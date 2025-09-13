  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Kecamatan Karangasem
  4. Kompleks mieszkalny Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.

Kompleks mieszkalny Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.

Bukit, Indonezja
od
$112,900
BTC
1.3429230
ETH
70.3883373
USDT
111 622.4807083
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
10
Zostawić wniosek
ID: 27983
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 13.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Karangasem
  • Miasto
    Kecamatan Karangasem
  • Wioska
    Bukit

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Inwestycje w luksusowe nieruchomości w Bali od dewelopera!

Nasz premium hotel butikowy, położony w jednym z najlepszych miejsc na Bali - 400 metrów od plaży Melasti, Bukit.

Projekt obejmuje 90 jednostek, zaprojektowanych z naciskiem na unikalny styl, panoramiczne widoki, wysoki poziom obsługi.

Kompleks hotelowy stanie się częścią kolekcji hoteli międzynarodowej sieci Wyndham Hotels & Resorts.
Wyndham Hotels & Resorts to globalna sieć ponad 9000 hoteli w 95 krajach.

  • Liczba sypialni: studio, 1
  • Powierzchnia: 22 m2 - 65 m2
  • Meble: pełne

Wszystkie pokoje są wyposażone we wszystko, co jest niezbędne do komfortowego pobytu, w tym nowoczesne meble, urządzenia i udogodnienia.

Cena:

  • 1pokojowe apartamenty o powierzchni 29- 36 m2, cena od 112,900 USD
  • 2pokojowe apartamenty o powierzchni 54- 65 m2, cena od 229,000 USD

Dla inwestorów:

  • Resale: Zysk 30%
  • Czynsz: Zapewnienie stabilnego dochodu do 16%

Biznes, który nie wymaga żadnego zaangażowania w proces!
Będzie aplikacja mobilna, w której inwestorzy będą mogli zobaczyć w Internecie obłożenie i rentowność!

Płatność zaliczkowa 30%
Brak raty% do końca budowy.

Zakończenie budowy: 2. kwartał 2027 r.

Infrastruktura:

  • Pula nieskończoności
  • Centrum Spa
  • Przestronne restauracja
  • Miejsce pracy
  • Dach z tarasem
  • I wiele więcej

Infrastruktura ta zapewnia mieszkańcom wygodę i wygodny styl życia bez konieczności opuszczania kompleksu.

Lokalizacja na mapie

Bukit, Indonezja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Sanur Kaja, Indonezja
od
$373,065
Zespół mieszkaniowy ALEX VILLAS COMPLEX 8
Tegalinggah, Indonezja
od
$310,000
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Canggu, Indonezja
od
$110,000
Zespół mieszkaniowy VODOPAD
Penestanan, Indonezja
od
$67,000
Zespół mieszkaniowy Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Bukit, Indonezja
od
$288,503
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Bukit, Indonezja
od
$112,900
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy PANDAWA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy PANDAWA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy PANDAWA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy PANDAWA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy PANDAWA RESIDENCE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy PANDAWA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy PANDAWA RESIDENCE
Bukit, Indonezja
od
$134,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 40–153 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Ekskluzywny kompleks willi i apartamentów na rajskiej wyspie. Kompleks przeznaczony jest do zamieszkania stałego oraz inwestycji.  Zaprojektowano 4 rzędy dwupiętrowych willi z pięknym widokiem na ocean. 3 bloki komfortowych apartamentów. Na dachu znajduje się zaciszne miejsce do medytacji …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
40.0
134,000
Willa
40.0 – 153.0
244,000 – 446,900
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy CANGGU SECRETS
Zespół mieszkaniowy CANGGU SECRETS
Zespół mieszkaniowy CANGGU SECRETS
Zespół mieszkaniowy CANGGU SECRETS
Zespół mieszkaniowy CANGGU SECRETS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy CANGGU SECRETS
Zespół mieszkaniowy CANGGU SECRETS
Canggu, Indonezja
od
$209,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 60–85 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Designerskie apartamenty w sercu Canggu. Zwrot: 6,2 - 9,9 lat Butikowy kompleks apartamentów w jednym z najbardziej turystycznych miejsc na wyspie. Apartamenty są w pełni umeblowane i posiadają designerskie wykończenia. Wykonane w stylu filmu „Wielki Gatsby”. W pobliżu ponad 50 popu…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
60.0 – 85.0
189,000 – 279,000
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Kutuh, Indonezja
od
$144,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywny kompleks willi i apartamentów na rajskiej wyspie. Projekt powstał z myślą o tych, którzy szukają domu nad oceanem i opłacalnej inwestycji. Zaprojektowano 4 rzędy dwupiętrowych willi ze wspaniałym widokiem na ocean. 3 bloki komfortowych apartamentów. Na dachu znajduje się za…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się