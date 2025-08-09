  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Fatih
  4. Complexe résidentiel New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey

Complexe résidentiel New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey

Fatih, Turquie
depuis
$873,203
;
17
Laisser une demande
Adresse Adresse
Paramètres Paramètres
Description Description
Médias Médias
ID: 27363
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 2473181
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 09/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Fatih
  • Ville
    Istanbul

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Vous trouverez le rythme que vous recherchez avec une large gamme d'options d'appartements avec 1-6 chambres, ainsi que des appartements duplex.

Équipements:

  • piscine intérieure
  • centre de fitness
  • sauna et bain de vapeur
  • Espaces sociaux et détente
  • café
  • pilates studio
  • Piscine pour enfants
  • salles de stockage pour chaque appartement

Terminé - 2028.

Emplacement et infrastructure à proximité
  • Université - 6 minutes
  • Bebek - 8 minutes
  • Levent - 8 minutes
  • Hôpital - 12 minutes
  • Aéroport d'Istanbul - 40 minutes

Localisation sur la carte

Fatih, Turquie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble OBA VOYAGE DELUXE
Oba, Turquie
depuis
$108,049
Complexe résidentiel The Project in İstanbul-Eyüp
Sariyer, Turquie
depuis
$226,527
Immeuble 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Akdeniz, Turquie
depuis
$38,049
Immeuble Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Gaziosmanpasa, Turquie
depuis
$49,532
Immeuble Beylikduzu Istanbul apartments project
Beylikduzu, Turquie
depuis
$286,390
Vous regardez
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey
Fatih, Turquie
depuis
$873,203
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel For sale apartment in Cleopatra in Alanya
Quartier résidentiel For sale apartment in Cleopatra in Alanya
Alanya, Turquie
depuis
$122,789
If you want to have an apartment only 400 metres to the beach , you should check this apartment.This is only in walking distance to the most famous beach of Alanya, Cleopatra beach.It is directly in center of Alanya.You can find everthing you need around your building such as restaurants, ca…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Laisser une demande
Résidence Euro Residence 20
Résidence Euro Residence 20
Mahmutlar, Turquie
Prix ​​sur demande
Kurt Safir I Euro Residence 20 Lux residence with high standards of construction on the first coastline in the Mahmutlar area. The residential complex Euro Residence 20 is located on a plot of land of 3.989 m2, consists of two 12-story blocks and 146 first-class apartments of type 1 + 1 ( 4…
Développeur
KurtSafir
Laisser une demande
Complexe résidentiel New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$319,708
Nouveaux studios et appartements avec différents aménagements dans l'apart-hôtel. La résidence dispose:grand centre d'affairesSécurité 24 heures sur 24cafépiscine intérieure,centre multifonctionnelsauna et spaconciergegaragesupermarchéterrain de basketballnettoyeur à sec et coiffeurInstallat…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller