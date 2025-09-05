  1. Realting.com
  3. Apart hotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.

Apart hotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.

Tabanan, Indonezja
ID: 27563
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 001154
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 5.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Tabanan

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Inwestycje w centrum miasta twórczego Nuanu na Bali.
Pierwszy hotel w Nuanu Creative City, otwarty na prywatne inwestycje.

Hotel położony jest w centrum kreatywnego klastra Nuanu Creative City na południowo-zachodnim wybrzeżu Bali w Nuanu, na działce 8.400 m2.

To nie jest tylko nowy obiekt. Jest częścią zintegrowanego ekosystemu opartego na kulturze, kreatywności i zrównoważonym rozwoju.

Jest to rzadka okazja do inwestowania w segment charakteryzujący się rosnącym popytem, ograniczoną podażą i długoterminowym potencjałem wzrostu wartości.

Integracja z infrastrukturą miasta twórczego Nuanu:

  • Dostęp do ponad 30 rodzajów unikalnego wypoczynku: przestrzenie artystyczne, centra wellness, spa, restauracje;
  • Roczny program festiwali i imprez kulturalnych;
  • W sumie 41 jednostek hotelowych z pełnym zarządzaniem Nuanu Hospitality są dostępne na sprzedaż.

ROI: 12,5% Obwieszczenie - 15% (w zależności od wybranego typu pokoju w hotelu)

W sprzedaży:

  • Ocean View - 7 pokoi
  • Pokój standardowy 37 m2 - 5 szt.
  • Pokój w rogu z widokiem na ocean 47 m2 - 2 jednostki

Widok na basen - 21 pokoi

  • Pokój standardowy 37 m2 - 10 szt.
  • Pokój w rogu z widokiem na ocean 47 m2 - 4 jednostki
  • Pokój z mezzanine 62 m2 - 7 jednostek

Widok na ogród - 13 pokoi

  • Pokój standardowy 37 m2 - 5 szt.
  • Pokój w rogu z widokiem na ocean 47 m2 - 2 jednostki
  • Pokój z mezzanine 62 m2 - 6 jednostek

Wszystkie pokoje są wyposażone we wszystko, co niezbędne do komfortowego pobytu, w tym nowoczesne meble, sprzęt i udogodnienia.

  • Płatność zaliczkowa 30%
  • Brak raty% do końca budowy.

Zakończenie budowy: 4. kwartał 2026 r.

Infrastruktura:

  • Nowoczesny design z elementami kultury lokalnej
  • Basen 420 m2
  • Restauracja i bar
  • Sala fitness
  • Obszar konferencji
  • I wiele więcej

Infrastruktura ta zapewnia mieszkańcom wygodę i wygodny styl życia bez konieczności opuszczania kompleksu.

Lokalizacja na mapie

Tabanan, Indonezja

