  2. Indonezja
  3. Candidasa
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Candidasa, Indonezja

Bali
253
Lesser Sunda Islands
256
Badung
155
North Kuta
78
Zespół mieszkaniowy A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.
Candidasa, Indonezja
od
$236,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Otwieramy wyjątkową okazję do inwestowania w nieruchomości premium na pierwszej linii oceanu w jednym z najbardziej malowniczych zakątków Bali - Virgin Beach w regionie Karangasem, 4,5 km od wioski Candi Dasa.Luksusowy czteropiętrowy kompleks hotelowy obejmuje 84 pokoje, z których każdy ofer…
Zespół mieszkaniowy
Candidasa, Indonezja
od
$197,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 40–213 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Infinity to kompleks 250 willi położonych na wybrzeżu oceanu. Powierzchnia kompleksu wynosi 15 hektarów, na których będą restauracje, kawiarnie, sklepy, centrum handlowe, piekarnia, przestrzeń do współpracy, spa, kompleks sportowy, szkoła, przedszkole, basen bez krawędzi z wodą oceaniczną, l…
Geo Estate
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Candidasa, Indonezja
od
$1,98M
Kompleks willi tuż nad oceanem z widokiem na świętą Górę Agung (około 3 km wysokości). Projekt obejmuje 250 willi, domy na pierwszej linii posiadają prywatne baseny z wodą morską. Na powierzchni 12,000 m2 znajduje się restauracja, kawiarnia, piekarnia, współpraca, spa, sala gimnastyczna, szk…
TRANIO
