  Turquie
  Eyupsultan
  Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Complexe résidentiel New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquie
depuis
$361,127
Nous offrons des appartements spacieux avec différents aménagements.La résidence dispose de piscines, jeux pour enfants et terrains de sport, espaces verts, bains turcs, saunas et hammam, sécurité, une salle de sport, un parking.Emplacement et infrastructure à proximité Station de métro - 1 …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquie
depuis
$535,222
Nous offrons des appartements avec des places de parking, des balcons et des terrasses.La résidence dispose d'un grand espace vert, d'un parking, d'une piscine, d'un centre de fitness, d'un bain turc, d'un sauna et d'un bain à vapeur, de terrains de jeux pour enfants intérieurs et extérieurs…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Istanbul Eyup Sultan Apartment compound
Eyupsultan, Turquie
depuis
$377,301
Why this property؟ The project combines history and modern development within a significant tourist area in the center of European Istanbul. Surrounded by the most prominent and largest land and sea transport network in Istanbul. Suitable for the conditions of Turkish citizenship. It is als…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Immeuble Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Eyupsultan, Turquie
depuis
$222,895
Why this property؟ It is located in Eyup Sultan, one of the most significant historical and touristic areas in the European side of Istanbul. It is a promising real estate development area near the city center. A destination for those looking for excellence, in a residential compound that …
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
15 Gokturk Biltes Koleji, Turquie
depuis
$457,625
Nous offrons des appartements spacieux et confortables avec de belles terrasses et une vue sur la forêt.La résidence dispose d'un terrain de sport extérieur, d'une piscine chauffée, de jardins paysagers, d'une sécurité 24h/24, d'un parking souterrain, d'un hammam et d'un sauna, d'une salle d…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquie
depuis
$371,664
Complexe résidentiel dans l'une des plus grandes municipalités, ancienne, historique et centrale, à Eyup Sultan, près de la Corne d'Or.Titre d'acte prêt, adapté à la citoyenneté turque, sans frais d'acte de titre.27 blocs, chaque bloc a 10 étages, les types d'appartements vont de 1+1 à 5+1, …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Eyupsultan, Turquie
depuis
$434,745
Le projet comporte:Sécurité 24 heures sur 24stationnement souterrainPiscine extérieure chaufféeBain turcsaunaSalle de sportzones de bain de soleilzones piétonnesInstallations et équipement dans la maison Plafonds élevésFenêtres en aluminium au plafondAppareils de cuisineClimatisationChauffag…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and orchards close to prestigious schools, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquie
depuis
$1,28M
Vivez au cœur de la nature, sans vous déconnecter de la ville. Le projet vous rapproche de la nature avec balcons, terrasses et jardinspour chaque appartement. Il ouvre les portes à une vie confortable avec son système de sécurité actif 24/7 et de riches équipements sociaux.Caractéristiques:…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquie
depuis
$985,884
Privé Kemer vous offre, à vous et à votre famille, une nouvelle vie avec son architecture élégante, moderne et de taille basse, ses technologies de maison respectueuses de l'environnement, sa sécurité et tous les autres privilèges.CaractéristiquesPiscines intérieures et extérieuresrestaurant…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments with picturesque views in a residence with restaurants and a cinema, in the heart of Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquie
depuis
$427,780
Nous offrons des appartements avec vue panoramique sur la mer et les îles Princes.La résidence comprend des restaurants et des cafés, un cinéma, des salles de jeux pour enfants, une salle de sport, des magasins, un garage et un parking, une sécurité 24h/24.Achèvement - juin 2023.Installation…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquie
depuis
$186,035
Nous offrons des appartements avec une vue panoramique.La résidence dispose d'un espace vert avec des sentiers pédestres, un centre de remise en forme, une piscine.Achèvement - juin 2024.Installations et équipement dans la maison Cuisine intégréeEmplacement et infrastructure à proximité La p…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquie
depuis
$785,922
