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Complexe résidentiel Achetez un appartement à Alanya – 9 % de rendement garanti et prestations de luxe
Complexe résidentiel Achetez un appartement à Alanya – 9 % de rendement garanti et prestations de luxe
Complexe résidentiel Achetez un appartement à Alanya – 9 % de rendement garanti et prestations de luxe
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Complexe résidentiel Achetez un appartement à Alanya – 9 % de rendement garanti et prestations de luxe
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Complexe résidentiel Achetez un appartement à Alanya – 9 % de rendement garanti et prestations de luxe
Alanya, Turquie
depuis
$139,503
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
Surface 51–121 m²
4 objets immobiliers 4
Sécurisez votre avenir avec un investissement de premier ordre sur la Riviera turque - Vivez au paradis et gagnez un revenu stable en euros ! Découvrez l’Exquisite Residence, un développement de charme haut de gamme situé à seulement 900 mètres de la célèbre plage d’Incekum à Avsallar, Al…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.0
138,699 – 167,595
Apartment 2 chambres
121.0
283,177 – 300,514
Développeur
Bmv Group Construction
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Complexe résidentiel Premium
Complexe résidentiel Premium
Complexe résidentiel Premium
Complexe résidentiel Premium
Complexe résidentiel Premium
Oba, Turquie
depuis
$241,069
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 5
Surface 26–181 m²
20 objets immobiliers 20
5 fashionable blocks will be located in the Oba area, on a plot of 10,000 m2, in a total of 90 luxury apartments of various layouts, with unique panoramic views of the chic Toros Mountains, the Mediterranean Sea, the historical fortress of the city of Alanya, surrounded by coniferous trees, …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
31.6 – 63.2
57,155 – 246,500
Apartment 2 chambres
45.6 – 72.4
51,163 – 320,000
Appartement
32.0 – 83.8
120,000 – 3,07M
Maison de ville
181.3
1,08M
Maison
98.0
273,000
Studio
25.5 – 35.1
59,000 – 156,572
Agence
Риэлтор без границ
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Complexe résidentiel The Yacht Collection
Complexe résidentiel The Yacht Collection
Complexe résidentiel The Yacht Collection
Complexe résidentiel The Yacht Collection
Complexe résidentiel The Yacht Collection
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Complexe résidentiel The Yacht Collection
Alanya, Turquie
depuis
$72,138
L'année de construction 2022
Le complexe résidentiel moderne est situé au coeur de la ville touristique d'Alanya et s'étend sur une superficie de 1023 m2. Le bâtiment de cinq étages comprend des appartements de 32 à 48 m2, tous les appartements sont divisés en deux concepts — 1 + 1 et studios. Il y a 10 appartements à c…
Développeur
TURKREALT
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Complexe résidentiel White Sail Residence
Complexe résidentiel White Sail Residence
Complexe résidentiel White Sail Residence
Complexe résidentiel White Sail Residence
Complexe résidentiel White Sail Residence
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Complexe résidentiel White Sail Residence
Mahmutlar, Turquie
depuis
$61,833
L'année de construction 2022
TheModernResidentialComplexisloatedInthetouristtownofmahmutlar, qui se traduit par le storytoral de la cusillaya
Développeur
TURKREALT
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Complexe résidentiel The Seascape Collection
Complexe résidentiel The Seascape Collection
Complexe résidentiel The Seascape Collection
Complexe résidentiel The Seascape Collection
Complexe résidentiel The Seascape Collection
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Complexe résidentiel The Seascape Collection
Okurcalar, Turquie
depuis
$102,024
The residential complex is located in the west of Alanya in a picturesque place - Okurjalar. The complex will occupy a little more than 25,000 square meters, a complex has been built on the best concepts of premium five-star hotels. All apartments will have an area of more than 100 square me…
Développeur
TURKREALT
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Résidence New Life
Résidence New Life
Résidence New Life
Résidence New Life
Résidence New Life
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Résidence New Life
Oba, Turquie
depuis
$191,760
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 5
NEW LIFE Complex - Alanya, Both We present to your attention a new ultra-modern complex, the construction of which we began in Alanya in the Oba region, only 1.8 km from the Mediterranean Sea. The social infrastructure of the district is within walking distance of cafes, supermarkets, sch…
Agence
Риэлтор без границ
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Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Kavi Dreams Oba complex.
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Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Oba, Turquie
depuis
$122,968
Options de finition Аvec finition
Meublé appartement d'une chambre (1+1), 55 m2 dans le complexe Kavi Dreams Oba.Il reste un appartement 1+1 à vendre pour 165,000 EUR.Le complexe, situé sur une superficie de 11 000 m2, comprend six blocs résidentiels de 4 étages, soit un total de 180 appartements.Le projet de luxe est situé …
Agence
Smart Home
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Complexe résidentiel Konak City Tower - 2+1 apartments in the center of Alanya for residence permit.
Complexe résidentiel Konak City Tower - 2+1 apartments in the center of Alanya for residence permit.
Complexe résidentiel Konak City Tower - 2+1 apartments in the center of Alanya for residence permit.
Complexe résidentiel Konak City Tower - 2+1 apartments in the center of Alanya for residence permit.
Complexe résidentiel Konak City Tower - 2+1 apartments in the center of Alanya for residence permit.
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Complexe résidentiel Konak City Tower - 2+1 apartments in the center of Alanya for residence permit.
Alanya, Turquie
depuis
$193,612
Options de finition Аvec finition
Appartements meublés à vendre:Appartement d'une chambre (1+1), 60 m2 au 7ème étage - 130 000 EURAppartement de deux chambres (2+1), 117 m2 au 2ème étage - 167 000 EURAppartement de deux chambres (2+1), 110 m2 au 5ème étage - 173 000 EUR2+1 appartements sont adaptés pour un permis de séjour -…
Agence
Smart Home
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Complexe résidentiel New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
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Complexe résidentiel New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turquie
depuis
$178,166
La résidence dispose d'une piscine extérieure, d'une aire de jeux pour enfants, d'un coin salon, d'un barbecue, d'un parking, d'une sécurité 24h/24, d'un centre de fitness, d'un sauna.Achèvement - février 2023.Installations et équipement dans la maison Interphone vidéoInternet sans filSystèm…
Agence
TRANIO
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Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
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Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Alanya, Turquie
depuis
$122,351
Un complexe résidentiel haut de gamme avec sa propre infrastructure. Les types d'appartement comprennent des appartements duplex uniques avec accès au jardin et vue panoramique sur la mer. En termes d'emplacement et de projet architectural, tous les appartements sont positionnés pour offrir …
Agence
TRANIO
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Complexe résidentiel Apartments in the PREMIUM CLASS Royal Towers complex in the center of Alanya.
Complexe résidentiel Apartments in the PREMIUM CLASS Royal Towers complex in the center of Alanya.
Complexe résidentiel Apartments in the PREMIUM CLASS Royal Towers complex in the center of Alanya.
