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Complexe résidentiel Achetez un appartement à Alanya – 9 % de rendement garanti et prestations de luxe
Complexe résidentiel Achetez un appartement à Alanya – 9 % de rendement garanti et prestations de luxe
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Complexe résidentiel Achetez un appartement à Alanya – 9 % de rendement garanti et prestations de luxe
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Complexe résidentiel Achetez un appartement à Alanya – 9 % de rendement garanti et prestations de luxe
Alanya, Turquie
depuis
$139,503
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
Surface 51–121 m²
4 objets immobiliers 4
Sécurisez votre avenir avec un investissement de premier ordre sur la Riviera turque - Vivez au paradis et gagnez un revenu stable en euros ! Découvrez l’Exquisite Residence, un développement de charme haut de gamme situé à seulement 900 mètres de la célèbre plage d’Incekum à Avsallar, Al…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.0
138,488 – 167,340
Apartment 2 chambres
121.0
282,747 – 300,058
Développeur
Bmv Group Construction
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Complexe résidentiel Premium
Complexe résidentiel Premium
Complexe résidentiel Premium
Complexe résidentiel Premium
Complexe résidentiel Premium
Oba, Turquie
depuis
$241,069
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 5
Surface 26–181 m²
20 objets immobiliers 20
5 fashionable blocks will be located in the Oba area, on a plot of 10,000 m2, in a total of 90 luxury apartments of various layouts, with unique panoramic views of the chic Toros Mountains, the Mediterranean Sea, the historical fortress of the city of Alanya, surrounded by coniferous trees, …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
31.6 – 63.2
57,155 – 246,500
Apartment 2 chambres
45.6 – 72.4
51,163 – 320,000
Appartement
32.0 – 83.8
120,000 – 3,07M
Maison de ville
181.3
1,08M
Maison
98.0
273,000
Studio
25.5 – 35.1
59,000 – 156,572
Agence
Риэлтор без границ
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Complexe résidentiel The Cruise Collection
Complexe résidentiel The Cruise Collection
Complexe résidentiel The Cruise Collection
Complexe résidentiel The Cruise Collection
Complexe résidentiel The Cruise Collection
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Complexe résidentiel The Cruise Collection
Muratpasa, Turquie
depuis
$130,879
L'année de construction 2023
Le Cruise Collection est situé dans la zone de développement d'Antalya, Altintash. Des constructions à grande échelle sont prévues dans la région avec le développement de toutes les infrastructures nécessaires, ce qui en fera un "nouveau centre d'Antalya". Les appartements ont des finitions…
Développeur
TURKREALT
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TekceTekce
Complexe résidentiel The Yacht Collection
Complexe résidentiel The Yacht Collection
Complexe résidentiel The Yacht Collection
Complexe résidentiel The Yacht Collection
Complexe résidentiel The Yacht Collection
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Complexe résidentiel The Yacht Collection
Alanya, Turquie
depuis
$72,138
L'année de construction 2022
Le complexe résidentiel moderne est situé au coeur de la ville touristique d'Alanya et s'étend sur une superficie de 1023 m2. Le bâtiment de cinq étages comprend des appartements de 32 à 48 m2, tous les appartements sont divisés en deux concepts — 1 + 1 et studios. Il y a 10 appartements à c…
Développeur
TURKREALT
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Complexe résidentiel White Sail Residence
Complexe résidentiel White Sail Residence
Complexe résidentiel White Sail Residence
Complexe résidentiel White Sail Residence
Complexe résidentiel White Sail Residence
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Complexe résidentiel White Sail Residence
Mahmutlar, Turquie
depuis
$61,833
L'année de construction 2022
TheModernResidentialComplexisloatedInthetouristtownofmahmutlar, qui se traduit par le storytoral de la cusillaya
Développeur
TURKREALT
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Complexe résidentiel The Seascape Collection
Complexe résidentiel The Seascape Collection
Complexe résidentiel The Seascape Collection
Complexe résidentiel The Seascape Collection
Complexe résidentiel The Seascape Collection
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Complexe résidentiel The Seascape Collection
Okurcalar, Turquie
depuis
$102,024
The residential complex is located in the west of Alanya in a picturesque place - Okurjalar. The complex will occupy a little more than 25,000 square meters, a complex has been built on the best concepts of premium five-star hotels. All apartments will have an area of more than 100 square me…
Développeur
TURKREALT
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Résidence New Life
Résidence New Life
Résidence New Life
Résidence New Life
Résidence New Life
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Résidence New Life
Oba, Turquie
depuis
$191,760
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 5
NEW LIFE Complex - Alanya, Both We present to your attention a new ultra-modern complex, the construction of which we began in Alanya in the Oba region, only 1.8 km from the Mediterranean Sea. The social infrastructure of the district is within walking distance of cafes, supermarkets, sch…
Agence
Риэлтор без границ
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Complexe résidentiel Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
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Complexe résidentiel Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Alanya, Turquie
depuis
$118,855
Complexe résidentiel avec vue panoramique sur la nature et la mer. Il se compose de 25 appartements avec des aménagements différents:Appartements avec 1 chambre - 20 unitésAppartements Duplex avec 2 chambres - 5 unitésL'acompte est de 40 % et il est possible d'acompter le montant restant ava…
Agence
TRANIO
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Complexe résidentiel Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
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Complexe résidentiel Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turquie
depuis
$337,921
Un projet composé de 2 blocs. Le projet a des appartements avec 5 chambres.Complexe résidentiel à 10 minutes à pied de la mer, avec des zones de loisirs.Prépaiement possible de 50 % et versements échelonnés sur 12 mois
Agence
TRANIO
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Complexe résidentiel 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
Complexe résidentiel 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
Complexe résidentiel 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
Complexe résidentiel 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
Complexe résidentiel 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
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Complexe résidentiel 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
Alanya, Turquie
depuis
$130,310
Options de finition Аvec finition
One-bedroom apartments (1+1), measuring 60 sq m, are for sale in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex. This project is ideal for those who want to live close to the sea while still having all the city's amenities within walking distance, as well as for investors looking to rent out t…
Agence
Smart Home
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Immeuble Appartements à vendre dans un complexe à Alanya Antalya
Immeuble Appartements à vendre dans un complexe à Alanya Antalya
Immeuble Appartements à vendre dans un complexe à Alanya Antalya
Immeuble Appartements à vendre dans un complexe à Alanya Antalya
Immeuble Appartements à vendre dans un complexe à Alanya Antalya
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Immeuble Appartements à vendre dans un complexe à Alanya Antalya
Muratpasa, Turquie
depuis
$318,707
L'année de construction 2026
Appartements élégants dans un complexe résidentiel à seulement 200 m de la plage de Kargıcak, Alanya Alanya est une région côtière offrant un niveau de vie élevé, développée dans les domaines de l'immobilier, de la construction, du tourisme et du commerce. Kargıcak, située à l'est d'Alanya, …
Agence
TEKCE Real Estate
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Complexe résidentiel Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
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Complexe résidentiel Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$315,199
