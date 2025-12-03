  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Izmir
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Konak
26
Tchesmé
13
Urla
2
Bornova
3
Résidence Modern and Elegant Project in Bayraklı
Bayrakli, Turquie
depuis
$695,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Surface 204 m²
1 objet immobilier 1
Le projet est situé dans la partie centrale de la ville, à 720 mètres de la mer, ce projet magique est situé au cœur du quartier Alsancak, près de l'échangeur de transport, à côté de l'un des plus grands hôpitaux privés d'Izmir - Medicana.LIEUUniversité Ege ..................................…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
204.0
695,000
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Complexe résidentiel New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Bornova, Turquie
depuis
$208,606
La présidence comprend deux piscines, un espace vert paysagé, un parking couvert.Installations et équipement dans la maison ClimatisationEmplacement et infrastructure à proximité Station de métro - 1 minuteUniversité - 1 minuteRing road - 2 minutesKonak - 10 minutesAéroport - 25 minutes
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Bornova, Turquie
depuis
$186,035
Cette résidence vous fera vous sentir spécial en raison de ses suites de luxe, qui soutiennent l'esprit de Radisson Rouge.Caractéristiques:restaurantcentre de fitnessbarre de toitpiscineSalle de réunionhall et caféService de conciergerieportier et services de chambreEmplacement et infrastruc…
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements Avec Vue Mer Près du Métro à Izmir Konak
Konak, Turquie
depuis
$1,42M
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 32
Appartements Dans une Résidence à Izmir Konak Près du Métro et de la Mer Konak est connue comme le centre financier d'Izmir en raison de ses activités commerciales intenses et de son emplacement central. Situé au centre d'Izmir, en Turquie; Konak offre des moyens d'accès faciles à n'importe …
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Urla, Turquie
depuis
$2,22M
Le complexe résidentiel compte 73 villas individuelles dans la communauté avec différentes installations. L'aménagement paysager est une partie importante du projet, avec 85% de l'espace vert prévu pour chaque villa. En outre, le projet dispose d'un pont d'observation unique qui offre une vu…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Konak, Turquie
depuis
$328,296
Le projet à Izmir, la ville principale de la côte égéenne de Turquie, est un complexe moderne de 3 bâtiments. Il est situé sur la première côte dans un quartier calme du centre-ville.Il y a 469 appartements avec terrasses spacieuses dans les bâtiments résidentiels de ce complexe. Le troisièm…
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Konak, Turquie
depuis
$1,32M
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 35
Appartements avec vue sur la mer près du métro à Izmir Konak Situé dans le centre-ville d'Izmir, Konak est l'un des pôles commerciaux les plus importants de la région égéenne de Turquie. Doté de nombreux services de transport, dont le métro, le tramway, le train et le bus, Konak bénéficie d'…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements près de la mer dans un complexe fermé à Çeşme
Tchesmé, Turquie
depuis
$603,455
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Appartements en bord de mer à Çeşme avec de nombreuses commodités Çeşme est une région touristique de l'ouest d'Izmir, réputée pour ses plages Pavillon Bleu et son air pur. Avec son cadre naturel, ses restaurants réputés, sa cuisine unique, son port de plaisance, son architecture et son char…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Tchesmé, Turquie
depuis
$1,33M
Nous proposons des appartements avec vue sur la mer.La résidence dispose d'un café, d'un spa, d'une salle de fitness, d'un parking souterrain, de piscines, d'une aire de jeux pour enfants, d'un système de sécurité.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à quelques m…
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Konak, Turquie
depuis
$1,98M
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 35
Appartements avec vue sur la mer près du métro à Izmir Konak Situé dans le centre-ville d'Izmir, Konak est l'un des pôles commerciaux les plus importants de la région égéenne de Turquie. Doté de nombreux services de transport, dont le métro, le tramway, le train et le bus, Konak bénéficie d'…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Tchesmé, Turquie
depuis
$969,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Surface 279 m²
1 objet immobilier 1
