Complexe résidentiel Luxury residence with a 5-star hotel, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with a 5-star hotel, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with a 5-star hotel, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with a 5-star hotel, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with a 5-star hotel, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Luxury residence with a 5-star hotel, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with a 5-star hotel, Istanbul, Turkey
Pendik, Turquie
depuis
$166,053
La résidence propose des services 24h/24, une salle de banquet, un bar et un café, une piscine pour enfants, un service de conciergerie, un centre de fitness, une salle de jeux, une salle de conférence, une piscine intérieure, un restaurant, un centre de spa, un sauna.Achèvement - juillet 20…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Pendik, Turquie
depuis
$339,240
Nous proposons des appartements avec vue sur la mer, la marina et la nature environnante.La résidence comprend des piscines ornementales, des gymnases, des pelouses, des terrains de jeux pour enfants, un étang, des terrains de sport, un jardin de roses et un verger, un coin salon, un sauna e…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, sports grounds and around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, sports grounds and around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, sports grounds and around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, sports grounds and around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, sports grounds and around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residence with swimming pools, sports grounds and around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, sports grounds and around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Pendik, Turquie
depuis
$164,148
Siltas Panorama est conçu pour vous donner la vie que vous avez toujours voulu mais a dû la pousser vers les milieux, la vie que vous aspirez.Il ouvre une porte à votre rêve, une île vue, un jardin d'hiver avec elle, moderne et vert, travaillé dur pour un espace de vie idéal détaillé, très g…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
OneOne
Complexe résidentiel Apartment with panoramic views of the sea, city and Princes' Islands, Pendik, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartment with panoramic views of the sea, city and Princes' Islands, Pendik, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartment with panoramic views of the sea, city and Princes' Islands, Pendik, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartment with panoramic views of the sea, city and Princes' Islands, Pendik, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartment with panoramic views of the sea, city and Princes' Islands, Pendik, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Apartment with panoramic views of the sea, city and Princes' Islands, Pendik, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartment with panoramic views of the sea, city and Princes' Islands, Pendik, Istanbul, Turkey
Pendik, Turquie
depuis
$339,319
Le nouveau projet dans la région de Pendik.Un des projets actuels avec vue panoramique sur la mer et les îles Princes.Il dispose d'environ 650 appartements avec les dernières solutions architecturales et d'ingénierie. Tous les appartements disposent de 1-5 chambres, balcons, terrasses ou jar…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a spa center, Bahçelievler district, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a spa center, Bahçelievler district, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a spa center, Bahçelievler district, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a spa center, Bahçelievler district, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a spa center, Bahçelievler district, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a spa center, Bahçelievler district, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with swimming pools and a spa center, Bahçelievler district, Istanbul, Turkey
Pendik, Turquie
depuis
$321,332
Nous offrons des appartements spacieux avec des finitions de haute qualité.La résidence dispose de jardins et de lounge, de terrains de sport et de terrains de jeux pour enfants, de cafés et de restaurants, d'une salle de fitness, d'un spa avec un bain à vapeur, d'un sauna et d'un bain turc,…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a green area and lounge areas close to the airport and the coast, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a green area and lounge areas close to the airport and the coast, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a green area and lounge areas close to the airport and the coast, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a green area and lounge areas close to the airport and the coast, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a green area and lounge areas close to the airport and the coast, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a green area and lounge areas close to the airport and the coast, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a green area and lounge areas close to the airport and the coast, Istanbul, Turkey
Pendik, Turquie
depuis
$266,616
Nous proposons des appartements avec de grands balcons et terrasses.La résidence dispose d'un grand espace vert, d'une salle de sport, d'un spa, d'un hammam et d'un sauna, d'une maternelle et d'une aire de jeux pour enfants, d'un terrain de basketball et d'un terrain de football, d'une pisci…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a garden close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a garden close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a garden close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a garden close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a garden close to a metro station, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a garden close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a garden close to a metro station, Istanbul, Turkey
Pendik, Turquie
depuis
$640,407
La résidence dispose de terrains de jeux pour enfants, d'un jardin, d'un centre de fitness, d'un sauna et d'un hammam, d'un parking, d'une sécurité 24h/24.Achèvement - Mars 2025.Installations et équipement dans la maison Système "Smart Home"Emplacement et infrastructure à proximité La propri…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools and a fitness center in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools and a fitness center in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools and a fitness center in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools and a fitness center in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools and a fitness center in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools and a fitness center in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools and a fitness center in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Pendik, Turquie
depuis
$337,695
La résidence dispose d'un espace vert, de piscines, d'un parking, d'une sécurité 24h/24, d'un sauna et d'un hammam, d'un centre de remise en forme, d'une aire de jeux pour enfants.Achèvement - décembre 2023.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans un quartier pi…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a restaurant and lounge areas close to highways and the sea, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a restaurant and lounge areas close to highways and the sea, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a restaurant and lounge areas close to highways and the sea, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a restaurant and lounge areas close to highways and the sea, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a restaurant and lounge areas close to highways and the sea, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a restaurant and lounge areas close to highways and the sea, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a restaurant and lounge areas close to highways and the sea, Istanbul, Turkey
Pendik, Turquie
depuis
$259,902
La résidence dispose d'un terrain de sport et d'une aire de jeux pour enfants, d'une piscine, d'un barbecue, de sentiers pédestres, d'un centre de remise en forme, d'un café et d'un restaurant, d'un parking, d'une sécurité 24h/24.Emplacement et infrastructure à proximité Autoroute TEM - 5 mi…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments and villas in a residential complex with swimming pool and gym, Pendik, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments and villas in a residential complex with swimming pool and gym, Pendik, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments and villas in a residential complex with swimming pool and gym, Pendik, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments and villas in a residential complex with swimming pool and gym, Pendik, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments and villas in a residential complex with swimming pool and gym, Pendik, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments and villas in a residential complex with swimming pool and gym, Pendik, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments and villas in a residential complex with swimming pool and gym, Pendik, Istanbul, Turkey
Pendik, Turquie
depuis
$685,443
Le complexe résidentiel est situé sur une parcelle de 13 000 m2, dont 65% est un espace vert. Le projet a 5 blocs avec des appartements et 9 villas.Le complexe a différents plans d'appartement - des unités de 2-3 chambres et des villas de 5 chambres.En plus des appartements résidentiels et d…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and restaurants close to the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and restaurants close to the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and restaurants close to the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and restaurants close to the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and restaurants close to the airport, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and restaurants close to the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and restaurants close to the airport, Istanbul, Turkey
Pendik, Turquie
depuis
$225,687
La résidence dispose d'une piscine intérieure, d'un parking de trois niveaux, d'un centre de remise en forme, de cafés et de restaurants.Achèvement - décembre 2024.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située près du parc.Centre commercial - 2,7 kmAéroport - 4,5 kmHôpital - 4 km
Agence
TRANIO
Laisser une demande
