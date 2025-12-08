  1. Realting.com
Complexe résidentiel Complex of villas ina quiet area, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquie
depuis
$746,128
Nous offrons des villas confortables avec un jardin.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans un quartier calme et verdoyant
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Project in İstanbul-Eyüp
Complexe résidentiel The Project in İstanbul-Eyüp
Sariyer, Turquie
depuis
$226,527
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 8
6 objets immobiliers 6
♦️ * PAYMENT PLAN : CASH * ♦️REGION:EYÜP ♦️ *REGIONAL BENEFITS* ❗️ IN THE CITY CENTER
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Laisser une demande
Complexe résidentiel Type B_79
Sariyer, Turquie
depuis
$150,000
L'année de construction 2023
European side – Bagcilar This project is built on an area of 24,000 M2. The project will be ready for delivery in December 2023, and 1+1 and 2+1 units are available. This project is located beside Basın Express highway. The projects include swimming pool, Turkish bath, parking, gym and…
Développeur
Majd International Company
Laisser une demande
OneOne
Immeuble Apartment in İstanbul Turkey
Sariyer, Turquie
depuis
$109,396
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 38
3 objets immobiliers 3
The project includes residential and commercial real estate, A block hotel B suite and C block under construction and Ready Block D, where apartments are now for sale. Block D has 38 floors, 480 apartments 13 apartments per floor Last 23 apartments for sale 1+1,2+1,3+1 …
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Laisser une demande
Complexe résidentiel Investments with obtaining Turkish Citizenship!
Complexe résidentiel Investments with obtaining Turkish Citizenship!
, Turquie
depuis
$500,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Une offre inégalée sur le marché immobilier turc de notre entreprise!La construction d'un complexe résidentiel sur une superficie de 13 848 m2, composé de 5 blocs, un total de 324 appartements de différents plans et zones, à côté du Tuyap Exhibition Center, qui est le lieu de foires internat…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and green areas close to a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and green areas close to a highway, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquie
depuis
$994,838
La résidence dispose de jardins paysagers et espaces verts, une sécurité 24h/24, une piscine, un sauna, une aire de jeux pour enfants, une salle de sport, des sentiers de randonnée.Achèvement - juillet 2024.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à proximité de l'au…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Project in İstanbul-Bağcılar
Complexe résidentiel The Project in İstanbul-Bağcılar
Sariyer, Turquie
depuis
$191,028
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 9
6 objets immobiliers 6
♦️ PAYMENT PLAN: CASH ♦️DATE: AUGUST 2023 ♦️LOCATION: BAĞCILAR-BASINEKSPRESS ♦️LOCATION ADVANTAGE
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and gardens, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and gardens, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquie
depuis
$945,096
Nous proposons des villas confortables avec deux places de parking, un hammam, un sauna et une salle de sport, une vue panoramique sur la mer, la ville et la nature environnante.La résidence dispose d'une piscine, de jardins et d'une sécurité 24h/24.Installations et équipement dans la maison…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Type B_66
Sariyer, Turquie
depuis
$128,162
L'année de construction 2022
European side - Eyyup This project is built on an area of 10,700 M2. The project will be ready for delivery by the end of 2022 and two to three bedroom units are available. Advantages of this project include being located between two metro stations, close to the Tem Highway. The lis…
Développeur
Majd International Company
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquie
depuis
$719,888
Le projet se compose de 2 blocs - 142 appartements + 7 villas, d'une superficie totale de 24500 m2. Services aux résidents:Sécurité 24/7Système de surveillance vidéoconciergeSalle de sportSpa : sauna et hammamaire de jeux extérieurePiscines extérieures/intérieureschemins de randonnée dans le…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Sarıyer Residence Project Istanbul
Immeuble Sarıyer Residence Project Istanbul
Sariyer, Turquie
depuis
$1,26M
Why this property؟ The only project with government guarantee in the central Maslak region, the center of European Istanbul. Specially designed for quiet family life, luxury residential compound, without commercial offices. The title deed is ready and the project complies to the requirement…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel Type B_54
Sariyer, Turquie
depuis
$269,139
L'année de construction 2023
Asian side - Kadikoy   This project is built on an area of 26,000 M2 and in two phases, each phase consisting of 3 blocks of 24 floors. The first phase of the project will be ready for delivery in June 2023, and one to four bedroom units are available. This project with full social fac…
Développeur
Majd International Company
Laisser une demande
Complexe résidentiel Type A_45
Sariyer, Turquie
depuis
$440,235
L'année de construction 2025
European Side - Levent This project is built on a land with an area of 103,000 M2, 85% of which is green space. The project will be ready for delivery in 2025 and units with one to four bedroom are available. This project is in city center of Istanbul with full social facilities. Th…
Développeur
Majd International Company
Laisser une demande
Complexe résidentiel 1+1 and 2+1 apartment in the Avangart Istanbul complex in the Maslak area.
