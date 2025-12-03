  1. Realting.com
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Beylikduzu, Turquie
depuis
$133,309
Why this property؟ The project is in the middle of the most significant urban development and real estate investment projects that characterize Beylikduzu. It is adjacent to the "Valley of Life" park, Istanbul's largest park, which makes it a destination for those wishing to invest in real …
Agence
Binaa Investment
Complexe résidentiel 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Complexe résidentiel 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Complexe résidentiel 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Complexe résidentiel 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Complexe résidentiel 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Complexe résidentiel 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Beylikduzu, Turquie
depuis
$250,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 5
Surface 140–240 m²
4 objets immobiliers 4
Le projet est situé dans l'un des environnements de vie agréables, paisibles et calmes de Beylikdüzü. Des unités bien conçues avec une vue imprenable sur la mer et de magnifiques espaces verts intégrés à la nature. Les matériaux de construction les plus récents et de la plus haute qualité …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
140.0
250,000
Apartment 3 chambres
195.0 – 240.0
385,000 – 500,000
Apartment 4 chambres
210.0
425,000
Agence
Mehal Group
Immeuble Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Immeuble Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Immeuble Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Immeuble Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Immeuble Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Immeuble Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Beylikduzu, Turquie
depuis
$134,532
Why this property؟ For its proximity to the main roads, transport lines, and express transportation, ensuring easy navigation. The compound apartments enjoy panoramic views of the Marmara Sea and the surrounding green spaces. Title deeds are delivered directly upon completion of the purchas…
Agence
Binaa Investment
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$499,409
L'infrastructure complexe:150 unités commerciales le long du périmètre et dans le cadre du projetGymnasePiscine extérieureTerrain de tennis et de basketballAires de jeux pour enfantsZone verteStationnement souterrainSécurité 24 heures sur 24Installations et équipement dans la maison Armoires…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$149,226
Le complexe est le plus grand et le plus prestigieux projet urbain de la région, une harmonie parfaite de vie verte et de confort urbain moderne. Réparti sur 15 000 m2 de terrain, avec 70% dédié à l'espace vert, le projet dispose de 442 unités résidentielles et 40 unités commerciales dans 9 …
Agence
TRANIO
Immeuble Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Immeuble Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Immeuble Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Immeuble Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Immeuble Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Immeuble Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Beylikduzu, Turquie
depuis
$226,438
Why this property؟ A sea residence project in Beylikduzu, the new suburb of Istanbul, is located near the beautiful beach, which has many restaurants, cafes, and shopping centers.  Compared to other regions in Istanbul, Beylikduzu is of higher quality, more organized, and modern regardin…
Agence
Binaa Investment
Complexe résidentiel New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$265,848
Le projet multifonctionnel comprend des unités résidentielles, commerciales et de bureau.Les fenêtres offrent une vue sur la mer, le lac et la ville.Achèvement - 30/06/25.Emplacement et infrastructure à proximité 200 mètres de l'université Beykent100 mètres du centre commercial PerlavistaA 2…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$222,844
La résidence dispose d'une piscine, d'un hammam, d'un bain à vapeur et d'un sauna, d'un centre de remise en forme, d'un jardin paysager.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située près de l'autoroute E-5, une station de métrobus, centres commerciaux, hôpitaux, écoles
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$198,968
La résidence comprend des terrains de jeux pour enfants, un terrain de football et un terrain de basket-ball, un parking et un garage, une sécurité 24h/24.Emplacement et infrastructure à proximité Station de métro - 800 mètresCentre commercial - 5 minutesUniversité - 5 minutesAéroport d'Ista…
Agence
TRANIO
Immeuble Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Immeuble Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Immeuble Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Immeuble Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Immeuble Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Immeuble Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Beylikduzu, Turquie
depuis
$156,546
Pourquoi cette propriété Contemplez l'une des plus belles vues sur la mer de Marmara à Istanbul. Situation centrale dans le district de Beylikduzu; C'est une opportunité d'investissement incontournable, avec des taux élevés de profits immobiliers. Le système Smart-home et les derniers équip…
Agence
Binaa Investment
Complexe résidentiel Apartment in the luxurious Babacan Central complex.
Complexe résidentiel Apartment in the luxurious Babacan Central complex.
Complexe résidentiel Apartment in the luxurious Babacan Central complex.
Complexe résidentiel Apartment in the luxurious Babacan Central complex.
Complexe résidentiel Apartment in the luxurious Babacan Central complex.
Complexe résidentiel Apartment in the luxurious Babacan Central complex.
