  2. Turquie
  3. İzmit
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

maisons
2
Complexe résidentiel Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Complexe résidentiel Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquie
depuis
$456,691
Nous offrons des appartements de luxe avec saunas et hammams.Certains appartements disposent de jardins privés et de piscines.La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, de piscines intérieures et extérieures, de terrains de jeux pour enfants, d'étangs, de salons, d'un centre de fitness, de …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, entertainment areas and sports grounds, Kocaeli, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, entertainment areas and sports grounds, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquie
depuis
$176,963
La résidence dispose de piscines intérieures et extérieures, de terrains de jeux pour enfants, de salles de divertissement, de cafés, de terrains de basket et de tennis, d'un centre de fitness, d'un bain turc et d'un sauna, d'une sécurité 24h/24.Achèvement - 30/06/25
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Zeray Dora Hill
Complexe résidentiel Zeray Dora Hill
Cayirkoy Mahallesi, Turquie
depuis
$126,728
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 10
Surface 85 m²
1 objet immobilier 1
Notre projet se compose de 6 blocs et 430 appartements sur une superficie de 30 000 m2 dans le ç Ayırk ö y District   de Kocaeli.is positionné. Nous avons du duplex de jardin, du duplex de toit et des options plates régulières de 1 + 1   à 4,5 + 1 dans nos blocs de 7 étages. Dans le cadre du…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
85.0
126,728
Développeur
Zeray Construction Inc
Laisser une demande
John TaylorJohn Taylor
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas near shopping malls and highways, Kocaeli, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas near shopping malls and highways, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquie
depuis
$283,101
Nous proposons des appartements avec balcons et terrasses.La résidence comprend des espaces verts avec des étangs, des terrains de jeux pour enfants, des sentiers de randonnée, des piscines intérieures et extérieures, un sauna, un bain turc, un centre de remise en forme, des salons, une sécu…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and kids' playgrounds near the city center, Kocaeli, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and kids' playgrounds near the city center, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquie
depuis
$214,474
Nous proposons des appartements avec vue sur les montagnes, les terrasses et les jardins.La résidence dispose d'un bain turc, d'un sauna, de centres de remise en forme, de piscines intérieures et extérieures, d'un bar, d'étangs, de terrains de jeux pour enfants, d'un garage.Installations et …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools, green areas and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools, green areas and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquie
depuis
$148,352
Nous offrons des appartements avec différents aménagements. Chaque appartement dispose d'un sauna privé et d'une baignoire turque.La résidence dispose de piscines intérieures et extérieures, d'un sauna et d'un bain turc, de lacs, d'une salle de sport, de terrains de jeux pour enfants, de ter…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and beautiful green areas, Kocaeli, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and beautiful green areas, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquie
depuis
$413,592
La résidence comprend des étangs et des cascades, un sauna et un bain turc, des espaces de marche, un centre de remise en forme, un terrain de basket-ball, des piscines intérieures et extérieures, des terrains de jeux pour enfants, un parking, un court de tennis, un café.Achèvement - 30/05/2…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of quality villas with gardens close to the lake and highways, Kocaeli, Turkey
Complexe résidentiel Complex of quality villas with gardens close to the lake and highways, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquie
depuis
$733,794
Nous offrons des villas avec des jardins et des places de parking.La résidence offre une vue sur le lac et les forêts, une sécurité 24h/24, une piscine commune, un terrain de sport, un bain turc, un sauna, des espaces de salon.Installations et équipement dans la maison Système "Smart Home"Em…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquie
depuis
$132,037
La résidence dispose d'un sauna et d'un bain turc, d'une salle de sport et d'un centre de remise en forme, de piscines intérieures et extérieures, d'un café, d'une aire de jeux pour enfants, d'un espace événementiel, d'un parking, d'une sécurité 24h/24 et d'une vidéosurveillance.Achèvement -…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of exclusive villas with a view of the sea and swimming pools, Kocaeli, Turkey
Complexe résidentiel New complex of exclusive villas with a view of the sea and swimming pools, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquie
depuis
$2,41M
Chaque villa comprend un grand jardin, une piscine, un garage, un sauna et un bain turc, une buanderie, un coin salon, 6 balcons.Installations et équipement dans la maison CheminéeAscenseurEmplacement et infrastructure à proximité La propriété est entourée de verdure et située à 45 minutes d…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel 2+1 apartments in the FDL Aren Plus complex in the Başiskele district | Izmit.
Complexe résidentiel 2+1 apartments in the FDL Aren Plus complex in the Başiskele district | Izmit.
Sehit Rafet Karacan Bulvari, Turquie
depuis
$91,985
Options de finition Аvec finition
This apartment complex is located in the Kocaeli province, in the Basiskele suburb of Izmit. Fdl Group's new project in Basiskele, Aren Plus, is located in the Kocaeli province, in the Izmit suburb of Izmit, in the heart of the Basiskele district. Apartments for sale: 1+1 apartme…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel 1+1 apartments in the FDL Aren Plus complex in the Başiskele district | Izmit.
Complexe résidentiel 1+1 apartments in the FDL Aren Plus complex in the Başiskele district | Izmit.
Izmit, Turquie
depuis
$84,370
Options de finition Аvec finition
This apartment complex is located in the Kocaeli province, in the Basiskele suburb of Izmit. Fdl Group's new project in Basiskele, Aren Plus, is located in the Kocaeli province, in the Izmit suburb of Izmit, in the heart of the Basiskele district. Apartments for sale: 1+1 apartme…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
