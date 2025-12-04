  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Akdeniz
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Istanbul
12
Antalya
88
Izmir
14
Alanya
4
Complexe résidentiel ROYAL TERRACE
Akdeniz, Turquie
depuis
$59,449
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 13
Surface 80 m²
1 objet immobilier 1
LCD: ROYAL TERRACE is located in a new developing sleeping area that many Russian-speaking families have chosen. Address: Turkey,. Mersin, pn. Teja. Mercin Marina is a 20-minute drive away. Start of construction: January 2022 End of construction: January 2023 Cost: 2 + 1 80 sq…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
80.0
95,000
Développeur
ILKEM YAPI
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$92,054
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, gazebos, parc aquatique, terrain de basket, terrain de football, sauna, etc. Il y a aussi une jetée sur le territoire du complexe.Le complexe dispose de 3 bâtiments avec des appartements avec 2-3…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Akdeniz, Turquie
depuis
$139,829
Le nouveau complexe résidentiel de la région de Mezitli comprend deux immeubles résidentiels de 13 étages. Il y a 5 appartements à chaque étage. Il y a une piscine entre les bâtiments. Des kiosques en bois avec canapés et fauteuils sont installés dans la zone. La zone commune est entourée de…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$87,393
Le projet se compose de 13 étages avec 7 appartements à chaque étage. Le projet en raison de son emplacement vous offre des avantages significatifs en termes de rentabilité et d'investissement. Il est situé dans un endroit approprié pour les locations à court et à long terme.Emplacement et i…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$48,358
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine avec aquapark, gazebos, terrain de basket, sentiers de marche, sécurité, hammam, sauna, etc.Le complexe dispose d'un bâtiment avec des studios et des appartements de 1 chambre.Emplacement et infra…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel TECE PANAROMA
Akdeniz, Turquie
depuis
$72,660
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 13
LCD: TECE PANAROMA is a unique complex with a parking garage, hammam, SPA zone and fitness room. Address: Turkey,. Mersin, pn. Teja. Start of construction: June 2021. Construction end: June 2023. Costs: 2 + 1 110 sq.m from 66,000 € 3 + 1 130 sq.m from 76,000 € Special offer: deposit of 30…
Développeur
ILKEM YAPI
Complexe résidentiel Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$88,559
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, gazebos, etc.Il y a un immeuble avec des appartements de 2 chambres dans le complexe.Caractéristiques des appartements CaractéristiquesPlafond suspenduKit cuisineArmoireMeubles dans la salle de b…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$159,638
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, terrains de sport, gazebos, jardin, etc.Il y a 2 bâtiments avec des appartements de 1-2 chambres dans le complexe.Caractéristiques des appartements Caractéristiques des appartements:Plafond suspe…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$80,402
Le projet se compose de 5 blocs, avec des appartements avec 1-3 chambres.Complexe résidentiel avec une grande infrastructure et diverses commodités, y compris des piscines, un quapark, sauna, basket-ball, football, volley-ball, courts de tennis, yoga extérieur, café, jardin pour animaux, lac…
Agence
TRANIO
Akdeniz, Turquie
depuis
$72,245
Le projet composé des blocs A et B est situé à Kocahasanli. Le projet a des appartements avec 1-2 chambres.Le bloc A a 7 appartements à chaque étage et le bloc B a 14 appartements à chaque étage.Des versements anticipés de 50 % et des versements échelonnés de 6 mois sont disponibles.Emplacem…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$69,915
La résidence moderne dispose d'ascenseurs, d'une aire de jeux pour enfants, de gazebos, d'une piscine, d'un barbecue, d'un parking souterrain.Achèvement - 30/06/25.Installations et équipement dans la maison Plafond suspenduÉbénisterie de cuisineArmoires à mainMeubles de salle de bainsPorte d…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$162,552
Nous offrons des appartements avec vue sur la mer et les montagnes.La résidence dispose de grandes piscines et un aquapark, un parking, des jardins, un bain turc et un sauna, une aire de jeux pour enfants, un barbecue, un centre de fitness, des terrains de basket et de tennis, une salle de j…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$89,724
