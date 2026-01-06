  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Avcilar
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Istanbul
12
Antalya
87
Izmir
14
Alanya
4
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Immeuble Ispartakule Istanbul Apartments Project
Immeuble Ispartakule Istanbul Apartments Project
Immeuble Ispartakule Istanbul Apartments Project
Immeuble Ispartakule Istanbul Apartments Project
Immeuble Ispartakule Istanbul Apartments Project
Afficher tout Immeuble Ispartakule Istanbul Apartments Project
Immeuble Ispartakule Istanbul Apartments Project
Avcilar, Turquie
depuis
$283,434
Why this property؟ Its location in Ispartakule, the newest district of Bahcesehir, is considered one of the most attractive areas for investors. An area served by the most important transport routes, the TEM and E5 highways, and the new metro station. It is close to Turkey's largest medical…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Immeuble Avcilar Istanbul Apartments Compound
Immeuble Avcilar Istanbul Apartments Compound
Immeuble Avcilar Istanbul Apartments Compound
Immeuble Avcilar Istanbul Apartments Compound
Immeuble Avcilar Istanbul Apartments Compound
Immeuble Avcilar Istanbul Apartments Compound
Avcilar, Turquie
depuis
$218,105
Surface 85 m²
1 objet immobilier 1
Why this property؟ The project is located within the municipality of Avcilar. It is characterized by a pleasing sea view and wide green areas. There are integrated social and entertainment facilities and services. Its location is near several universities, hospitals and schools, both Arab a…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
85.0
160,000
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turquie
depuis
$394,453
Le complexe résidentiel proche du projet du canal d'Istanbul et du littoral d'Istanbul. Entouré par la nature, l'environnement paisible et les espaces ouverts. Le nouveau projet de canal changera le visage de la région et augmentera rapidement sa valeur d'investissement encore plus. Qualité …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
OneOne
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turquie
depuis
$395,010
Le projet comporte:zones verteschemins de randonnéepistes cyclablesgazebospiscines ornementalescentre de fitnessBain turcBillardstennis de tableSalle de sportpiscine intérieure3 terrains de jeux pour enfantscourt de tennis2 terrains de footballterrains de volleyball et de basketballstationne…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Complexe résidentiel Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Complexe résidentiel Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Complexe résidentiel Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Complexe résidentiel Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Complexe résidentiel Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Avcilar, Turquie
depuis
$435,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Veuillez contacter nos spécialistes pour vérifier la disponibilité et le coût des appartements.Le projet est situé sur une superficie de 21 700 m2, 70% du complexe est occupé par des espaces verts, se compose de sept blocs de 6 étages, un total de 181 appartements de différents plans de 2 + …
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a tennis court in the prestigious central area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a tennis court in the prestigious central area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a tennis court in the prestigious central area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a tennis court in the prestigious central area, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turquie
depuis
$343,219
La résidence dispose de sentiers pédestres, d'une aire de jeux pour enfants, d'un parking, d'un sauna et d'un bain turc, d'un centre de fitness, d'un jardin paysager, d'une piscine extérieure, d'un court de tennis, d'un restaurant et d'un café,Achèvement - mars 2024.Emplacement et infrastruc…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Istanbul Avcilar Apartments Project
Immeuble Istanbul Avcilar Apartments Project
Immeuble Istanbul Avcilar Apartments Project
Immeuble Istanbul Avcilar Apartments Project
Immeuble Istanbul Avcilar Apartments Project
Afficher tout Immeuble Istanbul Avcilar Apartments Project
Immeuble Istanbul Avcilar Apartments Project
Avcilar, Turquie
depuis
$45,557
