Résidence Modern and Elegant Project in Bayraklı
Résidence Modern and Elegant Project in Bayraklı
Résidence Modern and Elegant Project in Bayraklı
Résidence Modern and Elegant Project in Bayraklı
Résidence Modern and Elegant Project in Bayraklı
Bayrakli, Turquie
depuis
$695,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Surface 204 m²
1 objet immobilier 1
Le projet est situé dans la partie centrale de la ville, à 720 mètres de la mer, ce projet magique est situé au cœur du quartier Alsancak, près de l'échangeur de transport, à côté de l'un des plus grands hôpitaux privés d'Izmir - Medicana.LIEUUniversité Ege ..................................…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
204.0
695,000
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Complexe résidentiel Achetez un appartement à Alanya – 9 % de rendement garanti et prestations de luxe
Complexe résidentiel Achetez un appartement à Alanya – 9 % de rendement garanti et prestations de luxe
Complexe résidentiel Achetez un appartement à Alanya – 9 % de rendement garanti et prestations de luxe
Complexe résidentiel Achetez un appartement à Alanya – 9 % de rendement garanti et prestations de luxe
Complexe résidentiel Achetez un appartement à Alanya – 9 % de rendement garanti et prestations de luxe
Afficher tout Complexe résidentiel Achetez un appartement à Alanya – 9 % de rendement garanti et prestations de luxe
Complexe résidentiel Achetez un appartement à Alanya – 9 % de rendement garanti et prestations de luxe
Alanya, Turquie
depuis
$139,503
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
Surface 51–121 m²
4 objets immobiliers 4
Sécurisez votre avenir avec un investissement de premier ordre sur la Riviera turque - Vivez au paradis et gagnez un revenu stable en euros ! Découvrez l’Exquisite Residence, un développement de charme haut de gamme situé à seulement 900 mètres de la célèbre plage d’Incekum à Avsallar, Al…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.0
139,570 – 168,647
Apartment 2 chambres
121.0
284,956 – 302,402
Développeur
Bmv Group Construction
Complexe résidentiel Premium
Complexe résidentiel Premium
Complexe résidentiel Premium
Complexe résidentiel Premium
Complexe résidentiel Premium
Oba, Turquie
depuis
$241,069
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 5
Surface 47 m²
1 objet immobilier 1
5 fashionable blocks will be located in the Oba area, on a plot of 10,000 m2, in a total of 90 luxury apartments of various layouts, with unique panoramic views of the chic Toros Mountains, the Mediterranean Sea, the historical fortress of the city of Alanya, surrounded by coniferous trees, …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
47.0
57,155
Agence
Риэлтор без границ
Karon PhuketKaron Phuket
Complexe résidentiel Zeray Future Deluxe City
Complexe résidentiel Zeray Future Deluxe City
Complexe résidentiel Zeray Future Deluxe City
Complexe résidentiel Zeray Future Deluxe City
Complexe résidentiel Zeray Future Deluxe City
Afficher tout Complexe résidentiel Zeray Future Deluxe City
Complexe résidentiel Zeray Future Deluxe City
Etimesgut, Turquie
depuis
$137,330
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 21
Notre projet est situé à Etimesgut, Ankara, dans la nouvelle zone de peuplement la plus appropriée pourzonage et évaluation. Il est placé en 4 blocs et 338 plats sur une superficie de 20.000 m2. Voilà.sont des appartements normaux commence de 1+1 à 4+1 et penthouses avec piscines. Tous nos 4…
Développeur
Zeray Construction Inc
Complexe résidentiel The Cruise Collection
Complexe résidentiel The Cruise Collection
Complexe résidentiel The Cruise Collection
Complexe résidentiel The Cruise Collection
Complexe résidentiel The Cruise Collection
Afficher tout Complexe résidentiel The Cruise Collection
Complexe résidentiel The Cruise Collection
Muratpasa, Turquie
depuis
$130,879
L'année de construction 2023
Le Cruise Collection est situé dans la zone de développement d'Antalya, Altintash. Des constructions à grande échelle sont prévues dans la région avec le développement de toutes les infrastructures nécessaires, ce qui en fera un "nouveau centre d'Antalya". Les appartements ont des finitions…
Développeur
TURKREALT
Complexe résidentiel The Yacht Collection
Complexe résidentiel The Yacht Collection
Complexe résidentiel The Yacht Collection
Complexe résidentiel The Yacht Collection
Complexe résidentiel The Yacht Collection
Afficher tout Complexe résidentiel The Yacht Collection
Complexe résidentiel The Yacht Collection
Alanya, Turquie
depuis
$72,138
L'année de construction 2022
Le complexe résidentiel moderne est situé au coeur de la ville touristique d'Alanya et s'étend sur une superficie de 1023 m2. Le bâtiment de cinq étages comprend des appartements de 32 à 48 m2, tous les appartements sont divisés en deux concepts — 1 + 1 et studios. Il y a 10 appartements à c…
Développeur
TURKREALT
Complexe résidentiel White Sail Residence
Complexe résidentiel White Sail Residence
Complexe résidentiel White Sail Residence
Complexe résidentiel White Sail Residence
Complexe résidentiel White Sail Residence
Afficher tout Complexe résidentiel White Sail Residence
Complexe résidentiel White Sail Residence
Mahmutlar, Turquie
depuis
$61,833
L'année de construction 2022
TheModernResidentialComplexisloatedInthetouristtownofmahmutlar, qui se traduit par le storytoral de la cusillaya
Développeur
TURKREALT
Complexe résidentiel The Seascape Collection
Complexe résidentiel The Seascape Collection
Complexe résidentiel The Seascape Collection
Complexe résidentiel The Seascape Collection
Complexe résidentiel The Seascape Collection
Afficher tout Complexe résidentiel The Seascape Collection
Complexe résidentiel The Seascape Collection
Okurcalar, Turquie
depuis
$102,024
The residential complex is located in the west of Alanya in a picturesque place - Okurjalar. The complex will occupy a little more than 25,000 square meters, a complex has been built on the best concepts of premium five-star hotels. All apartments will have an area of more than 100 square me…
Développeur
TURKREALT
Résidence New Life
Résidence New Life
Résidence New Life
Résidence New Life
Résidence New Life
Afficher tout Résidence New Life
Résidence New Life
Oba, Turquie
depuis
$191,760
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 5
NEW LIFE Complex - Alanya, Both We present to your attention a new ultra-modern complex, the construction of which we began in Alanya in the Oba region, only 1.8 km from the Mediterranean Sea. The social infrastructure of the district is within walking distance of cafes, supermarkets, sch…
Agence
Риэлтор без границ
Complexe résidentiel Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Complexe résidentiel Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Complexe résidentiel Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Complexe résidentiel Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Complexe résidentiel Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Afficher tout Complexe résidentiel Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Complexe résidentiel Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Alanya, Turquie
depuis
$137,053
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Surface 77–103 m²