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, parc aquatique, cinéma, bain turc, terrains de sport, etc.Il ya 5 bâtiments avec 1-3 chambres appartements dans le complexe.Caractéristiques des appartements Caractéristiques:Plafond suspenduKit …
Agence
TRANIO
Akdeniz, Turquie
depuis
$75,741
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, gazebos, hammam, sauna, terrain de basket, cinéma, etc.Il y a un immeuble avec des appartements d'une chambre dans le complexe.Caractéristiques des appartements Caractéristiques:Plafond suspenduK…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$81,567
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, gazebos, hammam, sauna, cinéma, terrain de basket, etc.Il y a un bâtiment avec des appartements de 1-2 chambres dans le complexe.Caractéristiques des appartements CaractéristiquesPlafonds à doubl…
Agence
TRANIO
Akdeniz, Turquie
depuis
$87,393
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, gazebos, terrain de basket, etc.Il y a 2 bâtiments avec des appartements de 1-2 chambres dans le complexe.Caractéristiques des appartements Caractéristiques:Plafond suspenduKit cuisineArmoireMeub…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$130,507
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, gazebos, terrain de basket, etc.Il y a un immeuble avec des appartements de 2 chambres dans le complexe.Caractéristiques des appartements Caractéristiques:Plafond suspenduKit cuisineArmoireMeuble…
Agence
TRANIO
Akdeniz, Turquie
depuis
$62,752
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 14
Key Features of LCD ELZA REZIDENCE ▪ Ľ Address: Turkey, Mersin, Mezitli, Tej ▪ ĽAda №: 197 ▪ ĽParsel №: 5 ▪ Ľ Area of the construction site ( m ² ): 3650 ▪ ĽComplex connected to central gas system ▪ Ľ Start of construction: construction started ▪ Ľ End of construction: July 2022 ▪ Ľ Number …
Développeur
ILKEM YAPI
Immeuble 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Akdeniz, Turquie
depuis
$38,049
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 13
Agence
Deep Gayrimenkul
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$300,031
La résidence dispose de restaurants, cafés bars abd, un club équestre, 3 clubs de plage, une plage privée, un court de tennis, une salle de gym et un espace de yoga, une aire de jeux pour enfants, un centre de spa, piscines intérieures et extérieures, un parking, un supermarché.Achèvement - …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$87,393
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine avec parc aquatique, gazebos, terrain de basket, hammam, sauna, etc.Il y a 3 bâtiments avec des appartements de 1-2 chambres dans le complexe.Caractéristiques des appartements Plafond suspenduKit …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$129,329
Nous offrons des appartements avec des places de parking.La résidence dispose de grandes piscines et un aquapark, un parking, des jardins, un bain turc et un sauna, une aire de jeux pour enfants, un barbecue, un centre de fitness, un terrain de basket-ball, une salle de jeux, un café.Install…
Agence
TRANIO
Akdeniz, Turquie
depuis
$107,202
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, terrains de sport, etc. Il y a aussi une jetée sur le territoire du complexe.Le complexe a un bâtiment avec des appartements avec 2-3 chambres.Emplacement et infrastructure à proximité Mersin est…
Agence
TRANIO
Akdeniz, Turquie
depuis
$83,374
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 14
Nouveau complexe à Mersin, TejaSitué à 600 mètres de la merAppartements 1 + 1 et 2 + 1, zones commercialesTrois blocsMagasins 14Superficie brute 1 + 1 - 62 m2Superficie 2 + 1 - 100 m2 brutIl y a disposition de l'appartement 2 + 1 100 m2 + terrasse 76,5 m2Convient pour l'obtention d'un permis…
Agence
RealtGo
Complexe résidentiel Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$81,567
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, parc aquatique, gazebos, terrain de basket, etc.Il y a un bâtiment avec des appartements de 1-2 chambres dans le complexe.Emplacement et infrastructure à proximité Mersin est un grand centre régi…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel TÖMÜK PANAROMA
Akdeniz, Turquie
depuis
$44,036
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 12
Surface 70 m²
1 objet immobilier 1
LCD: TÖMÜK PANAROMA est situé dans une zone écologique avec une large gamme de plages de sable et une promenade culturelle. Adresse: Turquie, Mersin, pn Tomuk. Mercin Marina se trouve à 30 minutes en voiture. Début de la construction: avril 2021. Fin de construction : mars 2023. Coûts 1 + …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
70.0
74,000
Développeur
ILKEM YAPI
Complexe résidentiel Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$89,724
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, gazebos, etc.Il y a un bâtiment avec des appartements de 1-2 chambres dans le complexe.Caractéristiques des appartements Caractéristiques:Plafond suspenduArmoires de cuisineArmoireArmoires de bai…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$109,533
L'infrastructure complexe:piscine extérieureParking extérieuraire de jeux pour enfantsEspace barbecueAchèvement - Novembre 2025.Installations et équipement dans la maison Plafond suspenduÉbénisterie de cuisineFenêtres en PVCUnité de douchePorte en acierEmplacement et infrastructure à proximi…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$85,063
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, gazebos, terrain de basket, hammam, sauna, etc.Il y a 2 bâtiments avec des appartements de 2 chambres dans le complexe.Caractéristiques des appartements Caractéristiques:Plafond suspenduUnité de …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$72,245
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, terrains de sport, etc.Il y a 2 bâtiments avec des appartements d'une chambre dans le complexe.Caractéristiques des appartements Caractéristiques:Plafond suspenduKit cuisineArmoireMeubles dans la…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$111,863
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, gazebos, hammam, sauna, terrain de basket, court de tennis, etc.Il y a 3 bâtiments avec des appartements de 2 chambres dans le complexe.Caractéristiques des appartements Caractéristiques:Plafond …
Agence
TRANIO
Akdeniz, Turquie
depuis
$53,681
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 12
Surface 70–110 m²
2 objets immobiliers 2
ILKEM MARSHALL CONSCIOUS OF CONSTRUCTION – DECEMBER 2024 Country: Turkey Province: Mersin City: Erdemli Area: Tomyuk Distance to the sea: 550 m Distance to the beach: 550 m Distance to the track: 300 m PLANNER Number of blocks: 5 ( A▪ ĽV ▪ ▪ ▒D ▪ ▒D ▪ ) Number of floors in each blo…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
70.0
75,000
Apartment 2 chambres
110.0
95,000
Développeur
ILKEM YAPI
Complexe résidentiel ROYAL TERRACE
Akdeniz, Turquie
depuis
$98,407
Nombre d'étages 14
Apartment in a busy area. The apartment has a convenient 2+1 layout with an area of ​​62 sq.m. In a good area of ​​Mezitli. ID Mers0003 The residential complex is located on one of the busiest and most central streets in the area. There is everything you need for a comfortable stay. Lo…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$113,029
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, gazebos, terrains de sport, etc.Le projet compte 5 appartements à chaque étage. Un bloc se compose de 14 étages. Appartements avec 3 chambres.Caractéristiques des appartements Caractéristiques:Pl…
Agence
TRANIO
Akdeniz, Turquie
depuis
$79,237
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, gazebos, etc.Il y a un bâtiment avec des appartements de 1-2 chambres dans le complexe.Caractéristiques des appartements Caractérisation des appartements:Plafond suspenduKit cuisineArmoireMeubles…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$76,906
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, gazebos, aire de jeux pour enfants, etc.Il y a un bâtiment avec des appartements de 1-2 chambres dans le complexe.Caractéristiques des appartements Caractéristiques des appartements:Plafond suspe…
Agence
TRANIO
Akdeniz, Turquie
depuis
$94,795
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 13
Nouvelle construction en Mersin, TomyukDeux blocs sur 13 étages (parking, zéro étage + 13 étages)Appartements 1+1 et 2+1Superficies 1+1 - 75 m2 brut, 49 m2 netSuperficies 2+1 - 120 m2 brut, 85 m2 netDébut de la construction - 30.06.2022Fin de construction - 30.05.2024Distance jusqu'à la mer …
Agence
RealtGo
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$43,697
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, parc aquatique, terrain de basket, gazebos, hammam, sauna, etc.Il y a 3 bâtiments avec studios et appartements avec 1-2 chambres.Caractéristiques des appartements Plafond suspenduKit cuisineArmoi…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$151,482
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, gazebos, hammam, sauna, etc. Il y a aussi une jetée sur le territoire du complexe.Il y a un bâtiment avec des appartements de 1-2 chambres dans le complexe.Caractéristiques des appartements Spéci…
Agence
TRANIO
Akdeniz, Turquie
depuis
$41,834
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 13
LCD: ELEXUS. Address: Turkey ,. Mersin, Mezitli province, Teja district. Mediterranean Sea: 300 m. Mersin Marina is only 25 minutes away. in the car. Start of construction: May 2021 End of construction: June 2023 Cost: 1 + 1 60 square meters.m from € 38,000 2 + 1 83 sq.m from € 58,…
Développeur
ILKEM YAPI