Nous proposons des appartements avec vue sur la forêt et la rivière.La résidence dispose de piscines intérieures et extérieures, de terrains de jeux pour enfants, d'un centre de fitness, de studios de yoga et de pilates, d'un sauna.Achèvement - Mars 2025.Emplacement et infrastructure à proxi…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residential complex with developed infrastructure, with views of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquie
depuis
$343,219
Le projet comprend des appartements avec 1-4 chambres, des locaux commerciaux, l'infrastructure de l'hôtel d'élite. Emplacement unique - proche de la baie de la Corne d'Or, sites historiques, parcs, universités, transports en commun.Installations et équipement dans la maison Autres commodité…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquie
depuis
$334,266
Le complexe se compose de 5 bâtiments avec 141 appartements avec 1-4 chambres. Chaque appartement dispose d'un balcon, d'une terrasse ou d'un jardin.Caractéristiques:piscine extérieureSalle de sportsauna et bain de vapeursalle de jeucafézone de bain de soleilchemin de randonnéeterrain de bas…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquie
depuis
$467,822
Nous proposons des appartements lumineux avec terrasses.La résidence dispose de grands espaces aménagés, d'une piscine extérieure, d'un salon, de pistes cyclables, d'enfants; de terrains de jeux, d'une piscine intérieure et d'un sauna, d'un centre de fitness, d'un terrain de golf, d'un court…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquie
depuis
$158,180
Le projet Forev Modern Haliç, qui s'élève à côté de la texture historique d'Eyüp et de la Corne d'Or, vous offre des espaces de vie optimaux en ligne avec les tendances actuelles avec les privilèges qu'il offre. Nos appartements, conçus pour tous les besoins, ouvrent les portes d'une vie con…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a fitness room and kids' playgrounds in the center of Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquie
depuis
$382,017
Nous offrons des appartements avec balcon.La résidence dispose d'une salle de fitness, d'un terrain de basket-ball, d'un garage et d'un parking, de sentiers pédestres et cyclables, de terrains de jeux pour enfants, d'un barbecue, de jardins.Achèvement - juillet 2023.Installations et équipeme…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury apartments in Gokturk area.
Eyupsultan, Turquie
depuis
$460,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Consultez nos spécialistes pour connaître la disponibilité et les prix des appartements.Le complexe est situé dans le microdistrict ELITE Gokturk, qui appartient au district d'Eyup.Ce projet est l'un des exemples les plus remarquables de créativité et d'approche architecturale. Vous deviendr…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Immeuble Topkapi Istanbul Apartment Compound
Eyupsultan, Turquie
depuis
$435,394
Why this property؟ Apartments for sale in Topkapi Istanbul, which exudes the fragrance of history and civilization. It is within a central location next to a network of main transport lines in the city of the two continents. The architecture is intertwined with nature, with an interior view…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool and restaurants, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquie
depuis
$343,048
La résidence comprend un club de sport, une piscine, une aire de jeux pour enfants, des cafés et des restaurants, une vidéosurveillance.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans le centre du quartier de Kagithane, à quelques minutes des autoroutes, et à distance …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquie
depuis
$460,609
La résidence dispose d'un parking couvert de deux niveaux et d'espaces de stationnement extérieurs, d'un grand espace vert paysagé, d'une piscine, d'un complexe sportif, d'un terrain de basketball, d'un sauna et d'un hammam.Il y a 5 appartements à chaque étage.Achèvement - décembre 2023.Inst…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel RAMS CİTY HALİÇ
Eyupsultan, Turquie
depuis
$345,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 14
Surface 70 m²
1 objet immobilier 1
Le projet est situé au centre de la première zone de la partie européenne d'Istanbul, sur Eyupsultan. ✨Le projet se compose de 2 étapes✨ *Étape 1️⃣* Superficie du complexe résidentiel 30 000 m2 Espaces verts 15 000 m2 *Étape 2️⃣* Superficie du complexe résidentiel 40 000 m2 Espaces …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
70.0
345,000
Agence
Mehal Group
Laisser une demande