5 objets immobiliers 5
Dream Alanya est un petit complexe confortable dans le centre d'Alanya, à seulement 520 mètres de la belle plage de Cléopâtre (il est environ 6-7 minutes à pied), avec une zone fermée et l'infrastructure de l'hôtel. L'emplacement du projet vous permettra d'être au centre de la vie urbaine, e…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
77.0 – 103.0
254,716 – 324,501
Agence
RealtGo
Complexe résidentiel Modern Finance Center Towers
Complexe résidentiel Modern Finance Center Towers
Complexe résidentiel Modern Finance Center Towers
Complexe résidentiel Modern Finance Center Towers
Complexe résidentiel Modern Finance Center Towers
Afficher tout Complexe résidentiel Modern Finance Center Towers
Complexe résidentiel Modern Finance Center Towers
Atasehir, Turquie
depuis
$533,941
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 49
A new mix-use life concept raises next to Istanbul Finance Center in "REAL" Ataşehir now with governmental guarantee!!! Now, Istanbul International Finance Center is builded by Turkish Government as mega project in Atasehir. There will host  100.000  people from Turkish Central Bank & all…
Agence
EOS Turkey Property
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$507,367
La résidence dispose d'une terrasse, d'une piscine, d'un sauna et d'un centre de fitness, d'un cinéma, d'une salle de conférence, d'une aire de jeux pour enfants, d'une sécurité, d'un espace vert, d'un parking.Installations et équipement dans la maison Système "Smart Home"Emplacement et infr…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Complexe résidentiel Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Complexe résidentiel Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Complexe résidentiel Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Complexe résidentiel Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Afficher tout Complexe résidentiel Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Complexe résidentiel Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Oba, Turquie
depuis
$123,073
Options de finition Аvec finition
Appartement d'une chambre (1+1) 52 m2 dans le complexe SPA premium Best Home 46 - Oba Privilege.Un ensemble d'appareils ménagers (réfrigérateur, lave-vaisselle, plaque de cuisson, four, hotte d'extraction, lave-linge), air conditionné dans chaque chambre, planchers chauffés dans les salles d…
Agence
Smart Home
Quartier résidentiel Property in Alanya in the most prestigious area
Quartier résidentiel Property in Alanya in the most prestigious area
Quartier résidentiel Property in Alanya in the most prestigious area
Quartier résidentiel Property in Alanya in the most prestigious area
Quartier résidentiel Property in Alanya in the most prestigious area
Afficher tout Quartier résidentiel Property in Alanya in the most prestigious area
Quartier résidentiel Property in Alanya in the most prestigious area
Oba, Turquie
depuis
$134,534
-This new superb property in Alanya with attractive price and payment terms. New superb property in Oba, Alanya close to shops and amenitiesthis New property in Alanya located in Oba, which is the most popular residential area, just 200 meters from the new highway. You can find  many social …
Agence
Basic Apartment Real Estate
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquie
depuis
$1,39M
Nouveau complexe résidentiel dans la zone d'élite de Kadikoy sur le côté anatolien d'Istanbul avec des manoirs et des bâtiments modernes de grande hauteur.Le complexe propose des appartements de différentes configurations 2+1, 3+1, 4+1 allant de 117 m2 à 350 m2.Équipements : piscine extérieu…
Agence
TRANIO
Immeuble Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Immeuble Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Immeuble Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Immeuble Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Immeuble Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Afficher tout Immeuble Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Immeuble Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Besiktas, Turquie
depuis
$160,582
Why this property؟ It is a luxury project with beautiful views of the sea, lake, and city. It is in a privileged geographical location close to the bus and Metrobus stations. The compound area is of the most important real estate investment areas in Turkey. It meets the requirements of T…
Agence
Binaa Investment
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Gumusluk, Turquie
depuis
$1,49M
Nous offrons des villas premium avec piscines, jardins, parkings, vue sur la mer.Il y a une sécurité 24 heures sur 24.Achèvement - décembre 2024.Installations et équipement dans la maison Système "Smart Home"Ébénisterie de cuisineChauffage au solClimatisationSystème d'irrigation automatiqueE…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquie
depuis
$1,01M
Nous vous proposons une villa avec un jardin et une piscine, une terrasse, un barbecue.Installations et équipement dans la maison Appareils de cuisine (réfrigérateur, lave-vaisselle, lave-linge, four, plaque de cuisson intégrée, chauffe-eau électrique)TélévisionClimatisationEmplacement et in…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$192,265
Appartements dans un complexe résidentiel moderne près du lac.Infrastructure du complexe:piscinebar de piscineParccentre de fitnesssaunaterrains de jeux pour tous les âgesZones d'incendie extérieuresCaractéristiques des appartements Le complexe propose des appartements avec 1 ou 2 chambres.E…
Agence
TRANIO
Immeuble OBA PARK CORNER
Immeuble OBA PARK CORNER
Immeuble OBA PARK CORNER
Immeuble OBA PARK CORNER
Immeuble OBA PARK CORNER
Afficher tout Immeuble OBA PARK CORNER
Immeuble OBA PARK CORNER
Oba, Turquie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2021
Nombre d'étages 5
OBA PARK CORNER One bedroom unit 50 m² and a price 60000 Distance to the sea 900 m Distance to the Alanya center 3 km Distance to the Metro shop 200 m Interior design of the apartment: -60×120 Granite floors -Lacquered kitchen cabinets -Black Star Galexi color granite coun…
Développeur
IKY GROUP ALANYA
Quartier résidentiel Residential complex with its own landscaped area
Quartier résidentiel Residential complex with its own landscaped area
Quartier résidentiel Residential complex with its own landscaped area
Quartier résidentiel Residential complex with its own landscaped area
Quartier résidentiel Residential complex with its own landscaped area
Afficher tout Quartier résidentiel Residential complex with its own landscaped area
Quartier résidentiel Residential complex with its own landscaped area
Alanya, Turquie
depuis
$115,315
This multifunctional residential complex, consisting of two buildings, will be located on an area of ​​2.125 m2 in the Avsallar area. Avsallar is a small area of ​​Alanya which is located on the Mediterranean coast and is constantly striving for development. Due to its unique location close …
Agence
Basic Apartment Real Estate
Quartier résidentiel Spacious apartment in Oba within walking distance to the beach
Quartier résidentiel Spacious apartment in Oba within walking distance to the beach
Quartier résidentiel Spacious apartment in Oba within walking distance to the beach