Beylikduzu, Turquie
depuis
$149,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nous vous présentons notre nouveau projet d'un développeur bien connu, à distance de marche de l'autoroute E-5 et du centre commercial Marmara Park, établissements d'enseignement et de médecine dans un rayon de plusieurs kilomètres.Le complexe est situé dans la région de Beylikduzu sur le cô…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Ready-to-move apartments next to the yacht marina.
Complexe résidentiel Ready-to-move apartments next to the yacht marina.
Complexe résidentiel Ready-to-move apartments next to the yacht marina.
Complexe résidentiel Ready-to-move apartments next to the yacht marina.
Complexe résidentiel Ready-to-move apartments next to the yacht marina.
Complexe résidentiel Ready-to-move apartments next to the yacht marina.
Beylikduzu, Turquie
depuis
$250,000
Options de finition Аvec finition
Le complexe résidentiel est situé à Beylikduzu, un quartier connu pour sa belle côte de la mer de Marmara. Il y a plusieurs écoles, une université, un hôpital, des magasins, et l'autoroute E-5 et le métrobus sont à proximité.Le complexe est construit sur le bord de la mer à côté de la marina…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$447,678
Nous offrons des appartements avec une vue panoramique sur la mer.La résidence dispose de grands espaces verts, un garage, des piscines intérieures et extérieures, un sauna et un bain à vapeur, une salle de sport, une sécurité 24h/24.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est…
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul
Immeuble Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul
Immeuble Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul
Immeuble Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul
Immeuble Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul
Immeuble Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul
Beylikduzu, Turquie
depuis
$250,063
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Appartements spacieux à vendre près de la marina à Istanbul Beylikdüzü Des appartements spacieux sont situés dans le quartier de Kavaklı à Beylikdüzü, Istanbul. Beylikdüzü est valorisé de jour en jour avec de nouveaux projets, une marina nouvellement construite et des centres commerciaux. La…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel New guarded residence with a garden, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence with a garden, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence with a garden, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence with a garden, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence with a garden, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence with a garden, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$139,277
La résidence mange une aire de jeux pour enfants, une sécurité, un jardin, un parking et un garage.Achèvement - Mars 2025.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans la partie moderne d'Istanbul, dans une zone avec une infrastructure bien développée, de nombreux co…
Agence
TRANIO
Immeuble Beylikduzu Istanbul apartments project
Immeuble Beylikduzu Istanbul apartments project
Immeuble Beylikduzu Istanbul apartments project
Immeuble Beylikduzu Istanbul apartments project
Immeuble Beylikduzu Istanbul apartments project
Immeuble Beylikduzu Istanbul apartments project
Beylikduzu, Turquie
depuis
$286,390
Why this property؟ The project zone is one of the most vital centers of European Istanbul. Its proximity to Hayat Valley Park makes it a destination for investors and those wishing to live in the heart of nature. The project is guaranteed by the government, and comprises 1156 apartments …
Agence
Binaa Investment
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$686,439
La résidence dispose d'un terrain de sport, d'un sentier de jogging, d'une aire de jeux pour enfants, d'un centre de fitness, d'une piscine intérieure, d'un sauna.Achèvement - décembre 2023.Emplacement et infrastructure à proximité Station de métro - 5 minutesMarina - 4 minutesAutoroute TEM …
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul
Immeuble Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul
Immeuble Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul
Immeuble Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul
Immeuble Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul
Immeuble Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul
Beylikduzu, Turquie
depuis
$790,898
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Appartements spacieux à vendre près de la marina à Istanbul Beylikdüzü Des appartements spacieux sont situés dans le quartier de Kavaklı à Beylikdüzü, Istanbul. Beylikdüzü est valorisé de jour en jour avec de nouveaux projets, une marina nouvellement construite et des centres commerciaux. La…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$188,024
Nous proposons des appartements avec terrasses et vue sur la mer et la marina.La résidence comprend des piscines, des terrains de jeux pour enfants, des espaces verts, un sauna et un bain turc, une salle de sport, un café, un parking.Achèvement - mars 2024.Emplacement et infrastructure à pro…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel MEHAL GROUP - VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE
Complexe résidentiel MEHAL GROUP - VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE
Complexe résidentiel MEHAL GROUP - VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE
Complexe résidentiel MEHAL GROUP - VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE
Complexe résidentiel MEHAL GROUP - VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE
Complexe résidentiel MEHAL GROUP - VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE
Beylikduzu, Turquie
depuis
$330,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 15