Çeşme Project is located near the world-famous Çeşme bays, beaches and marinas. Folkart Boyalık Çeşme is a place where you can enjoy life to the fullest.   Distance to : BOYALIK beach ...... 300 m Marina ALTIN YUNUS ..... 1 km AQUA TOY CITY .... 2 km Bay AYAYORGİ ..... 2 km…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
279.0
918,000
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Résidence Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Konak, Turquie
depuis
$303,000
L'année de construction 2024
Surface 83–337 m²
5 objets immobiliers 5
Le projet est situé dans la partie centrale de la ville, à 720 mètres de la mer, ce projet magique est situé au cœur du district d'Alsancak, près de l'échangeur de transport, à côté de l'un des plus grands hôpitaux privés d'Izmir - Medicana.   Emplacement Université Ege ...............…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
83.0
332,000
Apartment 2 chambres
164.0
610
Apartment 3 chambres
214.0 – 337.0
850,000 – 1,33M
Apartment 4 chambres
280.0
1,35M
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Complexe résidentiel High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Konak, Turquie
depuis
$463,595
Nous offrons des appartements avec une vue panoramique sur la mer.La résidence comprend des espaces verts, des espaces lounge, des piscines intérieures et extérieures, des cafés, un centre de remise en forme, un sapa, un cinéma, des terrains de jeux pour enfants, une salle de conférence.Empl…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Konak, Turquie
depuis
$316,358
Il s'agit d'un immeuble de 50 étages d'une longueur de 173 mètres. Il existe différents types de résidences de 1+1 à 4+1 dans le projet. De la compréhension architecturale emblématique aux espaces de vie, de la qualité des matériaux utilisés aux détails élégants qui reflètent la rigueur du c…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Konak, Turquie
depuis
$301,951
La présidence dispose de piscines et de sécurité.Installations et équipement dans la maison ClimatisationEmplacement et infrastructure à proximité Ring road - 700 mètresStation de métro - 4 kmUniversité - 4 kmAéroport - 30 km
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New guarded residential complex in Izmir, Turkey
Konak, Turquie
depuis
$250,326
La présidence se compose d'appartements et de bureaux, et dispose d'une sécurité 24 heures sur 24.Achèvement - février 2026.Installations et équipement dans la maison ClimatisationEmplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans le centre de Bayrakli, à 5 minutes à pied…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Unique Project
Catalca Mahallesi, Turquie
depuis
$385,029
L'année de construction 2024
2 objets immobiliers 2
-Surrender 2024 -Apartments 3+1 and 4+1 -134 luxury apartments and villas on the territory of 15000m2 -GYM,Sauna,pool, walking paths,volleyball and basketball court,playgrounds,Children's swimming pool Landscaping throughout the residential complex Closed parking for cars I…
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Complexe résidentiel Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Konak, Turquie
depuis
$314,616
Combinant toutes les couleurs de la vie résidentielle, commerciale, culturelle, sportive, de divertissement et de shopping, le projet est situé dans le nouveau centre d'Izmir, l'une des villes les plus dynamiques du monde, avec un emplacement unique qui deviendra le centre du commerce et de …
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Konak, Turquie
depuis
$132,592
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 35
Appartements avec vue sur la mer près du métro à Izmir Konak Situé dans le centre-ville d'Izmir, Konak est l'un des pôles commerciaux les plus importants de la région égéenne de Turquie. Doté de nombreux services de transport, dont le métro, le tramway, le train et le bus, Konak bénéficie d'…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Konak, Turquie
depuis
$276,814
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 35
Appartements avec vue sur la mer près du métro à Izmir Konak Situé dans le centre-ville d'Izmir, Konak est l'un des pôles commerciaux les plus importants de la région égéenne de Turquie. Doté de nombreux services de transport, dont le métro, le tramway, le train et le bus, Konak bénéficie d'…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Narlidere, Turquie
depuis
$254,801
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 9
Surface 130–145 m²
2 objets immobiliers 2
In the Narlıdere location you will leon on the forests of Balçova and turn on your face to the famous bay view of İzmir. One side of you will be İstinye Park and Agora shopping centers,  and the other side will open to popular Aegean resorts such as Seferihisar, Urla and Çeşme. In short, it …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