Complexe résidentiel Apartments in the PREMIUM CLASS Royal Towers complex in the center of Alanya.
Complexe résidentiel Apartments in the PREMIUM CLASS Royal Towers complex in the center of Alanya.
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Complexe résidentiel Apartments in the PREMIUM CLASS Royal Towers complex in the center of Alanya.
Alanya, Turquie
depuis
$153,492
Options de finition Аvec finition
Moins cher que le développeur de 120,000 EUR.Nous vous présentons un nouveau grand projet d'élite à grande échelle dans la région de Cléopâtre Beach.A vendre sont 1 + 1 appartements, d'une superficie de 58 m2, l'appartement est vendu avec une finition fine, des unités de cuisine, armoire int…
Agence
Smart Home
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Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 35 Aria.
Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 35 Aria.
Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 35 Aria.
Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 35 Aria.
Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 35 Aria.
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Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 35 Aria.
Alanya, Turquie
depuis
$160,654
Appartement meublé d'une chambre (1+1) 58 m2, avec électroménager VEKO.Le prix comprend un paquet complet d'appareils ménagers: lave-linge, lave-vaisselle, plaque de cuisson, four, hotte d'extraction, réfrigérateur, chauffe-eau, climatiseurs dans chaque chambre, ainsi que des planchers chauf…
Agence
Smart Home
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Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment with sea view in the Cozy Town complex.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment with sea view in the Cozy Town complex.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment with sea view in the Cozy Town complex.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment with sea view in the Cozy Town complex.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment with sea view in the Cozy Town complex.
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Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment with sea view in the Cozy Town complex.
Mahmutlar, Turquie
depuis
$144,926
Options de finition Аvec finition
Cozy Town est situé dans la zone bien-aimée de Mahmutlar, dans un quartier calme et paisible, à 350 mètres de la mer, à proximité des épiceries, cafés et restaurants, deux grands parcs avec fontaines et aires de jeux pour les enfants, guichets automatiques, des liaisons de transport pratique…
Agence
Smart Home
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Complexe résidentiel 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Complexe résidentiel 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Complexe résidentiel 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Complexe résidentiel 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Complexe résidentiel 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
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Complexe résidentiel 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Oba, Turquie
depuis
$395,518
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
? Appartements: 4 + 2 - 230 m2 – DUPLEX Turquie, OBA OLIVE DistrictVue sur la mer et les montagnes2011 Construction 3ème étage de 3Vers la mer: 1.700mChauffage (piles)? Territoire paysager ▪ Transfert à la plage ▪ Un parking souterrain et ouvert.? Lieu: ▪ 1600 m vers la merInfrastructure : *…
Agence
Deral Group Investment
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Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
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Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
Alanya, Turquie
depuis
$2,21M
Nous vous proposons une villa avec une piscine à débordement, un sauna, des terrasses, un jardin, un garage, une vue panoramique sur le centre historique d'Alanya, le château, la mer et les environs verts.Caractéristiques des appartements Rez-de-chaussée : un salon ouvert avec cuisine sur me…
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TRANIO
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Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
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Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Alanya, Turquie
depuis
$80,307
Options de finition Аvec finition
Appartement meublé d'une chambre (1+1) de 50 m2 au 3ème étage du complexe Konak Green Life Avsallar.Le complexe se compose d'un bloc de 7 étages, situé dans une forêt de pins, à 800 mètres de la plage Incekum, à 500 mètres du centre d'Avsallar, où vous trouverez des magasins, des cafés et de…
Agence
Smart Home
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Complexe résidentiel Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
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Complexe résidentiel Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turquie
depuis
$325,929
Dans une zone touristique populaire, ce développement à basse altitude offre une variété de types de plats: des appartements standard de 1-2 chambres, des duplex de jardin avec 3-4 chambres et des penthouses de 2 chambres.Caractéristiques des appartements L'appartement est équipé de: porte d…
Agence
TRANIO
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Complexe résidentiel Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
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Complexe résidentiel Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
Alanya, Turquie
depuis
$217,901
Nous offrons des appartements de haute qualité avec vue sur la mer et les montagnes.La résidence dispose de piscines pour enfants et adultes, d'une aire de jeux pour enfants, d'un coin salon et d'un barbecue, d'un court de tennis, d'un sauna, d'un bain à vapeur, d'un hammam et d'un jacuzzi, …
Agence
TRANIO
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Complexe résidentiel New residence with swimming pools and panoramic views close to the sea, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and panoramic views close to the sea, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and panoramic views close to the sea, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and panoramic views close to the sea, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and panoramic views close to the sea, Avsallar, Turkey
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Complexe résidentiel New residence with swimming pools and panoramic views close to the sea, Avsallar, Turkey
Alanya, Turquie
depuis
$150,317
Nous proposons des appartements avec une vue panoramique sur la mer, les montagnes et les environs verts.La résidence dispose d'une grande piscine extérieure, d'une piscine intérieure, d'un parc aquatique, d'un barbecue, d'une aire de jeux pour enfants, d'un parking, d'une salle de sport, d'…
Agence
TRANIO
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Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
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Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Kargicak, Turquie
depuis
$332,095
Nous offrons des appartements avec une vue panoramique sur la mer et les montagnes.La résidence dispose d'un complexe spa avec un coin salon et des salles de massage, une piscine extérieure avec toboggans, une piscine intérieure et une piscine pour enfants, un parking, un sauna, un hammam et…
Agence
TRANIO
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Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Mahmutlar, Turquie
depuis
$129,182
Appartements meublés avec deux chambres (2+1) 100 m2 dans le complexe My Marine Residence sont à vendre.id 914 - 110 000 EURid 913 - 125 000 EURMy Marine Residence est un grand complexe résidentiel avec sa propre infrastructure et un service hôtelier de première classe, situé dans la région …
Agence
Smart Home
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Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
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Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Oba, Turquie
depuis
$233,282
La résidence dispose de piscines intérieures et extérieures, d'un jacuzzi et d'un parc aquatique, d'un bar vitaminé, d'un court de tennis, d'un mini-golf, d'un jardin, d'une aire de jeux pour enfants, d'un coin salon, d'un barbecue, d'un parking, d'une sécurité 24h/24, d'une salle de fitness…
Agence
TRANIO
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Complexe résidentiel New beachfront residence with a private beach and a 5-star hotel in a picturesque area, Turkler, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New beachfront residence with a private beach and a 5-star hotel in a picturesque area, Turkler, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New beachfront residence with a private beach and a 5-star hotel in a picturesque area, Turkler, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New beachfront residence with a private beach and a 5-star hotel in a picturesque area, Turkler, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New beachfront residence with a private beach and a 5-star hotel in a picturesque area, Turkler, Alanya, Turkey
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Complexe résidentiel New beachfront residence with a private beach and a 5-star hotel in a picturesque area, Turkler, Alanya, Turkey
Alanya, Turquie
depuis
$202,753
La résidence dispose de grands jardins avec pelouses et sentiers pédestres, des parcs aqua pour enfants et adultes, des cafés, terrains de sport, piscines, un parc d'attractions, boutiques, terrains de jeux pour enfants.Il y a aussi un hôtel 5 étoiles avec piscines, restaurants, un centre de…
Agence
TRANIO
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Complexe résidentiel Designer apartment 2+1 in the Smart of Cleopatra 4 complex, 150 meters from the sea.
