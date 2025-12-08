  1. Realting.com
  Turquie
  Kadikoy
  Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Istanbul
12
Antalya
86
Izmir
14
Alanya
4
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquie
$541,373
Nous offrons des appartements avec différents aménagements. Les étages supérieurs ont une vue pittoresque.La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, de piscines intérieures et extérieures, de restaurants et cafés, d'une salle de sport, d'un centre de spa, de studios de yogs et de pilates, d…
TRANIO
Immeuble Göztepe Istanbul Apartments
Kadikoy, Turquie
$238,183
Why this property؟ A suitable project for investment, rental is guaranteed and an investment return guarantee. The first project in Istanbul with the "Ultra Smart" intelligent system to control the finer details of your apartment. It is located in the Anatolian side of Istanbul near the …
Binaa Investment
Complexe résidentiel New residence close to the park and the highway, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquie
$291,311
Le nouveau projet est à distance de marche de la rue Bagdat, l'un des quartiers les plus prestigieux d'Istanbul. Le bâtiment se compose de 42 appartements.Achèvement - Juin 2025.Installations et équipement dans la maison Panneaux solairesChauffage centralChauffage au solVolets à rouleaux aut…
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a view of the sea close to the coast, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquie
$648,963
Nous offrons des appartements spacieux avec balcon et une vue sur la ville et la mer.La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, d'un espace vert paysagé, d'un parking, d'un magasin, d'un centre de remise en forme, d'une piscine intérieure, d'un sauna.Achèvement - avril 2023.Emplacement et i…
TRANIO
Immeuble Istanbul Kadikoy Apartments Project
Kadikoy, Turquie
$214,028
Why this property؟ The compound is within an investment zone witnesses rapid development in infrastructure projects. It has apartments with charming views of the city and Camlica Hill, the most prominent feature of the Anatolian side. It is close to Haydarpasha Train Station, Sabiha Interna…
Binaa Investment
Complexe résidentiel Modern residence in a quiet area of Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquie
$542,882
Nous offrons des appartements avec différents aménagements dans une résidence moderne et confortable
TRANIO
Complexe résidentiel New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquie
$346,893
Appartements dans un complexe résidentiel moderne avec un grand centre commercial et une large gamme d'équipements. Le projet situé à Kadikoy combine une architecture polyvalente et un niveau de vie élevé. Certains appartements offrent une vue sur la mer de Marmara.Emplacement et infrastruct…
TRANIO
Complexe résidentiel Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquie
$964,993
Nous offrons des appartements spacieux avec une vue sur la ville.La résidence dispose d'une salle de sport, sécurité, un espace vert.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à proximité des arrêts de bus, centres commerciaux, une école et une maternelle.Kadiköy est l…
TRANIO
Immeuble Kadikoy Apartments Compound Istanbul
Kadikoy, Turquie
$140,647
Why this property؟ Apartments with stunning views of the Princes' Islands, with ready title deed and guaranteed rental income. A distinctive location in Fikrtepe, the most prestigious Asian neighborhood of Istanbul, next to land and sea transportation. Along the E5 highway that links the Eu…
Binaa Investment
Complexe résidentiel New residence with a lounge area near a metro station, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquie
$318,348
L'infrastructure complexe:Parking intérieurzone paysagèreaire de jeux pour enfantszones de salon et de marcheAchèvement - octobre 2025.Installations et équipement dans la maison Panneaux solairesChauffage centralAppareils de cuisine intégrésClimatisationEmplacement et infrastructure à proxim…
TRANIO
Complexe résidentiel Modern apartment close to the coast, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquie
$1,66M
Nous proposons des appartements de 138 m2 à 290 m2.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans un quartier calme
TRANIO
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquie
$1,39M
Nouveau complexe résidentiel dans la zone d'élite de Kadikoy sur le côté anatolien d'Istanbul avec des manoirs et des bâtiments modernes de grande hauteur.Le complexe propose des appartements de différentes configurations 2+1, 3+1, 4+1 allant de 117 m2 à 350 m2.Équipements : piscine extérieu…
TRANIO
Complexe résidentiel High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquie
$1,08M
Nous offrons des appartements avec une vue panoramique sur la mer et la ville.La résidence dispose de grands espaces verts, une sécurité 24h/24, un parking souterrain de trois niveaux, un centre de remise en forme, un espace spa avec sauna, un hammam et un jacuzzi, une salle de conférence, u…
TRANIO
Résidence Project in İstanbul
Kadikoy, Turquie
$168,653
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
3 objets immobiliers 3
HP 4 Elite House is the new address for those who want a comfortable, exclusive and luxurious life with their family in the city center. 80% of our project, which has been designed with your living spaces in mind down to the smallest detail, consists of spacious green areas. Opening the door…
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool close to the promenade, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquie
$641,073
La résidence comprend un garage et un parking, une aire de jeux pour enfants, un kiosque, un système de sécurité, une piscine.Achèvement - décembre 2023.Caractéristiques des appartements Appareils intégrésCabine de doucheBlindsFenêtres en PVCSystème central par satellitePorte en acierEmplace…
TRANIO
Complexe résidentiel Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquie
$369,085
Le projet dans une communauté de luxe de 251 maisons et 20 espaces commerciaux. Il se compose de 4 bâtiments.Esthétiquement agréables appartements de 1-3 chambres et 4-5 chambres duplex.A proximité se trouvent un centre culturel, des stations de métro, une plage, des centres commerciaux.Prem…
