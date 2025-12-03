  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Nusa Dua
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Nusa Dua, Indonezja

domy
9
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$363,116
Stylowy kompleks mieszkalny składa się z 49 willi o powierzchni od 40 do 120 m2, z wyborem domów z 1, 2 lub 3 sypialniami. Opcjonalnie, można zbudować taras na parterze i na dachu domu. Ze względu na kaskadowy układ willi na działce, każdy dom ma widok na morze.Korzyści deweloper oferuje usł…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Green Village
Zespół mieszkaniowy Green Village
Zespół mieszkaniowy Green Village
Zespół mieszkaniowy Green Village
Zespół mieszkaniowy Green Village
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Green Village
Zespół mieszkaniowy Green Village
Benoa, Indonezja
od
$90,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 32 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Green Village to kompleks kurortu w drugiej linii od oceanu z naprawdę unikalną zaletą: panoramiczne widoki na horyzont i wschodzące słońce. To rzadkie miejsce na Bali, gdzie każdy dzień zaczyna się jako obraz.Kompleks znajduje się w odległości spaceru od zacisznej piaszczystej plaży bez fal…
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zostaw prośbę
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Benoa, Indonezja
od
$190,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Apartamenty 1 piętro w apartamentach 1 sypialnia Basen Ocean Obszar: Budynek - 35 m² Cena: 190 000 USD (5425 USD za m² ) Dochód z wynajmu: Ładowanie - 80% Przychód dzienny, biorąc pod uwagę roczne obłożenie obiektu – 90 USD (26 280 USD) Zysk po uwzględnieniu wydatków i podatków roczni…
Agencja
Baliray
Zostaw prośbę
OneOne
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$161,164
Kolekcja eleganckich willi w samym sercu Nusa Dua, stworzony dla tych, którzy cenią estetykę, komfort i panoramiczne widoki. Architektura śnieżno-biała, przestronne wnętrza z naturalnym światłem i oszkleniem sufitowym sprawiają, że projekt ten jest idealny do rekreacji.Cechy:lokalizacja w sa…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Benoa, Indonezja
od
$109,000
Opcje wykończenia Gotowe
Inwestycje w luksusowe nieruchomości w Bali od dewelopera!Jedyny kompleks kurortów w Nusa Dua pod kierownictwem marki Ramada Wyndham (4 gwiazdki), który jest reprezentowany w 95 krajach i posiada ponad 9,300 hoteli na całym świecie.Kompleks składa się z:Hotel, który obejmuje 100 jednostek (9…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonezja
od
$109,900
Opcje wykończenia Gotowe
Inwestycje w luksusowe nieruchomości na Bali od dewelopera! Jedyny kompleks wypoczynkowy w Nusa Dua zarządzany przez markę Ramada by Wyndham (4 gwiazdki), reprezentowaną w 95 krajach i posiadającą ponad 9300 hoteli na całym świecie. Kompleks składa się z: Hotelu ze 100 apartament…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$242,740
Koncepcja architektoniczna kompleksu inspirowana jest słońcem - symbolem światła, ciepła i energii. Deweloper starał się tworzyć budynki, które przekazują poczucie harmonii i spokoju poprzez minimalizm i jasne kształty geometryczne. Symetria i linie, podobnie jak promienie słoneczne, podkreś…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonezja
od
$109,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Inwestycje w luksusowe nieruchomości w Bali od dewelopera!Jedyny kompleks kurortów w Nusa Dua pod kierownictwem marki Ramada Wyndham (4 gwiazdki), który jest reprezentowany w 95 krajach i posiada ponad 9,300 hoteli na całym świecie.Kompleks składa się z:Hotel, który obejmuje 100 jednostek (9…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$245,625
Prestiżowo obsługiwane apartamenty znajduje się tuż przy pięknej plaży Nusa Dua. Każdy budynek posiada zapierające dech w piersiach widoki na ocean, zapewniając mieszkańcom naprawdę niezapomniane doświadczenie życiowe. Kompleks oferuje szeroką gamę udogodnień pierwszej klasy, w tym w pełni w…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$288,503
Kompleks obejmuje 10 nowoczesnych willi, idealne zarówno dla życia, jak i inwestycji,Cechy:obfite światło naturalneotwarte tarasy z widokiem na oceanNiektóre wille posiadają prywatne basenyWyposażenie i wyposażenie w domu TelewizjaKlimatyzacjaPiekarnikMikrofalówkaLodówkaHobKorzyści Nieruchom…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$492,445
Nowoczesny kompleks mieszkalny, zaledwie 80 metrów od oceanu, składa się z 53 willi z basenem (tylko 18 domów z 1 i 2 sypialniami pozostaje na sprzedaż).Gwarancja od dewelopera na podstawie umowy: 10 lat na budowę i 2 lata na wodoszczelność. Domy są budowane z uwzględnieniem aktywności sejsm…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$89,535
Kompleks resortu premium na drugiej linii oceanu składa się z mieszkań i willi.Nowoczesne apartamenty są zbudowane w stylu balijskim i posiadają okna podłogowe, wygodne układy i balkony.Inteligentne wille znajdują się na parterze budynków mieszkalnych, posiadają prywatne wejścia, tarasy i te…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$686,439
Pierwszy-klasy kompleks mieszkalny 150 m od oceanu oferuje wybór apartamentów, willi i dogodnej infrastruktury. Koncepcja kompleksu łączy nieruchomości turystyczne dla celów inwestycyjnych z rezydencjami przeznaczonymi do komfortowego życia osobistego. Oprócz kilku typów apartamentów i willi…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Zespół mieszkaniowy Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Zespół mieszkaniowy Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Zespół mieszkaniowy Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Zespół mieszkaniowy Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Zespół mieszkaniowy Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonezja
od
$90,000
Opcje wykończenia Gotowe
Przedstawne wille kurortowe od 90 000 USD ze wspólnymi i prywatnymi basenami i widokiem na ocean, od głównego dewelopera z 9-letnim doświadczeniem na Bali.Projekt znajduje się w Nusa Dua - najdroższa i najbardziej elitarna lokalizacja na Bali, 8 minut do plaży Nusa Dua, 15 minut do plaży Mel…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Apart - hotel Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonezja
od
$109,900
Opcje wykończenia Gotowe
Inwestycje w luksusowe nieruchomości na Bali od dewelopera! Jedyny kompleks wypoczynkowy w Nusa Dua zarządzany przez markę Ramada by Wyndham (4 gwiazdki), reprezentowaną w 95 krajach i posiadającą ponad 9300 hoteli na całym świecie. Kompleks składa się z: Hotelu ze 100 apartament…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$85,099
Położony w ekskluzywnej enklawie przybrzeżnej Nusa Dua kompleks oferuje wyrafinowane rekolekcje, gdzie luksus, kultura i połączenie zbiegają się. Otoczony gościnnością światowej klasy i nieskazitelnymi plażami, redefiniuje nowoczesne życie z wyborem eleganckich apartamentów, domów i willi - …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się