Complexe résidentiel Designer apartment 2+1 in the Smart of Cleopatra 4 complex, 150 meters from the sea.
Complexe résidentiel Designer apartment 2+1 in the Smart of Cleopatra 4 complex, 150 meters from the sea.
Complexe résidentiel Designer apartment 2+1 in the Smart of Cleopatra 4 complex, 150 meters from the sea.
Complexe résidentiel Designer apartment 2+1 in the Smart of Cleopatra 4 complex, 150 meters from the sea.
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Complexe résidentiel Designer apartment 2+1 in the Smart of Cleopatra 4 complex, 150 meters from the sea.
Alanya, Turquie
depuis
$238,888
Options de finition Аvec finition
Two-bedroom apartments (2+1), 85 m², designer-renovated and furnished, in the Smart of Cleopatra complex. Smart of Cleopatra is a luxury residential complex with all amenities, located in the heart of Alanya, just 150 meters from Cleopatra Beach. All the city center's amenities are wit…
Agence
Smart Home
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Complexe résidentiel Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turquie
depuis
$279,659
Dans une zone touristique populaire, ce développement à faible hauteur offre une variété de types de plats : des appartements standard de 1-2 chambres et des penthouses de 2-3 chambres.Caractéristiques des appartements Équipement: porte d'entrée en acier, interphone vidéo, mobilier intégré d…
Agence
TRANIO
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Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
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Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Alanya, Turquie
depuis
$129,178
Options de finition Аvec finition
Convient pour obtenir un permis de séjour - nous pouvons indiquer 200 000 USD dans le tapu.Appartement meublé d'une chambre (1 + 1), 65 m2 dans le complexe Konak Blue Bay.Blue Bay Residence - un complexe résidentiel situé dans un endroit magnifique, près du centre d'Alanya - Dinek / Cléopâtr…
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Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
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Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Alanya, Turquie
depuis
$160,148
Options de finition Аvec finition
Convient pour un permis de séjour - en Tapu 200 000 USD.Appartement meublé avec deux chambres (2 + 1), 85 m2.Cléopâtre Twin Towers est un complexe résidentiel avec toutes les commodités, situé dans le centre même d'Alanya, à proximité de toutes les infrastructures nécessaires, à seulement 65…
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Complexe résidentiel Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Complexe résidentiel Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Complexe résidentiel Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Complexe résidentiel Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
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Complexe résidentiel Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Alanya, Turquie
depuis
$137,053
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Dream Alanya est un petit complexe confortable dans le centre d'Alanya, à seulement 520 mètres de la belle plage de Cléopâtre (il est environ 6-7 minutes à pied), avec une zone fermée et l'infrastructure de l'hôtel. L'emplacement du projet vous permettra d'être au centre de la vie urbaine, e…
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Complexe résidentiel Serdar Uygun Premium Residence
Complexe résidentiel Serdar Uygun Premium Residence
Complexe résidentiel Serdar Uygun Premium Residence
Complexe résidentiel Serdar Uygun Premium Residence
Complexe résidentiel Serdar Uygun Premium Residence
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Complexe résidentiel Serdar Uygun Premium Residence
Basırlı, Turquie
depuis
$198,727
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Le complexe est situé dans une zone fermée avec sa propre infrastructure. C'est un endroit idéal pour vivre avec des enfants ou passer des vacances confortables au bord de la mer.Le projet comprendra 7 blocs, 5 étages avec un total de 268 appartements.1+1, 2+1, 2+1D, 4+1 ainsi que des duplex…
Développeur
Serdar Uygun construction-investment
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Complexe résidentiel Apartments 100 meters from the sea in the complex Best Home 37 - The Legend.
Complexe résidentiel Apartments 100 meters from the sea in the complex Best Home 37 - The Legend.
Complexe résidentiel Apartments 100 meters from the sea in the complex Best Home 37 - The Legend.
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Complexe résidentiel Apartments 100 meters from the sea in the complex Best Home 37 - The Legend.
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Alanya, Turquie
depuis
$216,733
Options de finition Аvec finition
Projet PREMIUM CLASS à seulement 100 mètres de la plage de sable fin et au centre d'Alanya.Appartement d'une chambre (1+1), 55 m2, à vendre.Non meublé - 187 000 EURMeublé - 192 000 EURLe prix comprend:MobilierClimatisation dans chaque chambreChauffage au sol dans les salles de bainsEnsemble …
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Kestel, Turquie
depuis
$229,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
À propos de la maison:La première ligne d'Alanya, à 50 m de la mer, m = kestel.La propriété est située à 15 minutes du centre d'Alanya, à 25 minutes de l'aéroport de Gazipasha et à seulement 1 minute de la plage. La distance jusqu'à l'école la plus proche est de 5 minutes, jusqu'au magasin l…
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Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
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Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Kargicak, Turquie
depuis
$127,055
Options de finition Аvec finition
Meublé appartement d'une chambre (1+1) 65 m2 dans le complexe de la résidence Toprak Palace sur le front de mer:Le complexe est situé sur une superficie totale de 4 700 m2 et se compose de quatre blocs de 5 étages.Un nouveau complexe résidentiel haut de gamme à 50 mètres de la mer Méditerran…
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Complexe résidentiel Two bedroom apartment in Kavi Home Oba complex.
Complexe résidentiel Two bedroom apartment in Kavi Home Oba complex.
Complexe résidentiel Two bedroom apartment in Kavi Home Oba complex.
Complexe résidentiel Two bedroom apartment in Kavi Home Oba complex.
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Complexe résidentiel Two bedroom apartment in Kavi Home Oba complex.
Oba, Turquie
depuis
$207,909
Options de finition Аvec finition
Convient pour obtenir un permis de séjour.Appartement de deux chambres (2+1) de 120 m2 dans le complexe Kavi Home Oba.Cuisine-séjourDeux chambresDeux salles de bainsKavi Home est un complexe résidentiel haut de gamme situé à Alanya, entouré de jardins verts dans le prestigieux Zone Oba, à se…
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Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
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Oba, Turquie
depuis
$692,738
La résidence dispose d'un club, piscines pour enfants et adultes, un espace vert paysagé, un centre commercial, un parking couvert, une salle de fitness, un sauna, un hammam et un bain à vapeur, un coin salon, une salle de jeux pour enfants.Achèvement - Septembre 2025.Installations et équipe…
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Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment 300 meters from the sea in the Yazar 8 Residence complex.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment 300 meters from the sea in the Yazar 8 Residence complex.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment 300 meters from the sea in the Yazar 8 Residence complex.