Cette résidence de classe confort avec une infrastructure riche est une excellente opportunité pour les investisseurs qui veulent acheter des biens immobiliers modernes à des prix abordables.Au coeur d'une grande et très populaire région d'Alanya - Kestel, à 200 mètres de la côte. Le complex…
Agence
TRANIO
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Complexe résidentiel DESIRE
Complexe résidentiel DESIRE
Complexe résidentiel DESIRE
Complexe résidentiel DESIRE
Complexe résidentiel DESIRE
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Complexe résidentiel DESIRE
Aksu, Turquie
depuis
$192,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Surface 50 m²
2 objets immobiliers 2
Le projet est situé dans le district d'Altintas, l'une des zones les plus prometteuses d'Antalya.La distance jusqu'à l'aéroport est de 3 km, à la mer - 3.5 km.Le complexe comprend 127 appartements premium : 73 résidences et 54 appartements avec loyer garanti dans le cadre d'un contrat avec l…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
50.0
192,000
Agence
Realty World Green Gayrimenkul
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Complexe résidentiel New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
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Complexe résidentiel New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Kepez, Turquie
depuis
$402,009
Le complexe résidentiel comprend 359 appartements (avec 1, 2 et 3 chambres) et 51 locaux commerciaux (18 bureaux et 33 magasins), piscines intérieures et extérieures pour enfants et adultes, un sauna, un centre de remise en forme et une aire de jeux pour enfants en plein air, un parking. En …
Agence
TRANIO
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Complexe résidentiel Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.
Complexe résidentiel Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.
Complexe résidentiel Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.
Complexe résidentiel Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.
Complexe résidentiel Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.
Complexe résidentiel Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.
Kargicak, Turquie
depuis
$183,853
Options de finition Аvec finition
Photos de l'appartement disponibles sur demande.Appartement de deux chambres (2+1), 100 m2, dans le complexe Azeroth Enesay Residence sur le front de mer.Vue directe sur la merAppartement non meubléBâtiment achevé en 2022Azeroth Enesay Residence est situé dans le quartier de Kargicak, à 150 …
Agence
Smart Home
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Complexe résidentiel Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Complexe résidentiel Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Complexe résidentiel Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Complexe résidentiel Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Complexe résidentiel Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
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Complexe résidentiel Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Mahmutlar, Turquie
depuis
$154,462
Options de finition Аvec finition
Licence de location à court terme !Appartements d'une chambre (1+1) 70 m2, façade sud, avec vue sur la mer dans le complexe Novus Sky.Le complexe est situé à Alanya dans la région de Mahmutlar, sur la rue Barbaros, à 120 mètres de la mer.Il y a tout ce dont vous avez besoin pour des loisirs …
Agence
Smart Home
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Complexe résidentiel Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
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Complexe résidentiel Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Mezitli, Turquie
depuis
$52,405
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Appartements - moins cher que des appartements similaires du développeur par 18,000 EUR.► Appartements d'une chambre (1 + 1) au 2ème étage - 45 000 EUR du développeur 63 000 EUR► Appartements de deux chambres (2 + 1) au 5ème étage - 76.000 EUR avec vue sur la mer du développeur 91.000 EUR.No…
Agence
Smart Home
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Complexe résidentiel One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$75,741
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, gazebos, hammam, sauna, terrain de basket, cinéma, etc.Il y a un immeuble avec des appartements d'une chambre dans le complexe.Caractéristiques des appartements Caractéristiques:Plafond suspenduK…
Agence
TRANIO
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Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Ulusoy Residence Oba complex for residence permit.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Ulusoy Residence Oba complex for residence permit.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Ulusoy Residence Oba complex for residence permit.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Ulusoy Residence Oba complex for residence permit.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Ulusoy Residence Oba complex for residence permit.
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Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Ulusoy Residence Oba complex for residence permit.
Oba, Turquie
depuis
$166,516
Options de finition Аvec finition
Suitable for a residence permit - we can list the price at USD 200,000 in Tapu. Furnished two-bedroom apartment (2+1) 120 m² on the 4th floor in the Ulusoy Residence Oba complex. Layout: Kitchen-living room Spacious entrance area 2 Bedrooms 2 Bathrooms Glazed balcony U…
Agence
Smart Home
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Complexe résidentiel Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Complexe résidentiel Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Complexe résidentiel Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Complexe résidentiel Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Complexe résidentiel Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
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Complexe résidentiel Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Erdemli, Turquie
depuis
$89,124
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Appartements - moins cher que les appartements similaires du développeur de 13.000 EUR.► Appartements de deux chambres (2 + 1) au 5ème étage - 76.000 EUR avec vue sur la mer du développeur 91.000 EUR.Notre projet Aqua Marin avec l'infrastructure d'un hôtel 5 * sera situé à 300 mètres de la m…
Agence
Smart Home
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Complexe résidentiel Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
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Complexe résidentiel Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquie
depuis
$89,724
Un complexe résidentiel dans une communauté fermée avec de nombreux équipements, y compris piscine, gazebos, sauna et hammam. Le nouveau projet se compose de 3 blocs. Dans un bloc il y a deux appartements, dans l'autre deux - trois appartements.Peut être payé par versements échelonnés avec u…
Agence
TRANIO
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Immeuble Nobby Garden
Immeuble Nobby Garden
Immeuble Nobby Garden
Immeuble Nobby Garden
Immeuble Nobby Garden
Afficher tout Immeuble Nobby Garden
Immeuble Nobby Garden
Alanya, Turquie
depuis
$227,428
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 9
Complexe résidentiel de Nobby GardenNouveau complexe résidentiel Nobby Garden est situé dans l'un des quartiers les plus calmes d'Alanya - Avsallar. Il se compose de deux blocs de 117 appartements.Le nouveau projet Nobby Garden est un complexe résidentiel élégant mettant l'accent sur le ryth…
Développeur
Nordic Property
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Complexe résidentiel Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
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Complexe résidentiel Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Kepez, Turquie
depuis
$373,065
La résidence, qui a une surface de construction de 14 085 m2, se compose de 4 blocs. Avec son emplacement et les caractéristiques du projet à usage mixte; Il a été conçu pour faire le meilleur usage des conditions géographiques et climatiques. En raison de son emplacement, Kepez est capable …
Agence
TRANIO
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Complexe résidentiel Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Complexe résidentiel Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Complexe résidentiel Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Complexe résidentiel Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Complexe résidentiel Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.