Quartier résidentiel Spacious apartment in Oba within walking distance to the beach
Quartier résidentiel Spacious apartment in Oba within walking distance to the beach
Afficher tout Quartier résidentiel Spacious apartment in Oba within walking distance to the beach
Quartier résidentiel Spacious apartment in Oba within walking distance to the beach
Oba, Turquie
depuis
$180,446
We are glad to present to your attention an apartment in the very center of Oba, Alanya. Oba is a quiet, family-friendly area of Alanya that is located along the stunning Mediterranean coastline and just a few kilometers from the city center. Due to its ideal location near this complex, you …
Agence
Basic Apartment Real Estate
Complexe résidentiel Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$301,798
La belle résidence dispose d'un jardin paysagé, de piscines pour enfants et adultes, d'un centre de fitness extérieur, d'espaces barbecue, de sécurité, d'une salle de sport, d'un sauna et d'un bain à vapeur, d'un salon, d'une aire de jeux pour enfants, d'un parking.Achèvement - 21/09/2023.Em…
Agence
TRANIO
Immeuble Avcilar Istanbul Apartments Compound
Immeuble Avcilar Istanbul Apartments Compound
Immeuble Avcilar Istanbul Apartments Compound
Immeuble Avcilar Istanbul Apartments Compound
Immeuble Avcilar Istanbul Apartments Compound
Immeuble Avcilar Istanbul Apartments Compound
Avcilar, Turquie
depuis
$218,105
Surface 85 m²
1 objet immobilier 1
Why this property؟ The project is located within the municipality of Avcilar. It is characterized by a pleasing sea view and wide green areas. There are integrated social and entertainment facilities and services. Its location is near several universities, hospitals and schools, both Arab a…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
85.0
160,000
Agence
Binaa Investment
Complexe résidentiel New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$512,963
La résidence dispose d'une sécurité, d'un sauna, d'un hammam et d'un bain turc, d'un parking, d'une salle de sport.Emplacement et infrastructure à proximité L'établissement est situé près d'un hôpital, à 5 minutes d'une station de métro et à 25 minutes de l'aéroport
Agence
TRANIO
Immeuble Istanbul Kagithane Apartment Complex
Immeuble Istanbul Kagithane Apartment Complex
Immeuble Istanbul Kagithane Apartment Complex
Immeuble Istanbul Kagithane Apartment Complex
Immeuble Istanbul Kagithane Apartment Complex
Afficher tout Immeuble Istanbul Kagithane Apartment Complex
Immeuble Istanbul Kagithane Apartment Complex
Kagithane, Turquie
depuis
$129,076
Why this property؟ Small apartments in Istanbul for sale with easy payment plans. Adjacent to one of the most famous commercial streets in Istanbul. A central location near the main transportation hubs in the city. Suitable for those looking for a quiet residence in the lap of nature. Surro…
Agence
Binaa Investment
Complexe résidentiel Apartments in the Sun Maria Beach complex, 350 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the Sun Maria Beach complex, 350 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the Sun Maria Beach complex, 350 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the Sun Maria Beach complex, 350 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the Sun Maria Beach complex, 350 meters from the sea.
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in the Sun Maria Beach complex, 350 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the Sun Maria Beach complex, 350 meters from the sea.
Erdemli, Turquie
depuis
$38,301
Options de finition Аvec finition
Studio and one-bedroom apartments (1+1) in the Sun Maria Beach complex, 350 meters from the sea. A modern residential complex consisting of one 10-story block in the Erdemli district. All apartments will be delivered turnkey, with finished furniture, built-in kitchen units, fully equip…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Sariyer, Turquie
depuis
$502,393
Le concept d'une maison de campagne dans le centre-ville de l'un des développeurs les plus fiables en Turquie!Nous offrons un appartement avec vue sur la forêt de Belgrade, des jardins sur le toit et de grandes terrasses dans un projet unique qui donne la possibilité de vivre dans une maison…
Agence
TRANIO
Quartier résidentiel Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Quartier résidentiel Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Quartier résidentiel Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Quartier résidentiel Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Quartier résidentiel Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Afficher tout Quartier résidentiel Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Quartier résidentiel Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Mahmutlar, Turquie
depuis
$191,124
We offer you bright spacious apartments in a complex located just 250 meters from the beach and 50 meters from the most famous street of Mahmutlar - Barboros, which is one of the most popular among tourists. Within walking distance from the complex are: shops, restaurants, cafes, hairdresser…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Quartier résidentiel New project under construction in Alanya, Avsallar area
Quartier résidentiel New project under construction in Alanya, Avsallar area
Quartier résidentiel New project under construction in Alanya, Avsallar area
Quartier résidentiel New project under construction in Alanya, Avsallar area
Quartier résidentiel New project under construction in Alanya, Avsallar area
Afficher tout Quartier résidentiel New project under construction in Alanya, Avsallar area
Quartier résidentiel New project under construction in Alanya, Avsallar area
Alanya, Turquie
depuis
$104,637
We are pleased to present you a new residential complex, the construction of which will begin in July this year. The complex will be located on a plot of 2155 m² and will consist of 1 residential block and 45 apartments of various layouts. Within walking distance from the complex will be the…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Complexe résidentiel Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Gocek, Turquie
depuis
$2,59M
Nous proposons des appartements spacieux avec une vue pittoresque, des terrasses et des balcons français.La résidence dispose d'un grand parc avec des étangs et des cascades, des enfants, des terrains de jeux, des installations sportives, un café, des piscines intérieures et extérieures.Achè…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, gym and sauna, 2 km from the sea, Payallar, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, gym and sauna, 2 km from the sea, Payallar, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, gym and sauna, 2 km from the sea, Payallar, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, gym and sauna, 2 km from the sea, Payallar, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, gym and sauna, 2 km from the sea, Payallar, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, gym and sauna, 2 km from the sea, Payallar, Turkey
Alanya, Turquie
depuis
$108,368
