  2. Turquie
  3. Sisli
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Istanbul
12
Antalya
86
Izmir
14
Alanya
4
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Sisli, Turquie
depuis
$499,785
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Appartements dans un projet de logement complet à Şişli, Istanbul Ce projet complet est situé à Şişli, l'un des quartiers les plus développés de la partie européenne d'Istanbul. Le quartier est l'un des meilleurs en termes de valeur foncière à Istanbul. Il connaît une forte circulation piéto…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Nisantasi Istanbul Apartments Compound
Immeuble Nisantasi Istanbul Apartments Compound
Immeuble Nisantasi Istanbul Apartments Compound
Immeuble Nisantasi Istanbul Apartments Compound
Immeuble Nisantasi Istanbul Apartments Compound
Immeuble Nisantasi Istanbul Apartments Compound
Sisli, Turquie
depuis
$533,032
Why this property؟ The project is located in Nisantasi district in Sisli, the heart of Istanbul, one of the most prestigious regions in it. An environment rich in hospitals and fashion stores of the most famous international and local brands. A life of comfort and luxury awaits you in luxur…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Sisli, Turquie
depuis
$582,975
La résidence dispose d'un espace vert, de sécurité, d'un terrain de football, d'une aire de jeux pour enfants, de piscines intérieures et extérieures, d'un parking, d'un restaurant, d'une salle de sport, d'un sauna et d'un hammam, d'un terrain de basketball.Emplacement et infrastructure à pr…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Sisli, Turquie
depuis
$798,192
Nous offrons des appartements avec différents aménagements.La résidence dispose d'un grand parc, d'un parking, d'un centre de spa, d'une piscine, d'une aire de jeux pour enfants, d'un court de tennis, de salons.Emplacement et infrastructure à proximité L'établissement est situé à proximité d…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Sisli, Turquie
depuis
$192,003
Un nouveau complexe de logements, avec 1+1, 2+1, 3+1 appartements avec terrasse ou un jardin et des plafonds de 3,15 mètres. Les propriétaires ou les locataires peuvent prendre tous les avantages du service de ménage. Le complexe résidentiel offre une infrastructure pratique:stationnement so…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Anthill Fraser Residences
Complexe résidentiel Anthill Fraser Residences
Complexe résidentiel Anthill Fraser Residences
Complexe résidentiel Anthill Fraser Residences
Complexe résidentiel Anthill Fraser Residences
Complexe résidentiel Anthill Fraser Residences
Sisli, Turquie
depuis
$430,282
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 54
Fraser's Hospitality now at the heart of the Metropol!!! Anthill Bomonti Residence is located in the most central district of Istanbul, Bomonti with top quality of finishing and facility management. With Fraser Place quality and previlage, you can enjoy the life in downtown with magnifice…
Agence
EOS Turkey Property
Laisser une demande
Immeuble Nisantasi Istanbul Apartment Complex
Immeuble Nisantasi Istanbul Apartment Complex
Immeuble Nisantasi Istanbul Apartment Complex
Immeuble Nisantasi Istanbul Apartment Complex
Immeuble Nisantasi Istanbul Apartment Complex
Immeuble Nisantasi Istanbul Apartment Complex
Sisli, Turquie
depuis
$865,285
Why this property؟ Ready apartments for sale in Istanbul suitable for Turkish citizenship. Central location in the middle of the most vital areas of the city. Directly opposite the metro station, and next to the bus stops. 5-star hotel services, and high-quality social facilities. It contai…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel LOTUS FLAWA
Complexe résidentiel LOTUS FLAWA
Complexe résidentiel LOTUS FLAWA
Complexe résidentiel LOTUS FLAWA
Complexe résidentiel LOTUS FLAWA
Complexe résidentiel LOTUS FLAWA
Sisli, Turquie
depuis
$776,404
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 12
A completely new project rises in the middle of Shishli and Nishantashi, one of the first areas that come to mind when mentioning Istanbul. Located in the heart of the streets of Halaskargazi, Rumeli and Valikonga, LOTUS FLAWA; This is a comprehensive project consisting of residential buildi…
Agence
EOS Turkey Property
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Istanbul, Turkey
Sisli, Turquie
depuis
$658,981
Nous proposons des appartements de luxe avec 1-3 chambres. Certains appartements ont des jardins privés.CaractéristiquespiscineParking intérieuraire de jeux pour enfantsterrains de sportAchèvement - Juin 2025.Emplacement et infrastructure à proximité Vous pouvez marcher jusqu'aux centres com…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a meeting room close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a meeting room close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a meeting room close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a meeting room close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a meeting room close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a meeting room close to a metro station, Istanbul, Turkey
Sisli, Turquie
depuis
$381,023
L'infrastructure complexe:PiscineSaunaGymnaseLobby luxueuxJardin sur le toitSécuritéStationnementSalle de réunionBain turcAchèvement - décembre 2026.Emplacement et infrastructure à proximité Gare routière - 1 minuteStation de métro - 15 minutesCevahir centre commercial - 5 minutesTour Trump …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Exclusive PREMIUM CLASS residential complex in the center of Istanbul.
