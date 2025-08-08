  1. Realting.com
  Complexe résidentiel Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.

Complexe résidentiel Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.

Erdemli, Turquie
depuis
$52,528
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
16
Adresse
Paramètres
Description
Médias
ID: 27360
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Erdemli

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Appartements - moins cher que des appartements similaires du développeur par 18,000 EUR.

  • ► Appartements d'une chambre (1 + 1) au 2ème étage - 45 000 EUR du développeur 63 000 EUR
  • ► Appartements de deux chambres (2 + 1) au 5ème étage - 76.000 EUR avec vue sur la mer du développeur 91.000 EUR.

Notre projet avec l'infrastructure d'un hôtel 5 * sera situé à 300 mètres de la mer, dans l'une des parties les plus attrayantes de notre région - dans la région de Tomuk.

Le complexe résidentiel comprendra un bloc de 15 étages.

Tous les appartements seront livrés avec une finition clé en main, un kit de cuisine intégré, des meubles intégrés dans la salle de bains, des toilettes entièrement équipées, des portes intérieures, etc.

Toutes les institutions nécessaires, comme une clinique, une banque, une école, une gare routière, etc., sont à distance de marche.

Date d'achèvement: 3ème trimestre de 2025.

Aménagement de l'appartement:

  • Appartements d'une chambre (1+1) superficie - 65 m2
  • Appartements de deux chambres (2+1) surface - 120 m2

Infrastructure:

  • Piscine extérieure
  • Diapositives
  • Sauna
  • Hammam turc
  • Gymnase
  • Gazebos
  • Aire de jeux pour enfants
  • Cour de basketball
  • Stationnement
  • Générateur électrique
  • Sécurité 24/7
  • Territoire paysager du complexe

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Erdemli, Turquie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