Surface 180 m²
1 objet immobilier 1
Le projet est situé sur un territoire de 31 000 m2 dont 70 % sont des espaces paysagers et verts. Vivre une vie de famille paisible au centre avec des vues paysagères uniques et votre propre infrastructure n'est plus un rêve pour vous.Vue sur la ville, vue sur la mer et vue sur le paysage. U…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
180.0
330,000
Agence
Mehal Group
Complexe résidentiel Modern apartments with sea views in a residence area with swimming pool and equestrian club, Beylikduzu, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern apartments with sea views in a residence area with swimming pool and equestrian club, Beylikduzu, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern apartments with sea views in a residence area with swimming pool and equestrian club, Beylikduzu, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern apartments with sea views in a residence area with swimming pool and equestrian club, Beylikduzu, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern apartments with sea views in a residence area with swimming pool and equestrian club, Beylikduzu, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern apartments with sea views in a residence area with swimming pool and equestrian club, Beylikduzu, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$292,482
Beylikduzu est l'un des quartiers les plus en développement du côté européen d'Istanbul. Parce qu'il y a de nombreuses propriétés de luxe là. Avoir un appartement ou une villa à Beylikduzu offre des opportunités plus que vous ne vous attendez!Le complexe résidentiel dispose d'appartements av…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$1,41M
Nous offrons de belles villas avec une vue panoramique sur la mer de Marmara, jardins et places de parking.La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, d'une piscine intérieure et d'un club de sport.Achèvement - août 2024.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située près …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex with a good infrastructure near the sea in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel New residential complex with a good infrastructure near the sea in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel New residential complex with a good infrastructure near the sea in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel New residential complex with a good infrastructure near the sea in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel New residential complex with a good infrastructure near the sea in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel New residential complex with a good infrastructure near the sea in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Beylikduzu, Turquie
depuis
$785,922
Un projet calme dans la région de Beylikduzu, adapté à la vie de famille. Il a une vue magnifique et exceptionnelle sur la mer de Marmara ainsi vous pouvez profiter de toutes les unités. Le projet comprend d'excellentes installations telles que :Sécurité 24 heures sur 24Bain turc (hamam)Saun…
Agence
TRANIO
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Beylikduzu, Turquie
depuis
$180,395
Why this property؟ Apartments for sale in Beylikdüzü Istanbul, with a distinctive aesthetic and functional design. A healthy life in the heart of green gardens that inspire peace. It is close to malls, and prominent educational, health, and cultural institutions. It has social facilities, a…
Agence
Binaa Investment
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$297,457
La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, piscines et terrains de sport, une salle de sport, une aire de jeux pour enfants, un sauna et un hammam, un parking.Achèvement - avril 2024.Infrastructure La propriété est située dans une zone verte, à distance de marche de toutes les infrastructur…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$261,643
La résidence dispose d'un grand espace vert, d'une piscine extérieure, d'un parking couvert, d'une salle de sport, d'un hammam et d'un sauna.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à proximité des supermarchés et d'une gare routière.E-5 Gare routière et métrobus - 3…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Beylikduzu, Turquie
depuis
$285,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Le complexe est situé dans la région de Beylikduzu sur le côté européen de la ville, une belle, famille, quartier confortable, dynamiquement en développement, une zone avec des nouveaux complexes résidentiels de haute qualité.La superficie totale de développement est de 38 000 m2, dont 70% s…
Agence
Smart Home
Immeuble YASAM MARINA
Immeuble YASAM MARINA
Immeuble YASAM MARINA
Immeuble YASAM MARINA
Immeuble YASAM MARINA
Immeuble YASAM MARINA
Immeuble YASAM MARINA
Beylikduzu, Turquie
depuis
$227,890
L'année de construction 2022
KELEŞ CENTER projesi, İstanbul'un Avrupa yakasında, özellikle Sefaköy'ün Küçükçekmece semtinde, İstanbul'un ana yol kavşaklarının buluşma noktasında yer almaktadır.  • Proje, Basin Express Caddesi ile E5 ana yolu arasında yer alması nedeniyle önemli stratejik konumu ile öne çıkmaktadır. Ayn…
Agence
Extra Property
Complexe résidentiel New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$691,413
Le complexe résidentiel à côté de la marina dispose d'appartements de 2-5 chambres, de terrasses avec vue panoramique sur la mer, de vastes zones paysagées avec palmiers, de zones récréatives et de plans d'eau.Le complexe résidentiel fait partie d'un projet d'urbanisation moderne, la ville c…
Agence
TRANIO
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Beylikduzu, Turquie
depuis
$227,114