Complexe résidentiel Exclusive PREMIUM CLASS residential complex in the center of Istanbul.
Complexe résidentiel Exclusive PREMIUM CLASS residential complex in the center of Istanbul.
Complexe résidentiel Exclusive PREMIUM CLASS residential complex in the center of Istanbul.
Complexe résidentiel Exclusive PREMIUM CLASS residential complex in the center of Istanbul.
Complexe résidentiel Exclusive PREMIUM CLASS residential complex in the center of Istanbul.
Merkez Caddesi, Turquie
depuis
$690,000
Options de finition Аvec finition
Présentation du premier projet résidentiel en Turquie, spécialement conçu avec le plus haut niveau de normes de sécurité sismique disponible en Turquie.Notre projet est situé à Sisli, l'un des quartiers les plus prestigieux et les plus anciens d'Istanbul.Sisli est connue pour ses infrastruct…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Sisli, Turquie
depuis
$1,60M
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Appartements dans un projet de logement complet à Şişli, Istanbul Ce projet complet est situé à Şişli, l'un des quartiers les plus développés de la partie européenne d'Istanbul. Le quartier est l'un des meilleurs en termes de valeur foncière à Istanbul. Il connaît une forte circulation piéto…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Sisli, Turquie
depuis
$2,89M
Nous offrons des appartements et des penthouses de haute qualité avec des aménagements différents (de deux à quatre chambres). L'appartement a une vue panoramique sur la ville, des terrasses privées et des piscines.La résidence dispose de grands espaces verts, un parking, un sauna, une pisci…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Immeuble PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Immeuble PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Immeuble PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Immeuble PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Immeuble PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Sisli, Turquie
depuis
$453,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
Projet situé dans quatre blocs, est plein de ville. Conçu avec une architecture intemporelle, les options d'appartements amènent vos rêves au centre. Notre projet se compose d'appartements simples 1+1 2+1 3+1 et d'appartements duplex 2+1 3+1 4+1. Pour ceux qui ont une vie professionnelle…
Agence
Mehal Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool, a kids' playground and a cinema in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool, a kids' playground and a cinema in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool, a kids' playground and a cinema in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool, a kids' playground and a cinema in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool, a kids' playground and a cinema in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with a swimming pool, a kids' playground and a cinema in the center of Istanbul, Turkey
Sisli, Turquie
depuis
$1,81M
Nous offrons des appartements et des penthouses avec différents aménagements.La résidence dispose d'un service de conciergerie, d'un parking, d'un espace spa avec piscine, d'un centre de remise en forme, d'une aire de jeux pour enfants, d'un cinéma, d'un bar, d'une buanderie.Avantages Versem…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Complexe résidentiel Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Complexe résidentiel Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Complexe résidentiel Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Complexe résidentiel Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Complexe résidentiel Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Merkez Caddesi, Turquie
depuis
$439,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Veuillez contacter nos spécialistes pour connaître la disponibilité et les prix des appartements.Notre projet est situé dans le quartier de Sisli, l'un des quartiers les plus populaires d'Istanbul.Le projet est situé sur une superficie de 6 058 m2 et comprend 1 127 appartements, avec des amé…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Modern residence with a panoramic view of the city in the center of the business district of Sisli, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with a panoramic view of the city in the center of the business district of Sisli, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with a panoramic view of the city in the center of the business district of Sisli, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with a panoramic view of the city in the center of the business district of Sisli, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with a panoramic view of the city in the center of the business district of Sisli, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with a panoramic view of the city in the center of the business district of Sisli, Istanbul, Turkey
Sisli, Turquie
depuis
$840,631
Nous proposons des appartements spacieux avec de grandes fenêtres et terrasses.La résidence comprend un centre d'affaires avec bureaux, salles de conférence, service de conciergerie. Il y a également une sécurité 24h/24, une salle de sport, un spa (un sauna et un bain à vapeur), un parking c…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Sisli, Turquie
depuis
$557,109
La résidence se distingue comme un projet distingué offrant toutes les commodités de la vie moderne dans le quartier dynamique et prestigieux de Beşiktaş d'Istanbul. Développé par Babacan Yapı, ce projet devrait être achevé en décembre 2026. Situé dans l'un des quartiers les plus recherchés …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments in Fulya | Sisli.
