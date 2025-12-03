  1. Realting.com
  Turquie
  Erdemli
  Appartements dans des immeubles neufs

Complexe résidentiel Apartments in the Sun Maria Beach complex, 350 meters from the sea.
Erdemli, Turquie
depuis
$38,301
Options de finition Аvec finition
Studio and one-bedroom apartments (1+1) in the Sun Maria Beach complex, 350 meters from the sea. A modern residential complex consisting of one 10-story block in the Erdemli district. All apartments will be delivered turnkey, with finished furniture, built-in kitchen units, fully equip…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Erdemli, Turquie
depuis
$56,875
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Offre de notre entreprise - 20% de réduction sur les appartements dans ce projet!Le complexe résidentiel offre un confort et des équipements modernes dans le quartier pittoresque de Tomuk.Le complexe est situé sur une superficie de 3.911 m2 et se compose de deux blocs, appartements 1 + 1 et …
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Erdemli, Turquie
depuis
$89,124
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Appartements - moins cher que les appartements similaires du développeur de 13.000 EUR.► Appartements de deux chambres (2 + 1) au 5ème étage - 76.000 EUR avec vue sur la mer du développeur 91.000 EUR.Notre projet Aqua Marin avec l'infrastructure d'un hôtel 5 * sera situé à 300 mètres de la m…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
OneOne
Complexe résidentiel Flats in a new complex with water park and cinema 500 m from the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquie
depuis
$67,584
Un projet composé de 4 blocs. Dans le projet appartements avec 1-4 chambres.Complexe résidentiel à 5 minutes à pied de la mer, avec des zones de loisirs: aquapark, salle de bains, football, volleyball, terrains de basketball, terrain de yoga, jardin pour animaux domestiques, mini-marché, sal…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel ROYAL PREMIUM
Erdemli, Turquie
depuis
$83,632
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 15
Surface 70–94 m²
2 objets immobiliers 2
Complexe moderne avec appartements 2+1 et 3+1 dans le quartier de Cesmelis avec infrastructure hôtelière !Infrastructure du complexe : Piscine ouverte, parc aquatique Ouvert
Agence
RealtGo
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquie
depuis
$48,940
Infrastructure complexe:Parking extérieurStation de recharge des véhicules électriquesService de navetteRestaurantCaféMinimarchéPiscine avec terrasse ensoleilléeParc aquatiqueAire de jeux pour enfantsEspace détente (billiards, PlayStation, cinéma)Centre de remise en formeBain turcSalon de co…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel One-bedroom apartment 500 meters from the sea.
Erdemli, Turquie
depuis
$54,171
One-bedroom apartment (1+1) with an area of ​​65 sq m. A modern residential complex consisting of a single 10-story block located 350 meters away in the Erdemli district. All apartments will be delivered turnkey, with finished furniture, built-in kitchen units, fully equipped bathrooms…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Immeuble SAN MARIA SEASON
Elvanli, Turquie
depuis
$40,872
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 12
Nouveau complexe à Mersin, Erdemli, district de KargipinarySitué à 1200 mètres de la merAppartements 1+0Un bloc de 120 appartements. br/>Nombre d'étages 11Superficie 1+0-47-51m2brutAchèvement de la construction - 30.10.2024Acompte 50%, plan de versement jusqu'à l'achèvement de la constructio…
Agence
RealtGo
Laisser une demande
Complexe résidentiel Spacious one bedroom apartments in a new complex, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquie
depuis
$74,576
Le projet se compose de 2 blocs, avec une chambre à coucher appartements.Complexe résidentiel avec différentes commodités et zones de loisirs.Des versements anticipés de 50 % et des versements de 12 mois sont possibles.Emplacement et infrastructure à proximité Situé dans le quartier Erdemli,…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.