Le projet se compose de 26 appartements dans un seul bloc. Situé à Payallar, le centre touristique populaire d'Alanya, à 2000 mètres de la mer.Le projet se compose de 4 étages, à vendre il ya des appartements standard avec 1-2 chambres et duplex avec 2-4 chambres.Installations et équipement …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Complexe résidentiel Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Complexe résidentiel Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Complexe résidentiel Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Complexe résidentiel Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Complexe résidentiel Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Complexe résidentiel Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Mahmutlar, Turquie
depuis
$179,379
Agence
Basic Apartment Real Estate
Quartier résidentiel 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Quartier résidentiel 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Quartier résidentiel 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Quartier résidentiel 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Quartier résidentiel 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Afficher tout Quartier résidentiel 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Quartier résidentiel 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Ciplakli, Turquie
depuis
$179,379
If you want to see the pool from your large balcony when you are restıng or having your dinner, concentrate on this apartment.There are three bedrooms, one living room , seperate kitchen, two bathrooms and a large balcony.It will be sold without furnıture so you can choose through your wishe…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Complexe résidentiel New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquie
depuis
$248,710
La résidence dispose de gymnases et de terrains de sport en plein air, d'un garage, d'une sécurité 24h/24 et d'un service de conciergerie.Achèvement - décembre 2024.Installations et équipement dans la maison Système "Smart Home"ClimatisationChauffage au solEmplacement et infrastructure à pro…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$328,296
La résidence dispose d'un terrain de football, de terrains de basket-ball et de tennis, d'un centre de fitness, d'une aire de jeux pour enfants, d'un café et d'un restaurant, d'un espace vert, d'un kiosque, d'un barbecue, d'une piscine, d'un centre de fitness, d'un sauna et d'un bain turc, d…
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Afficher tout Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Bakirkoy, Turquie
depuis
$1,24M
L'année de construction 2019
Nombre d'étages 20
Appartements Prêts à Emménager En Projet avec Vue sur Mer à Istanbul Bakırköy Les appartements sont situés dans un projet au centre du littoral du district de Bakırköy. Bakırköy est l'un des districts résidentiels les plus anciens de la rive européenne d'Istanbul. Les lignes de transport imp…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Alanya, Turquie
depuis
$150,317
Le projet comprend 5 maisons et 113 appartements.Types d'appartements: standard avec 1-2 chambres, duplex avec 2-4 chambres, appartements avec jardin et 2 chambres.Conception optimale des chambres. En plus des grands studios de salon et des chambres, tous les appartements ont un balcon avec …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquie
depuis
$664,751
Nous offrons des appartements prestigieux avec des terrasses bien entretenues et des places de parking.La résidence dispose d'une piscine, de terrains de jeux pour enfants, de gymnases, d'un système de sécurité 24h/24, d'un parking couvert, de zones vertes paysagées.Installations et équipeme…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Zeray Güneşi
Complexe résidentiel Zeray Güneşi
Complexe résidentiel Zeray Güneşi
Complexe résidentiel Zeray Güneşi
Complexe résidentiel Zeray Güneşi
Afficher tout Complexe résidentiel Zeray Güneşi
Complexe résidentiel Zeray Güneşi
Basiskele, Turquie
depuis
$154,411
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 6
Adding value to life in the most precious districts of Kocaeli, Zeray is once again opening a valuable place in the heart of Başiskele. In Zeray Güneşi, the lower floors are garden duplex, 1st and 2nd floors are regular apartments and the upper floors are roof duplexes; in addition to 1+1, 2…
Développeur
Zeray Construction Inc
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$320,442
Le complexe haut de gamme élégant et pensé est créé pour ceux qui apprécient le luxe et sont habitués à la vie régulière.Le projet comporte:jardin tropical avec pelousesEspaces barbecuepiscine panoramiquevue panoramique sur la mer et les montagnesAchèvement - mai 2025.Emplacement et infrastr…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Milas, Turquie
depuis
$805,023
Le complexe résidentiel de luxe comprend 80 maisons de deux étages et 20 maisons de ville à trois étages. Chaque maison dispose d'un terrain de 175 m2, piscine privée, jardin et parking. Les fenêtres donnent sur le lac. Le complexe possède également un terrain de volley-ball, de basket-ball …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Besiktas, Turquie
depuis
$1,23M
Nous offrons des appartements avec de grands jardins, terrasses, vues pittoresques od Bosphorus, la ville et un environnement verdoyant.La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, d'une piscine intérieure, d'un salon, de chemins de randonnée, d'une salle de sport, d'un bain turc et d'un hamm…
Agence
TRANIO
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Afficher tout Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Beylikduzu, Turquie
depuis
$133,309
Why this property؟ The project is in the middle of the most significant urban development and real estate investment projects that characterize Beylikduzu. It is adjacent to the "Valley of Life" park, Istanbul's largest park, which makes it a destination for those wishing to invest in real …
Agence
Binaa Investment
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Kargicak, Turquie
depuis
$123,676
Options de finition Аvec finition
Meublé appartement d'une chambre (1+1) 65 m2 dans le complexe de la résidence Toprak Palace sur le front de mer:Le complexe est situé sur une superficie totale de 4 700 m2 et se compose de quatre blocs de 5 étages.Un nouveau complexe résidentiel haut de gamme à 50 mètres de la mer Méditerran…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Fatih, Turquie
depuis
$738,591
Le nouveau complexe résidentiel se compose de 118 appartements avec 1, 2 et 3 chambres. Les appartements ont de grandes fenêtres et de hauts plafonds, donc il y aura toujours beaucoup de soleil. Le complexe offre à ses résidents un centre de remise en forme, une piscine, 8 boutiques, un park…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Complexe résidentiel Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Complexe résidentiel Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Complexe résidentiel Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Complexe résidentiel Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Complexe résidentiel Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Gulluk, Turquie
depuis
$617,580
