Apart hotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.

Inwestycje w centrum miasta twórczego Nuanu na Bali.

Pierwszy hotel w Nuanu Creative City, otwarty na prywatne inwestycje.

Hotel położony jest w centrum kreatywnego klastra Nuanu Creative City na południowo-zachodnim wybrzeżu Bali w Nuanu, na działce 8.400 m2.

To nie jest tylko nowy obiekt. Jest częścią zintegrowanego ekosystemu opartego na kulturze, kreatywności i zrównoważonym rozwoju.

Jest to rzadka okazja do inwestowania w segment charakteryzujący się rosnącym popytem, ograniczoną podażą i długoterminowym potencjałem wzrostu wartości.

Integracja z infrastrukturą miasta twórczego Nuanu:

Dostęp do ponad 30 rodzajów unikalnego wypoczynku: przestrzenie artystyczne, centra wellness, spa, restauracje;

Roczny program festiwali i imprez kulturalnych;

W sumie 41 jednostek hotelowych z pełnym zarządzaniem Nuanu Hospitality są dostępne na sprzedaż.

ROI: 12,5% Obwieszczenie - 15% (w zależności od wybranego typu pokoju w hotelu)

W sprzedaży:

Ocean View - 7 pokoi

Pokój standardowy 37 m2 - 5 szt.

Pokój w rogu z widokiem na ocean 47 m2 - 2 jednostki

Widok na basen - 21 pokoi

Pokój standardowy 37 m2 - 10 szt.

Pokój w rogu z widokiem na ocean 47 m2 - 4 jednostki

Pokój z mezzanine 62 m2 - 7 jednostek

Widok na ogród - 13 pokoi

Pokój standardowy 37 m2 - 5 szt.

Pokój w rogu z widokiem na ocean 47 m2 - 2 jednostki

Pokój z mezzanine 62 m2 - 6 jednostek

Wszystkie pokoje są wyposażone we wszystko, co niezbędne do komfortowego pobytu, w tym nowoczesne meble, sprzęt i udogodnienia.

Płatność zaliczkowa 30%

Brak raty% do końca budowy.

Zakończenie budowy: 4. kwartał 2026 r.

Infrastruktura:

Nowoczesny design z elementami kultury lokalnej

Basen 420 m2

Restauracja i bar

Sala fitness

Obszar konferencji

I wiele więcej

Infrastruktura ta zapewnia mieszkańcom wygodę i wygodny styl życia bez konieczności opuszczania kompleksu.