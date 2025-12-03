  1. Realting.com
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$507,367
La résidence dispose d'une terrasse, d'une piscine, d'un sauna et d'un centre de fitness, d'un cinéma, d'une salle de conférence, d'une aire de jeux pour enfants, d'une sécurité, d'un espace vert, d'un parking.Installations et équipement dans la maison Système "Smart Home"Emplacement et infr…
Agence
TRANIO
Agence
TRANIO
Immeuble Istanbul Kagithane Apartment Complex
Immeuble Istanbul Kagithane Apartment Complex
Kagithane, Turquie
depuis
$129,076
Why this property؟ Small apartments in Istanbul for sale with easy payment plans. Adjacent to one of the most famous commercial streets in Istanbul. A central location near the main transportation hubs in the city. Suitable for those looking for a quiet residence in the lap of nature. Surro…
Agence
Binaa Investment
Agence
Binaa Investment
Immeuble Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Immeuble Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Kagithane, Turquie
depuis
$91,482
Why this property؟ Hotel apartments in Istanbul for sale in the center of transportation hubs. The project is located near sports, arts, shopping, and entertainment centers. Modern architecture, technical infrastructure, and safe earthquake-resistant construction. 5-star hotel apartments in…
Agence
Binaa Investment
Agence
Binaa Investment
John TaylorJohn Taylor
Complexe résidentiel New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$711,310
Nous offrons des appartements d'une, deux et trois chambres: des petits appartements aux appartements spacieux et uniques.Le complexe résidentiel se compose de deux bâtiments avec 70 appartements de luxe, 7 boutiques exclusives, un centre de remise en forme.Emplacement et infrastructure à pr…
Agence
TRANIO
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$318,348
Nouveaux studios et appartements avec différents aménagements dans l'apart-hôtel. La résidence dispose:grand centre d'affairesSécurité 24 heures sur 24cafépiscine intérieure,centre multifonctionnelsauna et spaconciergegaragesupermarchéterrain de basketballnettoyeur à sec et coiffeurInstallat…
Agence
TRANIO
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residence with around-the-clock security close to public transport stops and universities, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with around-the-clock security close to public transport stops and universities, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$338,245
Le complexe se compose de 78 appartements avec 1–3 chambres et appartements duplex avec 2–4 chambres.Caractéristiques:Lobby7/24 SécuritéGarageService de conciergerieEmplacement et infrastructure à proximité Le projet est situé au cœur d'Istanbul, sur la route E5, à 950 mètres du palais de ju…
Agence
TRANIO
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$298,452
La résidence dispose d'un parking de 4 niveaux, d'une salle de sport, d'un sauna, d'un espace barbecue sur le toit, d'une sécurité 24h/24 et d'une vidéosurveillance.Achèvement - fin 2025.Installations et équipement dans la maison Chauffage centralChauffage au solEmplacement et infrastructure…
Agence
TRANIO
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a garden, a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a garden, a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$678,405
La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, d'un jardin et d'un parc, d'un parking, d'une salle de sport, d'un centre spa avec hammam, d'une piscine.Achèvement - Janvier 2025.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à proximité d'un centre commercial, lignes de métro…
Agence
TRANIO
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and green areas near the forest, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and green areas near the forest, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$586,955
Nous proposons des appartements avec vue sur la forêt, les places de parking et les magasins.La résidence dispose d'espaces verts, de sécurité 24h/24, de sentiers pédestres, d'étangs ornementaux, de terrains de jeux pour enfants, d'un terrain de basketball, d'une piscine intérieure, d'un jac…
Agence
TRANIO
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Family holiday apartments with park and playgrounds, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Family holiday apartments with park and playgrounds, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$320,337
Le projet a plusieurs appartements et infrastructures pour la commodité des résidents. Le complexe est idéal pour des vacances en famille ou au calme. Le projet comprend un parc vert, des terrains de jeux pour enfants, des sentiers de randonnée, des terrains de sport, des installations de st…
Agence
TRANIO
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$720,176
Nous offrons différents appartements avec des magasins.La résidence se compose de 4 bâtiments (2 immeubles à bureaux, 1 bloc de appartements, un hôtel) et dispose d'ascenseurs, une terrasse du 10ème étage, travaux collectifszones, un bar sur le toit, un cinéma en plein air, un studio de yoga…
Agence
TRANIO
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel MASLAK FAMILY FLATS
Complexe résidentiel MASLAK FAMILY FLATS
Kagithane, Turquie
depuis
$1,12M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 15
An govermental guarantee and family concept project in the new downtown of Istanbul provides to you easy access to business centers, landmarks, forest and entertaintment halls. A few steps far from Vadistanbul Shopping Mall, metro, Maslak Business Center, Galatasaray Stadium.
Agence
EOS Turkey Property
Agence
EOS Turkey Property
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$1,06M
La résidence comprend des terrains de jeux pour enfants, des piscines pour enfants et adultes, un parc, des courts de tennis et de basket-ball, une arène d'équitation.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans une zone centrale prestigieuse.Autoroute TEM - 1 minut…
Agence
TRANIO
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$301,537
Un type de projet unique est la cohabitation, qui prévoit un logement partagé pour les personnes ayant des intérêts communs. Une caractéristique particulière de ce type de logement est la tenue d'événements communs et la communication dans les espaces de vie communs.Le projet dispose de 128 …
Agence
TRANIO
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New apartments in the developing area of Kagithane, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments in the developing area of Kagithane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$523,285
Nous offrons des appartements avec des aménagements différents (de deux à quatre chambres).La résidence se compose de 187 appartements (dont 30 lofts de luxe) et dispose de zones de randonnée, salles de fitness, mini football et terrains de basket-ball, un sauna, un cinéma, des centres de je…
Agence
TRANIO
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New quality residence with an art gallery in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New quality residence with an art gallery in the heart of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$174,097
Nous offrons des appartements avec des places de parking, des gymnases, des zones de barbecue, vue pittoresque.La résidence dispose d'une galerie d'art, d'un centre de remise en forme, d'une vidéosurveillance 24h/24, de jardins paysagers et de belvédères.Achèvement - mai 2023.Emplacement et …
Agence
TRANIO
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel PREMIUM CLASS apartments in the center of Istanbul in the Avrupa Saklı Vadi complex.
Complexe résidentiel PREMIUM CLASS apartments in the center of Istanbul in the Avrupa Saklı Vadi complex.
97 Opet, Turquie
depuis
$926,000
Options de finition Аvec finition
Un projet d'investissement d'élite situé à Maslak, le centre d'affaires et de vie à Istanbul. D'un côté du projet est la forêt de Belgrade, et de l'autre est le centre commercial Vadi Istanbul, qui met en évidence toutes les possibilités de la ville, du shopping au divertissement.Il y a un m…
Agence
Smart Home
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel New residence close to a metro station, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$149,226
Nous offrons des studios et appartements modernes avec 1 chambre dans le centre-ville.Achèvement - décembre 2026.Emplacement et infrastructure à proximité Ring et ponts - 5 minutesStation de métro - 5 minutesHôpitaux - 4 minutesSupermarché - 1 minuteCentre commercial - 2 kmAéroport - 25 minutes
Agence
TRANIO
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Vadistanbul New Phase
Complexe résidentiel Vadistanbul New Phase
Kagithane, Turquie
depuis
$904,313
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 15
Agence
EOS Turkey Property
Agence
EOS Turkey Property
Complexe résidentiel Complex of serviced apartments with a restaurant and a health center in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of serviced apartments with a restaurant and a health center in the heart of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$261,145
La résidence est conçue avec le concept d'un "appartement entretenu" qui combine parfaitement services hôteliers avec vie de résidence et rend votre vie plus confortable. Les deux premiers étages seront affectés aux locaux commerciaux.Le projet se compose de 82 appartements indépendants avec…
Agence
TRANIO
Agence
TRANIO
Immeuble Istanbul Kaitehane Apartments Project
Immeuble Istanbul Kaitehane Apartments Project
Kagithane, Turquie
depuis
$203,836
Why this property؟ It is within a vital location next to the real estate development areas and the leading commercial and financial centers in Istanbul. The most important historical and archaeological landmarks in the city of the two continents are within walking distance from the project,…
Agence
Binaa Investment
Agence
Binaa Investment
Complexe résidentiel The New Vadistanbul
Complexe résidentiel The New Vadistanbul
Kagithane, Turquie
depuis
$686,536
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 10
New Vadistanbul is now  developed by the same construction company just a few step away from the former one!! The construction company, "Avrupa Konutları" is making new remarkable project next to Maslak and on the TEM Highway. The project is less than 20 min far from Istanbul Airport, 10 …
Agence
EOS Turkey Property
Agence
EOS Turkey Property
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security and conference rooms close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security and conference rooms close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$835,664
Nous offrons des appartements meublés avec des magasins, des balcons et une vue sur la ville.La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, d'un restaurant, d'une salle de sport, d'espaces lounge, de salles de conférence et d'événements.Achèvement - juillet 2023.Installations et équipement dans…
Agence
TRANIO
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$467,574
Namli Vadi est une expérience de vie unique au cœur d'Istanbul. Les appartements avec 1-2 chambres sont proposés à votre goût dans le projet de luxe de 7 étages avec un design moderne.Achèvement - fin 2024.Emplacement et infrastructure à proximité Vadi Istanbul - 2 minutesStation de métro - …
Agence
TRANIO
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a fitness center near metro stations, parks and restaurants, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a fitness center near metro stations, parks and restaurants, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$142,728
Nous offrons des appartements de qualité avec balcon.La résidence dispose d'un garage et d'un parking, d'un parc pour enfants, d'un centre de remise en forme 24h/24, de locaux commerciaux et d'une salle de conférence.Achèvement - 1er trimestre de 2023.Installations et équipement dans la mais…
Agence
TRANIO
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Mevsim İstanbul 4