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Complexe résidentiel Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Oba, Turquie
depuis
$173,327
Options de finition Аvec finition
Appartement de deux chambres (2+1) dans le complexe Kavi Dreams Oba.Le complexe, situé sur une superficie de 11 000 m2, comprend six blocs résidentiels de 4 étages, soit un total de 180 appartements.Le projet de luxe est situé à Alanya dans le prestigieux Zone Oba, à seulement 3 km du centre…
Agence
Smart Home
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Complexe résidentiel New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
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Complexe résidentiel New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$291,311
La vie de luxe au cœur d'Alanya, où chaque jour est comme une station balnéaire de luxe.Imaginez un endroit, où le luxe méditerranéen rencontre l'esprit de liberté, et chaque matin commence par le parfum de la mer, le soleil chaud et le sentiment, que vous êtes dans la plus belle tache sur l…
Agence
TRANIO
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Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
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Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
Muratpasa, Turquie
depuis
$208,368
L'année de construction 2026
Appartements Avec de Riches Activités Sociales à Alanya İncekum İncekum, abritant de nombreuses beautés naturelles d'Antalya Alanya, se distingue comme l'un des endroits les plus appréciés du district avec sa nature magnifique et sa mer propre. Okurcalar continue de se développer rapidement …
Agence
TEKCE Real Estate
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Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment on the seafront in the Konak Terrace complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment on the seafront in the Konak Terrace complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment on the seafront in the Konak Terrace complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment on the seafront in the Konak Terrace complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment on the seafront in the Konak Terrace complex.
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Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment on the seafront in the Konak Terrace complex.
Kargicak, Turquie
depuis
$105,569
Options de finition Аvec finition
A furnished one-bedroom apartment (1+1), 63 sq. m., is now available in the Konak Terrace complex. We present another exceptional project from Alanya's leading developer! Konak Terrace Homes is a new luxury residential complex with all amenities, located on the second line of the sea, …
Agence
Smart Home
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Complexe résidentiel New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Complexe résidentiel New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Complexe résidentiel New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Complexe résidentiel New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Complexe résidentiel New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
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Complexe résidentiel New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$499,890
La résidence dispose d'un jardin, d'un coin salon et d'un barbecue, d'une aire de jeux pour enfants, d'une piscine intérieure, d'un bain à vapeur, d'un sauna et d'une salle de massage, d'une salle de sport.Caractéristiques des appartements Ébénisterie de cuisineComptoir en granitSol carreléE…
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Immeuble Nordic Sky
Immeuble Nordic Sky
Immeuble Nordic Sky
Immeuble Nordic Sky
Immeuble Nordic Sky
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Immeuble Nordic Sky
Tosmur, Turquie
depuis
$308,860
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 9
Nordic Sky est un projet de luxe exquis dans le style d'entreprise de Nordic Property Construction. Il répond aux besoins des connaisseurs les plus sélectifs de l'immobilier sur la côte d'Alanya et se distingue par l'architecture laconique et le confort d'un hôtel cinq étoiles d'élite.Sur le…
Développeur
Nordic Property
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Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
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Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Aksu, Turquie
depuis
$171,291
La résidence dispose de jardins paysagers, chemins de randonnée, terrains de jeux pour enfants et piscine, une piscine extérieure de 192 m2, des espaces de salon, un bar et un barbecue, un centre de remise en forme, un parking, une sécurité 24h/24, un sauna et un bain turc.Achèvement - décem…
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Complexe résidentiel Studio at the Ilkem Rio 1 SPA complex - Mersin | Tomyuk.
Complexe résidentiel Studio at the Ilkem Rio 1 SPA complex - Mersin | Tomyuk.
Complexe résidentiel Studio at the Ilkem Rio 1 SPA complex - Mersin | Tomyuk.
Complexe résidentiel Studio at the Ilkem Rio 1 SPA complex - Mersin | Tomyuk.
Complexe résidentiel Studio at the Ilkem Rio 1 SPA complex - Mersin | Tomyuk.
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Complexe résidentiel Studio at the Ilkem Rio 1 SPA complex - Mersin | Tomyuk.