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquie
$283,528
La résidence comprend une piscine, une salle de sport, un sauna, un bain turc et un jacuzzi, une aire de jeux pour enfants, un cinéma, une salle de jeux, un parking de 5 niveaux.Achèvement - décembre 2024.Emplacement et infrastructure à proximité Station de métro - 2 minutesStation de métro …
TRANIO
Complexe résidentiel Mixed-use project with a swimming pool, a spa center and security
Kadikoy, Turquie
$312,330
Le complexe comprend des appartements avec 1-3 chambres, ainsi que des locaux commerciaux (bureaux et magasins). Chaque appartement a une vue sur la mer balcon.Caractéristiques:Parking extérieur et intérieurRéceptionSécuritéService de voiturierPiscine intérieure et extérieureCentre SPA avec …
TRANIO
Immeuble Kadikoy Istanbul Apartments Project
Kadikoy, Turquie
$256,630
Why this property؟ A fertile environment for investment next to the most important residential and commercial projects on the Anatolian side. The project is within a historical area that hosts many of Turkey's most ancient archaeological and tourist attractions. It comprises spacious apartm…
Binaa Investment
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, a spa and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquie
$354,162
Nous offrons des appartements lumineux avec des balcons spacieux et une vue pittoresque.La résidence dispose de piscines intérieures et extérieures, d'un spa, d'un centre de remise en forme, d'un sauna, d'un hammam et d'un bain turc, de terrains de jeux pour enfants, d'un petit cinéma, de sa…
TRANIO
Complexe résidentiel Apartments with a panoramic view in a new residence with a spa area and swimming pools, close to the sea, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquie
$1,61M
Nous proposons des appartements avec vue panoramique sur Bosphore, la mer de Marmara, les îles Princes et la ville.La résidence se compose de 5 bâtiments (un de 22 étages et quatre tours basses) et dispose d'un parking et d'un garage souterrain, vidéosurveillance, un centre commercial, resta…
TRANIO
Complexe résidentiel Residence with an aquapark and a green area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquie
$529,860
La résidence dispose d'un parking couvert, un aquapark, des boutiques, une sécurité 24h/24, une aire de jeux pour enfants, un espace vert.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans l'un des meilleurs quartiers de la partie asiatique de la ville, près des plages, u…
TRANIO
Complexe résidentiel New residence in an attractive central area of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence in an attractive central area of Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquie
$427,780
Le projet présente les caractéristiques suivantes:stationnement couvertascenseur doubleMatériaux de première classeMeubles sur mesureAchèvement - avril 2025Emplacement et infrastructure à proximité Hôpital central - 150 mètresStation de métro - 450 mètresRue Bagdad - 1,5 kmMarmaray - 1,5 kmM…
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and a kids' club in the center of Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquie
$347,199
La résidence dispose de piscines intérieures et extérieures, de terrasses ensoleillées, d'un centre de remise en forme, d'un spa, d'un bain à vapeur, d'un club pour enfants et d'une aire de jeux, de boutiques, de sentiers pédestres, d'un parking, d'un service de conciergerie.Achèvement - déc…
TRANIO
Complexe résidentiel New apartments in a high-rise residence with swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
, Turquie
$206,789
Nous proposons des appartements d'une et deux chambres avec une vue panoramique sur la ville.La résidence se compose de quatre bâtiments de 22 étages et dispose d'un parking de cinq niveaux, piscines intérieures et extérieures, une salle de sport, un spa, un sauna, un studio de yoga.Emplacem…
TRANIO
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Kadikoy, Turquie
$557,109
Le nouveau bâtiment offre des appartements spacieux avec 2 et 3 chambres. Au rez-de-chaussée, il y a des locaux commerciaux. La construction correspond aux technologies modernes, des matériaux de haute qualité sont utilisés.Caractéristiques des appartements fenêtres double vitragestores exté…
TRANIO
Immeuble Istanbul Apartment Compound Fikirtepe
Kadikoy, Turquie
$298,959
Why this property؟ The project area is one of the most important residential neighborhoods that combine history and modernity on the Asian side. Luxurious apartments with stunning views of the Marmara Sea, green spaces, gardens, and parks. It is next to many vital and touristic areas in Asi…
Binaa Investment
Complexe résidentiel New residence with a kids' playground and a green area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquie
$904,803
Nous proposons des appartements de 123 m2 à 298 m2.La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, d'un parking, d'une aire de jeux pour enfants, d'un espace vert. Il y a des magasins au rez-de-chaussée du bâtiment.Emplacement et infrastructure à proximité L'établissement est situé à proximité d…
TRANIO
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquie
$337,921
Nous proposons des appartements avec une vue panoramique sur la ville.La résidence comprend des magasins, un parking de 5 niveaux, des piscines intérieures et extérieures, une salle de sport, un spa, un sauna, un studio de yoga.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est situé…
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquie
$811,202
Nous offrons des appartements spacieux avec balcon et une vue sur la ville.La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, d'un espace vert paysagé, d'un parking, d'une aire de jeux pour enfants.Achèvement - février 2023.Emplacement et infrastructure à proximité L'établissement est situé à proxi…
TRANIO
Complexe résidentiel New residence in the historic area of Istanbul, Turley
5 Birlik Rezidans, Turquie
$708,867
Nous offrons des appartements spacieux avec terrasses.Emplacement et infrastructure à proximité Kadiköy est l'une des régions les plus anciennes, située dans la partie asiatique d'Istanbul. C'est moins animé et bondé ici par rapport aux autres quartiers touristiques. Mais cela ne veut pas di…
TRANIO