Erdemli, Turquie
depuis
$52,528
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Appartements - moins cher que des appartements similaires du développeur par 18,000 EUR.► Appartements d'une chambre (1 + 1) au 2ème étage - 45 000 EUR du développeur 63 000 EUR► Appartements de deux chambres (2 + 1) au 5ème étage - 76.000 EUR avec vue sur la mer du développeur 91.000 EUR.No…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and an aquapark at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquie
depuis
$170,260
Nous offrons des appartements avec une vue panoramique sur la mer.La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, d'une piscine et d'un aquapark, de restaurants et de cafés, d'un parking, d'un sauna.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à un pas de la mer, dans un qua…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Quartier résidentiel Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Erdemli, Turquie
depuis
$55,885
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Vidéo des appartements et l'avancement de la construction sera envoyé sur demande!Le complexe résidentiel offre un confort et des équipements modernes dans le quartier pittoresque de Tomuk.Le complexe est situé sur une superficie de 3,911 m2 et se compose de deux blocs. Les appartements 1+1 …
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel ILKEM VEGAS
Erdemli, Turquie
depuis
$58,266
L'année de construction 2026
Superficie du terrain 17.203 m2 ERDEMLİ / TOMUK 500 mètres de la mer 4 blocs et villas, appartements 1+1, 2+1 Versement initial 50% - possibilité de versements sur 24 mois. DÉBUT DU PROJET : 31.12.2023 FIN : 31.12.2026Caractéristiques intérieures : Plafonds suspendus Kitchenset,
Agence
RealtGo
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, an aquapark and a spa center at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquie
depuis
$161,192
Nous offrons des appartements avec une vue panoramique sur la mer.La résidence dispose d'un centre de fitness, d'un cinéma, d'une sécurité 24h/24 et d'un service de conciergerie, de piscines et d'un aquapark, d'un centre spa, d'un restaurant, d'un parking.Emplacement et infrastructure à prox…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Erdemli, Turquie
depuis
$56,849
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Appartements - moins cher que les appartements similaires du développeur de 13.000 EUR.► Appartements d'une chambre (1 + 1) au 2ème étage - 50 000 EUR du développeur 63 000 EUR► Appartements de deux chambres (2 + 1) au 5ème étage - 76.000 EUR avec vue sur la mer du développeur 91.000 EUR.Not…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquie
depuis
$233,049
Un projet composé de 2 blocs. Le projet a des appartements avec 2 chambres.Complexe résidentiel à 2 minutes à pied de la mer, avec gazebos et zones de loisirs.Prépaiement possible de 50 % et versements échelonnés sur 9 mois.Emplacement et infrastructure à proximité Le quartier d'Erdemli est …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquie
depuis
$89,724
Un complexe résidentiel dans une communauté fermée avec de nombreux équipements, y compris piscine, gazebos, sauna et hammam. Le nouveau projet se compose de 3 blocs. Dans un bloc il y a deux appartements, dans l'autre deux - trois appartements.Peut être payé par versements échelonnés avec u…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Erdemli, Turquie
depuis
$52,771
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Appartements - moins cher que les appartements similaires du développeur de 13.000 EUR.► Appartements d'une chambre (1 + 1) au 2ème étage à partir de 45 000 EUR du développeur 63 000 EUR► Appartements de deux chambres (2 + 1) au 5ème étage - 76.000 EUR avec vue sur la mer du développeur 91.0…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Immeuble Appartements dans un projet
Erdemli, Turquie
depuis
$49,444
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 9
Appartements flambant neufs dans le cadre d'un projet de concept hôtelier à Mersin Mersin est la ville la plus recherchée pour vivre et investir dans la région méditerranéenne. La ville se distingue par son littoral de 300 km, sa mer cristalline, son climat chaud, ses terres fertiles et son …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements dans un projet de marque de concept hôtelier à Mersin
Erdemli, Turquie
depuis
$104,773
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 9
Appartements flambant neufs dans le cadre d'un projet de concept hôtelier à Mersin Mersin est la ville la plus recherchée pour vivre et investir dans la région méditerranéenne. La ville se distingue par son littoral de 300 km, sa mer cristalline, son climat chaud, ses terres fertiles et son …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartment in the Ilkem Lemon complex is 13,000 EUR cheaper than the developer.