130.0
194,210
Apartment 3 chambres
145.0
341,339
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Immeuble Appartements près de la mer dans un complexe fermé à Çeşme
Tchesmé, Turquie
depuis
$812,343
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Appartements en bord de mer à Çeşme avec de nombreuses commodités Çeşme est une région touristique de l'ouest d'Izmir, réputée pour ses plages Pavillon Bleu et son air pur. Avec son cadre naturel, ses restaurants réputés, sa cuisine unique, son port de plaisance, son architecture et son char…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Tchesmé, Turquie
depuis
$918,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Surface 246 m²
1 objet immobilier 1
Cesme is the most beautiful peninsula on the Aegean coast, its value is growing every day. The project is located on Cape Fener in the center of Cesme, just a few minutes walk from the marina, entertainment, cafes and restaurants. This project is unique in its architecture and completely dif…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
246.0
918,000
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Immeuble 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Gaziemir, Turquie
depuis
$183,191
Options de finition Аvec finition
1 objet immobilier 1
The flat is located in a family house located in a good residential area of ​​Gaziemir, Izmir. Close to schools, kindergartens, hospitals, shopping malls and more. Ideal for a family with children. 1st floor of a 4-storey building. -4 rooms -1 living room and 3 bedrooms -master bedroom ba…
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Tchesmé, Turquie
depuis
$1,33M
La résidence dispose d'un parking, de piscines, de jardins, de terrains de jeux pour enfants, d'un centre de remise en forme, d'un spa.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à proximité d'une école, une maternelle, un supermarché, un hôpital.Plage - 300 mètresHôpit…
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements près de la mer dans un complexe fermé à Çeşme
Tchesmé, Turquie
depuis
$408,492
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Appartements en bord de mer à Çeşme avec de nombreuses commodités Çeşme est une région touristique de l'ouest d'Izmir, réputée pour ses plages Pavillon Bleu et son air pur. Avec son cadre naturel, ses restaurants réputés, sa cuisine unique, son port de plaisance, son architecture et son char…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Konak, Turquie
depuis
$685,057
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 35
Appartements avec vue sur la mer près du métro à Izmir Konak Situé dans le centre-ville d'Izmir, Konak est l'un des pôles commerciaux les plus importants de la région égéenne de Turquie. Doté de nombreux services de transport, dont le métro, le tramway, le train et le bus, Konak bénéficie d'…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Konak, Turquie
depuis
$196,219
Le projet se compose de deux bâtiments de 4 étages avec 121 appartements avec 1-2 chambres.Caractéristiques:piscine extérieurezones paysagèresSécurité 24 heures sur 24Parking intérieur et extérieurAchèvement - octobre 2025.Emplacement et infrastructure à proximité Le projet est entouré de pa…
Agence
TRANIO
Résidence A Perfect Residance Project in Bayraklı
Bayrakli, Turquie
depuis
$188,728
L'année de construction 2023
Surface 84–212 m²
6 objets immobiliers 6
Shall we embrace the city with the sun that will rise to your home in four seasons? You will see the metropolitan life from a completely different view in this project, where you can enjoy the blue to the fullest with its houses and offices adjacent to the sea, and where quality meets ele…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
84.0
114,384
Apartment 2 chambres
84.0
110,476
Apartment 3 chambres
124.0 – 125.0
156,207 – 178,446
Apartment 4 chambres
209.0 – 212.0
14,62M – 15,74M
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Tchesmé, Turquie
depuis
$2,04M
Le projet se compose de 77 villas indépendantes confortables et de 45 appartements avec des aménagements différents.Chaque villa dispose d'une piscine de 35 m2 et d'un jardin.Le projet comporte:Parcterrains de sportzones vertesSalle de sportpiscine extérieureclubzone d'événementzones assises…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Menemen, Turquie
depuis
$246,611
Nous offrons des appartements spacieux avec de grands balcons, vue panoramique et hauts plafonds.Certains appartements ont des jardins privés.La résidence dispose de six piscines et toboggans d'eau, un salon, un centre de spa, un terrain de basket, une salle de jeux pour enfants, un parking,…