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Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment 300 meters from the sea in the Yazar 8 Residence complex.
Kargicak, Turquie
depuis
$134,799
Options de finition Аvec finition
Furnished two-bedroom apartment (2+1) 90 m² in the Yazar 8 Residence complex. This modern residential complex is located in the picturesque and ecologically clean Kargicak area of ​​Alanya, just 300 meters from the sea and beach. Amenities: Summer pool Children's pool Relaxat…
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Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartments in Yekta Alara Park complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartments in Yekta Alara Park complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartments in Yekta Alara Park complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartments in Yekta Alara Park complex.
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Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartments in Yekta Alara Park complex.
Mahmutlar, Turquie
depuis
$135,323
Options de finition Аvec finition
Nous vous enverrons une photo de l'appartement sur demande!Appartement meublé d'une chambre (1+1), 70 m2.Yekta Alara Le parc est le plus grand complexe résidentiel haut de gamme dans lequel les infrastructures et l'éco-conception sont entrelacées avec succès.Yekta Alara Parc se compose de tr…
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Complexe résidentiel Apartments 1+1 and 2+1 in the Via Mar Residence complex on the seafront.
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Kargicak, Turquie
depuis
$167,482
Options de finition Аvec finition
Appartements dans le complexe Via Mar Residence sur le front de mer:Une chambre (1+1) 65 m2 au 2ème étage meublé - 150,000 EURDeux chambres (2+1) 85 m2 au 1er étage non meublé - 260 000 EURLe complexe est situé sur une superficie totale de 6 852 m2, se compose de deux blocs de 5 étages et di…
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Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
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Alanya, Turquie
depuis
$141,684
Options de finition Аvec finition
Appartements d'une chambre (1+1), 60 m2 à Konak Twin Towers 3 Cleopatra complexe sont à vendre.Ce projet est parfait pour ceux qui veulent vivre près de la mer et en même temps ont toute l'infrastructure de la ville à distance de marche, ainsi que pour les investisseurs pour louer des appart…
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Complexe résidentiel Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
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Complexe résidentiel Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
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Alanya, Turquie
depuis
$118,855
Complexe résidentiel avec vue panoramique sur la nature et la mer. Il se compose de 25 appartements avec des aménagements différents:Appartements avec 1 chambre - 20 unitésAppartements Duplex avec 2 chambres - 5 unitésL'acompte est de 40 % et il est possible d'acompter le montant restant ava…
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Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
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Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Mahmutlar, Turquie
depuis
$86,709
Options de finition Аvec finition
A furnished one-bedroom apartment (1+1) of 60 m² with mountain views is for sale in the Luna Loft Residence complex. The complex is located 550 meters from the sea, with all city amenities within walking distance: cafes, restaurants, shops, farmers' markets, etc. Completion date: Janua…
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Complexe résidentiel Residence with a swimming pool close to the sea, Oba, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool close to the sea, Oba, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool close to the sea, Oba, Turkey
Oba, Turquie
depuis
$243,536
La résidence dispose d'une piscine, d'une aire de jeux pour enfants, d'un coin salon, d'un parking.Achèvement - 2023.Caractéristiques des appartements Interphone vidéoInternet sans filSystème central par satellitePlanchers carrelageDouble vitrageÉbénisterie de cuisinePorte d'entrée en acierE…
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Complexe résidentiel
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Complexe résidentiel
Alanya, Turquie
depuis
$227,047
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Appartements de luxe à vendre dans un nouveau complexe résidentiel, au coeur d'Alanya!A 900 mètres de la mer la plus propre et à quelques pas de toute l'infrastructure de la ville, vous trouverez un complexe résidentiel exclusif idéal pour la résidence permanente. Le complexe est situé sur u…
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Alanya Eiendom
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Complexe résidentiel Furnished duplex 2+1 in the Crystal Nova complex.
Complexe résidentiel Furnished duplex 2+1 in the Crystal Nova complex.
Complexe résidentiel Furnished duplex 2+1 in the Crystal Nova complex.
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Oba, Turquie
depuis
$177,555
Options de finition Аvec finition
Furnished two-bedroom duplex (2+1), 140 m², in the 5-star Crystal Nova Hotel complex. Crystal Nova Residence occupies a 7,000 m² area and consists of four 6-story blocks with a total of 80 apartments. It is located 800 meters from the sea in the wonderful Cikcilli area, just 2 km from Ala…
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Complexe résidentiel Furnished apartment 2+1 in the My Marine Residence complex.
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Complexe résidentiel Furnished apartment 2+1 in the My Marine Residence complex.
Mahmutlar, Turquie
depuis
$147,243
Options de finition Аvec finition
Appartement meublé de deux chambres (2+1) de 100 m2 dans le complexe My Marine Residence.My Marine Residence est un grand complexe résidentiel avec sa propre infrastructure et un service hôtelier de première classe, situé dans la région de Mahmutlar.La distance de la plage est d'environ 700 …
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Complexe résidentiel Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
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Incekum, Turquie
depuis
$728,278
Le complexe se compose de 5 villas. Chacune de ces villas dispose d'une piscine à débordement, 3 chambres, salon et cuisine. Deux villas ont un parking extérieur, trois villas ont un parking intérieur.Emplacement et infrastructure à proximité Le projet est à 2 km d'Inzhekum qui a l'une des m…
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Complexe résidentiel Penthouse 3+1 LUXURY in the Yekta Trade Centre complex.
Complexe résidentiel Penthouse 3+1 LUXURY in the Yekta Trade Centre complex.
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Complexe résidentiel Penthouse 3+1 LUXURY in the Yekta Trade Centre complex.
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Mahmutlar, Turquie
depuis
$319,785
Options de finition Аvec finition
Un penthouse de trois chambres (3+1) de 150 m2 est à vendre dans le complexe du centre commercial Yekta.Vue sur la merMeublé et équipéChauffage individuelVotre résidence d'été est située à seulement 400 mètres de la mer Méditerranée, mais toute l'infrastructure développée de la ville est à p…
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Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
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Alanya, Turquie
depuis
$337,950
La résidence dispose de piscines intérieures et extérieures, d'un jacuzzi, d'un centre de fitness, d'une aire de jeux pour enfants, d'un mini-golf, d'une vidéosurveillance 24h/24, d'un parking, d'espaces de jeux et de salons, d'une bibliothèque.Achèvement - 31 décembre 2023.Emplacement et in…
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Complexe résidentiel Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
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Alanya, Turquie
depuis
$233,049
La résidence dispose d'un parking, d'une piscine extérieure et d'une piscine pour enfants, d'une salle de fitness, d'un centre de spa (baignoire turc, sauna, hammam), d'un barbecue, d'une aire de jeux pour enfants, d'une vidéosurveillance 24h/24.Installations et équipement dans la maison Ébé…
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Complexe résidentiel
Kargicak, Turquie
depuis
$226,693
Options de finition Аvec finition
Photos et vidéos des appartements seront envoyées sur demande.Appartement avec deux chambres (2+1) 85 m2, au 1er mais comme au 3ème étage - 195 000 EUR.Appartement avec deux chambres (2+1) 85 m2, au 2ème mais au 4ème étage - 225 000 EUR vue mer.Appartement avec deux chambres (2+1) 85 m2, au …
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Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 100 meters from the sea in the Konak Terrace complex.
Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 100 meters from the sea in the Konak Terrace complex.
Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 100 meters from the sea in the Konak Terrace complex.
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Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 100 meters from the sea in the Konak Terrace complex.
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Kargicak, Turquie
depuis
$108,531
Options de finition Аvec finition
Appartement meublé d'une chambre à vendre!Nous vous présentons un autre, mais un projet extraordinaire du meilleur développeur d'Alanya !Emplacement - à 150 mètres de la mer et la plage la plus propre de la région de Kargilak.Il n'y a pas de hauts bâtiments dans la région de Kargilak, les mo…
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Complexe résidentiel Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
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Alanya, Turquie
depuis
$195,761
La résidence dispose d'un parking, de piscines intérieures et extérieures, d'un aquapark, d'un mini-club, d'une salle de fitness, d'un centre de spa (baignoire turc, sauna, hammam), d'une salle de repos, d'un cinéma, d'un barbecue, d'une aire de jeux pour enfants et d'une salle de jeux, d'un…
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Complexe résidentiel Kompleks v okruzhenii tropicheskogo sada
Complexe résidentiel Kompleks v okruzhenii tropicheskogo sada
Complexe résidentiel Kompleks v okruzhenii tropicheskogo sada
Complexe résidentiel Kompleks v okruzhenii tropicheskogo sada
Complexe résidentiel Kompleks v okruzhenii tropicheskogo sada
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Complexe résidentiel Kompleks v okruzhenii tropicheskogo sada
Alanya, Turquie
depuis
$271,185
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
NUMÉRO 2 RESIDENCE MMT TUNC est un nouveau complexe de 4 étages avec 36 appartements élégants situés dans le centre d'Alanya, à seulement 100 mètres de la mer!La surface du bâtiment est de 1.127 m2.Le projet est réalisé dans un design paysager élégant et est entouré d'un jardin tropical avec…
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DDA Real Estate
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Complexe résidentiel Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
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Complexe résidentiel Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Alanya, Turquie
depuis
$90,306
Complexe résidentiel avec vue panoramique sur la nature. Il se compose de 27 appartements avec des aménagements différents:Appartements avec 1 chambre — 12 unitésAppartements avec 2 chambres — 9 unitésDuplex appartements avec 2 chambres — 1 unitésAppartements Duplex avec 3 chambres — 4 unité…
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Complexe résidentiel PREMIUM CLASS apartment with two bedrooms in the Nordic Art complex.
Complexe résidentiel PREMIUM CLASS apartment with two bedrooms in the Nordic Art complex.
Complexe résidentiel PREMIUM CLASS apartment with two bedrooms in the Nordic Art complex.
Complexe résidentiel PREMIUM CLASS apartment with two bedrooms in the Nordic Art complex.
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Kargicak, Turquie
depuis
$255,820
Options de finition Аvec finition
Appartement de deux chambres (2+1), 95 m2, avec vue sur la mer dans le complexe d'art nordique.La cuisine dispose d'appareils Siemens, planchers chauffés dans tout l'appartement.Le complexe avec toutes les commodités est situé à 50 mètres de la mer, dans un calme, écologiquement propre, zone…
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Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 20 near Cleopatra beach.
Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 20 near Cleopatra beach.
Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 20 near Cleopatra beach.
Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 20 near Cleopatra beach.
Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 20 near Cleopatra beach.
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Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 20 near Cleopatra beach.
Alanya, Turquie
depuis
$170,802
Options de finition Аvec finition
Licence de location à court terme !Appartement meublé d'une chambre (1+1) de 65 m2, dans le complexe Best Home 20.Best Home 20 Cléopâtre Select est un complexe d'appartements de luxe avec sa propre infrastructure, situé dans la partie centrale d'Alanya, à 300 mètres de la plage de Cléopâtre.…
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Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Calypso Residence complex at a low price.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Calypso Residence complex at a low price.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Calypso Residence complex at a low price.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Calypso Residence complex at a low price.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Calypso Residence complex at a low price.
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Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Calypso Residence complex at a low price.
Kestel, Turquie
depuis
$93,695
Options de finition Аvec finition
Appartement meublé d'une chambre (1+1) de 60 m2, au deuxième étage.Nouveau complexe résidentiel moderne de luxe à Kestel, l'un des quartiers les plus pittoresques d'Alanya.Le complexe se compose de six blocs, la distance de la mer est seulement 400 mètres, toute l'infrastructure nécessaire p…
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Complexe résidentiel Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.
Complexe résidentiel Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.
Complexe résidentiel Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.
Complexe résidentiel Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.
Complexe résidentiel Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.
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Complexe résidentiel Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.
Kargicak, Turquie
depuis
$310,167
Options de finition Аvec finition
La vidéo de l'appartement sera envoyée sur demande.Appartement meublé avec deux chambres (2 + 1) 120 m2 au 3ème étage, équipé de meubles et d'appareils dans le complexe de plus haut niveau Konak Premium avec l'infrastructure d'un hôtel cinq étoiles sur le premier littoral.Disposition:Élégant…
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Complexe résidentiel Ready-to-move-in apartments 1+1, 2+1 and 3+1 in the elite complex Yekta Kingdom Premium.
Complexe résidentiel Ready-to-move-in apartments 1+1, 2+1 and 3+1 in the elite complex Yekta Kingdom Premium.
Complexe résidentiel Ready-to-move-in apartments 1+1, 2+1 and 3+1 in the elite complex Yekta Kingdom Premium.
Complexe résidentiel Ready-to-move-in apartments 1+1, 2+1 and 3+1 in the elite complex Yekta Kingdom Premium.
Complexe résidentiel Ready-to-move-in apartments 1+1, 2+1 and 3+1 in the elite complex Yekta Kingdom Premium.
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Complexe résidentiel Ready-to-move-in apartments 1+1, 2+1 and 3+1 in the elite complex Yekta Kingdom Premium.
