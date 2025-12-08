  1. Realting.com
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquie
depuis
$432,754
Chaque appartement de La Cinquième Saison vous offre un espace de vie unique. Profitez du plaisir d'être en sécurité avec vos proches et de vivre la paix au maximum dans votre appartement où vous sentirez les touches esthétiques de l'architecture...L'infrastructure complexe:Parking intérieur…
TRANIO
Complexe résidentiel Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquie
depuis
$1,19M
Un nouveau complexe résidentiel dans le style de villas côtières surplombant le Bosphore. Les appartements sont finis en qualité de luxe, chaque appartement dispose d'une salle de stockage et des places dans le garage souterrain.Sur le territoire du complexe résidentiel sera situé: un café, …
TRANIO
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquie
depuis
$1,17M
Nous offrons des appartements avec des places de parking.La résidence dispose de piscines intérieures et extérieures, d'une piscine pour enfants et d'une aire de jeux, d'un centre de fitness et d'un studio de pilates, de cafés et de restaurants, de sentiers pédestres et de jogging, d'un saun…
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquie
depuis
$812,783
Convient pour la citoyenneté et le permis de séjour.Ce complexe familial accueillant comprend des appartements et des duplex avec 2-6 chambres, jardin et terrasses. Dans le bâtiment il y a une piscine, sauna, hammam, salle de sport.Situé dans une zone écologique à côté de la colline de Camli…
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquie
depuis
$664,751
Nous offrons des appartements prestigieux avec des terrasses bien entretenues et des places de parking.La résidence dispose d'une piscine, de terrains de jeux pour enfants, de gymnases, d'un système de sécurité 24h/24, d'un parking couvert, de zones vertes paysagées.Installations et équipeme…
TRANIO
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquie
depuis
$1,72M
La résidence dispose de piscines extérieures, d'un centre de fitness, d'un sauna et d'un bain à vapeur, d'une aire de jeux pour enfants, d'un terrain de basket-ball, d'un café.Achèvement - septembre 2024.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans une zone verte, à…
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a green area, a swimming pool and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a green area, a swimming pool and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a green area, a swimming pool and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a green area, a swimming pool and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a green area, a swimming pool and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a green area, a swimming pool and a kids' club, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquie
depuis
$882,697
La résidence dispose d'un grand espace vert, d'une aire de jeux pour enfants et d'un club pour enfants, d'un sentier pédestre, d'une piscine intérieure, d'un sauna, d'un centre de remise en forme.Achèvement - septembre 2024.Emplacement et infrastructure à proximité Jardin d'enfants - 100 mèt…
TRANIO
Complexe résidentiel Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquie
depuis
$543,181
Le projet est situé dans le quartier d'élite d'Uskudar, dans la partie anatolienne d'Istanbul, entouré de réserves naturelles et de parcs forestiers.Le projet a une vue pittoresque sur la Tour de télévision Çamlıcu, qui peut être atteint en 8 minutes en voiture pour profiter du petit déjeune…
TRANIO
Quartier résidentiel Two bedroom apartment in a luxury complex.
Quartier résidentiel Two bedroom apartment in a luxury complex.
Quartier résidentiel Two bedroom apartment in a luxury complex.
Quartier résidentiel Two bedroom apartment in a luxury complex.
Quartier résidentiel Two bedroom apartment in a luxury complex.
Quartier résidentiel Two bedroom apartment in a luxury complex.
Uskudar, Turquie
depuis
$359,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Veuillez contacter nos spécialistes pour connaître la disponibilité et les prix des appartements.Notre projet est situé dans la partie asiatique d'Istanbul Uskudar - Acibadem, qui est l'une des zones les plus fréquentées et les plus populaires d'Istanbul.Notre projet offre un accès facile au…
Smart Home
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquie
depuis
$786,902
Nous offrons des appartements spacieux et luxueux avec une vue pittoresque sur Bosphore.La résidence dispose d'un grand espace vert, de piscines intérieures et extérieures avec cascades et étangs, de salons et de terrains de jeux pour enfants, d'un café élégant, de salles de conférence, d'un…
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquie
depuis
$2,71M
Complexe résidentiel dans un quartier calme, entouré de verdure.Le projet comprend 4 bâtiments, une zone paysagée avec des aires de loisirs et de petits lacs, une salle de stockage.Chaque appartement dispose d'un hall d'entrée, salon avec coin repas, cuisine, 3-4 chambres, 2-3 salles de bain…
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex in the historic district, with views of the Bosphorus and the mosque, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the historic district, with views of the Bosphorus and the mosque, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the historic district, with views of the Bosphorus and the mosque, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the historic district, with views of the Bosphorus and the mosque, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the historic district, with views of the Bosphorus and the mosque, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the historic district, with views of the Bosphorus and the mosque, Uskudar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquie
depuis
$1,50M
Complexe résidentiel Premium dans le quartier historique du côté asiatique du Bosphore. En vue de la tour de Maiden et de la mosquée Sultanahmet.Le complexe se compose de 12 blocs d'au plus 5 étages chacun. Pas de petits appartements dans le complexe, toute l'infrastructure est conçue avec u…
TRANIO
Complexe résidentiel LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Complexe résidentiel LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Complexe résidentiel LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Complexe résidentiel LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Complexe résidentiel LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Complexe résidentiel LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Uskudar, Turquie