Il y a plusieurs villas dans le projet, situé dans la petite ville de pêcheurs de Gulluk. 8 km de l'aéroport de Bodrum/Milas. 40 km de la ville de Bodrum.Chaque maison dispose de piscines, parkings, terrasses pour la détente, salon et cuisine, 2-4 chambres, 2-3 salles de bains. Certains ont …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Erdemli, Turquie
depuis
$56,875
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Offre de notre entreprise - 20% de réduction sur les appartements dans ce projet!Le complexe résidentiel offre un confort et des équipements modernes dans le quartier pittoresque de Tomuk.Le complexe est situé sur une superficie de 3.911 m2 et se compose de deux blocs, appartements 1 + 1 et …
Agence
Smart Home
Quartier résidentiel Affordably Priced New Flats in Alanya
Quartier résidentiel Affordably Priced New Flats in Alanya
Quartier résidentiel Affordably Priced New Flats in Alanya
Quartier résidentiel Affordably Priced New Flats in Alanya
Quartier résidentiel Affordably Priced New Flats in Alanya
Afficher tout Quartier résidentiel Affordably Priced New Flats in Alanya
Quartier résidentiel Affordably Priced New Flats in Alanya
Oba, Turquie
depuis
$90,757
we are delighted to offer you this magnificent project in Alanya at an affordable price. The flats will be delivered at 30.03.2020 Why buy this Flat in Alanya -Magnificent sea and mountain views -Outstanding onsite facilities -Excellent investment potential with Rental income Affordably Pric…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Quartier résidentiel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Quartier résidentiel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Quartier résidentiel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Quartier résidentiel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Quartier résidentiel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Afficher tout Quartier résidentiel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Quartier résidentiel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Kargicak, Turquie
depuis
$148,414
These eco-friendly apartments in Alanya located in a unique location in Kargıcak are the only short walking distance to selected beach cafes. The shopping mall is just 300 meters and Gaipasa-Alanya airport is just 25 km. - Unique eco-friendly apartment in Alanya. - Low energy consumption. - …
Agence
Basic Apartment Real Estate
Complexe résidentiel Akbuk Sea View Complex
Complexe résidentiel Akbuk Sea View Complex
Complexe résidentiel Akbuk Sea View Complex
Complexe résidentiel Akbuk Sea View Complex
Complexe résidentiel Akbuk Sea View Complex
Afficher tout Complexe résidentiel Akbuk Sea View Complex
Complexe résidentiel Akbuk Sea View Complex
Akbuk, Turquie
depuis
$125,355
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Amazing Sea View Three Bed Duplex in Akbuk – Sea View Didim Property For Sale Three-bedroom sea-view duplex apartment in Didim for sale. Part of a desirable complex in Akbuk with pools and ample outdoor space. Ideal Didim property investment. Modern duplex apartment in Didim for sale. …
Développeur
Polat Group
Quartier résidentiel Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Quartier résidentiel Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Quartier résidentiel Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Quartier résidentiel Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Quartier résidentiel Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Afficher tout Quartier résidentiel Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Quartier résidentiel Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Mahmutlar, Turquie
depuis
$123,857
The remoteness of the complex from the sea is only 200 meters and a few steps from the main street of Mahmutlar with restaurants, cafes, grocery stores. Twice a week on Tuesday and on Saturday is the agricultural bazaar, where you can buy fresh vegetables and fruits, dairy products and much …
Agence
Basic Apartment Real Estate
Immeuble Maltepe Istanbul Apartments Project
Immeuble Maltepe Istanbul Apartments Project
Immeuble Maltepe Istanbul Apartments Project
Immeuble Maltepe Istanbul Apartments Project
Immeuble Maltepe Istanbul Apartments Project
Afficher tout Immeuble Maltepe Istanbul Apartments Project
Immeuble Maltepe Istanbul Apartments Project
Maltepe, Turquie
depuis
$469,883
Why this property؟ Luxurious apartments overlook the Marmara Sea and the beautiful nature of the Princess Islands. Close to the sea, the highway, the metro station, and other transport lines. It comprises a large shopping mall, in addition to many facilities and services. It is an ideal inv…
Agence
Binaa Investment
Complexe résidentiel One bedroom apartment in Nobby Garden complex.
Complexe résidentiel One bedroom apartment in Nobby Garden complex.
Complexe résidentiel One bedroom apartment in Nobby Garden complex.
Complexe résidentiel One bedroom apartment in Nobby Garden complex.
Complexe résidentiel One bedroom apartment in Nobby Garden complex.
Complexe résidentiel One bedroom apartment in Nobby Garden complex.
Complexe résidentiel One bedroom apartment in Nobby Garden complex.
Alanya, Turquie
depuis
$92,537
Options de finition Аvec finition
Appartement d'une chambre (1+1) dans le complexe Nobby Garden.Nous vous présentons un projet luxueux à 800 mètres des meilleures plages de sable d'Avsallar, du plus grand développeur de la région !La combinaison idéale d'un prix agréable et de la haute qualité d'une entreprise de développeme…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Excellent location read to move in apartments
Complexe résidentiel Excellent location read to move in apartments
Complexe résidentiel Excellent location read to move in apartments
Complexe résidentiel Excellent location read to move in apartments
Complexe résidentiel Excellent location read to move in apartments
Afficher tout Complexe résidentiel Excellent location read to move in apartments
Complexe résidentiel Excellent location read to move in apartments
Fatih, Turquie
depuis
$225,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Surface 55 m²
1 objet immobilier 1
Les appartements sont disponibles dans un bloc prêt avec une option de plan de paiement et sont prêts à déménager!L'emplacement est excellent, étant à proximité de plusieurs grandes universités privées, centres commerciaux, les transports en commun, et à seulement 10 minutes en voiture du ce…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
55.0
225,000
Agence
NWS INVEST
Complexe résidentiel Apartment in the MNZ Gold City complex is 23,000 EUR cheaper than the developer.
Complexe résidentiel Apartment in the MNZ Gold City complex is 23,000 EUR cheaper than the developer.
Complexe résidentiel Apartment in the MNZ Gold City complex is 23,000 EUR cheaper than the developer.
Complexe résidentiel Apartment in the MNZ Gold City complex is 23,000 EUR cheaper than the developer.
Complexe résidentiel Apartment in the MNZ Gold City complex is 23,000 EUR cheaper than the developer.
Afficher tout Complexe résidentiel Apartment in the MNZ Gold City complex is 23,000 EUR cheaper than the developer.
Complexe résidentiel Apartment in the MNZ Gold City complex is 23,000 EUR cheaper than the developer.