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements Vue Mer à Izmir Konak Près de la Station de Métro
Konak, Turquie
depuis
$401,265
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 21
Appartements dans une Résidence Bien Développée Avec Vue Sur Mer, Sécurité et Piscine Konak est un espace de vie cosmopolite situé dans un emplacement central à Izmir, Turquie. Avec diverses commodités commerciales et touristiques, Kordon offre diverses commodités. Célèbre sentier côtier de …
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Menemen, Turquie
depuis
$360,491
Nous offrons des appartements avec balcon.La résidence dispose de piscines intérieures et extérieures, d'une salle de fitness, d'un sauna, d'un hammam et d'un bain turc.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à proximité des arrêts de transports publics, des centres…
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements Avec Vue Mer Près du Métro à Izmir Konak
Konak, Turquie
depuis
$818,812
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 32
Appartements Dans une Résidence à Izmir Konak Près du Métro et de la Mer Konak est connue comme le centre financier d'Izmir en raison de ses activités commerciales intenses et de son emplacement central. Situé au centre d'Izmir, en Turquie; Konak offre des moyens d'accès faciles à n'importe …
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Konak, Turquie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 24
Surface 73–233 m²
4 objets immobiliers 4
Prestigious residential complex in the HEART of Izmir on the shores of the Aegean Sea! The project consists of 4 buildings, and includes more than 1000 apartments with views of the Izmir Bay, as well as commercial premises. Apartment area: 56 - 234 M2. Layouts: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 O…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
72.9
157,302
Apartment 2 chambres
117.0
355,000
Apartment 3 chambres
178.0
380,416
Apartment 4 chambres
233.0
515,775
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Résidence The Project of the Rising Power of Izmir
Bayrakli, Turquie
depuis
$666,933
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Surface 156–313 m²
6 objets immobiliers 6
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, shopping centers, amazing living space..   Social Living Areas: -Outdoor Swimming Pool and Children's Pool -Fitness, Pilates Hall and Yoga Terrace -Children's play area -Workstation …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
156.0 – 192.0
627,348 – 920,031
Apartment 4 chambres
313.0
1,68M
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Urla, Turquie
depuis
$2,38M
La résidence dispose d'une aire de jeux pour enfants, d'une piscine, d'une salle d'événements, d'un hammam, d'un espace barbecue, de courts de tennis et de basketball, d'espaces verts, d'une sécurité 24h/24.Achèvement - décembre 2023.Caractéristiques des appartements Chauffage au solEmplacem…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Konak, Turquie
depuis
$428,620
Nous offrons des appartements avec des places de parking, des balcons spacieux et une vue sur la mer et la ville.La résidence dispose d'une école et d'un terrain de sport, d'un parking et d'un garage, de zones de yoga et de pilates, de piscines intérieures et extérieures pour enfants et adul…
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Konak, Turquie
depuis
$376,840
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 35
Appartements avec vue sur la mer près du métro à Izmir Konak Situé dans le centre-ville d'Izmir, Konak est l'un des pôles commerciaux les plus importants de la région égéenne de Turquie. Doté de nombreux services de transport, dont le métro, le tramway, le train et le bus, Konak bénéficie d'…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel ZhK YLDYR ChEShME
Ildir Mahallesi, Turquie
depuis
$10,22M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Surface 300–350 m²
3 objets immobiliers 3
I present to your attention the pearl of Turkey, Izmir Cesme. Cesme with clean water, healing thermal waters, historical monuments, vibrant nightlife and beautiful beaches is one of the most popular tourist regions of Izmir. The districts of Alachata, Ylyja and Urla occupy a place among the …
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme
Tchesmé, Turquie
depuis
$754,843
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Immobilier avec vue panoramique sur la mer dans un complexe à Çeşme Çeşme, située dans l'ouest d'Izmir, est une destination de vacances célèbre pour son air pur et ses plages au drapeau bleu. Avec sa beauté naturelle, ses restaurants célèbres, sa cuisine unique, sa marina, son architecture e…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements Avec Vue Mer Près du Métro à Izmir Konak