Mahmutlar, Turquie
depuis
$175,321
Options de finition Аvec finition
Yekta Kingdom Premium, the most grandiose and impressive project in Alanya, is a three-hectare site. This residential complex will become a new symbol of the Mahmutlar district. This luxury residential complex is located on the Mediterranean coast, in the warmest part of Turkey. It emb…
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Complexe résidentiel New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
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Complexe résidentiel New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Alanya, Turquie
depuis
$266,480
La résidence dispose de piscines extérieures, d'un parc aquatique, de fontaines dansantes, de piscines artificielles, d'un jacuzzi, d'un centre de spa, d'une piscine intérieure chauffée, d'un centre de remise en forme, d'un club pour enfants, de cafés, de restaurants et de bars, d'un restaur…
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Complexe résidentiel Furnished apartment with 2+1 50 meters from the sea in the complex Kurt Safir Vip
Complexe résidentiel Furnished apartment with 2+1 50 meters from the sea in the complex Kurt Safir Vip
Complexe résidentiel Furnished apartment with 2+1 50 meters from the sea in the complex Kurt Safir Vip
Complexe résidentiel Furnished apartment with 2+1 50 meters from the sea in the complex Kurt Safir Vip
Complexe résidentiel Furnished apartment with 2+1 50 meters from the sea in the complex Kurt Safir Vip
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Complexe résidentiel Furnished apartment with 2+1 50 meters from the sea in the complex Kurt Safir Vip
Tosmur, Turquie
depuis
$253,258
Options de finition Аvec finition
Convient pour un permis de séjour - nous pouvons indiquer 200 000 USD dans le tapuAppartement meublé avec deux chambres (2 + 1) 120 m2, le complexe a été construit en 2007.Kurt Safir Vip est un complexe résidentiel moderne avec une excellente infrastructure, qui est situé sur le premier litt…
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Complexe résidentiel Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Complexe résidentiel Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Complexe résidentiel Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Complexe résidentiel Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Complexe résidentiel Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
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Complexe résidentiel Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Kestel, Turquie
depuis
$172,308
Options de finition Аvec finition
A one-bedroom apartment (1+1), 60 sq m, in the Oxo Beach Residence complex. The windows face north and east, offering city and mountain views. Oxo Beach is a luxury 5-story residential building on the Mediterranean Sea. Kestel is known for its clean, Blue Flag-certified beaches and …
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Complexe résidentiel Furnished apartments in 5* SPA complex Konak Premium.
Complexe résidentiel Furnished apartments in 5* SPA complex Konak Premium.
Complexe résidentiel Furnished apartments in 5* SPA complex Konak Premium.
Complexe résidentiel Furnished apartments in 5* SPA complex Konak Premium.
Complexe résidentiel Furnished apartments in 5* SPA complex Konak Premium.
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Complexe résidentiel Furnished apartments in 5* SPA complex Konak Premium.
Kargicak, Turquie
depuis
$181,917
Options de finition Аvec finition
Appartement d'une chambre (1+1), 68 m2 au 3ème étage, meublé et équipé, disposition dans le complexe de niveau le plus élevé Konak Premium avec l'infrastructure d'un hôtel cinq étoiles sur le premier littoral dans la pittoresque région de Kargilak.Il s'agit d'un projet de luxe à grande échel…
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Complexe résidentiel Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Complexe résidentiel Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Complexe résidentiel Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Complexe résidentiel Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Complexe résidentiel Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
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Complexe résidentiel Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Kargicak, Turquie
depuis
$221,711
Options de finition Аvec finition
Talep edilmesi halinde dairelerin fotoğraf ve videolarını göndereceğiz.Íki yatak odalı daire (2+1) 85 m2, 1. ve 3. katta - 195.000 EUR.Iki yatak odalı daire (2+1) 85 m2, 2. katta ama 4. kat gibi - 225.000 EUR deniz manzaraı.6. katta 2+1 85 m2 büyüklüğünde iki yatak odalı daire - 340.000 EUR …
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Complexe résidentiel Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Complexe résidentiel Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Complexe résidentiel Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Complexe résidentiel Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Complexe résidentiel Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
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Complexe résidentiel Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Kargicak, Turquie
depuis
$244,701
Le nouveau complexe d'élite est situé à l'est de l'Alanya, dans le district de Kargilak. Situé sur le littoral, ce projet est construit sur une superficie de 790 m2. Vous pourrez admirer la mer et les forêts avec une vue panoramique.Le projet comprend un seul bloc, 6 étages et 15 appartement…
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Complexe résidentiel Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
Complexe résidentiel Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
Complexe résidentiel Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
Complexe résidentiel Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
Complexe résidentiel Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
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Complexe résidentiel Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
Kestel, Turquie
depuis
$314,616
La résidence dispose de piscines pour enfants et adultes, d'un sauna, d'un centre de remise en forme, d'espaces barbecue, d'un kiosque, d'Internet sans fil, d'une sécurité 24h/24.Caractéristiques des appartements Système central par satellitePVC Fenêtres à double vitragePorte d'entrée en aci…
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Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
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Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turquie
depuis
$425,314
L'infrastructure complexe:piscine extérieureaire de jeux pour enfantsEspace salonEspace barbecuestationnementcentre de fitnesssauna et bain de vapeursalle de jeux avec billard24 heures sur 24.Installations et équipement dans la maison Internet sans filSystème central par satelliteInterphone …
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Complexe résidentiel Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Complexe résidentiel Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Complexe résidentiel Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Complexe résidentiel Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Complexe résidentiel Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
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Complexe résidentiel Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Mahmutlar, Turquie
depuis
$154,462
Options de finition Аvec finition
Licence de location à court terme !Appartements d'une chambre (1+1) 70 m2, façade sud, avec vue sur la mer dans le complexe Novus Sky.Le complexe est situé à Alanya dans la région de Mahmutlar, sur la rue Barbaros, à 120 mètres de la mer.Il y a tout ce dont vous avez besoin pour des loisirs …
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Complexe résidentiel Nordic sky
Complexe résidentiel Nordic sky
Tosmur, Turquie
depuis
$297,520
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 8
Nordic Sky est un projet de luxe exquis dans le style d'entreprise de Nordic Property Construction. Il répond aux besoins des connaisseurs les plus sélectifs de l'immobilier sur la côte d'Alanya
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Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
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Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Alanya, Turquie
depuis
$141,651
Options de finition Аvec finition
Suitable for a residence permit - in Tapu, 200,000 USD. Furnished one-bedroom apartment (1+1), number 65, for sale in the Cleopatra Konak Twin Towers complex. Cleopatra Twin Towers is a residential complex with all amenities, located in the heart of Alanya, close to all necessary ameniti…
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Complexe résidentiel One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Complexe résidentiel One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Complexe résidentiel One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Complexe résidentiel One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Complexe résidentiel One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
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Complexe résidentiel One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Mahmutlar, Turquie
depuis
$106,438
Options de finition Аvec finition
Appartement d'une chambre (1+1) de 56 m2 à un étage élevé est à vendre.Nous vous présentons un nouveau projet d'investissement d'élite dans le centre de Mahmutlar d'une société de développement fiable.Le nouveau complexe résidentiel est situé à 550 mètres de la mer, et appartient au segment …
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Complexe résidentiel 1+1 furnished apartment in the Albimo Loft Residence SPA complex.
Complexe résidentiel 1+1 furnished apartment in the Albimo Loft Residence SPA complex.
Complexe résidentiel 1+1 furnished apartment in the Albimo Loft Residence SPA complex.
Complexe résidentiel 1+1 furnished apartment in the Albimo Loft Residence SPA complex.
Complexe résidentiel 1+1 furnished apartment in the Albimo Loft Residence SPA complex.