Why this property؟ It is within a privileged location in the Yakuplu neighborhood, one of the most prestigious neighborhoods of Beylikdüzü. An investment opportunity near the most significant infrastructure projects in Turkey. It is next to the main transportation lines and close to public u…
Agence
Binaa Investment
Complexe résidentiel New complex of villas with around-the-clock security and a yacht marina, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with around-the-clock security and a yacht marina, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with around-the-clock security and a yacht marina, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with around-the-clock security and a yacht marina, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with around-the-clock security and a yacht marina, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with around-the-clock security and a yacht marina, Istanbul, Turkey
, Turquie
depuis
$2,62M
Nous offrons des villas avec des places de parking, des jardins et une vue sur la mer.Il est possible de construire une piscine sur chaque parcelle.Superficie du jardin - de 118 m2 à 851 m2.La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, d'une piscine, d'une salle de sport, d'une aire de jeux po…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$218,864
Nous proposons des appartements avec vue sur la mer et la ville.La résidence dispose de grands espaces verts, un salon, des piscines intérieures et extérieures, une aire de jeux pour enfants, un terrain de basket-ball, un sauna et un hammam, un centre de fitness, une sécurité 24h/24.Emplacem…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Apartments and villas with spacious balconies, in a new residential complex near swimming pools and restaurants, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments and villas with spacious balconies, in a new residential complex near swimming pools and restaurants, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments and villas with spacious balconies, in a new residential complex near swimming pools and restaurants, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments and villas with spacious balconies, in a new residential complex near swimming pools and restaurants, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments and villas with spacious balconies, in a new residential complex near swimming pools and restaurants, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments and villas with spacious balconies, in a new residential complex near swimming pools and restaurants, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$491,450
Le complexe résidentiel se compose de 55 bâtiments avec des appartements de 3-4 chambres et 22 villas avec 4-6 chambres. Tous les logements disposent de chambres spacieuses et de grands balcons. Les bâtiments sont entourés de zones paysagées avec des installations récréatives.Le complexe rés…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, gardens and panoramic views, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, gardens and panoramic views, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, gardens and panoramic views, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, gardens and panoramic views, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, gardens and panoramic views, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, gardens and panoramic views, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$1,17M
Nous offrons des villas avec jardins, grandes piscines, vue sur la mer de Marmara, places de parking.Installations et équipement dans la maison AscenseurEmplacement et infrastructure à proximité Marina d'Istanbul - 13 minutesStation de métro - 12 minutesCentre commercial - 20 minutesAéroport…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$229,807
Le projet comporte:vue merSalle de sportParking intérieurpiscine intérieureEmplacement et infrastructure à proximité Marina d'Istanbul Ouest - 1.2 kmMétrobus - 5,9 kmNouvel aéroport - 34 km
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$686,439
Avec son emplacement en bord de mer et son architecture design de luxe, la résidence vous promet une vie de rêve.Dans le projet, qui comprend 6 blocs sur 3 étages chacun, un total de 36 options comprenant des duplex de jardin, des duplex de toit et des appartements, allant de 2+1 à 6+2, où n…
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul
Immeuble Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul
Immeuble Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul
Immeuble Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul
Immeuble Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul
Immeuble Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul
Beylikduzu, Turquie
depuis
$386,144
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Appartements spacieux à vendre près de la marina à Istanbul Beylikdüzü Des appartements spacieux sont situés dans le quartier de Kavaklı à Beylikdüzü, Istanbul. Beylikdüzü est valorisé de jour en jour avec de nouveaux projets, une marina nouvellement construite et des centres commerciaux. La…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$167,133
Le projet comporte:vue mer et villeSalle de sportstationnementsécuritéaire de jeux pour enfantsEmplacement et infrastructure à proximité La propriété est située directement sur la mer et est entourée de toutes les infrastructures nécessaires, y compris les parcs et la marina avec des restaur…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$411,863
