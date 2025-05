Complexe résidentiel Luxury apartments in Gokturk area.

Consultez nos spécialistes pour connaître la disponibilité et les prix des appartements.

Le complexe est situé dans le microdistrict ELITE Gokturk, qui appartient au district d'Eyup.

Ce projet est l'un des exemples les plus remarquables de créativité et d'approche architecturale. Vous deviendrez non seulement propriétaire de la résidence, mais aussi propriétaire de souvenirs inoubliables et de merveilleux moments passés dans ce magnifique complexe avec vos proches.

Le projet a une superficie totale de 20 000 m2, se compose de 9 blocs, un total de 182 appartements exclusifs avec des aménagements de 2 + 1 à 4.5 + 1, avec une superficie de 98 m2 à 390 m2.

Le complexe a tout ce dont vous avez besoin pour le repos et la vie.

Le complexe est situé au milieu de la nature, il ya plusieurs collèges et écoles, des hôpitaux à proximité, le grand centre commercial Vadi Istanbul est à 15 minutes, la forêt Belgorodsky et le lac Gokturk sont à 10 minutes, métro - 5 minutes, bus - 5 minutes, autoroute TEM - 10 minutes, aéroport - 20 minutes.

Tous les appartements sont livrés entièrement finis, ce qui sera fait selon les normes de qualité les plus élevées à partir de matériaux premium.

Achèvement de la construction: 3ème trimestre de 2025.

Infrastructure:

Piscine intérieure

Sauna et hammam

Gymnase

Pilates et salle de yoga

Aires de jeux extérieures et intérieures

Zones paysagères

Piscines décoratives

Parcs pour animaux de compagnie

Chemins de randonnée

Camélias

Sécurité 24/7

Et bien plus encore

Emplacement idéal:

Aéroport d'Istanbul 16,7 km

Route TEM 16,8 km

Pont FSM 27,8 km

Métro 1,4 km

Eyupoglu Collège 1 km

Histor Educational Foundation Écoles 3 km

Wadi Istanbul 12,9 km

Parc Istinye 18.2 km

Florence Nightingale Gokturk 3,4 km

Centre médical Acibadem Gokturk 4,1 km

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.