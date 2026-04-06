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Complexe résidentiel Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
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Dosemealti, Turquie
depuis
$215,984
Le complexe a été construit pour une vie tranquille et paisible dans la ville, loin de l'agitation. Il dispose de 488 appartements situés dans 11 bâtiments résidentiels. La superficie totale du projet est de 45 210 m2, et l'aménagement paysager occupe 80 % de cette superficie. Il y a aussi u…
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Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
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Dosemealti, Turquie
depuis
$1,57M
Nous offrons des villas avec piscines, parkings et terrasses.La résidence dispose de jardins paysagers et de sentiers pédestres, gazebos, terrains de jeux pour enfants, un centre de fitness, un spa, un bain turc, un café, une sécurité 24h/24.Achèvement - décembre 2024.Installations et équipe…
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Complexe résidentiel Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
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Dosemealti, Turquie
depuis
$159,174
Le projet est sur une parcelle de 17 989 m2, dont la majorité (8 900 m2) est un espace vert et 3 940 m2 de piscines.Le complexe dispose de 1-2 chambres à coucher, plusieurs piscines, gymnase, aire de jeux, gazebo, place de parking pour chaque appartement.Les bâtiments ont une résistance sism…
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Complexe résidentiel Villas with private pools, Jacuzzis and saunas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Villas with private pools, Jacuzzis and saunas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
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Dosemealti, Turquie
depuis
$1,59M
Le projet se compose de 7 villas indépendantes dans la zone en développement rapide d'Antalya, Deşemealtı. Les villas de 600 m2 ont chacune leur propre piscine, sauna et jacuzzi. La sécurité et le stationnement sont également inclus.Emplacement et infrastructure à proximité Il y a des écoles…
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Complexe résidentiel New guarded complex of villas with swimming pools and parking spaces, Döşemealtı, Turkey
Complexe résidentiel New guarded complex of villas with swimming pools and parking spaces, Döşemealtı, Turkey
Complexe résidentiel New guarded complex of villas with swimming pools and parking spaces, Döşemealtı, Turkey
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Dosemealti, Turquie
depuis
$1,46M
Nous offrons des villas de deux étages avec piscines, jardins paysagers, et des places de parking pour 2 voitures.Caractéristiques des appartements Chaque chambre dispose d'un dressing et d'une salle de bains. Il y a aussi une buanderie au premier étage.Installations et équipement dans la ma…
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Complexe résidentiel Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Dosemealti, Turquie
depuis
$226,823
Le complexe résidentiel est situé sur une parcelle de 9 504 m2 sur laquelle une grande partie (6 400 m2) est un espace vert.Le projet a des appartements avec 2-3 chambres. Une place de parking est prévue pour chaque appartement.Le bâtiment possède une résistance sismique selon les normes eur…
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