Erdemli, Turquie
depuis
$46,077
Options de finition Аvec finition
Studio dans le complexe Ilkem Rio 1 SPANous offrons à la vente un studio au 4ème étage du nouveau complexe résidentiel de luxe Ilkem Rio 1, avec un rabais de 10 000 € par rapport au prix demandé par le développeur.Emplacement et conceptLe complexe est situé dans le quartier Tomük de Mersin, …
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Smart Home
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Complexe résidentiel New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
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Complexe résidentiel New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turquie
depuis
$348,194
Nous offrons des appartements spacieux et confortables.La résidence dispose de grands jardins et agrumes, une piscine et un terrain de sport, un mini golf, un parc pour animaux, une sécurité 24h/24, une aire de jeux pour enfants, un cinéma, un centre de fitness.Achèvement - décembre 2024.Emp…
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Complexe résidentiel Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$107,202
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, terrains de sport, etc. Il y a aussi une jetée sur le territoire du complexe.Le complexe a un bâtiment avec des appartements avec 2-3 chambres.Emplacement et infrastructure à proximité Mersin est…
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Complexe résidentiel One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Complexe résidentiel One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Complexe résidentiel One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Complexe résidentiel One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Complexe résidentiel One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
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Complexe résidentiel One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Mahmutlar, Turquie
depuis
$106,438
Options de finition Аvec finition
Appartement d'une chambre (1+1) de 56 m2 à un étage élevé est à vendre.Nous vous présentons un nouveau projet d'investissement d'élite dans le centre de Mahmutlar d'une société de développement fiable.Le nouveau complexe résidentiel est situé à 550 mètres de la mer, et appartient au segment …
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Complexe résidentiel Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
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Complexe résidentiel Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$131,090
Le projet se compose de 63 appartements dans un bloc. Le projet est à Demirtas, le centre touristique le plus populaire d'Alanya, à 1000 mètres de la mer.Le projet a 9 étages et appartements avec 1-4 chambres.Installations et équipement dans la maison Caractéristiques intérieures du bâtiment…
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Complexe résidentiel New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
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Complexe résidentiel New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$355,400
Le projet se compose de 2 blocs et comprend 72 appartements premium avec système "Smart Home" : 46 appartements confortables et spacieux 1+1 (41-46 m2) et 26 duplex design 2+1 (82-97 m2).L'emplacement idéal dans la zone populaire d'Oba près de la mer et le centre d'Alanya, entouré par les ma…
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Complexe résidentiel Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Mahmutlar, Turquie
depuis
$172,456
La résidence se compose de deux immeubles de cinq étages avec des appartements de deux, trois pièces et duplex penthouses.L'emplacement unique combiné avec la haute qualité de la construction, le design moderne et la gestion professionnelle garantiront un style de vie confortable.Seuls les m…
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Complexe résidentiel New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Complexe résidentiel New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Complexe résidentiel New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Complexe résidentiel New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Complexe résidentiel New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
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Complexe résidentiel New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Aksu, Turquie
depuis
$109,432
La résidence dispose d'un parking, de piscines pour enfants et adultes, d'un coin salon, d'une vidéosurveillance 24h/24, d'un service de sécurité et de conciergerie.Installations et équipement dans la maison Interphone vidéoClimatisation dans le salonAppareils de cuisine intégrés (four, hott…
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TRANIO
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Complexe résidentiel Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
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Complexe résidentiel Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
Alanya, Turquie
depuis
$195,761
La résidence dispose d'un parking, de piscines intérieures et extérieures, d'un aquapark, d'un mini-club, d'une salle de fitness, d'un centre de spa (baignoire turc, sauna, hammam), d'une salle de repos, d'un cinéma, d'un barbecue, d'une aire de jeux pour enfants et d'une salle de jeux, d'un…
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Complexe résidentiel Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Complexe résidentiel Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Complexe résidentiel Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Complexe résidentiel Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Complexe résidentiel Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
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Complexe résidentiel Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Kestel, Turquie
depuis
$172,308
Options de finition Аvec finition
A one-bedroom apartment (1+1), 60 sq m, in the Oxo Beach Residence complex. The windows face north and east, offering city and mountain views. Oxo Beach is a luxury 5-story residential building on the Mediterranean Sea. Kestel is known for its clean, Blue Flag-certified beaches and …
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Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
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Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$214,638
La résidence dispose d'une piscine, d'un grand parking souterrain, d'une salle de sport, d'un barbecue, d'une aire de jeux pour enfants.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située au coeur d'Antalya, à 3 minutes de la mer Méditerranée
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Immeuble Appartements Avec Revenus Locatifs Élevés à Aksu Antalya
Immeuble Appartements Avec Revenus Locatifs Élevés à Aksu Antalya
Immeuble Appartements Avec Revenus Locatifs Élevés à Aksu Antalya
Immeuble Appartements Avec Revenus Locatifs Élevés à Aksu Antalya
Immeuble Appartements Avec Revenus Locatifs Élevés à Aksu Antalya
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Immeuble Appartements Avec Revenus Locatifs Élevés à Aksu Antalya
Aksu, Turquie
depuis
$186,076
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Appartements d'Investissement à Vendre Dans un Complexe Complet à Aksu Antalya Ces appartements élégamment conçus à Antalya Aksu conviennent à l'investissement. Ils se trouvent dans un projet d'élite proche de l'aéroport, en accord avec la chaîne hôtelière internationale Best Western. Le pro…
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TEKCE Real Estate
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Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
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Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Kusluca, Turquie
depuis
$98,664
Athéna Nixie Résidence combine le rêve méditerranéen et le style de vie de luxe, et la magnifique architecture de Nişantaşı est emmenée à Erdemli. Le projet se compose de 10 étages et comprend 33 appartements, dont 13 avec 1 chambre et 20 appartements avec 2 chambres.CaractéristiquesSécurité…
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Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
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Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Kestel, Turquie
depuis
$176,886
Options de finition Аvec finition
Furnished two-bedroom apartment (2+1) 110 m² in the Myra Park complex. Layout: Kitchen-living room 2 Bedrooms 2 Bathrooms 2 Balconies Views of the complex grounds and mountains Myra Park is a beautiful residential complex with its own amenities, located 300 meters from…
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Smart Home
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Complexe résidentiel Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
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Complexe résidentiel Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Alanya, Turquie
depuis
$233,049
La résidence dispose d'un parking, d'une piscine extérieure et d'une piscine pour enfants, d'une salle de fitness, d'un centre de spa (baignoire turc, sauna, hammam), d'un barbecue, d'une aire de jeux pour enfants, d'une vidéosurveillance 24h/24.Installations et équipement dans la maison Ébé…
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Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
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Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Muratpasa, Turquie
depuis
$233,229
L'année de construction 2026
Appartements avec Vue sur la Mer et les Montagnes Dans une Résidence à Kargicak Alanya Kargicak est un quartier en plein développement d'Alanya, Antalya. Avec son atmosphère sociale et ses options de divertissement, Kargicak est un quartier confortable et de grande qualité. Grâce au nombre c…