Erdemli, Turquie
depuis
$51,286
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Appartement d'une chambre (1+1) pour 45 000 EUR.Le développeur propose des appartements similaires à une chambre (1+1) à partir de 58,000 EUR.Un nouveau complexe résidentiel de luxe, situé dans le quartier Erdemli / Mersin, à 450 mètres d'une belle plage équipée.Le complexe se compose de deu…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Immeuble Appartements dans un projet de marque de concept hôtelier à Mersin
Erdemli, Turquie
depuis
$72,988
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 9
Appartements flambant neufs dans le cadre d'un projet de concept hôtelier à Mersin Mersin est la ville la plus recherchée pour vivre et investir dans la région méditerranéenne. La ville se distingue par son littoral de 300 km, sa mer cristalline, son climat chaud, ses terres fertiles et son …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartement avec piscine proche plage à Mersin Çeşmeli.
Erdemli, Turquie
depuis
$84,905
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 11
Appartement à quelques pas de la plage à Çeşmeli Mersin est l'une des villes les plus prisées pour l'investissement immobilier. Elle offre des options attrayantes pour vivre et passer des vacances le long de la côte méditerranéenne. Son climat doux, ses longues plages et sa mer d'un bleu pro…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Kusluca, Turquie
depuis
$76,906
Sur le territoire de plus de 3000 m2, il y a un bâtiment avec 12 étages, où se trouvent des appartements avec 1+1 et 2+1 plans. Bon complexe familial pour les loisirs dans une zone excellente et à distance de marche du front de mer.Le développeur a une excellente réputation sur le marché tur…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Appartements d’Investissement Vue Sur Mer à Mersin Erdemli
Erdemli, Turquie
depuis
$164,464
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Appartements au Bord de Mer Dans un Projet avec Embarcadère à Erdemli Mersin Mersin est une ville métropolitaine située sur la côte méditerranéenne. Elle est développée en termes de tourisme, d'agriculture et d'industrie. Mersin possède l'une des plus longues côtes et l'un des ports ayant le…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble SUN MARIA HOLIDAY
Erdemli, Turquie
depuis
$59,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 11
Surface 69 m²
1 objet immobilier 1
Nouvelle construction à Mersin, CesmeliNouveau complexe à 300 mètres de la merAppartements 1+1Un blocÉtage 11Superficie 1+169,74 m2 brutVue sur la mer et jardinsAchèvement des travaux - juillet 2024Premier versement 50 %, versements jusqu'à l'achèvement des travauxCaractéristiques des appart…
Agence
RealtGo
Laisser une demande
Complexe résidentiel Exclusive! 1+1 apartment in MNZ Gold City complex with a discount of 23,000 EUR.
Erdemli, Turquie
depuis
$70,361
Appartement prêt avec une chambre (1+1), 75 m2 (53 m2 net).Le prix de l'appartement est de 23,000 EUR moins cher que le même du développeur!Nous sommes heureux de vous présenter un nouveau projet avec une infrastructure riche dans la zone de plus en plus populaire de Mersin, Arpaçbahşış.Le c…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel CONCEPT TREND
Elvanli, Turquie
depuis
$41,116
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 10
Surface 35–72 m²
131 objet immobilier 131
Nouveau complexe à Tomyuk, MersinLe complexe se compose de 3 blocs sur 10 étages-1 étage, zéro étage + 8 étagesAchèvement 30.06.2025600 M à la merAppartements 1+0(studio), surface 35 m2 brutAppartements 1+1, surface 60 m2 brutAppartements 2+1, surface 72 m2 brutPrix 1+0(Studio) à partir de 3…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
35.0
43,034 – 60,480
Apartment 2 chambres
60.0
68,041 – 78,508
Apartment 3 chambres
72.0
89,558
Agence
RealtGo
Laisser une demande
Immeuble Appartements prêts à emménager à des prix équitables à Çeşmeli Mersin
Erdemli, Turquie
depuis
$68,279
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 10
Appartements prêts à emménager à des prix équitables à Çeşmeli Mersin Mersin est l'une des villes portuaires qui attire l'attention avec ses investissements immobiliers abordables. La ville, qui se distingue par sa mer et ses plages uniques, est l'une des villes côtières les plus prisées ave…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Kusluca, Turquie
