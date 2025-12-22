Bahcelievler, Turquie

Nous offrons des appartements de haute qualité avec une vue panoramique sur la ville, le lac et la mer de Marmara.La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, une salle de sport, une piscine, un cinéma, des jardins, une salle de conférence, un sauna et un hammam, une salle de jeux, un coin sa…