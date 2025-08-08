Complexe résidentiel Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.

Appartements - moins cher que des appartements similaires du développeur par 18,000 EUR.

► Appartements d'une chambre (1 + 1) au 2ème étage - 45 000 EUR du développeur 63 000 EUR

► Appartements de deux chambres (2 + 1) au 5ème étage - 76.000 EUR avec vue sur la mer du développeur 91.000 EUR.

Notre projet avec l'infrastructure d'un hôtel 5 * sera situé à 300 mètres de la mer, dans l'une des parties les plus attrayantes de notre région - dans la région de Tomuk.

Le complexe résidentiel comprendra un bloc de 15 étages.

Tous les appartements seront livrés avec une finition clé en main, un kit de cuisine intégré, des meubles intégrés dans la salle de bains, des toilettes entièrement équipées, des portes intérieures, etc.

Toutes les institutions nécessaires, comme une clinique, une banque, une école, une gare routière, etc., sont à distance de marche.

Date d'achèvement: 3ème trimestre de 2025.

Aménagement de l'appartement:

Appartements d'une chambre (1+1) superficie - 65 m2

Appartements de deux chambres (2+1) surface - 120 m2

Infrastructure:

Piscine extérieure

Diapositives

Sauna

Hammam turc

Gymnase

Gazebos

Aire de jeux pour enfants

Cour de basketball

Stationnement

Générateur électrique

Sécurité 24/7

Territoire paysager du complexe

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.