Complexe résidentiel Mevsim İstanbul 4
Kagithane, Turquie
depuis
$1,76M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Agence
EOS Turkey Property
Agence
EOS Turkey Property
Immeuble Istanbul Kağıthane Apartment Compound
Immeuble Istanbul Kağıthane Apartment Compound
Kagithane, Turquie
depuis
$61,395
Why this property؟ It guarantees you get Turkish citizenship and will bring you a comfortable life in Istanbul. High investment specifications due to its proximity to the world of trade and finance and tourist attractions. Ready title deeds; the prices are the best in the real estate market…
Agence
Binaa Investment
Agence
Binaa Investment
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and events rooms in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and events rooms in the heart of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$203,942
Nous offrons des appartements de style minimaliste avec différents aménagements.La résidence comprend un studio de musique, des salles de fêtes et de conférences, une piscine, un sauna, une salle de billard, un centre de fitness, un cinéma.Achèvement - fin 2022.Avantages Possibilité de locat…
Agence
TRANIO
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with places for work and leisure, in a quiet and green area near the metro, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with places for work and leisure, in a quiet and green area near the metro, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$451,903
Le projet a des appartements avec 1-3 chambres, des lieux de travail, des lieux de loisirs (espaces verts, sauna, bain turc, etc.), 12 locaux commerciaux.La principale caractéristique du projet est l'emplacement. Vous pouvez facilement rejoindre n'importe quelle partie d'Istanbul.Emplacement…
Agence
TRANIO
Agence
TRANIO
Immeuble Istanbul Kagithane Apartment Complex
Immeuble Istanbul Kagithane Apartment Complex
Kagithane, Turquie
depuis
$361,809
Why this property؟ Apartments for sale in Kağıthane, Istanbul with an amazing view of Belgrade Forest. The complex's high investment value as it is adjacent to the infrastructure projects. Close to metro station and city highways giving ease of commute. Suitable for those looking for apartm…
Agence
Binaa Investment
Agence
Binaa Investment
Complexe résidentiel Apartments in a project with a family concept.
Complexe résidentiel Apartments in a project with a family concept.
Kagithane, Turquie
depuis
$290,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Veuillez contacter nos spécialistes pour vérifier la disponibilité et le coût des appartements.Un projet avec un concept familial situé à distance de marche de diverses infrastructures, telles que les arrêts de transport en commun, les centres commerciaux et de divertissement.Le projet est e…
Agence
Smart Home
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Family Concept Apartments In Istanbul
Kagithane, Turquie
depuis
$700,000
Options de finition Аvec finition
A project of a family concept with modern architecture, this project offers you the opportunity to plunge into life near nature and the Belgrade forest. The construction company is the largest developer in Turkey.  The project is located next to the Vadistanbul shopping center, the most popu…
Agence
FIBO Property
Agence
FIBO Property
Immeuble Istanbul Kagithane Apartment compound
Immeuble Istanbul Kagithane Apartment compound
Kagithane, Turquie
depuis
$84,144
Why this property؟ Luxurious residential compound in European Istanbul next to highway links, bridges, metro line, TEM highway, and E-5. Close to the country center, only a few minutes to Taksim Square and the Bosphorus. A suitable residential and investment option complies with the conditi…
Agence
Binaa Investment
Agence
Binaa Investment
Complexe résidentiel Residence Avrupa Sakli Vadi with an apart-hotel and a park close to business districts of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence Avrupa Sakli Vadi with an apart-hotel and a park close to business districts of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$1,20M
La résidence comprend un apart-hôtel (2 bâtiments), un immeuble de bureaux et 3 blocs d'appartements. Sur le territoire Vous trouverez un parc paysager avec des fontaines, une piscine, une salle de sport, un parking souterrain.Achèvement - 3ème trimestre de 2023.Avantages Plan d'installation…
Agence
TRANIO
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$479,512
Un nouveau projet à Kagithane dans la partie européenne d'Istanbul, près de la rivière, entouré de verdure.Le projet est unique en raison de l'inclusion d'espace commercial (41 bureaux, 5 magasins) pour le confort des résidents en plus d'un immeuble résidentiel avec des appartements et sept …
Agence
TRANIO
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New buy-to-let apartments in a residential complex with a wide range of services, Kägithane, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New buy-to-let apartments in a residential complex with a wide range of services, Kägithane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$612,453
Le complexe résidentiel comprend 133 appartements - 25 studios, 98 une chambre et 10 appartements de deux chambres. Tous les appartements ont un balcon et sont entièrement équipés. Services sociaux et espaces de loisirs - gymnase, shopping, clubs sociaux, salles de réunion, restaurant, servi…
Agence
TRANIO
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a gym in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a gym in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$1,36M
Nous proposons des appartements avec vue sur la forêt de Belgrade.La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, d'un coin salon, d'une piscine extérieure, de boutiques, d'une salle de sport, d'un hammam et d'un sauna, de jardins, d'une aire de jeux pour enfants, d'un parking.Installations et é…
Agence
TRANIO
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and an underground parking in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and an underground parking in the center of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$328,296
Situé dans l'un des quartiers les plus centraux d'Istanbul, le projet Imperium No2 est le projet unique, offrant la possibilité de profiter pleinement des avantages du centre-ville avec son emplacement privilégié sur l'autoroute E5.Caractéristiques du projet :Piscine intérieurePiscines décor…
Agence
TRANIO
Agence
TRANIO
