Kompleks mieszkalny

Projekt znajduje się na najbardziej "Instagrammable" nabrzeża oceanowego na 27 ha i składa się z willi, kamienic i apartamentów. Kompleks posiada kompleksową infrastrukturę o powierzchni 20 000 m ², przeznaczoną do wspierania komfortowej rekreacji i codziennego życia mieszkańców. Na terytorium znajduje się przedszkole dla 300 dzieci, jak również angielskojęzyczna szkoła podstawowa, gdzie edukacja opiera się na systemie Walford- Steiner, z priorytetem przyznanym właścicielom i najemcom nieruchomości.

Na terytorium kompleksu znajduje się epicki basen laguny z wodą oceaniczną, 40 * 50 metrów. A 500 metrów od hotelu znajduje się najlepsza plaża na Bali - Melasti, z czystym piaskiem i wygodnymi klubami plażowymi. Lokalizacja kompleksu jest najbardziej prestiżowa na wyspie i dlatego w sąsiedztwie znajdują się 5-gwiazdkowe hotele, takie jak Hilton, Kempinski i Ritz- Carlton.



Układ (pod klucz):

Studio Apartament / Powierzchnia od 33 m ² / Cena od 132,000 dolarów

Studio Apartament (dwupoziomowy) / Powierzchnia od 45 m ² / Cena od 161,300 dolarów

Studio Apartament (basen i ogród) / Powierzchnia od 45 m ² / Cena od 181500 dolarów

Apartament / Powierzchnia od 50 m ² / Cena od 175000 dolarów

Apartament (basen) / Powierzchnia od 62 m ² / Cena od 270,800 dolarów

1-sypialnia Townhouse (duplex & basen) / Powierzchnia od 70 m ² / Cena od 245000 dolarów

2-pokojowe Townhouse (duplex & basen) / Powierzchnia od 77 m ² / Cena od 327,600 dolarów

3-pokojowe Townhouse (duplex i basen) / Powierzchnia od 90 m ² / Cena od 393,200 dolarów

1-sypialnia Willa (basen) / Powierzchnia od 55 m ² / Cena od 237,200 dolarów

1-sypialnia Willa (basen) / Powierzchnia od 65 m ² / Cena od 273000 dolarów

1-sypialnia Willa (basen) / Powierzchnia od 75 m ² / Cena od 337,600 dolarów

Willa (basen) / Powierzchnia od 120 m ² / Cena od 497,300 dolarów



Projekt jest zbudowany zgodnie z zasadą parku miejskiego, w tym własnych obiektów społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych w połączeniu z rozległym krajobrazu. Architektura projektu ma charakter strefowy i obejmuje od nowoczesnego klasycyzmu do orientalnego stylu z japońskimi ogrodami.

Infrastruktura:

Parki

Piekarnie

Restauracje

Lagoon Pool

Superrynek

Kawiarnie

Centrum Spa i Jogi

Przedszkole i szkoła

Pomieszczenia biurowe klasy A

Galeria Boutique mody

Projekt zmienia postrzeganie biznesu na Bali i tworzy pierwszy klaster innowacji, który stanie się ośrodkiem ciężkości najbardziej postępowych sektorów gospodarki, innowacyjnych technologii, kreatywności i sztuki. Najlepsze firmy z całego świata otrzymają dotację, która pozwoli im wynająć biuro za darmo przez 1 rok, tak długo jak pracownicy żyją w projekcie.



Projekt przewiduje firmę zarządzającą, która zajmuje się wszystkimi kwestiami związanymi z wynajmem nieruchomości. Dochód inwestorów jest w pełni pasywny i wynosi około 12% ROI rocznie w przypadku wynajmu długoterminowego i około 20% ROI rocznie w przypadku wynajmu dziennego. Jednocześnie spółka zarządzająca dba o księgowość, optymalizację i płatności podatkowe, a inwestorzy otrzymują zysk netto co 3 miesiące.