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TEKCE Real Estate
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Immeuble Appartements Avec Revenus Locatifs Élevés à Aksu Antalya
Immeuble Appartements Avec Revenus Locatifs Élevés à Aksu Antalya
Immeuble Appartements Avec Revenus Locatifs Élevés à Aksu Antalya
Immeuble Appartements Avec Revenus Locatifs Élevés à Aksu Antalya
Immeuble Appartements Avec Revenus Locatifs Élevés à Aksu Antalya
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Immeuble Appartements Avec Revenus Locatifs Élevés à Aksu Antalya
Aksu, Turquie
depuis
$202,059
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Appartements d'Investissement à Vendre Dans un Complexe Complet à Aksu Antalya Ces appartements élégamment conçus à Antalya Aksu conviennent à l'investissement. Ils se trouvent dans un projet d'élite proche de l'aéroport, en accord avec la chaîne hôtelière internationale Best Western. Le pro…
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TEKCE Real Estate
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Immeuble Appartements d’Investissement Vue Sur Mer à Mersin Erdemli
Immeuble Appartements d’Investissement Vue Sur Mer à Mersin Erdemli
Immeuble Appartements d’Investissement Vue Sur Mer à Mersin Erdemli
Immeuble Appartements d’Investissement Vue Sur Mer à Mersin Erdemli
Immeuble Appartements d’Investissement Vue Sur Mer à Mersin Erdemli
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Immeuble Appartements d’Investissement Vue Sur Mer à Mersin Erdemli
Erdemli, Turquie
depuis
$163,677
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Appartements au Bord de Mer Dans un Projet avec Embarcadère à Erdemli Mersin Mersin est une ville métropolitaine située sur la côte méditerranéenne. Elle est développée en termes de tourisme, d'agriculture et d'industrie. Mersin possède l'une des plus longues côtes et l'un des ports ayant le…
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TEKCE Real Estate
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Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
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Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Tosmur, Turquie
depuis
$268,006
Dans une zone touristique populaire, ce complexe offre différents types d'appartements: standard 1 chambre, 2 et 5 chambres penthouses.Caractéristiques des appartements Équipement: porte d'entrée en acier, interphone vidéo, mobilier intégré dans la cuisine et les salles de bains, armoire int…
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Complexe résidentiel Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
Complexe résidentiel Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
Complexe résidentiel Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
Complexe résidentiel Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
Complexe résidentiel Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
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Complexe résidentiel Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
Oba, Turquie
depuis
$195,465
2+1 duplex apartment, 115 m², for €168,000 in the Kavi Dreams Oba complex. The developer also has a similar 2+1 duplex apartment (unfurnished) for sale from €334,000. Apartment Layout: Luxurious new furniture and appliances Kitchen-living room 2 Bedrooms 2 Bathrooms / 3 bathr…
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Complexe résidentiel Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
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Complexe résidentiel Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$87,393
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine avec parc aquatique, gazebos, terrain de basket, hammam, sauna, etc.Il y a 3 bâtiments avec des appartements de 1-2 chambres dans le complexe.Caractéristiques des appartements Plafond suspenduKit …
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Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
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Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Dosemealti, Turquie
depuis
$1,57M
Nous offrons des villas avec piscines, parkings et terrasses.La résidence dispose de jardins paysagers et de sentiers pédestres, gazebos, terrains de jeux pour enfants, un centre de fitness, un spa, un bain turc, un café, une sécurité 24h/24.Achèvement - décembre 2024.Installations et équipe…
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Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, stores and and recreation areas, with views of sea and mountains, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, stores and and recreation areas, with views of sea and mountains, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, stores and and recreation areas, with views of sea and mountains, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, stores and and recreation areas, with views of sea and mountains, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$217,901
Le projet compte 15 appartements et 2 magasins. L'infrastructure du projet comprend: piscine, aire de jeux, parking extérieur, gazebo et barbecue, sauna, jacuzzi, fitness, hall d'entrée et réception.Emplacement et infrastructure à proximité Ce projet est situé dans la province d'Antalya, mun…
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Immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
Immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
Immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
Immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
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Immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
Muratpasa, Turquie
depuis
$411,553
L'année de construction 2026
Immobiliers avec Vue Panoramique sur la Mer Dans un Projet Exceptionnel à Alanya Kestel Les immobiliers élégants sont situés à Kestel Alanya. Kestel est une région en développement qui offre de nombreuses commodités. On y trouve des sentiers de randonnée, des restaurants, des cafés et bien d…
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TEKCE Real Estate
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Complexe résidentiel Residence with a swimming pool close to the sea, Oba, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool close to the sea, Oba, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool close to the sea, Oba, Turkey
Oba, Turquie
depuis
$243,536
La résidence dispose d'une piscine, d'une aire de jeux pour enfants, d'un coin salon, d'un parking.Achèvement - 2023.Caractéristiques des appartements Interphone vidéoInternet sans filSystème central par satellitePlanchers carrelageDouble vitrageÉbénisterie de cuisinePorte d'entrée en acierE…
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Complexe résidentiel Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
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Complexe résidentiel Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$80,402
Le projet se compose de 5 blocs, avec des appartements avec 1-3 chambres.Complexe résidentiel avec une grande infrastructure et diverses commodités, y compris des piscines, un quapark, sauna, basket-ball, football, volley-ball, courts de tennis, yoga extérieur, café, jardin pour animaux, lac…
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Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
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Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Oba, Turquie
depuis
$361,226
La résidence dispose de piscines intérieures et extérieures pour enfants et adultes, d'un bain turc, d'un sauna et d'un jacuzzi, d'un centre de fitness, d'un barbecue, de bars, d'un parking, d'un kiosque, d'une aire de jeux pour enfants, d'un cinéma, d'Internet sans fil, d'une sécurité 24h/2…
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Complexe résidentiel Apartment 3+1XL - the best price in Azura!
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Alanya, Turquie
depuis
$358,878
Options de finition Аvec finition
AZURA WORLD à Türkler: ouvre la porte à une nouvelle vie.Présentation d'AZURA WORLD – un grand projet urbain sur la côte d'Antalya. C'est plus qu'un complexe résidentiel, mais un environnement holistique de vie, de loisirs et d'investissement, où chaque détail a été soigneusement étudié.Prin…
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Complexe résidentiel Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
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Dosemealti, Turquie
depuis
$226,823
Le complexe résidentiel est situé sur une parcelle de 9 504 m2 sur laquelle une grande partie (6 400 m2) est un espace vert.Le projet a des appartements avec 2-3 chambres. Une place de parking est prévue pour chaque appartement.Le bâtiment possède une résistance sismique selon les normes eur…
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Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
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Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Muratpasa, Turquie
depuis
$410,202
L'année de construction 2026
Appartements avec Vue sur la Mer et les Montagnes Dans une Résidence à Kargicak Alanya Kargicak est un quartier en plein développement d'Alanya, Antalya. Avec son atmosphère sociale et ses options de divertissement, Kargicak est un quartier confortable et de grande qualité. Grâce au nombre c…
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TEKCE Real Estate
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Complexe résidentiel One-bedroom apartment in the Yenisey Yaparlı Avangard complex.
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Complexe résidentiel One-bedroom apartment in the Yenisey Yaparlı Avangard complex.
Complexe résidentiel One-bedroom apartment in the Yenisey Yaparlı Avangard complex.
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Complexe résidentiel One-bedroom apartment in the Yenisey Yaparlı Avangard complex.