Nous proposons des appartements avec une vue panoramique sur le lac.La résidence dispose de grands espaces verts, de piscines, d'une aire de jeux pour enfants et de terrains de sport, d'un salon, de sentiers pédestres, de sécurité, de piscines intérieures et extérieures, d'un sauna, d'un ham…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and panoramic views on E-5 highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and panoramic views on E-5 highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and panoramic views on E-5 highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and panoramic views on E-5 highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and panoramic views on E-5 highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and panoramic views on E-5 highway, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$159,174
Ce projet, situé sur un terrain de 18 000 m2, comprend un total de 747 logements intégrés. Au rez-de-chaussée, il y a plus de 55 boutiques qui servent les résidents et la collectivité environnante. Avec de vastes équipements sociaux et des espaces commerciaux, le projet vise à répondre à tou…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New guarded residence with swimming pools, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence with swimming pools, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence with swimming pools, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence with swimming pools, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence with swimming pools, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence with swimming pools, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$412,119
Nous offrons des appartements avec vue sur la mer et la ville.La résidence dispose d'un coin salon, de piscines intérieures et extérieures, d'une aire de jeux et d'une maternelle, d'un terrain de basket-ball, de jardins, d'un étang artificiel, d'un sauna et d'un hammam, d'un centre de fitnes…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel SEA ISTANBUL
Complexe résidentiel SEA ISTANBUL
Complexe résidentiel SEA ISTANBUL
Complexe résidentiel SEA ISTANBUL
Complexe résidentiel SEA ISTANBUL
Complexe résidentiel SEA ISTANBUL
Beylikduzu, Turquie
depuis
$340,727
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 5
The biggest compound of the city has been raising along West Istanbul Marina. The Biggest compound of the city with 5.000 + different type of units from 1 + 1 to mention houses. A unique life concept with private marina, seabus pier, marina restaurants and entertainment hall, 1st class facil…
Agence
EOS Turkey Property
Complexe résidentiel Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Beylikduzu, Turquie
depuis
$1,04M
Le projet comprend 8 objets : 4 maisons jumelées et 4 villas séparées. Dans les zones communes il y a 3 piscines extérieures, 2 bains turcs et 2 saunas, une salle de fitness. En outre, le territoire dispose d'une sécurité 24 heures sur 24 et d'un parking extérieur.Installations et équipement…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$3,27M
Le complexe résidentiel se compose de villas de 4-5 chambres. Les maisons ont des balcons ou des terrasses. Ils sont situés à côté de la marina.Le complexe résidentiel fait partie d'un projet d'urbanisation moderne, la ville côtière d'Istanbul avec 55 km de côtes.Il y a une occasion d'obteni…
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul
Immeuble Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul
Immeuble Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul
Immeuble Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul
Immeuble Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul
Immeuble Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul
Beylikduzu, Turquie
depuis
$425,689
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Appartements spacieux à vendre près de la marina à Istanbul Beylikdüzü Des appartements spacieux sont situés dans le quartier de Kavaklı à Beylikdüzü, Istanbul. Beylikdüzü est valorisé de jour en jour avec de nouveaux projets, une marina nouvellement construite et des centres commerciaux. La…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$371,572
Le projet du côté européen d'Istanbul, à Beylikdüzü, la nouvelle zone urbaine d'Istanbul. Le complexe donne sur la mer de Marmara et les parcs. La station de métro à proximité est un avantage et une valeur pour les investisseurs.Le projet dispose de 3 blocs avec un espace commercial et une v…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$215,880
Alya Dream montre sa différence avec son design et son concept adaptés à la vie de famille. Alya Dream vous offre un tout nouveau centre de vie pour vos rêves pour vos proches avec ses privilèges. A Alya Dream, qui ajoutera bonheur et paix à chaque instant, votre journée, en commençant par l…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Marina Compound in West Istanbul
Complexe résidentiel Marina Compound in West Istanbul
Complexe résidentiel Marina Compound in West Istanbul
Complexe résidentiel Marina Compound in West Istanbul
Complexe résidentiel Marina Compound in West Istanbul
Complexe résidentiel Marina Compound in West Istanbul
Beylikduzu, Turquie
depuis
$220,031
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 5
The biggest compound of the city has been raising along West Istanbul Marina. The Biggest compound of the city with 5.000+ different type of units from 1+1 to mention houses. A unique life concept with private marina, seabus pier, marina restaurants and entertaintment hall, 1st class facilit…
Agence
EOS Turkey Property
Complexe résidentiel Duplex 4+2 in a new complex.
Complexe résidentiel Duplex 4+2 in a new complex.
Complexe résidentiel Duplex 4+2 in a new complex.
Complexe résidentiel Duplex 4+2 in a new complex.
Complexe résidentiel Duplex 4+2 in a new complex.
Complexe résidentiel Duplex 4+2 in a new complex.
Beylikduzu, Turquie
depuis
$158,000
Options de finition Аvec finition
We'll send a video of the apartment upon request! 4+2 apartment in the Öz Yıldırım Group YAKUPLU complex Features: Duplex apartment - 4+2 Area - 190 m2 Separate kitchen + kitchen on the second floor Infrastructure: Shops, cafes, and hospitals - 1 min Schools and ki…
Agence
Smart Home
