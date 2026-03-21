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Immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme
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Immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme
Tchesmé, Turquie
depuis
$854,816
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Immobilier avec vue panoramique sur la mer dans un complexe à Çeşme Çeşme, située dans l'ouest d'Izmir, est une destination de vacances célèbre pour son air pur et ses plages au drapeau bleu. Avec sa beauté naturelle, ses restaurants célèbres, sa cuisine unique, sa marina, son architecture e…
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TEKCE Real Estate
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Immeuble Appartements près de la mer dans un complexe fermé à Çeşme
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Immeuble Appartements près de la mer dans un complexe fermé à Çeşme
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Tchesmé, Turquie
depuis
$812,343
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Appartements en bord de mer à Çeşme avec de nombreuses commodités Çeşme est une région touristique de l'ouest d'Izmir, réputée pour ses plages Pavillon Bleu et son air pur. Avec son cadre naturel, ses restaurants réputés, sa cuisine unique, son port de plaisance, son architecture et son char…
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TEKCE Real Estate
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Complexe résidentiel Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
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Tchesmé, Turquie
depuis
$1,33M
Nous proposons des appartements avec vue sur la mer.La résidence dispose d'un café, d'un spa, d'une salle de fitness, d'un parking souterrain, de piscines, d'une aire de jeux pour enfants, d'un système de sécurité.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à quelques m…
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TRANIO
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Complexe résidentiel Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
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Tchesmé, Turquie
depuis
$1,33M
La résidence dispose d'un parking, de piscines, de jardins, de terrains de jeux pour enfants, d'un centre de remise en forme, d'un spa.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à proximité d'une école, une maternelle, un supermarché, un hôpital.Plage - 300 mètresHôpit…
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TRANIO
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Complexe résidentiel Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
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Tchesmé, Turquie
depuis
$1,35M
Options de finition Аvec finition
Prix à partir de 1 155 000 EURLuxueux appartements et villas avec vue sur la mer à Cesme sur la première ligne, avec une plage privée et un concept d'hôtel et de spa dans la région d'Ilica sont à vendre.Les appartements et villas font partie du complexe Swissotel Luxury Spa Resort & Hotel su…
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Smart Home
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Immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme
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Tchesmé, Turquie
depuis
$990,209
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Immobilier avec vue panoramique sur la mer dans un complexe à Çeşme Çeşme, située dans l'ouest d'Izmir, est une destination de vacances célèbre pour son air pur et ses plages au drapeau bleu. Avec sa beauté naturelle, ses restaurants célèbres, sa cuisine unique, sa marina, son architecture e…
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TEKCE Real Estate
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Immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme
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Tchesmé, Turquie
depuis
$720,569
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Immobilier avec vue panoramique sur la mer dans un complexe à Çeşme Çeşme, située dans l'ouest d'Izmir, est une destination de vacances célèbre pour son air pur et ses plages au drapeau bleu. Avec sa beauté naturelle, ses restaurants célèbres, sa cuisine unique, sa marina, son architecture e…
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Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
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Tchesmé, Turquie
depuis
$2,04M
Le projet se compose de 77 villas indépendantes confortables et de 45 appartements avec des aménagements différents.Chaque villa dispose d'une piscine de 35 m2 et d'un jardin.Le projet comporte:Parcterrains de sportzones vertesSalle de sportpiscine extérieureclubzone d'événementzones assises…
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TRANIO
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Immeuble Appartements près de la mer dans un complexe fermé à Çeşme
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Tchesmé, Turquie
depuis
$603,455
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Appartements en bord de mer à Çeşme avec de nombreuses commodités Çeşme est une région touristique de l'ouest d'Izmir, réputée pour ses plages Pavillon Bleu et son air pur. Avec son cadre naturel, ses restaurants réputés, sa cuisine unique, son port de plaisance, son architecture et son char…
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Immeuble Appartements près de la mer dans un complexe fermé à Çeşme
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Tchesmé, Turquie
depuis
$408,492
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Appartements en bord de mer à Çeşme avec de nombreuses commodités Çeşme est une région touristique de l'ouest d'Izmir, réputée pour ses plages Pavillon Bleu et son air pur. Avec son cadre naturel, ses restaurants réputés, sa cuisine unique, son port de plaisance, son architecture et son char…
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TEKCE Real Estate
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Complexe résidentiel Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Complexe résidentiel Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Complexe résidentiel Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Complexe résidentiel Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
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Complexe résidentiel Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Tchesmé, Turquie
depuis
$969,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Çeşme Project is located near the world-famous Çeşme bays, beaches and marinas. Folkart Boyalık Çeşme is a place where you can enjoy life to the fullest.   Distance to : BOYALIK beach ...... 300 m Marina ALTIN YUNUS ..... 1 km AQUA TOY CITY .... 2 km Bay AYAYORGİ ..... 2 km…
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Complexe résidentiel ZhK YLDYR ChEShME
Complexe résidentiel ZhK YLDYR ChEShME
Complexe résidentiel ZhK YLDYR ChEShME
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Complexe résidentiel ZhK YLDYR ChEShME
Ildir Mahallesi, Turquie
depuis
$10,22M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
I present to your attention the pearl of Turkey, Izmir Cesme. Cesme with clean water, healing thermal waters, historical monuments, vibrant nightlife and beautiful beaches is one of the most popular tourist regions of Izmir. The districts of Alachata, Ylyja and Urla occupy a place among the …
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Complexe résidentiel AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Complexe résidentiel AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Complexe résidentiel AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Complexe résidentiel AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Complexe résidentiel AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Complexe résidentiel AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Tchesmé, Turquie
depuis
$918,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Cesme is the most beautiful peninsula on the Aegean coast, its value is growing every day. The project is located on Cape Fener in the center of Cesme, just a few minutes walk from the marina, entertainment, cafes and restaurants. This project is unique in its architecture and completely dif…
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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