Mahmutlar, Turquie
depuis
$101,286
Options de finition Аvec finition
Une vidéo de l'appartement est disponible sur demande.Appartement d'une chambre (1+1), 63 m2, au 4ème étage avec vue sur la montagne dans le complexe Yenisey Yaparlı Avangard.Yénisey Yaparlı Avangard est une excellente solution pour ceux qui recherchent l'immobilier de haute qualité, confort…
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Complexe résidentiel Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
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Kalkan, Turquie
depuis
$932,196
Nous offrons des villas avec piscines intérieures et extérieures, saunas et bains turcs, salles de fitness, des espaces de salon sur le toit et une vue panoramique sur la mer.Achèvement - juillet 2023.Caractéristiques des appartements Rez-de-chaussée : un salon, une cuisine, une chambre à de…
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Complexe résidentiel Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
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Tarse, Turquie
depuis
$101,959
Complexe résidentiel aménagé avec de nombreux équipements, y compris jardin avec fontaines, TV satellite, sports et terrains de jeux, sécurité, gazebos pour les loisirs. Les appartements sont prêts à louer.Tous les blocs ont trois chambres. Dans tous les blocs et à chaque étage sur 4 apparte…
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Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
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Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Muratpasa, Turquie
depuis
$714,924
L'année de construction 2026
Appartements avec Vue sur la Mer et les Montagnes Dans une Résidence à Kargicak Alanya Kargicak est un quartier en plein développement d'Alanya, Antalya. Avec son atmosphère sociale et ses options de divertissement, Kargicak est un quartier confortable et de grande qualité. Grâce au nombre c…
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TEKCE Real Estate
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Complexe résidentiel Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
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Complexe résidentiel Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$89,724
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, parc aquatique, cinéma, bain turc, terrains de sport, etc.Il ya 5 bâtiments avec 1-3 chambres appartements dans le complexe.Caractéristiques des appartements Caractéristiques:Plafond suspenduKit …
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Immeuble Immobiliers en Bord de Mer Avec Vue Imprenable à Mahmutlar
Immeuble Immobiliers en Bord de Mer Avec Vue Imprenable à Mahmutlar
Immeuble Immobiliers en Bord de Mer Avec Vue Imprenable à Mahmutlar
Immeuble Immobiliers en Bord de Mer Avec Vue Imprenable à Mahmutlar
Immeuble Immobiliers en Bord de Mer Avec Vue Imprenable à Mahmutlar
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Muratpasa, Turquie
depuis
$765,198
L'année de construction 2019
Nombre d'étages 12
Immobiliers en Bord de Mer Avec Vue sur la Montagne et la Mer à Mahmutlar Mahmutlar attire l'attention des investisseurs et de ceux qui la considère comme une résidence d'été avec ses plages naturelles et ses lieux touristiques. Les immobiliers à vendre à Alanya sont à proximité des cafés, d…
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TEKCE Real Estate
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Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
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Alanya, Turquie
depuis
$2,21M
Nous vous proposons une villa avec une piscine à débordement, un sauna, des terrasses, un jardin, un garage, une vue panoramique sur le centre historique d'Alanya, le château, la mer et les environs verts.Caractéristiques des appartements Rez-de-chaussée : un salon ouvert avec cuisine sur me…
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Immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
Immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
Immeuble Immobiliers au Concept Hôtelier 5 Étoiles à Alanya Kestel
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Muratpasa, Turquie
depuis
$531,738
L'année de construction 2026
Immobiliers avec Vue Panoramique sur la Mer Dans un Projet Exceptionnel à Alanya Kestel Les immobiliers élégants sont situés à Kestel Alanya. Kestel est une région en développement qui offre de nombreuses commodités. On y trouve des sentiers de randonnée, des restaurants, des cafés et bien d…
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TEKCE Real Estate
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Immeuble Appartements dans le Précieux Projet Viva Defne d'Altintas Antalya
Immeuble Appartements dans le Précieux Projet Viva Defne d'Altintas Antalya
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Immeuble Appartements dans le Précieux Projet Viva Defne d'Altintas Antalya
Aksu, Turquie
depuis
$220,823
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 8
Appartements Bien Conçus Dans un Projet à Altintas Avec de Riches Commodités Les appartements sont situés à Aksu, Altıntaş. Aksu est un quartier d'Antalya avec une histoire bien ancrée. Le quartier d'Altıntaş est l'un des quartiers résidentiels et centres d'investissement les plus prestigieu…
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TEKCE Real Estate
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Complexe résidentiel New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
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Serik, Turquie
depuis
$699,147
Nous vous proposons une villa moderne et de qualité avec une piscine, un jardin, un parking, des balcons et une terrasse.Achèvement - mai 2023.Caractéristiques des appartements La maison comprend 4 chambres, un salon, une cuisine ouverte, 4 salles de bains, un dressing, un sauna et une baign…
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Complexe résidentiel Furnished duplex 2+1 in the Crystal Nova complex.
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Complexe résidentiel Furnished duplex 2+1 in the Crystal Nova complex.
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Oba, Turquie
depuis
$177,555
Options de finition Аvec finition
Furnished two-bedroom duplex (2+1), 140 m², in the 5-star Crystal Nova Hotel complex. Crystal Nova Residence occupies a 7,000 m² area and consists of four 6-story blocks with a total of 80 apartments. It is located 800 meters from the sea in the wonderful Cikcilli area, just 2 km from Ala…
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Complexe résidentiel New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
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Muratpasa, Turquie
depuis
$260,648
Nous offrons des appartements avec terrasses.La résidence dispose d'un parking couvert, d'une piscine, d'un jardin, d'un système de sécurité, d'un centre de remise en forme, d'un sauna, de gazeboes.Achèvement - avril 2024.Installations et équipement dans la maison ClimatisationTélévision par…
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Complexe résidentiel Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turquie
depuis
$279,659
Dans une zone touristique populaire, ce développement à faible hauteur offre une variété de types de plats : des appartements standard de 1-2 chambres et des penthouses de 2-3 chambres.Caractéristiques des appartements Équipement: porte d'entrée en acier, interphone vidéo, mobilier intégré d…
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Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
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Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
Alanya, Turquie
depuis
$144,515
Options de finition Аvec finition
Suitable for a residence permit – we can specify a price of USD 200,000 on the Tapu. Furnished one-bedroom apartment (1+1), 65 m2, in the Crystal Towers complex. This luxury residential complex with its own infrastructure is located in the Cikcilli district of Alanya, 750 meters from t…
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Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
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Muratpasa, Turquie
depuis
$322,773
La résidence dispose d'un garage et d'un parking, de piscines intérieures et extérieures, d'une salle de fitness, d'un centre de spa (sauna, hammam, hammam, hammam, hammam, salle de sel, salle de massage), d'une salle de conférence et d'une bibliothèque, d'un bar, d'un barbecue, d'un mini-cl…
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Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
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Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Muratpasa, Turquie
depuis
$535,609
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 10
Appartements avec vue sur la mer et la piscine dans un complexe hôtelier à Demirtaş, Alanya Demirtaş, où se situent ces appartements de luxe, est un quartier prisé d'Alanya, réputé pour ses infrastructures, ses belles plages et ses sentiers de randonnée. Demirtaş se distingue par ses projets…
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Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
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Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Alanya, Turquie
depuis
$192,375
Options de finition Аvec finition
Appartement meublé d'une chambre (1+1) de 60 m2, au 2ème étage.Best Home 25 est un nouveau complexe résidentiel haut de gamme avec sa propre infrastructure, situé dans la partie centrale d'Alanya, à quelques minutes à pied de la plage de Cléopâtre et du parc.Dans le même temps, le complexe e…
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Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment with SEA VIEW in the Utopia Residence complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment with SEA VIEW in the Utopia Residence complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment with SEA VIEW in the Utopia Residence complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment with SEA VIEW in the Utopia Residence complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment with SEA VIEW in the Utopia Residence complex.
