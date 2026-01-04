  1. Realting.com
  Şile
  Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Istanbul
12
Antalya
87
Izmir
14
Alanya
4
Recherche de nouveaux bâtiments
New complex of villas at 800 meters from the beach, on the outskirts of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas at 800 meters from the beach, on the outskirts of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas at 800 meters from the beach, on the outskirts of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas at 800 meters from the beach, on the outskirts of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas at 800 meters from the beach, on the outskirts of Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of villas at 800 meters from the beach, on the outskirts of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas at 800 meters from the beach, on the outskirts of Istanbul, Turkey
Sile, Turquie
depuis
$605,856
Nous offrons des villas avec piscines, des espaces barbecue, des places de parking.Achèvement - juillet 2024.Installations et équipement dans la maison Système "Smart Home"Chauffage au solClimatisationEmplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à 800 mètres de la plage,…
New complex of villas with swimming pools and a picturesque view, Sile, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and a picturesque view, Sile, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and a picturesque view, Sile, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and a picturesque view, Sile, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and a picturesque view, Sile, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and a picturesque view, Sile, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and a picturesque view, Sile, Istanbul, Turkey
Sile, Turquie
depuis
$1,45M
Nous offrons des villas modernes spacieuses avec une vue pittoresque sur les environs, des places de parking, des piscines chauffées.Installations et équipement dans la maison Chauffage au sol (contrôle à distance)parquet de haute qualitéVolets automatiquesEmplacement et infrastructure à pro…
Complex of villas with gardens and picturesque views close to the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with gardens and picturesque views close to the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with gardens and picturesque views close to the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with gardens and picturesque views close to the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with gardens and picturesque views close to the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with gardens and picturesque views close to the center of Istanbul, Turkey
Sile, Turquie
depuis
$586,955
Nous offrons des villas avec jardins, terrasses et zones barbecue, vue sur la mer et la forêt.Certaines villas disposent de piscines privées.La résidence est sécurisée 24h/24.Installations et équipement dans la maison Système "Smart Home"Chauffage au solCuisine FrankeClimatisationEmplacement…
Residential complex with a garden, a lounge area and a kids' playground, Sile, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a garden, a lounge area and a kids' playground, Sile, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a garden, a lounge area and a kids' playground, Sile, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a garden, a lounge area and a kids' playground, Sile, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a garden, a lounge area and a kids' playground, Sile, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residential complex with a garden, a lounge area and a kids' playground, Sile, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a garden, a lounge area and a kids' playground, Sile, Turkey
Sile, Turquie
depuis
$590,685
Le projet comporte:Salle de sportsalon extérieurstationnementjardinaire de jeux pour enfantsterrain de basketballsentiers pédestres et cyclablesAchèvement - juin 2026.Emplacement et infrastructure à proximité Dans la région de Sile, vous trouverez des châteaux et des plages de sable fin. La …
New residence with a swimming pool and a cafe on the outskirts of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a cafe on the outskirts of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a cafe on the outskirts of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a cafe on the outskirts of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a cafe on the outskirts of Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a cafe on the outskirts of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a cafe on the outskirts of Istanbul, Turkey
Sile, Turquie
depuis
$619,036
Nous offrons des appartements avec des jardins privés et des places de parking.La résidence dispose d'une piscine, d'un café, d'une aire de jeux pour enfants.Achèvement - mai 2024.Installations et équipement dans la maison ClimatisationAppareils intégrésEmplacement et infrastructure à proxim…
New complex of villas with swimming pools and a business center on the outskirts of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and a business center on the outskirts of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and a business center on the outskirts of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and a business center on the outskirts of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and a business center on the outskirts of Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and a business center on the outskirts of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and a business center on the outskirts of Istanbul, Turkey
Sile, Turquie
depuis
$1,41M
Nous offrons des villas uniques avec piscines et jardins.La résidence dispose d'un centre d'affaires, d'un gymnase, de courts de tennis et de basket-ball, d'une piscine intérieure, d'un sauna et d'un bain à vapeur.Achèvement - décembre 2024.Caractéristiques des appartements Ébénisterie et ap…
Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Sile, Turquie
depuis
$407,883
Le projet comporte:zones vertes paysagèrespiscine intérieureespace fitness extérieurterrains de volleyball et de basketballaire de jeux pour enfantsstationnementsentiers pédestres et cyclablesEmplacement et infrastructure à proximité Dans la région de Sile, vous trouverez des châteaux et des…
New complex of villas with a private beach and a marina, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach and a marina, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach and a marina, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach and a marina, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach and a marina, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach and a marina, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach and a marina, Istanbul, Turkey
Sile, Turquie
depuis
$1,59M
Nous offrons des villas de luxe avec de grandes terrasses et une vue panoramique sur la mer, un jardin et un parking.La résidence possède une piscine, une plage privée et une marina.Emplacement et infrastructure à proximité L'établissement est situé à 45 minutes en voiture du centre d'Istanbul
