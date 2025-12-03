  1. Realting.com
Residential complex with views of the city, forest, the Bosphorus and the sea, Beykoz, Istanbul, Turkey
Beykoz, Turquie
depuis
$1,70M
Le projet dans la région d'Adjarkent, Beykoz, connu comme le quartier le plus vert d'Istanbul. L'emplacement unique est entre le pont Sultan Fatih et le pont Selim de Yavuz Sultan. Entre Mer Marmara et Mer Noire.Le projet dispose de 2 bâtiments de grande hauteur avec différents plans d'aména…
TRANIO
High-rise residence with aqua parks and restaurants, in a prestigious green area, Istanbul, Turkey
Beykoz, Turquie
depuis
$1,39M
Le complexe comprend des espaces verts de 10 000 m2, une piscine intérieure, des parcs aquatiques, un centre sportif, un bain turc, une aire de jeux pour enfants, un centre de fitness et un studio de pilates, des restaurants, des cafés, des boulangeries, des sentiers pédestres, un sauna, un …
TRANIO
Beykoz Bule Residences 2nd Phase
Beykoz, Turquie
depuis
$690,182
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 34
This project offers to you countryside feeling  and residence comfort meanwhile. Totally ready to move and first class finishing you can observe in each steps. Next to the largest and most prestigous villa compound of Istanbul. This project is suits to you if you would like meanwhile green&b…
EOS Turkey Property
Beykoz Blue Residences
Beykoz, Turquie
depuis
$1,39M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 34
This project offers to you countryside feeling  and residence comfort meanwhile. Totally ready to move and first class finishing you can observe in each steps. Next to the largest and most prestigous villa compound of Istanbul. This project is suits to you if you would like meanwhile green&b…
EOS Turkey Property
Villas with swimming pools and sports club, with views of the forest and the Black Sea, Riva, Beykoz, Istanbul, Turkey
Beykoz, Turquie
depuis
$1,50M
Le projet de villa avec un emplacement unique à Istanbul du côté asiatique dans la région de Beykoz.Le projet offre une vue magnifique sur les forêts et la mer Noire. Situé loin du bruit de la ville.Chaque villa aura deux ou trois étages.Les maisons ont différents aménagements, avec 1-2 salo…
TRANIO
Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
Beykoz, Turquie
depuis
$1,93M
Complexe résidentiel moderne dans une zone développée, entouré par la nature. Vert sans fin, voies navigables, jardin intérieur dans la cour, paysage unique, architecture respectueuse de la nature. Un lac bleu profond au cœur de la forêt.Le projet comprend: appartements, aire de jeux pour en…
TRANIO