Complexe résidentiel Apartments in Fulya | Sisli.
Complexe résidentiel Apartments in Fulya | Sisli.
Complexe résidentiel Apartments in Fulya | Sisli.
Complexe résidentiel Apartments in Fulya | Sisli.
Complexe résidentiel Apartments in Fulya | Sisli.
Sisli, Turquie
depuis
$265,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Revenu de location garanti de 7% du prix de l'appartement pendant 24 mois!Notre projet est situé dans la région de Sisli/Fulya, l'une des zones les plus populaires d'Istanbul.Le projet est situé sur une superficie de 18 900 m2, se compose de deux bâtiments de 10 étages, et comprend 150 appar…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Furnished apartments with views of the Bosphorus and the city, in a building with swimming pool and restaurants, Şişli, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Furnished apartments with views of the Bosphorus and the city, in a building with swimming pool and restaurants, Şişli, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Furnished apartments with views of the Bosphorus and the city, in a building with swimming pool and restaurants, Şişli, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Furnished apartments with views of the Bosphorus and the city, in a building with swimming pool and restaurants, Şişli, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Furnished apartments with views of the Bosphorus and the city, in a building with swimming pool and restaurants, Şişli, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Furnished apartments with views of the Bosphorus and the city, in a building with swimming pool and restaurants, Şişli, Istanbul, Turkey
Sisli, Turquie
depuis
$680,469
Appartements de haute qualité avec vue sur le Bosphore et la ville à vendre.Le projet se compose de trois blocs: un hôtel, qui sera prêt en novembre, et 2 bâtiments résidentiels - bloc B terminé et bloc A au début de la construction. De plus, des cafés et des restaurants seront créés dans le…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel HEART OF BOMONTY
Complexe résidentiel HEART OF BOMONTY
Complexe résidentiel HEART OF BOMONTY
Sisli, Turquie
depuis
$456
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 34
The prestigious area of Beaumontti of old Istanbul with more than 100 years of history has become the new favorite of the city. Felicia Park is located on the most important transport routes of Istanbul, in the center of entertainment, cultural and artistic life of the city. Felicia Park Pr…
Agence
EOS Turkey Property
Laisser une demande
Résidence ANT ORIGIN HILL
Résidence ANT ORIGIN HILL
Résidence ANT ORIGIN HILL
Résidence ANT ORIGIN HILL
Résidence ANT ORIGIN HILL
Résidence ANT ORIGIN HILL
Sisli, Turquie
depuis
$427,022
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 34
ANT ORIGIN HILL is located in the most central area of Istanbul Beaumontti with the highest quality finishes and facility management. With the quality and premium of Fraser Place, you can enjoy life in the city center with magnificent views and maximum comfort.
Agence
EOS Turkey Property
Laisser une demande
Immeuble Şişli Istanbul Residence Compound
Immeuble Şişli Istanbul Residence Compound
Immeuble Şişli Istanbul Residence Compound
Immeuble Şişli Istanbul Residence Compound
Immeuble Şişli Istanbul Residence Compound
Immeuble Şişli Istanbul Residence Compound
Sisli, Turquie
depuis
$559,530
Why this property؟ It is a project with very elegant and modern building standards in the prestigious central district of Şişli. The compound includes offices, shops and apartments with a high-luxury and deluxe residence system. Modern and state of art services, with apartments of suitable …
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and green areas, Istanbul, Turkey
2 Sisli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turquie
depuis
$715,289
Le complexe offre 90 000 m2 de verdure paysagée et de sentiers pédestres conçus pour un style de vie serein et équilibré.Caractéristiques:espaces verts et sentiers pédestrescentre de fitnessgaragesécuritéPiscines intérieures et extérieuresSalle à manger et salonmagasinsAchèvement 2029.Emplac…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Sisli, Turquie
depuis
$912,340
Nous offrons des appartements avec différents aménagements.La résidence se compose de 62 appartements, 99 bureaux, un hôtel de 146 chambres, un centre commercial. Ici vous trouverez un parking pour 600 voitures, 54 magasins, 18 cafés et restaurants.Avantages Caractéristique unique - le (-3) …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