Mut, Turquie
depuis
$68,219
Options de finition Аvec finition
Deux appartements tout faits avec une chambre (1 + 1), filet de 53 m2 aux 1er et 14ème étages.Le prix de l'appartement est de 23,000 EUR moins cher que le même du développeur!Nous sommes heureux de vous présenter un nouveau projet avec une infrastructure riche dans la zone de plus en plus po…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Bornova, Turquie
depuis
$208,606
La présidence comprend deux piscines, un espace vert paysagé, un parking couvert.Installations et équipement dans la maison ClimatisationEmplacement et infrastructure à proximité Station de métro - 1 minuteUniversité - 1 minuteRing road - 2 minutesKonak - 10 minutesAéroport - 25 minutes
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Bornova, Turquie
depuis
$186,035
Cette résidence vous fera vous sentir spécial en raison de ses suites de luxe, qui soutiennent l'esprit de Radisson Rouge.Caractéristiques:restaurantcentre de fitnessbarre de toitpiscineSalle de réunionhall et caféService de conciergerieportier et services de chambreEmplacement et infrastruc…
Agence
TRANIO
Immeuble Istanbul Umraniye Residence project
Immeuble Istanbul Umraniye Residence project
Immeuble Istanbul Umraniye Residence project
Immeuble Istanbul Umraniye Residence project
Immeuble Istanbul Umraniye Residence project
Afficher tout Immeuble Istanbul Umraniye Residence project
Immeuble Istanbul Umraniye Residence project
Umraniye, Turquie
depuis
$271,510
Why this property؟ Here you can enjoy the most beautiful sights and monuments, as well as the charming nature of the Anatolian side of Istanbul. It is near the Bosphorus, the E-80 international road, and the TEM highway. A comfortable and lively life with health and sports facilities, luxur…
Agence
Binaa Investment
Complexe résidentiel Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Dosemealti, Turquie
depuis
$226,823
Le complexe résidentiel est situé sur une parcelle de 9 504 m2 sur laquelle une grande partie (6 400 m2) est un espace vert.Le projet a des appartements avec 2-3 chambres. Une place de parking est prévue pour chaque appartement.Le bâtiment possède une résistance sismique selon les normes eur…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Mavisehir Villa
Complexe résidentiel Mavisehir Villa
Complexe résidentiel Mavisehir Villa
Complexe résidentiel Mavisehir Villa
Complexe résidentiel Mavisehir Villa
Afficher tout Complexe résidentiel Mavisehir Villa
Complexe résidentiel Mavisehir Villa
Didim, Turquie
depuis
$283,133
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Villa jumelée moderne de 4 chambres prête à emménager - Maison de vacances en TurquieVilla jumelée moderne et luxueuse de 4 chambres avec piscine privée à Mavisehir Didim. Cette villa de 4 chambres récemment achevée est située tout près de la mer et à distance de marche du marché de Mavisehi…
Développeur
Polat Group
Immeuble Kurt Twin Towers
Immeuble Kurt Twin Towers
Immeuble Kurt Twin Towers
Immeuble Kurt Twin Towers
Immeuble Kurt Twin Towers
Afficher tout Immeuble Kurt Twin Towers
Immeuble Kurt Twin Towers
Mahmutlar, Turquie
depuis
$133,404
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 11
--- KURT TWIN TOWERS MAHMUTLAR--- Новый жилой комплекс KURT TWIN TOWERS в Махмутларе на 90 квартир. Охраняемая территория площадью 2 935 кв.м. На территории комплекса есть социальная инфраструктура. Внешняя инфраструктура KURT TWIN TOWERS: Бассейн (94 м2) Детский бассейн (8,60 …
Agence
ALANYA INVESTMENT
Quartier résidentiel Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Quartier résidentiel Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Quartier résidentiel Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Quartier résidentiel Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Quartier résidentiel Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Quartier résidentiel Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Quartier résidentiel Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Oba, Turquie
depuis
$160,159
Swimming pool Indoor pool 2477 SecurityGenerator Car parkingBBQ Pergola Tennis court  Basketball Court Sauna Fitness salt room Steam room Shocked room
Agence
Basic Apartment Real Estate
Complexe résidentiel New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquie
depuis
$719,888
Le projet se compose de 2 blocs - 142 appartements + 7 villas, d'une superficie totale de 24500 m2. Services aux résidents:Sécurité 24/7Système de surveillance vidéoconciergeSalle de sportSpa : sauna et hammamaire de jeux extérieurePiscines extérieures/intérieureschemins de randonnée dans le…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$214,638
La résidence dispose d'une piscine, d'un grand parking souterrain, d'une salle de sport, d'un barbecue, d'une aire de jeux pour enfants.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située au coeur d'Antalya, à 3 minutes de la mer Méditerranée
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Ölüdeniz, Turquie
depuis
$413,662
Nous proposons des appartements meublés avec terrasses et une vue sur les montagnes.La résidence comprend 4 grandes piscines, un restaurant et un bar.Achèvement - mai 2024.Installations et équipement dans la maison ClimatisationAvantages Revenu locatif élevé garanti.Emplacement et infrastruc…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$571,037
La résidence dispose d'une piscine intérieure, d'un centre de remise en forme, d'un bain à vapeur, d'un sauna et d'un bain turc, d'un café, de boutiques et de restaurants, de salles de conférence, d'une salle de jeux pour enfants et d'une aire de jeux, de sécurité, de services d'hôtel.Achève…
Agence
TRANIO
Quartier résidentiel Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Quartier résidentiel Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Quartier résidentiel Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Quartier résidentiel Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Quartier résidentiel Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Afficher tout Quartier résidentiel Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Quartier résidentiel Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Alanya, Turquie
depuis
$309,641
The residential complex consists of 3 blocks. It has a closed, landscaped area. The total area of ​​the complex is 2800m2. SPA-center:- Indoor heated pool- Massage rooms- Steam room- Sauna- Turkish bath (Hamam)- Fitness room with professional equipment- Lounge for residents of the complex- D…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$2,28M
Nous offrons des villas avec piscines à débordement, jardins, terrasses, maisons d'hôtes, vue panoramique sur la mer et la marina, places de parking.Achèvement - juin 2023.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans la rue principale, à 2 minutes de la marina
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Sunshine Complex
Complexe résidentiel Sunshine Complex
Complexe résidentiel Sunshine Complex
Complexe résidentiel Sunshine Complex
Complexe résidentiel Sunshine Complex
Afficher tout Complexe résidentiel Sunshine Complex
Complexe résidentiel Sunshine Complex
Didim, Turquie
