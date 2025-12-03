Erdemli, Turquie

Un projet composé de 3 blocs. Le projet a des appartements avec 2 chambres.Complexe résidentiel à 2 minutes à pied de la mer, avec un parc aquatique et des zones de loisirs.Paiement par acompte de 50%.Emplacement et infrastructure à proximité Le quartier d'Erdemli est l'une des zones les plu…