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Mahmutlar, Turquie
depuis
$106,461
Options de finition Аvec finition
Appartement d'une chambre dans le complexe 5* Albimo Loft Residence SPA.À vendre:Appartement d'une chambre (1+1), 56 m2, non meublé (au 8ème étage) - 90 000 EUR.Appartement d'une chambre (1+1), 56 m2, meublé (aux 1er et 2ème étages) - à partir de 90 000 EUR.Nous vous présentons un nouveau pr…
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Complexe résidentiel Furnished apartments 1+1 and 2+1 150 meters from the sea.
Complexe résidentiel Furnished apartments 1+1 and 2+1 150 meters from the sea.
Complexe résidentiel Furnished apartments 1+1 and 2+1 150 meters from the sea.
Complexe résidentiel Furnished apartments 1+1 and 2+1 150 meters from the sea.
Complexe résidentiel Furnished apartments 1+1 and 2+1 150 meters from the sea.
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Kargicak, Turquie
depuis
$93,247
Options de finition Аvec finition
Appartements meublés dans le complexe Vega Style:Une chambre (1+1) 55 m2 - 83 000 EURDeux chambres (2+1) 95 m2 - 123 000 EURUn complexe résidentiel moderne situé dans une zone pittoresque et écologiquement propre d'Alanya - Kargilak, à seulement 150 mètres de la mer et de la plage.Les appart…
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Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
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Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Demirtas, Turquie
depuis
$157,308
Dans une zone touristique en développement populaire, ce développement offre des appartements standard de 1 chambre et 2 chambres à coucher penthouses.Caractéristiques des appartements Équipement: porte d'entrée en acier, interphone vidéo, mobilier intégré dans la cuisine et les salles de ba…
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Complexe résidentiel Furnished penthouse 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Complexe résidentiel Furnished penthouse 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Complexe résidentiel Furnished penthouse 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Complexe résidentiel Furnished penthouse 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Complexe résidentiel Furnished penthouse 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Victory Garden Oba.
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Complexe résidentiel Furnished penthouse 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Oba, Turquie
depuis
$261,838
Options de finition Аvec finition
Penthouse meublé avec deux chambres (2+1) de 100 m2 est à vendre.Description du bien :Entièrement meublé 2+1 penthouse.Cuisine américaine-séjour pour des soirées confortables.Deux chambres et salles de bains.Grande terrasse avec vue imprenable sur la montagne.Plafonds hauts de 3 m pour légèr…
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Complexe résidentiel Apartment in the premium complex Best Home 46.
Complexe résidentiel Apartment in the premium complex Best Home 46.
Complexe résidentiel Apartment in the premium complex Best Home 46.
Complexe résidentiel Apartment in the premium complex Best Home 46.
Complexe résidentiel Apartment in the premium complex Best Home 46.
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Complexe résidentiel Apartment in the premium complex Best Home 46.
Oba, Turquie
depuis
$123,073
Options de finition Аvec finition
Appartement d'une chambre (1+1) 52 m2 dans le complexe SPA premium Best Home 46 - Oba Privilege.Un ensemble d'appareils ménagers (réfrigérateur, lave-vaisselle, plaque de cuisson, four, hotte d'extraction, lave-linge), air conditionné dans chaque chambre, planchers chauffés dans les salles d…
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Complexe résidentiel Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Complexe résidentiel Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Complexe résidentiel Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Complexe résidentiel Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Complexe résidentiel Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
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Complexe résidentiel Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Mahmutlar, Turquie
depuis
$329,182
Complexe résidentiel avec tout pour les loisirs et la vie: la mer, le soleil et une excellente infrastructure. Le complexe se compose de 2 blocs et comprend également son propre centre commercial. Les fenêtres panoramiques des appartements offriront une vue sur la mer et Alanya. Il y aura un…
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Quartier résidentiel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Quartier résidentiel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Quartier résidentiel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Quartier résidentiel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Quartier résidentiel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
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Quartier résidentiel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Mahmutlar, Turquie
depuis
$169,564
Options de finition Аvec finition
Citadelle BSR Résidence est un beau complexe résidentiel, situé entre les rues Ataturk et Barbarossa dans la partie centrale de Mahmutlar, à 200 mètres de la mer.Appartement 2 + 1-115 m?Meublé (nouveaux meubles)2e étage2 salles de bains2 balconsLes fenêtres donnent sur le nord-ouest et l'est…
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Complexe résidentiel Apartments with sea view in the Seda Tower complex.
Complexe résidentiel Apartments with sea view in the Seda Tower complex.
Complexe résidentiel Apartments with sea view in the Seda Tower complex.
Complexe résidentiel Apartments with sea view in the Seda Tower complex.
Complexe résidentiel Apartments with sea view in the Seda Tower complex.
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Complexe résidentiel Apartments with sea view in the Seda Tower complex.
Alanya, Turquie
depuis
$127,055
Options de finition Аvec finition
Appartements d'une chambre (1+1) 53 m2 avec vue sur la mer et la forteresse Alanya au centre d'Alanya.Seda Tour est un complexe résidentiel avec sa propre infrastructure, situé dans le centre même d'Alanya, à 450 m de la célèbre plage de Keykubat.Toutes les infrastructures de la ville sont a…
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Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
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Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Mahmutlar, Turquie
depuis
$107,202
Options de finition Аvec finition
Meublé appartement d'une chambre (1+1) 56 m2 avec vue sur la montagne dans le complexe Tekinoğlu.Ce projet est situé à 400 mètres de la plage, sur le troisième littoral. Le complexe résidentiel se trouve à moins de 5 minutes à pied des transports, des boutiques, des cafés, des restaurants, d…
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Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the complex Best Life 9.
Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the complex Best Life 9.
Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the complex Best Life 9.
Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the complex Best Life 9.
Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the complex Best Life 9.