depuis
$192,555
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 4
Appartement duplex entièrement meublé de 4 chambres - Idéal à la fois pour une maison de vacances ou un investissement à Didim en Turquie.Duplex de 4 chambres dans un complexe parfait, prêt à vivre, à Didim Efeler Mahallesi. Propriétés à bon rapport qualité-prix à Didim en Turquie. Proche de…
Développeur
Polat Group
Quartier résidentiel Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Quartier résidentiel Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Quartier résidentiel Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Quartier résidentiel Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Quartier résidentiel Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Afficher tout Quartier résidentiel Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Quartier résidentiel Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Oba, Turquie
depuis
$179,379
A modern comfort class residential complex located in a quiet area of Alanya, with its own established infrastructure. Oba is one of the most sought after areas of Alanya. Impressive architectural design, using quality materials, gives the buildings expressiveness and emphasizes the unique a…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Complexe résidentiel New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$403,268
Nous offrons des appartements médicaux meublés et des appartements de luxe avec des places de parking et des magasins.La résidence comprend des magasins, des cafés et des restaurants, des salons et des terrains de sport, une sécurité 24h/24, un garage.Le complexe résidentiel sera destiné aux…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$291,311
L'infrastructure complexe:piscine extérieureaire de jeux pour enfantsEspace salonEspace barbecuestationnementSalle de jeux pour enfantscentre de fitnessjacuzzisaunalobbyInstallations et équipement dans la maison Ébénisterie de cuisineDouble vitragePorte en acierEmplacement et infrastructure …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Sisli, Turquie
depuis
$798,192
Nous offrons des appartements avec différents aménagements.La résidence dispose d'un grand parc, d'un parking, d'un centre de spa, d'une piscine, d'une aire de jeux pour enfants, d'un court de tennis, de salons.Emplacement et infrastructure à proximité L'établissement est situé à proximité d…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$301,088
La résidence dispose de piscines, gymnases, terrains de sport, un sauna et un hammam, un cinéma, un parking souterrain, un jardin paysagé, des terrains de jeux pour enfants.Achèvement - Décembre 2025.Installations et équipement dans la maison ClimatisationArmoire de cuisine intégréeAppareils…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$805,819
Nous offrons des villas avec des jardins et des places de parking.Caractéristiquespiscine intérieureBain turc et saunaSalle de sportsalle d ' activitépiscine extérieureaire de jeux pour enfantsEmplacement et infrastructure à proximité Prestige MALL – 4 minutesCentre commercial d'Istanbul – 1…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Kalkan, Turquie
depuis
$932,196
Nous offrons des villas avec piscines intérieures et extérieures, saunas et bains turcs, salles de fitness, des espaces de salon sur le toit et une vue panoramique sur la mer.Achèvement - juillet 2023.Caractéristiques des appartements Rez-de-chaussée : un salon, une cuisine, une chambre à de…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Complexe résidentiel Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Complexe résidentiel Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Complexe résidentiel Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Complexe résidentiel Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Afficher tout Complexe résidentiel Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Complexe résidentiel Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Umraniye, Turquie
depuis
$350,000
Options de finition Аvec finition
Vérifiez la disponibilité et le coût des appartements avec nos spécialistes.Le projet est situé sur une superficie de 13.000 m2, le complexe se compose de 6 blocs résidentiels, un total de 343 appartements de différents aménagements de 1 + 1 à 3 + 1, avec une superficie de 74 m2 à 174 m2.Le …
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Kepez, Turquie
depuis
$402,009
Nous offrons des appartements avec une vue panoramique.La résidence dispose d'un parking intérieur, de piscines intérieures et extérieures, d'un complexe sportif, d'un sauna, d'un club pour enfants, d'un studio de pilates, d'une piscine pour enfants, d'un café, d'une sécurité 24h/24, de sent…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turquie
depuis
$633,977
Le projet est un complexe résidentiel de 3 bâtiments séparés avec des appartements. En outre, le projet comprend différents équipements et infrastructures: piscines intérieures et extérieures, espace fitness extérieur, terrasses de bains de soleil, centre de fitness, sauna, ping-pong, aire d…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Sierra Vista Residence
Complexe résidentiel Sierra Vista Residence
Complexe résidentiel Sierra Vista Residence
Complexe résidentiel Sierra Vista Residence
Complexe résidentiel Sierra Vista Residence
Afficher tout Complexe résidentiel Sierra Vista Residence
Complexe résidentiel Sierra Vista Residence
Didim, Turquie
depuis
$63,477
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 12
MAISON DE VACANCES ABORDABLE - Key Ready Investment City Centre Appartement à Aydin Turquie appartements d'investissement haut de gamme situés à seulement 1 heure de route de Kusadasi, centre-ville à vendre. Key Ready Investment City Centre Appartement près de Kusadasi – Turquie appartement…
Développeur
Polat Group
Quartier résidentiel Cozy modern apartment in Mahmutlar
Quartier résidentiel Cozy modern apartment in Mahmutlar
Quartier résidentiel Cozy modern apartment in Mahmutlar
Quartier résidentiel Cozy modern apartment in Mahmutlar
Quartier résidentiel Cozy modern apartment in Mahmutlar
Afficher tout Quartier résidentiel Cozy modern apartment in Mahmutlar
Quartier résidentiel Cozy modern apartment in Mahmutlar
Mahmutlar, Turquie
depuis
$127,060
Garden on the territory of the residential complex walking area Open pool Aquapark Barbecue area Playground Court for tennis, football, basketball Fitness cinema hall Spa Hamam Roman steam room Finnish sauna Massage rooms Indoor heated pool Lounge Game Zone Open and closed car parking Wi-Fi …
Agence
Basic Apartment Real Estate
Complexe résidentiel New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquie
depuis
$1,12M
Nous offrons des maisons de ville avec jardins et garages pour 2 voitures.La résidence dispose d'un centre de fitness et d'un sauna, yoga et pilates.Achèvement - décembre 2024.Installations et équipement dans la maison Système "Smart Home"AscenseurEmplacement et infrastructure à proximité Be…
Agence
TRANIO
