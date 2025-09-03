Appartement dans un nouvel immeuble Nordic Sky

Nordic Sky est un projet de luxe exquis dans le style d'entreprise de Nordic Property Construction. Il répond aux besoins des connaisseurs les plus sélectifs de l'immobilier sur la côte d'Alanya et se distingue par l'architecture laconique et le confort d'un hôtel cinq étoiles d'élite.

Sur le terrain de 6678 m2 sera situé 3 blocs résidentiels pour 135 appartements. Un grand territoire et une variété d'endroits pour le passe-temps contribue à un repos confortable sans un sentiment constant de surpeuplement.

Nordic Sky est idéal non seulement pour les loisirs, mais aussi pour la résidence permanente, parce que nous avons accordé une attention particulière au confort des appartements, des aménagements compétents à l'isolation acoustique supplémentaire.

Les options de mise en page suivantes sont proposées : 1+1 (58-59,5 m2), 2+1 (98-102 m2), 2+1 duplex (114,5 m2), 3+1 duplex (151-160 m2), 4+1 duplex (231,5-242 m2).

Lumineux et moderne complexe résidentiel Nordic Sky est situé dans le quartier de Tosmur - tout près du centre d'Alanya, à seulement 6 km, et, en même temps, pas aussi bruyant que le centre-ville. Tosmur est l'une des zones les plus vallonnées. Entre Tosmur et Kestel rivière Dim coule, et un peu plus loin dans les montagnes est stalactite grotte Dim. C'est une zone assez dense, mais en même temps pas trop bruyante. La distance jusqu'à Antalya aéroport sera de 130 km, et à l'aéroport Gazipasa - 35 km.

La vie à Tosmur ne s'arrête pas une minute, partout il ya des supermarchés, des légumes, des épiceries et des magasins de souvenirs, des pharmacies, des distributeurs automatiques, des boulangeries, ainsi que d'autres infrastructures nécessaires. Le marché fermier n'est qu'à 800m. Les plages de sable de Tosmur sont considérées parmi les meilleures de la région. Rapide en hiver et plus tranquille en été, la rivière de montagne Dim Chai apporte des notes rafraîchissantes et crée une atmosphère spéciale dans la région.

Complexe résidentiel Nordic Sky a une grande superficie et une excellente infrastructure propre pour les loisirs et la vie confortable, une variété d'objets qui ne vous laisseront pas indifférent, parce que vous trouverez ici:

Piscine extérieure (370 m2) avec toboggans;

Piscine pour enfants (37 m2);

Piscine intérieure chauffée (54 m2) et jacuzzi;

La salle de gym (92 m2);

hammam turc;

Sauna ?

hammam romain;

Salles de massage;

Lobby et salon avec bar;

Jeu avec billard et ping-pong;

aire de jeux;

Minicinéma;

Le terrain de jeux;

Jardin avec aménagement paysager et fontaines;

Cour de tennis;

Parking ouvert;

stationnement couvert, y compris pour les bicyclettes;

Entrepôts;

2 ascenseurs dans chaque bloc;

antenne satellite;

Générateur d'électricité;

Surveillance vidéo 24h/24, gardien, sécurité.

Nordique Les blocs résidentiels Sky sont construits conformément aux normes européennes pour les technologies modernes utilisant des matériaux de haute qualité. Tous les appartements sont loués dans une finition propre.

Caractéristiques des appartements:

Hauteur du plafond 3 m;

Porte d'entrée en acier, portes intérieures laquées de haute qualité;

Les murs sont peints avec de la peinture lavable.

Fenêtres avec double vitrage et profil en aluminium;

revêtement de sol – porcelaine / carreaux de céramique;

Ensemble de cuisine en MDF plaqué avec un comptoir en granit;

plomberie de qualité;

Salles de bains entièrement équipées avec cabines de douche;

Chauffage au sol électrique dans les salles de bains;

Doublure pour installation du système de chauffage;

Interphone vidéo, prises pour Internet et la télévision IP;

Les climatiseurs extérieurs sont placés dans des salles techniques à l ' extrémité du bâtiment;

système de maison intelligent dans la configuration de base;

Système de filtration d'eau supplémentaire pour le complexe résidentiel;

Installation :

Dans le complexe résidentiel Nordic Sky, nous offrons des versements sans intérêt avec un acompte de seulement 30% de la valeur totale de la propriété.