Complexe résidentiel 1+1 and 2+1 apartment in the Avangart Istanbul complex in the Maslak area.
7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Turquie
depuis
$299,000
Options de finition Аvec finition
Videos of the apartments are available upon request. Apartments for sale in the PREMIUM Avangart Istanbul complex: One-bedroom apartment (1+1), total area 80 m² - $299,000. Two-bedroom apartment (2+1), total area 108 m² - $425,000. The 2+1 apartment is eligible for Turkish citizenshi…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquie
depuis
$467,574
Nous proposons des appartements avec balcon et une vue sur la forêt de Belgrade.La résidence dispose de jardins paysagers, piscines intérieures et extérieures, terrains de jeux pour enfants, étangs ornementaux, un parking, une sécurité 24h/24, un sauna et un bain turc, un studio de pilates, …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury apartments in Maslak area.
Complexe résidentiel Luxury apartments in Maslak area.
Sariyer, Turquie
depuis
$275,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Entouré de verdure, le nouveau complexe résidentiel d'Istanbul est à un pas de tout ce dont vous avez besoin - à proximité de l'hôpital, du centre commercial, des établissements d'enseignement et des centres de transport, 3 km. Station de métro Ayazaga, à 3,5 km de l'autoroute E-80.Le projet…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Type B_67
Sariyer, Turquie
depuis
$153,000
L'année de construction 2021
Côté asiatique - fikirtepeCe projet est situé dans la zone la plus importante en termes d'accès. Les projets qui sont placés dans un endroit très central d'Istanbul, est à côté de la station de métro-bus. Le projet est construit sur une superficie de 8000 M2, qui comprend 3 blocs, avec 467 u…
Développeur
Majd International Company
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, lounge areas and a heliport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, lounge areas and a heliport, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquie
depuis
$984,889
Nous offrons des appartements avec une vue panoramique sur le Bosphore, la forêt et la ville.La résidence dispose d'un parking, d'une piscine à débordement, d'un centre de remise en forme, d'un sauna et d'un bain turc, de boutiques, d'un héliport, de salons, de restaurants.Achèvement - 2025.…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury apartments in the center of Istanbul in the Dap Yeni Levent complex.
Complexe résidentiel Luxury apartments in the center of Istanbul in the Dap Yeni Levent complex.
Sariyer, Turquie
depuis
$321,000
Options de finition Аvec finition
Offre exclusive de notre entreprise!Appartements dans le complexe Dap Yeni Levent - moins cher que les autres courtiers par 235 000 USD!Un projet qui se distingue par le fait qu'il est situé sur une colline de 35 mètres de haut surplombant les forêts de Belgrade dans le centre commercial et …
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Prestigious residence with a panoramic view in Vadistanbul area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Prestigious residence with a panoramic view in Vadistanbul area, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquie
depuis
$606,851
Nous proposons des appartements avec différents aménagements (de studio à quatre chambres). Les appartements ont une vue panoramique sur la ville.La résidence comprend trois tours et dispose d'un service de conciergerie, d'un centre de remise en forme et d'un spa, piscines, un parking pour 3…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Kagithane Istanbul Apartments Compound
Immeuble Kagithane Istanbul Apartments Compound
Sariyer, Turquie
depuis
$513,667
Why this property؟ The geographical location is close to the business life in the city center, and it is suitable for your family's entertainment near the biggest malls of Istanbul. Rich and varied indoor social facilities suitable for all family members. Real estate investment in this proj…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a fitness room close to the new airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a fitness room close to the new airport, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquie
depuis
$1,35M
Nous proposons des appartements lumineux avec une vue pittoresque sur la forêt.La résidence dispose d'une piscine extérieure et d'un solarium, d'un parking, d'une sécurité, d'un terrain de sport, d'une salle de fitness.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à proxi…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Sariyer, Turquie
depuis
$502,393
Le concept d'une maison de campagne dans le centre-ville de l'un des développeurs les plus fiables en Turquie!Nous offrons un appartement avec vue sur la forêt de Belgrade, des jardins sur le toit et de grandes terrasses dans un projet unique qui donne la possibilité de vivre dans une maison…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Istanbul Maslak Apartment Compound
Immeuble Istanbul Maslak Apartment Compound
Sariyer, Turquie
depuis
$720,561
Pourquoi cette propriété Le projet Istanbul Maslak Apartments est situé dans les zones les plus importantes de la ville, avec une valeur d'investissement croissante, et une destination préférée pour les investisseurs. Ce projet respecte les conditions de citoyenneté turque, disponibles avec…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel Elite 2+1 apartments in the center of Istanbul in the Maslak area.
