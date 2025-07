Kompleks mieszkalny Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.

Inwestycje w luksusowe nieruchomości w Bali od dewelopera z 20 + lat doświadczenia w Bali!

Nasza premia BOUTIQUE HOTEL Prima Rezydencja, znajduje się w jednym z najlepszych miejsc - na głównej ulicy Bali - Canggu, zaledwie 300 metrów od Batu Bolong Beach.

Obszar Canggu jest jednym z najbardziej popularnych miejsc wśród turystów. Istnieje wiele infrastruktury, doskonałe plaże do surfowania, kluby plażowe, ośrodki spa i restauracje.

Projekt obejmuje 120 jednostek z jedną i dwoma sypialniami.

Kompleks hotelowy stanie się częścią kolekcji hoteli zarządzanych przez międzynarodowego operatora Colliers.

Liczba sypialni: 1, 2

Powierzchnia: 50 m2 - 93 m2

Meble: pełne

Wszystkie pokoje są wyposażone we wszystko, co jest niezbędne do komfortowego pobytu, w tym nowoczesne meble, urządzenia i udogodnienia.

Cena:

Apartament jednoosobowy 50,4 m2 od 189,000 USD

Dwupokojowe mieszkanie 93.1 m2 od 378000 USD

Leasehold 40 lat + 30 przedłużenia

Czynsz: Zapewnienie stabilnego dochodu od 12,5%

Biznes, który nie wymaga żadnego zaangażowania w proces!

Płatność zaliczkowa 30%

Brak raty% do końca budowy.

Zakończenie budowy: 3. kwartał 2027 r.

Infrastruktura:

Pula nieskończoności

Centrum Spa

Przestronne restauracja

Miejsce pracy

Dach z tarasem

I wiele więcej

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.