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Mahmutlar, Turquie
depuis
$87,904
Options de finition Аvec finition
La vidéo de l'appartement sera envoyée sur demande.Appartement meublé d'une chambre (1+1) de 55 m2 au 3ème étage du complexe Best Life 9.Le complexe est situé dans la région de Mahmutlar, à 500 mètres de la mer, à proximité - parcs, places, aires de marche, un marché agricole, des magasins e…
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Complexe résidentiel Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
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Complexe résidentiel Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Alanya, Turquie
depuis
$134,003
Complexe résidentiel avec vue panoramique sur la nature et la mer. Il se compose de 12 appartements avec des aménagements différents:Appartements avec 1 chambre — 9 unitésDuplex appartements avec 2 chambres — 3 unitésL'acompte est de 40 % et il est possible d'acompter le montant restant avan…
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Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
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Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
Oba, Turquie
depuis
$140,159
Options de finition Аvec finition
Meublé appartement d'une chambre (1+1) 55 m2 dans le complexe River Panorama Oba.River Panorama est un nouveau complexe résidentiel haut de gamme situé à Oba - l'un des meilleurs quartiers d'Alanya.Une infrastructure complète et pratique a été créée ici, y compris les supermarchés Migros et …
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Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
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Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Kestel, Turquie
depuis
$176,886
Options de finition Аvec finition
Furnished two-bedroom apartment (2+1) 110 m² in the Myra Park complex. Layout: Kitchen-living room 2 Bedrooms 2 Bathrooms 2 Balconies Views of the complex grounds and mountains Myra Park is a beautiful residential complex with its own amenities, located 300 meters from…
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Complexe résidentiel Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
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Complexe résidentiel Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Alanya, Turquie
depuis
$110,698
Complexe résidentiel avec vue panoramique sur la nature et la mer. Il se compose de 16 appartements avec des aménagements différents:Appartements avec 1 chambre — 14 unitésAppartements Duplex avec 4 chambres — 2 unitésL'acompte est de 40 % et il est possible d'acompter le montant restant ava…
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TRANIO
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Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
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Alanya, Turquie
depuis
$192,375
Options de finition Аvec finition
Appartement meublé d'une chambre (1+1) de 60 m2, au 2ème étage.Best Home 25 est un nouveau complexe résidentiel haut de gamme avec sa propre infrastructure, situé dans la partie centrale d'Alanya, à quelques minutes à pied de la plage de Cléopâtre et du parc.Dans le même temps, le complexe e…
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Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa center and a mini golf course, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa center and a mini golf course, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa center and a mini golf course, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa center and a mini golf course, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa center and a mini golf course, Alanya, Turkey
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Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa center and a mini golf course, Alanya, Turkey
Alanya, Turquie
depuis
$167,504
Le projet comporte:Piscine intérieure/extérieureBarbecueParc aquatiqueEspace yogaMini golfZone photoCinémaBasketball et courts de tennisAire de jeux pour enfantsSpa centreSaunaSalle de massageBain à vapeurBain turcSalle de jeux pour enfantsSalle de fitnessBillardsAchèvement - mars 2027.Empla…
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TRANIO
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Complexe résidentiel 2+1 apartment in the Emarine Residence complex on the first coastline.
Complexe résidentiel 2+1 apartment in the Emarine Residence complex on the first coastline.
Complexe résidentiel 2+1 apartment in the Emarine Residence complex on the first coastline.
Complexe résidentiel 2+1 apartment in the Emarine Residence complex on the first coastline.
Complexe résidentiel 2+1 apartment in the Emarine Residence complex on the first coastline.
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Kestel, Turquie
depuis
$182,986
Options de finition Аvec finition
Furnished two-bedroom apartment (2+1) 105 sq m in the Emarine Residence complex. Layout: Kitchen-living room 2 Bedrooms 2 Bathrooms Balcony View of the sea and complex grounds Emarine Residence is a new premium residential complex with all amenities, located on the seaf…
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Immeuble Nobby Garden
Immeuble Nobby Garden
Immeuble Nobby Garden
Immeuble Nobby Garden
Immeuble Nobby Garden
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Immeuble Nobby Garden
Alanya, Turquie
depuis
$227,428
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 9
Complexe résidentiel de Nobby GardenNouveau complexe résidentiel Nobby Garden est situé dans l'un des quartiers les plus calmes d'Alanya - Avsallar. Il se compose de deux blocs de 117 appartements.Le nouveau projet Nobby Garden est un complexe résidentiel élégant mettant l'accent sur le ryth…
Développeur
Nordic Property
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Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Guzel 2000 complex.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Guzel 2000 complex.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Guzel 2000 complex.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Guzel 2000 complex.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Guzel 2000 complex.
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Mahmutlar, Turquie
depuis
$134,110
Options de finition Аvec finition
A furnished two-bedroom apartment with in the Guzel 2000 complex. Apartments for sale: Two-bedroom apartment (2+1), 115 sq m. Price: EUR 116,000 Two-bedroom apartment (2+1), 100 sq m. Price: EUR 136,000 The complex consists of one 12-story building, covering 3,713 sq m, with …
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Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment with sea view in Yekta Trade Centre complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment with sea view in Yekta Trade Centre complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment with sea view in Yekta Trade Centre complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment with sea view in Yekta Trade Centre complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment with sea view in Yekta Trade Centre complex.
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Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment with sea view in Yekta Trade Centre complex.
Mahmutlar, Turquie
depuis
$160,203
Options de finition Аvec finition
Appartement meublé d'une chambre (1+1), 70 m2 avec vue sur la mer est à vendre.Votre résidence d'été est située à seulement 5 minutes à pied de la mer Méditerranée et en même temps toute l'infrastructure développée de la ville est à portée de main: cafés, supermarchés, banques, boulangerie, …
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Complexe résidentiel Apartment 3+1 in the Sehr-i Oba complex for a residence permit and TURKISH CITIZENSHIP.
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Complexe résidentiel Apartment 3+1 in the Sehr-i Oba complex for a residence permit and TURKISH CITIZENSHIP.
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Oba, Turquie
depuis
$250,966
Options de finition Аvec finition
Convient pour un permis de séjour - à Tapu nous pouvons indiquer 200 000 USD.Convient pour CITOYENS TURKISH - à Tapu nous pouvons indiquer 400 000 USD.Appartement de trois chambres (3 + 1) sans mobilier 145 m2, dans le complexe Sehr-i Oba.Disposition:Cuisine séparéeSalon3 chambres2 salles de…
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Complexe résidentiel Apartment 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Royal Towers in the center of Alanya.
Complexe résidentiel Apartment 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Royal Towers in the center of Alanya.
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Alanya, Turquie
depuis
$264,724
Options de finition Аvec finition
Convient pour un permis de séjour - à Tapu nous pouvons indiquer 200 000 USD.Duplex avec deux chambres (2 + 1) d'une superficie de 120 m2 dans le complexe Royal Towers avec une vue panoramique sur la mer et la forteresse Alanya.Royal Towers est un nouveau complexe avec toutes les commodités,…
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Complexe résidentiel Apartamenty 3+1 XL in the Azura World complex.
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Complexe résidentiel Apartamenty 3+1 XL in the Azura World complex.
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Alanya, Turquie
depuis
$401,693
Options de finition Аvec finition
AZURA WORLD à Türkler: Ouvrez la porte à une nouvelle vie.Présentation d'AZURA WORLD, un grand projet "ville dans une ville" sur la côte d'Antalya. C'est plus qu'un complexe résidentiel, mais un environnement holistique de vie, de loisirs et d'investissement, où chaque détail a été soigneuse…
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Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Riviera Garden Oba complex.
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Oba, Turquie
depuis
$152,157
Options de finition Аvec finition
Convient pour un permis de séjour - à Tapu nous pouvons indiquer 200 000 USD.Appartement meublé avec deux chambres (2 + 1) 100 m2 au 2ème étage dans le complexe Riviera Garden Oba.Disposition:Cuisine-séjourGroupe d'entrée spacieux2 chambres2 salles de bainsLoggies émailléesfaçade sud, nord e…
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