depuis
$98,664
Athéna Nixie Résidence combine le rêve méditerranéen et le style de vie de luxe, et la magnifique architecture de Nişantaşı est emmenée à Erdemli. Le projet se compose de 10 étages et comprend 33 appartements, dont 13 avec 1 chambre et 20 appartements avec 2 chambres.CaractéristiquesSécurité…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquie
depuis
$192,998
Nous offrons des appartements avec une vue panoramique sur la mer.La résidence dispose d'une salle de sport et d'un centre de spa, d'un cinéma, de restaurants, d'un service de sécurité et de conciergerie 24h/24, de piscines intérieures et extérieures et d'un aquapark, d'un mini golf, d'un pa…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Appartements d’Investissement Vue Sur Mer à Mersin Erdemli
Erdemli, Turquie
depuis
$152,717
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Appartements au Bord de Mer Dans un Projet avec Embarcadère à Erdemli Mersin Mersin est une ville métropolitaine située sur la côte méditerranéenne. Elle est développée en termes de tourisme, d'agriculture et d'industrie. Mersin possède l'une des plus longues côtes et l'un des ports ayant le…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel RIO
Elvanli, Turquie
depuis
$41,605
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 9
Surface 39–54 m²
2 objets immobiliers 2
Nouveau complexe à Tomyuk, Mersin, TurquieLe complexe se compose de 2 blocs sur 9 étagesZemin kat + 8 étagesFin de construction: 30.08.2025600m vers la merAppartements 1 + 0 (studio), surface 39 m2 netAppartements 1+1, surface 54 m2 netPrix 1+0 (Studio) à partir de 39 000 eurosPrix 1+1 à par…
Agence
RealtGo
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residential complex with water park and swimming pool, 150 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquie
depuis
$92,054
Un projet composé de 3 blocs. Le projet a des appartements avec 2 chambres.Complexe résidentiel à 2 minutes à pied de la mer, avec un parc aquatique et des zones de loisirs.Paiement par acompte de 50%.Emplacement et infrastructure à proximité Le quartier d'Erdemli est l'une des zones les plu…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Studios and one bedroom flats in a new complex with great infrastructure, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquie
depuis
$53,601
Le projet se compose de 2 blocs avec un total de 512 appartements. Il y a 5 appartements d'une chambre et 26 studios à chaque étage.Complexe résidentiel avec une grande infrastructure et diverses commodités, y compris piscine, parc aquatique, navette, borne de recharge pour voitures électriq…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Appartements prêts à emménager à des prix équitables à Çeşmeli Mersin
Erdemli, Turquie
depuis
$110,659
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 10
Appartements prêts à emménager à des prix équitables à Çeşmeli Mersin Mersin est l'une des villes portuaires qui attire l'attention avec ses investissements immobiliers abordables. La ville, qui se distingue par sa mer et ses plages uniques, est l'une des villes côtières les plus prisées ave…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel LAVINYA PREMIUM
Erdemli, Turquie
depuis
$83,374
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 16
Lavinya Premium ( Mersin / Erdemli, district de Tomuk)100 mètres de la mer!!!Prix: à partir de 73,000 euros. Acompte initial : 50%, puis acompte jusqu'en juin 2024.Date limite : décembre 2024Appartements 1 + 1 (montant brut 70-75 m2)Appartements 2 + 1 (montant brut de 100 à 108 m2)Appartemen…
Agence
RealtGo
Laisser une demande
Immeuble Sun Maria Ruf
Erdemli, Turquie
depuis
$52,901
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 11
Nouveau complexe à Teja, Mersin Le complexe se compose de 1 bloc sur 12 étages Zemin Kat + 11 étages 380 m de la mer Fin de construction : 31/12/2024 Appartements 1 + 0, superficie 35 m2 net Prix 1 + 0 à partir de 43.000 euros Versement sans intérêt pendant 10 mois, acompte 50% Avec paiement…
Agence
RealtGo
Laisser une demande