Why this property؟ The project location is on the European side of Istanbul, close to all facilities; It is close to the most vital roads in Istanbul. A distinctive geographical location, close to the aqueduct of Istanbul, which makes it attractive for entrepreneurs and investors. A proj…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Avcilar, Turquie
depuis
$780,948
Le projet se compose de villas de deux étages de 280 m2. Chaque villa dispose de salles de séjour spacieuses, cuisines modernes, salles de bains de luxe, grands jardins. Les villas, conçues en tenant compte de l'architecture horizontale de bas niveau, offrent l'hébergement idéal pour les fam…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, kids' playgrounds and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, kids' playgrounds and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, kids' playgrounds and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, kids' playgrounds and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turquie
depuis
$223,839
La résidence comprend des terrains de jeux pour enfants, des sentiers de randonnée, un hammam, un sauna, une mosquée et des terrains de sport, une sécurité 24h/24, une piscine, un café, un jardin, un parking.Installations et équipement dans la maison ClimatisationWi-FiEmplacement et infrastr…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turquie
depuis
$328,296
La résidence dispose d'un centre de fitness, d'un sauna et d'un bain turc, d'une sécurité 24h/24, d'une aire de jeux pour enfants, d'un garage.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située juste à côté de l'autoroute E-5.E-5 autoroute - 1 minuteMétrobus - 1 minuteautorout…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turquie
depuis
$358,434
Le projet comporte:zones verteschemins de randonnéepistes cyclablesgazebospiscines ornementalescentre de fitnessBain turcBillardstennis de tableSalle de sportpiscine intérieure3 terrains de jeux pour enfantscourt de tennis2 terrains de footballterrains de volleyball et de basketballstationne…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Avcılar 10
Complexe résidentiel Avcılar 10
Complexe résidentiel Avcılar 10
Complexe résidentiel Avcılar 10
Complexe résidentiel Avcılar 10
Afficher tout Complexe résidentiel Avcılar 10
Complexe résidentiel Avcılar 10
Avcilar, Turquie
depuis
$360,484
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 20
Surface 135–220 m²
3 objets immobiliers 3
Superficie du terrain : 60 000 m2 Espace vert : 40 000 m2 Statut du projet : prêt à être livré 🗝 🔸Date de livraison : 10/2023 🔹7 blocs, 12-19 étages 🔸641 appartements 🔹Type d'appartement (2+1 / 3+1 / 4+1) 🔸58 commerces 🔅Équipements sociaux : Sauna / Bain turc / Salle de sport / Jar…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
135.0
292,718
Apartment 3 chambres
170.0
332,212
Apartment 4 chambres
220.0
387,968
Agence
Mehal Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel in Avcılar İstanbul
Complexe résidentiel in Avcılar İstanbul
Complexe résidentiel in Avcılar İstanbul
Complexe résidentiel in Avcılar İstanbul
Complexe résidentiel in Avcılar İstanbul
Afficher tout Complexe résidentiel in Avcılar İstanbul
Complexe résidentiel in Avcılar İstanbul
Avcilar, Turquie
depuis
$406,260
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 14
Surface 145–230 m²
2 objets immobiliers 2
Superficie du terrain : 15 000 m2 Espace vert : 11 000 m2 Statut du projet : prêt à être livré 🗝 🔸 Date de livraison : 10/2023 🔹 2 blocs, 13 et 14 étages 🔸 145 appartements 🔹 Type d'appartements (3+1 / 4+1) 🔸 16 commerces 🔅Équipements sociaux : Sauna / Bain turc / Salle de sport / …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
145.0
329,889
Apartment 4 chambres
230.0
432,108
Agence
Mehal Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel Ispartakule Family Residences 10th
Complexe résidentiel Ispartakule Family Residences 10th
Complexe résidentiel Ispartakule Family Residences 10th
Complexe résidentiel Ispartakule Family Residences 10th
Complexe résidentiel Ispartakule Family Residences 10th
Afficher tout Complexe résidentiel Ispartakule Family Residences 10th
Complexe résidentiel Ispartakule Family Residences 10th
Avcilar, Turquie
depuis
$349,115
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 15
Full family concept located in Bahcesehir Area with multinational atmosphere built by one of the most reputable developer of Turkey. The 10th phase will be handed over 1,5 years later but title deed and suitable for Turkish Nationality as well. Easy access to the new Istanbul Canal, Kucukcek…
Agence
EOS Turkey Property
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller