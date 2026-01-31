  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Basaksehir
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

maisons
3
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$512,963
La résidence dispose d'une sécurité, d'un sauna, d'un hammam et d'un bain turc, d'un parking, d'une salle de sport.Emplacement et infrastructure à proximité L'établissement est situé près d'un hôpital, à 5 minutes d'une station de métro et à 25 minutes de l'aéroport
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$225,729
Le prestigieux projet résidentiel offre un éventail d'appartements et de villas exquis conçus à la perfection. Plongez-vous dans des espaces de vie spacieux inondés de lumière naturelle, avec une esthétique contemporaine et des finitions de haute qualité. Chaque maison est un sanctuaire de c…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, green areas and a cinema, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, green areas and a cinema, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, green areas and a cinema, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, green areas and a cinema, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, green areas and a cinema, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, green areas and a cinema, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, green areas and a cinema, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$366,838
La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, d'une piscine, d'une salle de sport, de terrains de basket-ball et de tennis, d'un bain turc, de sentiers pédestres et cyclables, d'un cinéma extérieur, d'espaces verts, d'un parking.Emplacement et infrastructure à proximité Autoroute TEM - 5 minut…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
TekceTekce
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$512,963
La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, des espaces verts avec des sentiers pédestres, des terrains de jeux pour enfants, une piscine intérieure, un sauna et un bain turc, un parking, une salle de sport, des terrains de sport.Emplacement et infrastructure à proximité L'établissement est …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$412,858
Le projet comporte:zones vertes paysagèreszones sportives de plein airSalle de sportcentre de spasauna et bain atempiscine intérieureaire de jeux pour enfantsparking privéAchèvement - 30 décembre 2024.Emplacement et infrastructure à proximité École - 3 kmCentre-ville - 40 kmCentre commercial…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$258,102
Les rêves de chacun sont différents. Il y a ceux qui rêvent grand et ceux qui sont heureux de petits rêves. Composé d'un total de 178 appartements, RésidenceInn by Deluxia ouvre les portes d'une vie heureuse pour les personnes de tous âges avec des options plates allant de 35 m2 à 171 m2 et …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Istanbul Bahcesehir Apartment Compound
Immeuble Istanbul Bahcesehir Apartment Compound
Immeuble Istanbul Bahcesehir Apartment Compound
Immeuble Istanbul Bahcesehir Apartment Compound
Immeuble Istanbul Bahcesehir Apartment Compound
Afficher tout Immeuble Istanbul Bahcesehir Apartment Compound
Immeuble Istanbul Bahcesehir Apartment Compound
Basaksehir, Turquie
depuis
$187,529
Why this property؟ It is within a vital location near the Istanbul Water Canal project and an under-construction metro station. It overlooks stunning sea views of Kucukcekmece Lake, Gault Lake, and the lush garden. It is within walking distance of the most important transport links and high…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$124,355
La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, d'un parking, de saunas et de bains turcs, d'une salle de sport, d'un café.Achèvement - 2025.Caractéristiques des appartements Chauffage au solCuisines intégréesMini réfrigérateurPlafonds élevésEmplacement et infrastructure à proximité La propriété…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Istanbul Bahcesehir Apartments Project
Immeuble Istanbul Bahcesehir Apartments Project
Immeuble Istanbul Bahcesehir Apartments Project
Immeuble Istanbul Bahcesehir Apartments Project
Immeuble Istanbul Bahcesehir Apartments Project
Afficher tout Immeuble Istanbul Bahcesehir Apartments Project
Immeuble Istanbul Bahcesehir Apartments Project
Basaksehir, Turquie
depuis
$97,780
Why this property؟ The project area in Bahcesehir is full of lush parks and gardens, next to express transportation lines. There are integrated facilities within the compound, besides health and educational services surrounding the project. The luxury designs and the diversity of residentia…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Immeuble Hotel apartments project in Bahcesehir Istanbul
Immeuble Hotel apartments project in Bahcesehir Istanbul
Immeuble Hotel apartments project in Bahcesehir Istanbul
Immeuble Hotel apartments project in Bahcesehir Istanbul
Immeuble Hotel apartments project in Bahcesehir Istanbul
Afficher tout Immeuble Hotel apartments project in Bahcesehir Istanbul
Immeuble Hotel apartments project in Bahcesehir Istanbul
Basaksehir, Turquie
depuis
$298,620
Why this property؟ It is located in the green area of ​​Bahcesehir, where luxury accommodation with comfortable living. A high-value investment through a continuous rental return for 15 years. It allows you to obtain Turkish citizenship by owning real estate. An opportunity for businessmen …
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel BAHÇEŞEHİR 2027
Complexe résidentiel BAHÇEŞEHİR 2027
Complexe résidentiel BAHÇEŞEHİR 2027
Complexe résidentiel BAHÇEŞEHİR 2027
Complexe résidentiel BAHÇEŞEHİR 2027
Complexe résidentiel BAHÇEŞEHİR 2027
Complexe résidentiel BAHÇEŞEHİR 2027
Basaksehir, Turquie
depuis
$270,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 21
Surface 130–160 m²
2 objets immobiliers 2
Le projet a une superficie totale de 68 200 m2 et une surface de construction de 395 000 m2... Le projet comprend 15 blocs, 2482 résidences et 17 zones commerciales. Chaque bloc a deux types de boîtiers différents : fonctionnel 2+1 et confortable 3+1
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
130.0
270,000
Apartment 3 chambres
160.0
425,000
Agence
Mehal Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$201,569
Le complexe résidentiel est en cours de construction selon le projet d'État et financé par la municipalité du district (Başakşehir Belediyesi), ce qui donne confiance dans la réussite de la construction.La résidence dispose:Salle de sportcentre spa avec bain à vapeur, hammam et saunaParking …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$336,166
La résidence dispose d'un espace vert paysagé et des espaces lounge, des magasins et un système de sécurité, un garage, une aire de jeux pour enfants, une piscine, un sauna, un bain turc et un hammam, un centre de remise en forme.Achèvement - Juin 2025.Emplacement et infrastructure à proximi…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Immeuble Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Immeuble Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Immeuble Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Immeuble Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Afficher tout Immeuble Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Immeuble Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Basaksehir, Turquie
depuis
$172,242
Why this property؟ There is a diversity of apartment spaces and divisions, making it a proper choice for all families. The apartments are characterized by low prices, within a high-end project, surrounded by green spaces on all sides. Enjoy the peace and relaxation at your apartment. The co…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$805,819
Nous offrons des villas avec des jardins et des places de parking.Caractéristiquespiscine intérieureBain turc et saunaSalle de sportsalle d ' activitépiscine extérieureaire de jeux pour enfantsEmplacement et infrastructure à proximité Prestige MALL – 4 minutesCentre commercial d'Istanbul – 1…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with around-the-clock security near Lake Bahcesehir and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with around-the-clock security near Lake Bahcesehir and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with around-the-clock security near Lake Bahcesehir and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with around-the-clock security near Lake Bahcesehir and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with around-the-clock security near Lake Bahcesehir and a highway, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of villas with around-the-clock security near Lake Bahcesehir and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with around-the-clock security near Lake Bahcesehir and a highway, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$818,378
Les villas de 235 m2 à 327 m2 disposent de terrasses, parkings, jardins.Sur le territoire, vous trouverez une sécurité 24h/24, une piscine, un sauna, une aire de jeux pour enfants, un parking, une salle de sport.Achèvement - décembre, 01, 2023.Installations et équipement dans la maison Systè…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$571,037
La résidence dispose d'une piscine intérieure, d'un centre de remise en forme, d'un bain à vapeur, d'un sauna et d'un bain turc, d'un café, de boutiques et de restaurants, de salles de conférence, d'une salle de jeux pour enfants et d'une aire de jeux, de sécurité, de services d'hôtel.Achève…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Afficher tout Complexe résidentiel Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Basaksehir, Turquie