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Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment with SEA VIEW in the Utopia Residence complex.
Alanya, Turquie
depuis
$99,000
Options de finition Аvec finition
Furnished one-bedroom apartment (1+1) 70 m² with sea views in the Utopia Residence complex. Layout: Kitchen-living room Spacious bedroom Glazed balcony View of the sea and Alanya Castle Utopia Residence is a beautiful residential complex built in 2008 with its own 5-star …
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Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
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Alanya, Turquie
depuis
$141,651
Options de finition Аvec finition
Suitable for a residence permit - in Tapu, 200,000 USD. Furnished one-bedroom apartment (1+1), number 65, for sale in the Cleopatra Konak Twin Towers complex. Cleopatra Twin Towers is a residential complex with all amenities, located in the heart of Alanya, close to all necessary ameniti…
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Immeuble Appartements prêts à emménager à des prix équitables à Çeşmeli Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager à des prix équitables à Çeşmeli Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager à des prix équitables à Çeşmeli Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager à des prix équitables à Çeşmeli Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager à des prix équitables à Çeşmeli Mersin
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Immeuble Appartements prêts à emménager à des prix équitables à Çeşmeli Mersin
Erdemli, Turquie
depuis
$109,061
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 10
Appartements prêts à emménager à des prix équitables à Çeşmeli Mersin Mersin est l'une des villes portuaires qui attire l'attention avec ses investissements immobiliers abordables. La ville, qui se distingue par sa mer et ses plages uniques, est l'une des villes côtières les plus prisées ave…
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Complexe résidentiel Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
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Complexe résidentiel Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
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Complexe résidentiel Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Kepez, Turquie
depuis
$676,490
La résidence se distingue comme un projet de vie innovant spécialement conçu pour vous et vous offre une vie urbaine confortable dans la région de Cankaya dans Masa dağı, situé à Antalya, où la construction vient de commencer. Il a des conditions climatiques plus fraîches que le centre-ville…
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Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
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Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Alanya, Turquie
depuis
$122,351
Un complexe résidentiel haut de gamme avec sa propre infrastructure. Les types d'appartement comprennent des appartements duplex uniques avec accès au jardin et vue panoramique sur la mer. En termes d'emplacement et de projet architectural, tous les appartements sont positionnés pour offrir …
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Complexe résidentiel Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
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Complexe résidentiel Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Alanya, Turquie
depuis
$110,698
Complexe résidentiel avec vue panoramique sur la nature et la mer. Il se compose de 16 appartements avec des aménagements différents:Appartements avec 1 chambre — 14 unitésAppartements Duplex avec 4 chambres — 2 unitésL'acompte est de 40 % et il est possible d'acompter le montant restant ava…
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Immeuble Immobiliers en Bord de Mer Avec Vue Imprenable à Mahmutlar
Immeuble Immobiliers en Bord de Mer Avec Vue Imprenable à Mahmutlar
Immeuble Immobiliers en Bord de Mer Avec Vue Imprenable à Mahmutlar
Immeuble Immobiliers en Bord de Mer Avec Vue Imprenable à Mahmutlar
Immeuble Immobiliers en Bord de Mer Avec Vue Imprenable à Mahmutlar
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Muratpasa, Turquie
depuis
$311,965
L'année de construction 2019
Nombre d'étages 12
Immobiliers en Bord de Mer Avec Vue sur la Montagne et la Mer à Mahmutlar Mahmutlar attire l'attention des investisseurs et de ceux qui la considère comme une résidence d'été avec ses plages naturelles et ses lieux touristiques. Les immobiliers à vendre à Alanya sont à proximité des cafés, d…
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Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
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Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
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Aksu, Turquie
depuis
$158,180
Le projet se compose de 11 bâtiments avec 1.437 appartements duplex avec 1-5 chambres.Caractéristiques:piscinecentre de fitnesssaunaBain turcvapeuraire de jeux pour enfantsparc aquatiquechemins de randonnéeterrain de basketballcourt de tennisaires de loisirsgrands espaces vertsParking intéri…
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TRANIO
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Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
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Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Muratpasa, Turquie
depuis
$235,433
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 10
Appartements avec vue sur la mer et la piscine dans un complexe hôtelier à Demirtaş, Alanya Demirtaş, où se situent ces appartements de luxe, est un quartier prisé d'Alanya, réputé pour ses infrastructures, ses belles plages et ses sentiers de randonnée. Demirtaş se distingue par ses projets…
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TEKCE Real Estate
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Complexe résidentiel New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
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Complexe résidentiel New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
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Complexe résidentiel New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$227,805
Nous offrons des appartements avec une vue panoramique sur la mer et la ville.La résidence dispose d'un parking souterrain, de piscines intérieures et extérieures, d'un bar, d'un centre de remise en forme et d'un spa, de courts de tennis, de basket-ball et de volley-ball, d'un barbecue, d'un…
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TRANIO
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Immeuble Appartements prêts à emménager avec vue sur la mer à Tece, Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager avec vue sur la mer à Tece, Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager avec vue sur la mer à Tece, Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager avec vue sur la mer à Tece, Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager avec vue sur la mer à Tece, Mersin
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Immeuble Appartements prêts à emménager avec vue sur la mer à Tece, Mersin
Mezitli, Turquie
depuis
$128,047
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 15
Appartements neufs avec vue unique sur la mer à seulement 200 m de la plage à Tece, Mersin Les appartements à vendre à Mersin sont situés à Tece, à seulement 200 m de la plage, dans un élégant complexe résidentiel de deux immeubles. Surnommée la perle de la Méditerranée, Mersin est devenue c…
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TEKCE Real Estate
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Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
