Selatan, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 1
Ready-made wille w rejonie Pandawy!Oasis Villas Pandawa by PRO BALI REAL ESTATE to funkcjonu…
$265,000
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TekceTekce
Willa 2 pokoi w Ungasan, Indonezja
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Willa 2 pokoi
Ungasan, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 151 m²
Villa z inteligentnym systemem domu na Bukita - gotowy obiekt w pobliżu plaży Melastie!Willa…
$330,000
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Willa 2 pokoi w Penestanan, Indonezja
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Willa 2 pokoi
Penestanan, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 96 m²
Ready-made willa z 2 sypialniami w Ubud!Villa COMO od dewelopera Dream House jest gotową wil…
$233,000
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Willa 3 pokoi w Penestanan, Indonezja
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Willa 3 pokoi
Penestanan, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 202 m²
Przestronny willa z 3 sypialniami w Ubud!Villa Casa Mira z dewelopera Dream House jest gotow…
$424,500
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Szeregowiec 2 pokoi w Tibubeneng, Indonezja
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Szeregowiec 2 pokoi
Tibubeneng, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 2
Pensjonat Premium w dzielnicy Berawa, Changu!Oasis III jest ready-made premium kamienica w o…
$329,000
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Willa 3 pokoi w Ungasan, Indonezja
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Willa 3 pokoi
Ungasan, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 2
Premium wille 2 minuty od plaży Melasti!Melasti Dream Residence to zamknięty kompleks luksus…
$200,000
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Willa 3 pokoi w Lesser Sunda Islands, Indonezja
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Willa 3 pokoi
Lesser Sunda Islands, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Przytulna willa w pobliżu plaży Lovina!Nowoczesna willa jednopiętrowa w dzielnicy Lovina, Bu…
$165,000
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Willa 2 pokoi w Pererenan, Indonezja
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Willa 2 pokoi
Pererenan, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 111 m²
Ready-made willa dla biznesu mieszkalnego i wynajmu w jednym z najlepszych miejsc na BaliNow…
$249,000
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DDA Real Estate
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Willa 2 pokoi w Lesser Sunda Islands, Indonezja
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Willa 2 pokoi
Lesser Sunda Islands, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny minimalista Willa Freehold w Ungasan!Przygotowana dwupiętrowa willa w obszarze Un…
$196,000
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Willa 3 pokoi w Lesser Sunda Islands, Indonezja
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Willa 3 pokoi
Lesser Sunda Islands, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa Freehold z 3 sypialniami w Ungasan!Nowa willa w okolicy Ungasan jest nowocz…
$184,000
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Willa 1 pokój w Penestanan, Indonezja
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Willa 1 pokój
Penestanan, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 100 m²
Willa gotowa z 1 sypialnią w malowniczej okolicy Ubud!Villa Orion z dewelopera Dream House j…
$237,350
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Willa w Mengwi, Indonezja
Willa
Mengwi, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Odkryj nowoczesny luksus i wellness z tym 62 m ² Deluxe Suite z jacuzzi w Swiss- Belhita Can…
$225,020
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Willa w Kute, Indonezja
Willa
Kute, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Ta willa Lombok znajduje się na jednej z najbardziej niezwykłych pozycji w Azji Południowo-W…
$139,990
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Willa w Kute, Indonezja
Willa
Kute, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Ta inwestycja w nieruchomości Lombok stanowi najsilniejszą propozycję wartości na jednym z n…
$229,990
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Willa w Mengwi, Indonezja
Willa
Mengwi, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Doświadczenie wyrafinowanego wellness z tego 57 m ² Deluxe Suite z jacuzzi w Swiss- Belresor…
$220,000
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Willa 3 pokoi w Lesser Sunda Islands, Indonezja
Willa 3 pokoi
Lesser Sunda Islands, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa Readymade o powierzchni 112 metrów kwadratowych. z prywatnym basenem w prestiżowej oko…
$165,000
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Willa w Mengwi, Indonezja
Willa
Mengwi, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Przeżyj luksusowe wellness z tym 110 m ² River Suite z prywatnym basenem w Swiss- Belresort …
$358,000
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Willa w Mengwi, Indonezja
Willa
Mengwi, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Odkryj nowoczesny wellness z tym 57 m ² Deluxe Suite z jacuzzi w Swiss- Belresort Anahita Ca…
$220,000
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Willa w Mengwi, Indonezja
Willa
Mengwi, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Doświadcz rzadkiej okazji do posiadania ready-zbudowany 69 m ² Deluxe Suite z jacuzzi w Swis…
$245,080
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Willa w Mengwi, Indonezja
Willa
Mengwi, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Przeżyj luksusowe wellness z tym 72 m ² River Suite z prywatnym basenem w Swiss- Belresort A…
$328,000
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Willa w Kute, Indonezja
Willa
Kute, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Ta luksusowa willa Lombok jest flagową ofertą na jednym z najbardziej niezwykłych ośrodków p…
$339,990
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Willa w Mengwi, Indonezja
Willa
Mengwi, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Odkryj nowoczesny wellness z tym 57 m ² Deluxe Suite z jacuzzi w Swiss- Belresort Anahita Ca…
$220,000
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Willa w Sumba Barat Daya, Indonezja
Willa
Sumba Barat Daya, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Ta inwestycja w willę Sumba znajduje się w samym sercu jednego z najbardziej interesujących …
$94,990
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Willa w Sumba Barat Daya, Indonezja
Willa
Sumba Barat Daya, Indonezja
Sypialnie 2
Dwupokojowa willa przy plaży Sumba, Indonezja jest zalecaną jednostką w tym rozwoju - i z do…
$134,990
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Willa w Mengwi, Indonezja
Willa
Mengwi, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Doświadcz wyrafinowanego wellness z tego 68 m ² River Suite z prywatnym basenem w Swiss- Bel…
$318,800
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Typy nieruchomości w Indonezja.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Indonezja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe

Często zadawane pytania dotyczące nieruchomości na sprzedaż w Indonezji

Dlaczego warto kupić nieruchomość w Indonezji?

Zakup indonezyjskich nieruchomości pozwala mieszkać w kraju o dobrym środowisku, łagodnym klimacie i wielu obszarach plażowych. Zakup jest również korzystny pod względem inwestycyjnym: lokalne mieszkania i domy regularnie rosną w cenie ze względu na duży napływ obcokrajowców.

W których dzielnicach i miastach najczęściej kupowane są nieruchomości w Indonezji?

Najpopularniejsze obszary dla inwestorów znajdują się na wyspie Bali. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się Umalas i Changgu, gdzie luksusowe wille sąsiadują z plażami.
Oprócz Bali inwestorzy często wybierają Dżakartę i Surabaya. Miasta te przyciągają nabywców dużą liczbą niedrogich i wygodnych nieruchomości.

Jakie są średnie ceny nieruchomości w Indonezji?

Cena za metr kwadratowy waha się od 1300 do 3500 euro. Najdroższe obiekty znajdują się w pobliżu wybrzeża.

Czy jest jakiś sposób na zakup nieruchomości w Indonezji bez zawierania umowy?

Tak, należy udzielić pełnomocnictwa swojemu przedstawicielowi. Można również kupić nieruchomość w Indonezji zdalnie za pośrednictwem jednej z lokalnych agencji nieruchomości, która będzie pośredniczyć w transakcji.
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