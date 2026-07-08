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Appartement dans un nouvel immeuble Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul

Besiktas, Turquie
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ID: 358
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Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Besiktas
  • Adresse
    Cevdetpasa Caddesi

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Why this property؟ It is the title for luxury and excellence, with a direct view of the Marmara Sea near the Bosphorus, with a government guarantee and under the supervision of the municipality of Istanbul.It is one of the best residential neighborhoods in Istanbul; due to its distinct facilities that satisfy all the occupants’ demands.The project brings to mind the warm neighborhood life, as it includes ancient buildings that have restaurants, shops, cafes, and a theater hall.

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Besiktas, Turquie
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