  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Kuta Selatan
  4. Kompleks mieszkalny

Kompleks mieszkalny

Ungasan, Indonezja
od
$132,000
BTC
1.5701137
ETH
82.2963731
USDT
130 506.3547697
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
16 1
Zostawić wniosek
ID: 27480
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 24.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Badung
  • Miasto
    Kuta Selatan
  • Wioska
    Ungasan

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Projekt znajduje się na najbardziej "Instagrammable" nabrzeża oceanowego na 27 ha i składa się z willi, kamienic i apartamentów. Kompleks posiada kompleksową infrastrukturę o powierzchni 20 000 m ², przeznaczoną do wspierania komfortowej rekreacji i codziennego życia mieszkańców. Na terytorium znajduje się przedszkole dla 300 dzieci, jak również angielskojęzyczna szkoła podstawowa, gdzie edukacja opiera się na systemie Walford- Steiner, z priorytetem przyznanym właścicielom i najemcom nieruchomości.

Na terytorium kompleksu znajduje się epicki basen laguny z wodą oceaniczną, 40 * 50 metrów. A 500 metrów od hotelu znajduje się najlepsza plaża na Bali - Melasti, z czystym piaskiem i wygodnymi klubami plażowymi. Lokalizacja kompleksu jest najbardziej prestiżowa na wyspie i dlatego w sąsiedztwie znajdują się 5-gwiazdkowe hotele, takie jak Hilton, Kempinski i Ritz- Carlton.

Układ (pod klucz):

  • Studio Apartament / Powierzchnia od 33 m ² / Cena od 132,000 dolarów
  • Studio Apartament (dwupoziomowy) / Powierzchnia od 45 m ² / Cena od 161,300 dolarów
  • Studio Apartament (basen i ogród) / Powierzchnia od 45 m ² / Cena od 181500 dolarów
  • Apartament / Powierzchnia od 50 m ² / Cena od 175000 dolarów
  • Apartament (basen) / Powierzchnia od 62 m ² / Cena od 270,800 dolarów

  • 1-sypialnia Townhouse (duplex & basen) / Powierzchnia od 70 m ² / Cena od 245000 dolarów
  • 2-pokojowe Townhouse (duplex & basen) / Powierzchnia od 77 m ² / Cena od 327,600 dolarów
  • 3-pokojowe Townhouse (duplex i basen) / Powierzchnia od 90 m ² / Cena od 393,200 dolarów

  • 1-sypialnia Willa (basen) / Powierzchnia od 55 m ² / Cena od 237,200 dolarów
  • 1-sypialnia Willa (basen) / Powierzchnia od 65 m ² / Cena od 273000 dolarów
  • 1-sypialnia Willa (basen) / Powierzchnia od 75 m ² / Cena od 337,600 dolarów
  • Willa (basen) / Powierzchnia od 120 m ² / Cena od 497,300 dolarów

Projekt jest zbudowany zgodnie z zasadą parku miejskiego, w tym własnych obiektów społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych w połączeniu z rozległym krajobrazu. Architektura projektu ma charakter strefowy i obejmuje od nowoczesnego klasycyzmu do orientalnego stylu z japońskimi ogrodami.

Infrastruktura:

  • Parki
  • Piekarnie
  • Restauracje
  • Lagoon Pool
  • Superrynek
  • Kawiarnie
  • Centrum Spa i Jogi
  • Przedszkole i szkoła
  • Pomieszczenia biurowe klasy A
  • Galeria Boutique mody

Projekt zmienia postrzeganie biznesu na Bali i tworzy pierwszy klaster innowacji, który stanie się ośrodkiem ciężkości najbardziej postępowych sektorów gospodarki, innowacyjnych technologii, kreatywności i sztuki. Najlepsze firmy z całego świata otrzymają dotację, która pozwoli im wynająć biuro za darmo przez 1 rok, tak długo jak pracownicy żyją w projekcie.

Projekt przewiduje firmę zarządzającą, która zajmuje się wszystkimi kwestiami związanymi z wynajmem nieruchomości. Dochód inwestorów jest w pełni pasywny i wynosi około 12% ROI rocznie w przypadku wynajmu długoterminowego i około 20% ROI rocznie w przypadku wynajmu dziennego. Jednocześnie spółka zarządzająca dba o księgowość, optymalizację i płatności podatkowe, a inwestorzy otrzymują zysk netto co 3 miesiące.

Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Willa
Powierzchnia, m² 55.0
Cena za m², USD 4,967
Cena mieszkania, USD 273,200
Mieszkania Kawalerka
Powierzchnia, m² 33.0
Cena za m², USD 4,000
Cena mieszkania, USD 132,000

Lokalizacja na mapie

Ungasan, Indonezja

Wideo recenzja zespół mieszkaniowy

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna

Wiadomości dla programistów

16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
Wszystkie wiadomości
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Baza Kedungu
Lesser Sunda Islands, Indonezja
od
$79,000
Zespół mieszkaniowy ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Lesser Sunda Islands, Indonezja
od
$170,000
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$497,420
Zespół mieszkaniowy New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonezja
od
$278,555
Zespół mieszkaniowy XO PROJECT I
Canggu, Indonezja
od
$140,000
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny
Ungasan, Indonezja
od
$132,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy NUGRAA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy NUGRAA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy NUGRAA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy NUGRAA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy NUGRAA RESIDENCE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy NUGRAA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy NUGRAA RESIDENCE
Canggu, Indonezja
od
$142,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w tętniącym życiem centrum Canggu. Apartamenty zaprojektowano w nowoczesnym stylu tropikalnym. W pełni umeblowane. Każdy apartament posiada wyposażoną prywatną saunę. Termin realizacji: marzec 2025. Kompleks posiada zróżnicowaną infrastrukturę: - Basen; - Całodobowy ko…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy OM APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy OM APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy OM APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy OM APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy OM APARTMENTS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy OM APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy OM APARTMENTS
Wana Giri, Indonezja
od
$160,676
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 58 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Apartament Premium z najlepszą lokalizacją turystyczną. Zwrot za 4-6 lat. Smycz. Wzrost kosztów w ciągu 2 lat. ZWROT Z INWESTYCJI 15-20%. OM APARTMENTS apartament z tarasem i basenem. Ultranowoczesny wystrój wnętrz. Wyposażenie apartamentu: łóżko, szafa, sofa, lodówka, system audio w sypi…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
57.6
160,676
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonezja
od
$99,484
Oferujemy apartamenty hotelowe z tarasami i widokiem na ocean.Rezydencja łączy rozległy styl życia, najlepszą kurację uzdrowiskową i programy odnowy biologicznej. Projekt obejmuje nie tylko premium rezydencje, ale także przestrzeń przestrzenną zgodnie z najlepszymi tradycjami europejskich oś…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się