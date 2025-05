Kompleks mieszkalny Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia

W nowoczesnym kompleksie w samym sercu Ubudu znajduje się 38 apartamentów. Typy apartamentów: standardowe studia, szklane studia, apartamenty z łukami i dwupoziomowe apartamenty. Apartamenty są idealne do odsprzedaży podczas budowy lub do wynajmu do nomadów cyfrowych lub wolnych strzelców, lub dla tych, którzy szukają komfortu i prywatności z przyrodą i lokalną kulturą. Jeśli chodzi o infrastrukturę, deweloper sprzedaje ponad 5000 m2 powierzchni handlowej.

Centrum będzie miało 1,5-kilometrową strefę dla pieszych. Pływające mosty pod gęstą zielenią w stylu lakońskim. Obszary handlowe o powierzchni 2500 m ² z całą niezbędną infrastrukturą do rekreacji, datowania i twórczej ekspresji. Bezpłatny parking dla mieszkańców, płatny parking dla gości kompleksu. Wegetariańskie i mięsne restauracje, europejskie z menu dla dzieci, kuchnia molekularna, kawiarnia śniadaniowa / cukiernia, kawiarnia. Centrum dla dzieci przeznaczone do organizowania różnych imprez i opieki nad dzieckiem. Sala fitness, basen 25 m, sauny, masaże, joga. Współpracę, supermarket, lokalne sklepy z pamiątkami.

Forma własności: dzierżawa przez 30 lat + przedłużenie o 30 lat.

Dodatkowe możliwości

Udogodnienia kompleksu - 15 m nieskończoność basen z widokiem, jacuzzi, 15 leżaki, koktajl bar, cicha disco, PlayStation, klub dla dzieci (z nianią), plac zabaw, disco dla dzieci, teleskop na tarasie, obrazy współczesnych artystów na sprzedaż, ekspres do kawy do kawy na tarasie.

układ klimatyzacji

system inteligentnego domu

sufity w studiach do 3 m, a w loftach do 4,3 m

projektor do oglądania filmów

Systemy oczyszczania wody

Cechy mieszkaniaKorzyści

10 lat gwarancji na strukturę.

Istnieje wysokie zapotrzebowanie na apartamenty w Ubud, ale istnieje bardzo niewiele nowych ofert z wysokiej jakości renowacji, wysoki poziom usług i architektura stylu europejskiego.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Ubud jest sercem wyspy i centrum atrakcji dla turystów: najlepszych mistrzów jogi i medytacji, galerii sztuki, wielu międzynarodowych szkół i ośrodków dla dzieci.

Ubud posiada również tarasy ryżowe, grobowce, las małpy, muzea, rzemieślników, ośrodki rekreacji - jedno z tych miejsc jest na pewno na planie rodziny.

W odległości spaceru znajduje się hipermarket, kilka studio jogi, około 10 sklepów odzieżowych, ponad 25 kawiarni, barów i restauracji.