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Immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
Muratpasa, Turquie
depuis
$391,409
L'année de construction 2026
Appartements Avec de Riches Activités Sociales à Alanya İncekum İncekum, abritant de nombreuses beautés naturelles d'Antalya Alanya, se distingue comme l'un des endroits les plus appréciés du district avec sa nature magnifique et sa mer propre. Okurcalar continue de se développer rapidement …
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TEKCE Real Estate
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Complexe résidentiel New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
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Complexe résidentiel New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Kepez, Turquie
depuis
$228,133
La résidence dispose d'un système de sécurité, de piscines intérieures et extérieures, d'une salle de sport et d'un studio de pilates, de zones vertes et d'étangs.Achèvement - 2025.Emplacement et infrastructure à proximité Centre commercial - 4 kmCentre-ville d'Antalya - 5 kmVieille ville - …
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TRANIO
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Immeuble Nobby Comfort
Immeuble Nobby Comfort
Immeuble Nobby Comfort
Immeuble Nobby Comfort
Immeuble Nobby Comfort
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Immeuble Nobby Comfort
Tosmur, Turquie
depuis
$186,130
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nobby Comfort est un complexe résidentiel moderne avec un design concis - une combinaison idéale d'un prix agréable, un emplacement pratique, une infrastructure diversifiée et des aménagements fonctionnels compétents des appartements. Il est idéal non seulement pour les amoureux d'un mode de…
Développeur
Nordic Property
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Complexe résidentiel New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
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Complexe résidentiel New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Alanya, Turquie
depuis
$266,480
La résidence dispose de piscines extérieures, d'un parc aquatique, de fontaines dansantes, de piscines artificielles, d'un jacuzzi, d'un centre de spa, d'une piscine intérieure chauffée, d'un centre de remise en forme, d'un club pour enfants, de cafés, de restaurants et de bars, d'un restaur…
Agence
TRANIO
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Résidence Nordic Art 2
Résidence Nordic Art 2
Résidence Nordic Art 2
Résidence Nordic Art 2
Résidence Nordic Art 2
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Résidence Nordic Art 2
Mahmutlar, Turquie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 11
Le nouveau projet de classe premium NORDIC ART 2 est une résidence résidentielle de nouvelle génération qui combine toutes les caractéristiques de la station balnéaire et l'investissement attrayant immobilier de luxe.Début de la construction: octobre 2024.Fin de construction: décembre 2026.L…
Développeur
Nordic Property
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Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
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Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Alanya, Turquie
depuis
$174,204
Le projet comporte:Piscine intérieure/extérieureGroupe électrogèneBarbecueEspace photo extérieurEspace de jeux pour enfantsGymnaseSalle de jeuxCinéma extérieurEspace yogaEspace de jeux pour enfantsSaunaSalle de massageSièges extérieursMini parcours de golfTrampoline aire de jeuxSalle de bill…
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TRANIO
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Complexe résidentiel Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Complexe résidentiel Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
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Alanya, Turquie
depuis
$90,306
Complexe résidentiel avec vue panoramique sur la nature. Il se compose de 27 appartements avec des aménagements différents:Appartements avec 1 chambre — 12 unitésAppartements avec 2 chambres — 9 unitésDuplex appartements avec 2 chambres — 1 unitésAppartements Duplex avec 3 chambres — 4 unité…
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TRANIO
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Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
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Muratpasa, Turquie
depuis
$536,012
Nous offrons des appartements avec des places de parking dans le garage.La résidence dispose d'un espace vert, d'une piscine extérieure de 600 m2 et d'une piscine pour enfants de 55 m2, d'un garage souterrain, d'une salle de fitness, d'un sauna, d'une aire de jeux pour enfants, d'une sécurit…
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TRANIO
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Complexe résidentiel Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Complexe résidentiel Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
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Akdeniz, Turquie
depuis
$139,829
Le nouveau complexe résidentiel de la région de Mezitli comprend deux immeubles résidentiels de 13 étages. Il y a 5 appartements à chaque étage. Il y a une piscine entre les bâtiments. Des kiosques en bois avec canapés et fauteuils sont installés dans la zone. La zone commune est entourée de…
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Immeuble Appartements Avec Revenus Locatifs Élevés à Aksu Antalya
Immeuble Appartements Avec Revenus Locatifs Élevés à Aksu Antalya
Immeuble Appartements Avec Revenus Locatifs Élevés à Aksu Antalya
Immeuble Appartements Avec Revenus Locatifs Élevés à Aksu Antalya
Immeuble Appartements Avec Revenus Locatifs Élevés à Aksu Antalya
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Immeuble Appartements Avec Revenus Locatifs Élevés à Aksu Antalya
Aksu, Turquie
depuis
$549,601
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Appartements d'Investissement à Vendre Dans un Complexe Complet à Aksu Antalya Ces appartements élégamment conçus à Antalya Aksu conviennent à l'investissement. Ils se trouvent dans un projet d'élite proche de l'aéroport, en accord avec la chaîne hôtelière internationale Best Western. Le pro…
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TEKCE Real Estate
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Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a fitness center close to the center of Alanya, Оба, Turkey
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Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a fitness center close to the center of Alanya, Оба, Turkey
Oba, Turquie
depuis
$147,986
Nous offrons des appartements avec une vue panoramique sur les montagnes.La résidence dispose d'une piscine, d'un parking, d'un sauna, d'un centre de remise en forme, d'une aire de jeux pour enfants et d'un espace barbecue.Achèvement - décembre 2024.Installations et équipement dans la maison…
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TRANIO
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Complexe résidentiel Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
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Complexe résidentiel Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Alanya, Turquie
depuis
$117,981
Le complexe résidentiel comprend deux bâtiments de 9 étages sur le territoire de 10 000 m2. Il y a totalement 170 appartements avec différents aménagements, y compris des duplex sur les étages supérieurs avec terrasses extérieures et vue sur la mer.Caractéristiquespiscinemini parc aquatiqueS…
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TRANIO
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