Complexe résidentiel Elite 2+1 apartments in the center of Istanbul in the Maslak area.
Sariyer, Turquie
depuis
$1,13M
Options de finition Аvec finition
Un projet d'investissement d'élite situé à Maslak, le centre d'affaires et de vie à Istanbul. D'un côté du projet est la forêt de Belgrade, et de l'autre est le centre commercial Vadi Istanbul, qui met en évidence toutes les possibilités de la ville, du shopping au divertissement.Il y a un m…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquie
depuis
$1,12M
Nous offrons des maisons de ville avec jardins et garages pour 2 voitures.La résidence dispose d'un centre de fitness et d'un sauna, yoga et pilates.Achèvement - décembre 2024.Installations et équipement dans la maison Système "Smart Home"AscenseurEmplacement et infrastructure à proximité Be…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquie
depuis
$395,522
Nous proposons des appartements spacieux avec terrasses et une vue panoramique sur la ville.La résidence dispose d'une piscine, d'espaces de yoga et de pilates, d'un centre de remise en forme et d'un sauna, d'un parking.Achèvement - Décembre 2025.Emplacement et infrastructure à proximité Sta…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Type B_73
Sariyer, Turquie
depuis
$152,000
L'année de construction 2023
Asian side - kartal This project is built on an area of ​​20972 M2 and 60% of the project area consists of green spaces and social facilities. This project will be ready for delivery in 2023. Amazing Sea view which starts from the third floor and complete social facilities are the adva…
Développeur
Majd International Company
Laisser une demande
Complexe résidentiel New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquie
depuis
$762,882
Nous offrons des appartements avec de grandes fenêtres et vue sur la mer.La résidence dispose d'une piscine extérieure, d'un hammam, d'un sauna, de salles de massage, de centres de fitness, de boutiques, de restaurants et de cafés.Achèvement - juillet 2025.Emplacement et infrastructure à pro…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the LUXURY complex Kordon İstanbul.
Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the LUXURY complex Kordon İstanbul.
7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Turquie
depuis
$250,000
Options de finition Аvec finition
Videos of the apartments are available upon request. An incredibly competitive offer – at least $200,000 cheaper than other sellers. A one-bedroom apartment (1+1 bedroom), with a total area of ​​76 m2, is for sale in the LUXURY Kordon Istanbul complex. The project has a total area of …
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Type B_81
Sariyer, Turquie
depuis
$233,382
L'année de construction 2021
European side - beylikduzu   This project is located on one of the most important highways in Istanbul at all (E 5 and at the same time near the metro-bus). The project is built on an area of 36,581 M2 with 2 blocks and 565 units. What distinguishes the project is that it has sea, lake, a…
Développeur
Majd International Company
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments in a world-class residential complex with a wide range of services, financial center of Istanbul — Maslak district, Turkey
Complexe résidentiel Apartments in a world-class residential complex with a wide range of services, financial center of Istanbul — Maslak district, Turkey
Sariyer, Turquie
depuis
$827,324
Le complexe moderne se compose d'appartements, de penthouses, de bureaux multiples, de boutiques et d'un hôtel 5 étoiles. En outre, il y a:centre d'art, centre d'exposition et salle pour 500 personnesSécurité 24 heures sur 24 avec vidéosurveillanceServices de conciergeriegrand parkingaire de…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Type A_37
Sariyer, Turquie
depuis
$3,33M
L'année de construction 2024
European side - Nisantasi This project is built on an area of 60,000 M2, which includes 6 blocks and 160 luxury apartments. This project is ready for delivery in 2023. This is very luxury project which is located in the most central and luxurious part of Istanbul. The list price for…
Développeur
Majd International Company
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury apartments in the Skyland Istanbul skyscraper in the center of Istanbul.
Complexe résidentiel Luxury apartments in the Skyland Istanbul skyscraper in the center of Istanbul.
317 DCS Dijital Gumruk Hizmetleri AS, Turquie
depuis
$295,000
Options de finition Аvec finition
Skyland Istanbul - the perfect choice for living, business, and investment! Skyland Istanbul is a luxury multifunctional complex located in the Sariyer district. It consists of three main towers (residential, office, and commercial) and a shopping mall. The project stands out as one of…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