depuis
$268,606
Un projet mixte avec des zones résidentielles et commerciales sur une superficie de 68.200 m2 avec une superficie paysagère de 54.402 m2. Le projet, qui a une grande zone verte, vise à apporter l'environnement communautaire et les relations de voisinage. Le projet comprend de nombreuses fonc…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with a hotel, a swimming pool and a spa near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a hotel, a swimming pool and a spa near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a hotel, a swimming pool and a spa near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a hotel, a swimming pool and a spa near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a hotel, a swimming pool and a spa near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residence with a hotel, a swimming pool and a spa near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a hotel, a swimming pool and a spa near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$817,757
Le bâtiment se compose d'un hôtel (de 1 à 12 étages) et des appartements (de 13 à 25 étages).La résidence dispose d'un restaurant, d'un café, d'une piscine, d'un spa et d'un centre de remise en forme, d'un service de conciergerie 24h/24, d'un parking, d'un pressing, d'un sauna et d'un bain t…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a spa area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a spa area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a spa area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a spa area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a spa area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a spa area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a spa area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$346,347
La résidence dispose d'un chemin de randonnée, d'une piscine intérieure, d'une aire de jeux pour enfants, d'un espace spa et d'un sauna, d'un bain turc, d'un hammam, d'un centre de remise en forme, de la sécurité, de la vidéosurveillance, d'un terrain de basketball.Achèvement - septembre 202…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$272,586
Infrastructure du projet:Piscine intérieureGymnaseBain turcSaunaChemins de randonnée intérieursAires de jeux pour enfantsParking fermé et ouvertSécurité 24 heures sur 24Achèvement - septembre 2026.Installations et équipement dans la maison Finitions de haute qualitéPlafonds de 3 mètres de ha…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$660,572
Une communauté fermée de 4 chambres à coucher en plein cœur d'Istanbul.La beauté de la nature, le style de vie moderne et l'architecture italienne se rencontrent tous en un seul endroit.Espaces verts publics et proximité du lac Bahçeşehir et de la forêt Şamlar, la plus grande de Turquie.Cara…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with swimming pool in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pool in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pool in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pool in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pool in the center of Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with swimming pool in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pool in the center of Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$642,925
La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, d'un parking intérieur, de piscines intérieures et extérieures, d'un centre de remise en forme, d'un concierge, d'un sauna et d'un bain turc, d'une aire de jeux pour enfants.Emplacement et infrastructure à proximité Parc - 650 mètresCentre commerci…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$441,708
Le projet entouré par l'aménagement paysager naturel est un design moderne et écologique d'espace de vie composé de 177 maisons de ville. Toutes les maisons offrent des intérieurs élégants, un aménagement paysager élégant et un élément personnel de la nature. Chaque maison de ville est conçu…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$641,173
Nous offrons des appartements spacieux avec de grands balcons.La résidence comprend des terrains de jeux pour enfants, des espaces verts, une salle de fitness, des sentiers de jogging, une piscine.Emplacement et infrastructure à proximité École - 3 kmCentre-ville - 20 kmCentre commercial - 5…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$221,396
Nous offrons des appartements avec différents aménagements.La résidence comprend un centre de fitness, des studios de yoga et de pilates, des sentiers pédestres et cyclables, un sauna, des piscines, des terrains de jeux pour enfants, des boutiques, des cafés et des restaurants, un territoire…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$444,569