Konak, Turquie
depuis
$294,261
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 32
Appartements Dans une Résidence à Izmir Konak Près du Métro et de la Mer Konak est connue comme le centre financier d'Izmir en raison de ses activités commerciales intenses et de son emplacement central. Situé au centre d'Izmir, en Turquie; Konak offre des moyens d'accès faciles à n'importe …
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Tchesmé, Turquie
depuis
$1,35M
Options de finition Аvec finition
Prix à partir de 1 155 000 EURLuxueux appartements et villas avec vue sur la mer à Cesme sur la première ligne, avec une plage privée et un concept d'hôtel et de spa dans la région d'Ilica sont à vendre.Les appartements et villas font partie du complexe Swissotel Luxury Spa Resort & Hotel su…
Agence
Smart Home
Immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme
Tchesmé, Turquie
depuis
$895,576
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Immobilier avec vue panoramique sur la mer dans un complexe à Çeşme Çeşme, située dans l'ouest d'Izmir, est une destination de vacances célèbre pour son air pur et ses plages au drapeau bleu. Avec sa beauté naturelle, ses restaurants célèbres, sa cuisine unique, sa marina, son architecture e…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Bornova, Turquie
depuis
$526,840
Options de finition Аvec finition
2 objets immobiliers 2
Designed for those with high expectations from life; Ikon Tower, which combines luxury and comfort and will carry your life to a higher standard with every detail, is located in Bornova, where İzmir's most prestigious shopping malls are located. The project, which has a strong location with …
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Konak, Turquie
depuis
$716,283
La résidence dispose de cafés et restaurants, d'un garage, d'un centre de remise en forme, d'une piscine extérieure et d'une piscine pour enfants, d'une aire de jeux pour enfants, d'une salle de conférence, d'un sauna, d'un bain à vapeur et d'un espace de yoga, d'une sécurité 24h/24, d'un se…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Konak, Turquie
depuis
$510,915
Nous offrons des appartements avec vue sur la mer avec des terrasses spacieuses.La résidence dispose d'un centre de remise en forme, d'un sauna et d'un bain à vapeur, d'un café, d'un restaurant et d'un bar à vitamines, de piscines intérieures et extérieures, d'une aire de jeux pour enfants, …
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements Vue Mer à Izmir Konak Près de la Station de Métro
Konak, Turquie
depuis
$501,290
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 21
Appartements dans une Résidence Bien Développée Avec Vue Sur Mer, Sécurité et Piscine Konak est un espace de vie cosmopolite situé dans un emplacement central à Izmir, Turquie. Avec diverses commodités commerciales et touristiques, Kordon offre diverses commodités. Célèbre sentier côtier de …
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Konak, Turquie
depuis
$641,982
Nous offrons des appartements avec une vue panoramique sur la mer.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située sur la première ligne de mer
Agence
TRANIO
Immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme
Tchesmé, Turquie
depuis
$1,04M
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Immobilier avec vue panoramique sur la mer dans un complexe à Çeşme Çeşme, située dans l'ouest d'Izmir, est une destination de vacances célèbre pour son air pur et ses plages au drapeau bleu. Avec sa beauté naturelle, ses restaurants célèbres, sa cuisine unique, sa marina, son architecture e…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Konak, Turquie
depuis
$295,444
Nous offrons des appartements avec des places de parking.La résidence dispose d'une salle de sport et d'une piscine.Achèvement - 2ème trimestre de 2025.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans le centre-ville, à 300 mètres d'une station de métro, à 4 km du port,…
Agence
TRANIO
Immeuble Appartements Avec Vue Mer Près du Métro à Izmir Konak
Konak, Turquie
depuis
$483,844
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 32
Appartements Dans une Résidence à Izmir Konak Près du Métro et de la Mer Konak est connue comme le centre financier d'Izmir en raison de ses activités commerciales intenses et de son emplacement central. Situé au centre d'Izmir, en Turquie; Konak offre des moyens d'accès faciles à n'importe …
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Residential Project İn İzmir-Menemen
Menemen, Turquie
depuis
$176,609
L'année de construction 2023
3 objets immobiliers 3
Contact for furher details.
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