depuis
$752,419
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Veuillez contacter nos spécialistes pour vérifier la disponibilité et le coût des appartements.Le complexe résidentiel haut de gamme est situé dans la partie centrale prestigieuse d'Istanbul sur le côté asiatique du Bosphore, idéal pour la vie familiale et des vacances reposantes.Le complexe…
Smart Home
Immeuble Uskudar Apartments Compound Istanbul
Immeuble Uskudar Apartments Compound Istanbul
Immeuble Uskudar Apartments Compound Istanbul
Immeuble Uskudar Apartments Compound Istanbul
Immeuble Uskudar Apartments Compound Istanbul
Immeuble Uskudar Apartments Compound Istanbul
Uskudar, Turquie
depuis
$715,832
Why this property؟ It is within a central location in the middle of the two bridges, with breathtaking views of the Bosphorus. You will have the chance of living in the ancient neighborhood of Cengilkoy, with the scent of history and civilization. It is of a horizontal architectural style, …
Binaa Investment
Complexe résidentiel New project with a swimming pool and green areas, 5 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New project with a swimming pool and green areas, 5 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New project with a swimming pool and green areas, 5 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New project with a swimming pool and green areas, 5 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquie
depuis
$432,754
Le projet unique et luxueux se compose de deux blocs de 8 étages, offrant 98 appartements avec 1-5 chambres.Caractéristiques:piscineBain turcParking intérieurcentre de fitnessaire de jeux pour enfantszones vertesSécurité 24/7Emplacement et infrastructure à proximité Le projet est situé du cô…
TRANIO
Complexe résidentiel ASIA ACIBADEM
Complexe résidentiel ASIA ACIBADEM
Complexe résidentiel ASIA ACIBADEM
Complexe résidentiel ASIA ACIBADEM
Complexe résidentiel ASIA ACIBADEM
Complexe résidentiel ASIA ACIBADEM
Uskudar, Turquie
depuis
$438,077
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 12
Do you want to have an apartment in Istanbul constructed by Moscow City and Krasnodar Stadium developer, Esta Construction? Do you want to reach Akasya and Emaar Malls within a few steps? Zorlu Center just 7 minutes? Kadıköy & Uskudar 5 minutes? Do you want to be next to Grov…
EOS Turkey Property
Complexe résidentiel New apartments at a favorable price in a luxury residential complex, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments at a favorable price in a luxury residential complex, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments at a favorable price in a luxury residential complex, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments at a favorable price in a luxury residential complex, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments at a favorable price in a luxury residential complex, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments at a favorable price in a luxury residential complex, Uskudar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquie
depuis
$329,616
Le projet, situé à Usküdar - Acıbadem, une zone populaire qui incarne les beautés historiques et naturelles d'Istanbul. Wheil étant au cœur de la ville, il a un accès facile aux transports publics et aux centres commerciaux, restaurants, cafés et lieux de divertissement.Le complexe se compos…
TRANIO
Complexe résidentiel Premium residence in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Premium residence in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Premium residence in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Premium residence in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Premium residence in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Premium residence in the center of Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquie
depuis
$1,30M
La résidence dispose d'une piscine intérieure, d'un centre de remise en forme, de terrains de basket et de tennis, d'un espace barbecue, d'un sauna.Achèvement - décembre 2023.Installations et équipement dans la maison ClimatisationAppareils de cuisineChauffage à eau électriqueEmplacement et …
TRANIO
Complexe résidentiel High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquie
depuis
$5,42M
Un des plus grands projets immobiliers résidentiels d'Istanbul. En plus des appartements, il comprend des bureaux, un centre commercial, un hôtel 5*. Les 11 premiers étages sont occupés par l'hôtel, puis il y a 320 appartements, dont 197 entièrement meublés. En outre, il y a une piscine priv…
TRANIO
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquie
depuis
$1,19M
Le complexe résidentiel moderne se compose de 7 bâtiments de basse hauteur.Caractéristiques:zones piétonnesSalles de séjourcourt de tennisterrain de basketballaire de jeux pour enfantsterrassesPiscines intérieures et extérieuressaunavapeurssalles de massagecentre de fitnessParking intérieurI…
TRANIO
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquie
depuis
$594,903
Nous proposons des appartements avec de grandes terrasses et une vue sur le Bosphore.La résidence dispose de piscines intérieures, d'un hammam et d'un sauna, d'un centre de fitness et d'un studio de pilates, de sentiers pédestres et de jogging, de jardins.Achèvement - septembre 2023.Emplacem…
TRANIO
Immeuble Asian Istanbul apartments project Uskudar
Immeuble Asian Istanbul apartments project Uskudar
Immeuble Asian Istanbul apartments project Uskudar
Immeuble Asian Istanbul apartments project Uskudar
Immeuble Asian Istanbul apartments project Uskudar
Immeuble Asian Istanbul apartments project Uskudar
Uskudar, Turquie
depuis
$662,468
Why this property؟ It is a family project on the outskirts of the Bosphorus, within one of the best Asian areas of Istanbul. It is within a central location in the heart of the old city, surrounded by prestigious compounds and ancient archaeological sites. It has an innovative architectural…
Binaa Investment
Complexe résidentiel Esta Uskudar Grove Compound
Complexe résidentiel Esta Uskudar Grove Compound
Complexe résidentiel Esta Uskudar Grove Compound
Complexe résidentiel Esta Uskudar Grove Compound
Complexe résidentiel Esta Uskudar Grove Compound
Complexe résidentiel Esta Uskudar Grove Compound
Uskudar, Turquie
depuis
$488,957
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 14
Un projet de concept totalement familial entouré d'arbres, d'un paysage verdoyant à 75 %, d'appartements avec vue sur le Bosphore et la vieille ville et plus encore. Maintenant en vente avec des options de paiement attrayantes. Vous souhaitez faire construire un appartement à Istanbul par…
EOS Turkey Property