Le projet comprend 453 appartements et 47 unités commerciales. Il y a un choix entre différentes mises en page. Appartements avec 1-4 chambres.En plus des appartements, le projet a un accès complet à toutes les commodités: piscines, sauna, bain turc, salle de sport, terrains de sport, cafés,…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Istanbul Basaksehir apartment Compound
Immeuble Istanbul Basaksehir apartment Compound
Immeuble Istanbul Basaksehir apartment Compound
Immeuble Istanbul Basaksehir apartment Compound
Immeuble Istanbul Basaksehir apartment Compound
Afficher tout Immeuble Istanbul Basaksehir apartment Compound
Immeuble Istanbul Basaksehir apartment Compound
Basaksehir, Turquie
depuis
$169,327
Why this property؟ It is located within walking distance from the Istanbul Water Canal and Istanbul Third Airport. It is next to Basaksehir State Hospital, one of the largest medical cities in the world. The greatest botanical garden in Turkey and Europe is located near the residential comp…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel Basaksehir Aviation Flats
Complexe résidentiel Basaksehir Aviation Flats
Complexe résidentiel Basaksehir Aviation Flats
Complexe résidentiel Basaksehir Aviation Flats
Complexe résidentiel Basaksehir Aviation Flats
Afficher tout Complexe résidentiel Basaksehir Aviation Flats
Complexe résidentiel Basaksehir Aviation Flats
Basaksehir, Turquie
depuis
$180,667
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 15
Agence
EOS Turkey Property
Laisser une demande
Complexe résidentiel Basaksehir Mega Compound
Complexe résidentiel Basaksehir Mega Compound
Complexe résidentiel Basaksehir Mega Compound
Complexe résidentiel Basaksehir Mega Compound
Complexe résidentiel Basaksehir Mega Compound
Afficher tout Complexe résidentiel Basaksehir Mega Compound
Complexe résidentiel Basaksehir Mega Compound
Basaksehir, Turquie
depuis
$242,192
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 15
The biggest compound in the new urbaization area of Istanbul that easy access to Istanbul Airport, mega governmental hospitals, city parks and other governmental falicities.
Agence
EOS Turkey Property
Laisser une demande
Résidence COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Résidence COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Résidence COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Résidence COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Résidence COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Afficher tout Résidence COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Résidence COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Basaksehir, Turquie
depuis
$200,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 14
Surface 145–160 m²
2 objets immobiliers 2
Projet Bahçeşehir *Livraison : mars 2025 Titre de propriété prêt 480 Appartements 2+1 | 3+1 20 unités commerciales Projet de logements de marque Options de paiement en espèces et en plusieurs versements Superficie du projet : 24 000 m² 60 % d'espaces verts Balcon dans tous les appar…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
145.0
200,000
Apartment 3 chambres
160.0
300,000
Agence
Mehal Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel Bahcesehir Artea Villas
Complexe résidentiel Bahcesehir Artea Villas
Complexe résidentiel Bahcesehir Artea Villas
Complexe résidentiel Bahcesehir Artea Villas
Complexe résidentiel Bahcesehir Artea Villas
Afficher tout Complexe résidentiel Bahcesehir Artea Villas
Complexe résidentiel Bahcesehir Artea Villas
Basaksehir, Turquie
depuis
$708,988
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
A countryside villa project in Bahcesehir Area which has really good future value. Easy access to shopping malls, lakeside, Istanbul Airport, industrial zones, new Istanbul Canal and other developing areas.
Agence
EOS Turkey Property
Laisser une demande
Résidence Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Résidence Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Résidence Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Résidence Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Résidence Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Afficher tout Résidence Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Résidence Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Basaksehir, Turquie
depuis
$296,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 11
Surface 95–200 m²
3 objets immobiliers 3
Le projet est situé dans un emplacement privilégié au centre du district de Başakşehir, parmi des vallées verdoyantes et des jardins pittoresques. Le projet, qui a un design moderne unique inspiré de la fleur de lotus qui ajoute un beau sens à la vie avec ses façades panoramiques en verre do…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
95.0
296,000
Apartment 2 chambres
155.0
416,000
Apartment 3 chambres
200.0
583,000
Agence
Mehal Group
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller