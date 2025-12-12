  1. Realting.com
Immeuble Esenyurt residentional complex
Immeuble Esenyurt residentional complex
Immeuble Esenyurt residentional complex
Immeuble Esenyurt residentional complex
Immeuble Esenyurt residentional complex
Immeuble Esenyurt residentional complex
Esenyurt, Turquie
depuis
$185,129
Why this property؟ A modern project with a great location in a very good area This project includes apartment models in several styles with a social space suitable for families In addition to the presence of a school next to the complex, this project is adjacent to a number of facilities…
Agence
Binaa Investment
Quartier résidentiel LOFT
Quartier résidentiel LOFT
Quartier résidentiel LOFT
Quartier résidentiel LOFT
Quartier résidentiel LOFT
Esenyurt, Turquie
depuis
$200,000
L'année de construction 2022
1 objet immobilier 1
Agence
Extra Property
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and spa centers near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and spa centers near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and spa centers near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and spa centers near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and spa centers near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and spa centers near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turquie
depuis
$274,069
La résidence dispose de galeries d'art, piscines intérieures et extérieures, terrains de jeux pour enfants, cinémas, cafés et restaurants, centres commerciaux, trois centres de spa, trois gymnases.Achèvement - 2024.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située en face d'u…
Agence
TRANIO
OneOne
Complexe résidentiel New residence with a green area and a gym, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a green area and a gym, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a green area and a gym, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a green area and a gym, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a green area and a gym, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a green area and a gym, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turquie
depuis
$131,506
La résidence comprend une salle de sport, une aire de jeux pour enfants, un coin salon, un terrain de sport, un parking.Achèvement - Mars 2025.Emplacement et infrastructure à proximité Aéroport d'Istanbul - 50 minutesPlage - 24 minutesCentre commercial - 14 minutesHôpital - 20 minutesUnivers…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Ready to move-in apartments in a residential complex with fitness centre, close to restaurants and shops, Esenyurt, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Ready to move-in apartments in a residential complex with fitness centre, close to restaurants and shops, Esenyurt, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Ready to move-in apartments in a residential complex with fitness centre, close to restaurants and shops, Esenyurt, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Ready to move-in apartments in a residential complex with fitness centre, close to restaurants and shops, Esenyurt, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Ready to move-in apartments in a residential complex with fitness centre, close to restaurants and shops, Esenyurt, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Ready to move-in apartments in a residential complex with fitness centre, close to restaurants and shops, Esenyurt, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turquie
depuis
$149,226
Le projet a un bâtiment avec trois magasins et appartements avec 1-3 chambres. Tous les appartements de 2-3 chambres ont 2 salles de bains. Certains ont un salon combiné avec une cuisine.Emplacement et infrastructure à proximité Tout ce dont vous avez besoin pour vivre confortablement est à …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Modern apartments in a residence with a swimming pool and a gym, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern apartments in a residence with a swimming pool and a gym, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern apartments in a residence with a swimming pool and a gym, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern apartments in a residence with a swimming pool and a gym, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern apartments in a residence with a swimming pool and a gym, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern apartments in a residence with a swimming pool and a gym, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turquie
depuis
$144,251
Nous offrons des appartements confortables avec différents aménagements (de une à trois chambres).La résidence se compose de quatre bâtiments (deux de 15 étages et deux de 13 étages) et dispose d'une salle de sport, d'une piscine, d'un sauna, d'un hammam, d'un bain turc, de terrains de jeux …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a gym and security close to the lake, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a gym and security close to the lake, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a gym and security close to the lake, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a gym and security close to the lake, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a gym and security close to the lake, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a gym and security close to the lake, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turquie
depuis
$165,302
La résidence comprend une piscine extérieure, une salle de sport, un bain turc et un sauna, un parking couvert et ouvert, un café, un bar et des restaurants, sécurité.Avantages 8% de revenus garantis pendant 3 ans.Emplacement et infrastructure à proximité Centre commercial - 1 minuteUniversi…
Agence
TRANIO
Immeuble Istanbul Esenyurt Apartment Compound
Immeuble Istanbul Esenyurt Apartment Compound
Immeuble Istanbul Esenyurt Apartment Compound
