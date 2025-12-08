Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul

Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul

Sariyer, Turquie

Le concept d'une maison de campagne dans le centre-ville de l'un des développeurs les plus fiables en Turquie!Nous offrons un appartement avec vue sur la forêt de Belgrade, des jardins sur le toit et de grandes terrasses dans un projet unique qui donne la possibilité de vivre dans une maison…