  2. Turquie
  3. Atasehir
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Istanbul
12
Antalya
86
Izmir
14
Alanya
4
Complexe résidentiel New apartments in a residence with a swimming pool and a conference room near a highway and Istanbul International Financial Center, Istanbul
Atasehir, Turquie
depuis
$980,969
Nous offrons des appartements avec des places de parking.La résidence dispose d'un parking, d'une piscine extérieure avec un solarium et une cascade décorative, d'une aire de jeux pour enfants, d'un espace vert, d'un café, d'un spa, d'un centre de remise en forme, d'un studio de pilates, d'u…
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a park close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turquie
depuis
$568,052
La résidence dispose de piscines, de zones de marche et de salons, d'un système de sécurité 24h/24, d'un garage, d'un parc.Achèvement - Juin 2025.Emplacement et infrastructure à proximité Station de métro - 450 mètresArrêt de bus - 100 mètresE-80 autoroute - 8 minutesD-100 autoroute - 2 minu…
TRANIO
Complexe résidentiel Modern Finance Center Towers
Atasehir, Turquie
depuis
$533,941
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 49
A new mix-use life concept raises next to Istanbul Finance Center in "REAL" Ataşehir now with governmental guarantee!!! Now, Istanbul International Finance Center is builded by Turkish Government as mega project in Atasehir. There will host  100.000  people from Turkish Central Bank & all…
EOS Turkey Property
Complexe résidentiel New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turquie
depuis
$480,507
La résidence moderne offre une large gamme d'appartements: appartements avec 1-3 chambres, appartements duplex avec 2 chambres.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située directement en face du centre commercial Palladium, à 350 mètres de la station de métro Atasehir, e…
TRANIO
Résidence PROJECT ATAŞEHİR 2+1 3+1 4+1
Atasehir, Turquie
depuis
$450,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 25
Surface 125–220 m²
3 objets immobiliers 3
Superficie du projet : 42 000 m2 Nombre d'unités : 146 (141 appartements et 5 unités commerciales) Hauteur du bâtiment : BLOC A 22 ÉTAGES BLOC B 32 Types d'appartements : 2+1- 3+1 – 4+1 Paysage : Îles, mer, ville, forêt, Çamlıca Spécifications du projet : • Piscines décoratives • Zon…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
125.0
450,000
Apartment 3 chambres
190.0
699,000
Apartment 4 chambres
220.0
1,15M
Mehal Group
Complexe résidentiel Residence with a green area and a parking near highways, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turquie
depuis
$394,752
La résidence dispose d'un parking, d'une sécurité 24h/24, d'une aire de jeux pour enfants, d'un belvédère et de piscines artificielles, d'un espace vert, d'un terrain de sport et d'un sentier pédestre.Installations et équipement dans la maison Système "Smart Home"Chauffage au solEmplacement …
TRANIO
Complexe résidentiel Apartments in Atasehir area.
Atasehir, Turquie
depuis
$410,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Le complexe, situé dans le quartier Ataşehir du côté asiatique d'Istanbul, est construit sur une superficie totale de 42 000 m2, et se compose d'un ou deux blocs - 22 et 32 étages, avec un total de 146 appartements en 2+1, 3+1 et 4+1 plans, allant de 116 m2 à 216 m2.Autour du projet, vous tr…
Smart Home
Immeuble Istanbul Atasehir Apartment Complex
Atasehir, Turquie
depuis
$345,077
Why this property؟ Suitable for those looking for apartments for sale in the center of the Asian side of Istanbul. The project area is the point of contact between the European and Anatolian sides. All of what you need of service facilities and health and educational centers are around you.…
Binaa Investment
Complexe résidentiel Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turquie
depuis
$633,977
Le projet est un complexe résidentiel de 3 bâtiments séparés avec des appartements. En outre, le projet comprend différents équipements et infrastructures: piscines intérieures et extérieures, espace fitness extérieur, terrasses de bains de soleil, centre de fitness, sauna, ping-pong, aire d…
TRANIO
Complexe résidentiel Apartments near the financial center.
Atasehir, Turquie
depuis
$317,000
Options de finition Аvec finition
Le complexe est situé dans le quartier d'Atanehir, sur le côté asiatique d'Istanbul, près du quartier financier FìNANS MERKEZÍ, sur une superficie totale de 8 000 m2, se compose d'un bloc de 16 étages en forme de papillon, un total de 66 appartements, 2 + 1 à 3 + 1 plans, avec des superficie…
Smart Home
Complexe résidentiel Two bedroom apartment near the financial center.
Atasehir, Turquie
depuis
$315,000
Options de finition Аvec finition
Le complexe est situé dans le quartier d'Atanehir, sur le côté asiatique d'Istanbul, près du quartier financier FìNANS MERKEZÍ, sur une superficie totale de 8 000 m2, se compose d'un bloc de 16 étages en forme de papillon, un total de 66 appartements, 2 + 1 à 3 + 1 plans, avec des superficie…
Smart Home
Complexe résidentiel Two bedroom apartment near the financial center.
Rifat Danisman Sokagi, Turquie
depuis
$315,000
Options de finition Аvec finition
Le complexe est situé dans le quartier d'Atanehir, sur le côté asiatique d'Istanbul, près du quartier financier FìNANS MERKEZÍ, sur une superficie totale de 8 000 m2, se compose d'un bloc de 16 étages en forme de papillon, un total de 66 appartements, 2 + 1 à 3 + 1 plans, avec des superficie…
Smart Home
Complexe résidentiel New residence near a metro station, in the heart of Ataşehir, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turquie
depuis
$479,015
Nous offrons des appartements avec des places de parking.La résidence dispose de la sécurité, d'un espace vert, d'un restaurant et d'un café.Achèvement - 4e trimestre de 2024.Installations et équipement dans la maison Chauffage centralAppareils de cuisineClimatisationEmplacement et infrastru…
TRANIO