Immeuble Istanbul Esenyurt Apartment Compound
Immeuble Istanbul Esenyurt Apartment Compound
Immeuble Istanbul Esenyurt Apartment Compound
Esenyurt, Turquie
depuis
$127,194
Pourquoi cette propriété Pour son emplacement central dans le quartier vital d'Esenyurt à Istanbul européenne. Sa proximité avec les principales lignes de transport, métro, routes principales et autoroutes. Son architecture exquise allie le charme du passé à la modernité du présent dans une…
Agence
Binaa Investment
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Esenyurt, Turquie
depuis
$145,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 10
Surface 125 m²
1 objet immobilier 1
Nombre d'unités : 223 (217 appartements et 6 unités commerciales) Hauteur du bâtiment : • Composé de 4 blocs au total : blocs A, B, C, D • Bloc A-B : 15 étages (3 sous-sols + rez-de-chaussée + 11 étages normaux) • Bloc C-D : 13 étages (1 sous-sol + rez-de-chaussée + 11 étages normaux) T…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
125.0
145,000
Agence
Mehal Group
Immeuble Esenyurt Istanbul Apartments Project
Immeuble Esenyurt Istanbul Apartments Project
Immeuble Esenyurt Istanbul Apartments Project
Immeuble Esenyurt Istanbul Apartments Project
Immeuble Esenyurt Istanbul Apartments Project
Immeuble Esenyurt Istanbul Apartments Project
Esenyurt, Turquie
depuis
$244,603
Why this property؟ The project is within one of the most vital European areas of Istanbul, near facilities and service centers. It is close to the two vital arteries of Istanbul, TEM, and E-5, the most important transportation hubs in the city of the two continents. Istanbul's new airport i…
Agence
Binaa Investment
Complexe résidentiel Alya Four Seasons
Complexe résidentiel Alya Four Seasons
Complexe résidentiel Alya Four Seasons
Complexe résidentiel Alya Four Seasons
Complexe résidentiel Alya Four Seasons
Complexe résidentiel Alya Four Seasons
Complexe résidentiel Alya Four Seasons
Esenyurt, Turquie
depuis
$166,019
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 15
This project provides to investors all benefits of an offplan project that is easy access to public transport, high population density and ROI.
Agence
EOS Turkey Property
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in an area with a growing real estate market — Esenyurt, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in an area with a growing real estate market — Esenyurt, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in an area with a growing real estate market — Esenyurt, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in an area with a growing real estate market — Esenyurt, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in an area with a growing real estate market — Esenyurt, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in an area with a growing real estate market — Esenyurt, Istanbul, Türkiye
Esenyurt, Turquie
depuis
$154,200
Le projet comprend 4 bâtiments, dont 2 ont déjà été achevés et 2 sont en construction.La résidence se compose de quatre bâtiments avec 609 appartements et 60 unités commerciales, et dispose:grands espaces vertscentre commercialSalle de sportBain turc, saunaaire de jeux pour enfantspiscinesta…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, green areas and a spa center close to highways, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, green areas and a spa center close to highways, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, green areas and a spa center close to highways, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, green areas and a spa center close to highways, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, green areas and a spa center close to highways, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, green areas and a spa center close to highways, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turquie
depuis
$437,729
Nous proposons des appartements spacieux avec balcons, vérandas et jardins privés.La résidence dispose de grands espaces verts, piscines, magasins, terrains de jeux pour enfants et terrains de sport, un parking, jogging et sentiers de randonnée, un centre de spa, restaurants et cafés, des es…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, spa centers and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, spa centers and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, spa centers and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, spa centers and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, spa centers and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, spa centers and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turquie
depuis
$290,493
La résidence dispose de centres de spa, saunas et bains turcs, de terrains de jeux pour enfants, d'une piscine extérieure et de deux piscines intérieures, de centres de remise en forme, d'un parking de trois niveaux, d'une sécurité 24h/24, d'espaces lounge.Emplacement et infrastructure à pro…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turquie
depuis
$128,334
Le projet comprend 9 bâtiments résidentiels distincts, ainsi que 33 magasins et bureaux.Le complexe résidentiel dispose d'appartements de 1-4 chambres, d'une superficie de 41 - 227 m2.Installations et équipement dans la maison Le complexe résidentiel dispose également d'un sauna, piscine pou…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a spa center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a spa center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a spa center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a spa center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a spa center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a spa center, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turquie
depuis
$288,503
Le projet comprend des options de logement allant de 2+1 à 5+1 duplex, ainsi que l'hôtel de renommée mondiale.Caractéristiques:Salle de sportpiscinesaunajacuzziaire de jeux pour enfantscentre de spaSécurité 24 heures sur 24Parking 3 niveauxInstallations et équipement dans la maison Set intég…
Agence
TRANIO
