Dosemealti, Turquie

Le complexe a été construit pour une vie tranquille et paisible dans la ville, loin de l'agitation. Il dispose de 488 appartements situés dans 11 bâtiments résidentiels. La superficie totale du projet est de 45 210 m2, et l'aménagement paysager occupe 80 % de cette superficie. Il y a aussi u…