Quartier résidentiel Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Quartier résidentiel Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Quartier résidentiel Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Quartier résidentiel Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Quartier résidentiel Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Afficher tout Quartier résidentiel Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Quartier résidentiel Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Mahmutlar, Turquie
depuis
$132,398
İt is walking distance to shops, restaurants, pubs, and markets. This modern one bedroom apartment for sale in Alanya is only 600 meter from the Mediterranean beach. The complex consist of 2 building with a modern exterior that creates luxury atmosphere. This bright apartment is on the 4th f…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Immeuble Cekmekoy Istanbul Homes Project
Immeuble Cekmekoy Istanbul Homes Project
Immeuble Cekmekoy Istanbul Homes Project
Immeuble Cekmekoy Istanbul Homes Project
Immeuble Cekmekoy Istanbul Homes Project
Afficher tout Immeuble Cekmekoy Istanbul Homes Project
Immeuble Cekmekoy Istanbul Homes Project
Cekmekoy, Turquie
depuis
$74,716
Why this property؟ The project area is one of the finest and quietest areas of the Anatolian side for those looking to live away from the hustle and bustle. Live in the heart of the forest in luxurious healthy homes that combine the advantages of the city and the charm of nature. The ho…
Agence
Binaa Investment
Quartier résidentiel Excellent luxury apartments in Oba, Alanya
Quartier résidentiel Excellent luxury apartments in Oba, Alanya
Quartier résidentiel Excellent luxury apartments in Oba, Alanya
Quartier résidentiel Excellent luxury apartments in Oba, Alanya
Quartier résidentiel Excellent luxury apartments in Oba, Alanya
Afficher tout Quartier résidentiel Excellent luxury apartments in Oba, Alanya
Quartier résidentiel Excellent luxury apartments in Oba, Alanya
Oba, Turquie
depuis
$197,530
Oba Crown existe 11 blocs et il est proche de l'hôpital et de la ville. Le complexe dispose d'un centre de remise en forme, jacuzzi, piscine intérieure et... Le complexe d'appartements est situé sur un terrain de 10000 m2 avec un jardin paysagé et des activités sociales. Excellent appartemen…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Complexe résidentiel New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquie
depuis
$762,882
Nous offrons des appartements avec de grandes fenêtres et vue sur la mer.La résidence dispose d'une piscine extérieure, d'un hammam, d'un sauna, de salles de massage, de centres de fitness, de boutiques, de restaurants et de cafés.Achèvement - juillet 2025.Emplacement et infrastructure à pro…
Agence
TRANIO
Quartier résidentiel A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Quartier résidentiel A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Quartier résidentiel A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Quartier résidentiel A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Quartier résidentiel A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Afficher tout Quartier résidentiel A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Quartier résidentiel A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Yaylali, Turquie
depuis
$135,602
This complex will consist of one residential block, 5 floors and a total of 10 apartments. Residents of the complex will have access to their own infrastructure: swimming pool, children's pool, elevator, barbecue area, lobby, security, lobby, parking, playground. The lively area provides exc…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Aksu, Turquie
depuis
$158,180
Le projet se compose de 11 bâtiments avec 1.437 appartements duplex avec 1-5 chambres.Caractéristiques:piscinecentre de fitnesssaunaBain turcvapeuraire de jeux pour enfantsparc aquatiquechemins de randonnéeterrain de basketballcourt de tennisaires de loisirsgrands espaces vertsParking intéri…
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements Avec Vue Mer Près du Métro à Izmir Konak
Immeuble Appartements Avec Vue Mer Près du Métro à Izmir Konak
Immeuble Appartements Avec Vue Mer Près du Métro à Izmir Konak
Immeuble Appartements Avec Vue Mer Près du Métro à Izmir Konak
Immeuble Appartements Avec Vue Mer Près du Métro à Izmir Konak
Afficher tout Immeuble Appartements Avec Vue Mer Près du Métro à Izmir Konak
Immeuble Appartements Avec Vue Mer Près du Métro à Izmir Konak
Konak, Turquie
depuis
$1,42M
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 32
Appartements Dans une Résidence à Izmir Konak Près du Métro et de la Mer Konak est connue comme le centre financier d'Izmir en raison de ses activités commerciales intenses et de son emplacement central. Situé au centre d'Izmir, en Turquie; Konak offre des moyens d'accès faciles à n'importe …
Agence
TEKCE Real Estate
Quartier résidentiel Modern complex in the developed area of Alanya, Avsallar
Quartier résidentiel Modern complex in the developed area of Alanya, Avsallar
Quartier résidentiel Modern complex in the developed area of Alanya, Avsallar
Quartier résidentiel Modern complex in the developed area of Alanya, Avsallar
Quartier résidentiel Modern complex in the developed area of Alanya, Avsallar
Afficher tout Quartier résidentiel Modern complex in the developed area of Alanya, Avsallar
Quartier résidentiel Modern complex in the developed area of Alanya, Avsallar
Alanya, Turquie
depuis
$76,877
We present to your attention a new project harmoniously integrated into the environment of the Avsallar district. The project will be located in a large closed area with a total area of 1743 m2, and will consist of one eight-storey residential block and 35 apartments of various layouts: 1+1,…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Quartier résidentiel Exodus Residence Alanya
Quartier résidentiel Exodus Residence Alanya
Quartier résidentiel Exodus Residence Alanya
Quartier résidentiel Exodus Residence Alanya
Quartier résidentiel Exodus Residence Alanya
Afficher tout Quartier résidentiel Exodus Residence Alanya
Quartier résidentiel Exodus Residence Alanya
Mahmutlar, Turquie
depuis
$131,331
-Exodus residence is a new-built residential complex in Alanya. The complex is located in the most popular residential area called Mahmutlar. This newly built apartment will consist of two blocks in 98 apartments with different variations of layout. Charming exterior design, rich social faci…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Complexe résidentiel New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turquie
depuis
$461,605
Nous proposons des appartements de luxe dans une résidence avec garage et sécurité 24h/24.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située juste à côté de l'autoroute E-5, dans le centre d'Istanbul, à seulement 1 minute d'une école, un centre commercial, un hôpital, un parc,…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Incekum, Turquie
depuis
$728,278
Le complexe se compose de 5 villas. Chacune de ces villas dispose d'une piscine à débordement, 3 chambres, salon et cuisine. Deux villas ont un parking extérieur, trois villas ont un parking intérieur.Emplacement et infrastructure à proximité Le projet est à 2 km d'Inzhekum qui a l'une des m…
Agence
TRANIO
