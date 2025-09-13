Kompleks mieszkalny Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.

Inwestycje w luksusowe nieruchomości w Bali od dewelopera!
Nasz premium hotel butikowy, położony w jednym z najlepszych miejsc na Bali - 400 metrów od plaży Melasti, Bukit.
Projekt obejmuje 90 jednostek, zaprojektowanych z naciskiem na unikalny styl, panoramiczne widoki, wysoki poziom obsługi.
Kompleks hotelowy stanie się częścią kolekcji hoteli międzynarodowej sieci Wyndham Hotels & Resorts.
Wyndham Hotels & Resorts to globalna sieć ponad 9000 hoteli w 95 krajach.
Wszystkie pokoje są wyposażone we wszystko, co jest niezbędne do komfortowego pobytu, w tym nowoczesne meble, urządzenia i udogodnienia.
Cena:
Dla inwestorów:
Biznes, który nie wymaga żadnego zaangażowania w proces!
Będzie aplikacja mobilna, w której inwestorzy będą mogli zobaczyć w Internecie obłożenie i rentowność!
Płatność zaliczkowa 30%
Brak raty% do końca budowy.
Zakończenie budowy: 2. kwartał 2027 r.
Infrastruktura:
Infrastruktura ta zapewnia mieszkańcom wygodę i wygodny styl życia bez konieczności opuszczania kompleksu.