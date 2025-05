Hotel będzie częścią kolekcji Wyndham Hotels & Resorts. Wyndham Hotels & Resorts to globalny łańcuch ponad 9000 hoteli w 95 krajach. Jej standardy gwarantują wysoki poziom usług, co przyczyni się do atrakcyjności kompleksu dla międzynarodowych inwestorów i gości.

Główne cechy:

90 designerskich pokoi z panoramicznym widokiem na ocean i zachody słońca

Pokoje z bezpośrednim dostępem do prywatnego basenu dla maksymalnego komfortu i prywatności

Nowoczesna architektura kompleksu piętrowego, przy zachowaniu atmosfery butikowej

Infrastruktura kompleksu:

Basen Infiniti, łączący się z horyzontem, gdzie można podziwiać wspaniałe widoki i odświeżyć w zimnej wodzie

Centrum Spa, gdzie można odpocząć i odzyskać po pracowitym dniu

Przestronna restauracja z kuchnią autorską, gdzie można spróbować wykwintne dania od szefa kuchni

Miejsce pracy - przestrzeń dla kreatywności i produktywnej pracy, gdzie można cieszyć się pokojem i komfortem podczas wykonywania swojej działalności

Rufttop z tarasem, gdzie można cieszyć się oszałamiające zachody słońca i spędzić czas w przyjemnym towarzystwie

Rodzaje mieszkań:

Powierzchnia pokoju 22- 36 m2

Powierzchnia 2pokojowa 54- 65 m2

Wszystkie pokoje są wyposażone we wszystko, co jest niezbędne do komfortowego pobytu, w tym nowoczesne meble, urządzenia i udogodnienia.

Lokalizacja i infrastruktura:

Bukit jest jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Bali z malowniczymi klifami i lazurami.

Plaża Melasti jest jedną z najlepszych plaż na wyspie z białym piaskiem i rozwiniętą infrastrukturą.

To tylko 1 minuta do oceanu!

Bliskość popularnych klubów plażowych, restauracji, pól golfowych i centrów spa.

30- 40 minut do międzynarodowego lotniska.

Atrakcyjność inwestycji: