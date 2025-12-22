  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Bahcelievler
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Istanbul
12
Antalya
87
Izmir
14
Alanya
4
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a hotel and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a hotel and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a hotel and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a hotel and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a hotel and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a hotel and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a hotel and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Bahcelievler, Turquie
depuis
$632,717
La résidence dispose d'un hôtel 5 étoiles, d'un centre commercial, de zones vertes, d'un parking 5 niveaux, de piscines intérieures et extérieures, d'un sauna et d'un bain turc, d'une salle de sport, de sentiers pédestres et cyclables.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété es…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a green area and swimming pools in a prestigious area, near the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a green area and swimming pools in a prestigious area, near the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a green area and swimming pools in a prestigious area, near the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a green area and swimming pools in a prestigious area, near the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a green area and swimming pools in a prestigious area, near the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a green area and swimming pools in a prestigious area, near the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a green area and swimming pools in a prestigious area, near the city center, Istanbul, Turkey
Bahcelievler, Turquie
depuis
$744,591
Nous offrons des appartements spacieux avec balcon.La résidence dispose d'un grand espace vert, d'un parking, d'un étang artificiel, d'un sentier de jogging et d'un espace de yoga, de terrains de sport, de piscines intérieures et extérieures, d'un cinéma extérieur.Achèvement - juin 2024.Inst…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments with a panoramic view in a guarded residence with gardens and a conference room, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments with a panoramic view in a guarded residence with gardens and a conference room, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments with a panoramic view in a guarded residence with gardens and a conference room, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments with a panoramic view in a guarded residence with gardens and a conference room, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments with a panoramic view in a guarded residence with gardens and a conference room, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments with a panoramic view in a guarded residence with gardens and a conference room, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments with a panoramic view in a guarded residence with gardens and a conference room, Istanbul, Turkey
Bahcelievler, Turquie
depuis
$432,754
Nous offrons des appartements de haute qualité avec une vue panoramique sur la ville, le lac et la mer de Marmara.La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, une salle de sport, une piscine, un cinéma, des jardins, une salle de conférence, un sauna et un hammam, une salle de jeux, un coin sa…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
TekceTekce
Appart-hôtel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Appart-hôtel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Appart-hôtel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Appart-hôtel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Appart-hôtel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Afficher tout Appart-hôtel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Appart-hôtel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Ordu Caddesi, Turquie
depuis
$450,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Pour les investisseurs:Revenu locatif garanti de 7 % par an - à partir de 31 500 USD par an.Cette condition est initialement précisée dans le contrat d'achat et de vente et fait partie intégrante du contrat.Cela signifie que vous ne perdrez pas l'argent investi en aucune circonstance, et vot…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Complexe résidentiel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Complexe résidentiel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Complexe résidentiel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Complexe résidentiel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Afficher tout Complexe résidentiel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Complexe résidentiel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Ordu Caddesi, Turquie
depuis
$450,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Pour les investisseurs:Revenu locatif garanti de 7 % par an - à partir de 31 500 USD par an.Cette condition est initialement précisée dans le contrat d'achat et de vente et fait partie intégrante du contrat.Cela signifie que vous ne perdrez pas l'argent investi en aucune circonstance, et vot…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.
Complexe résidentiel Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.
Complexe résidentiel Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.
Complexe résidentiel Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.
Complexe résidentiel Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.
Afficher tout Complexe résidentiel Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.
Complexe résidentiel Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.
, Turquie
depuis
$415,000
Ce projet est situé dans le quartier de Bagcilar, à proximité de la station de métro Yenimahalle, centres commerciaux, écoles, universités et hôpitaux.Le complexe est construit sur un terrain de 49 000 m2, dont 65% d'espace vert, se compose de 17 blocs, un total de 754 appartements avec des …
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Afficher tout Immeuble
Immeuble
Bahcelievler, Turquie
depuis
$255,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 20
Surface 90 m²
1 objet immobilier 1
Votre investissement idéal !* *Caractéristiques principales :* - *Emplacement :* Première ligne sur BasinExpress, garantissant une visibilité et une accessibilité de premier ordre. - *Titre de propriété prêt :* Sécurisez votre investissement avec une propriété immédiate. - *Diverses opt…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
90.0
255,000
Agence
Mehal Group
Laisser une demande
Résidence Loft in Istanbul
Résidence Loft in Istanbul
Résidence Loft in Istanbul
Résidence Loft in Istanbul
Résidence Loft in Istanbul
Afficher tout Résidence Loft in Istanbul
Résidence Loft in Istanbul
Bahcelievler, Turquie
depuis
$277,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
The concept project of loft apartments is located in Basın Express, one of the most valuable areas for investment in Istanbul. The project consists of 2 blocks on a land plot of 24,000 m2. The project offers home offices in the style of loft 1 + 1 and 2 + 1.
Agence
FIBO Property
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller