  2. Turquie
  3. Kucukcekmece
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Istanbul
12
Antalya
87
Izmir
14
Alanya
4
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$189,019
Le complexe moderne propose des studios et des appartements avec 1-3 chambres.Chaque appartement a un rangement.Le projet comporte:parking intérieur 4 niveauxCentre commercial de 2 étages2 piscines extérieuresaire de jeux pour enfantscentre de fitnesscafés et restaurantsSécurité 24 heures su…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Appart-hôtel Guaranteed Income! Furnished 1+1 and 2+1 apartments managed by Ascott Hotels.
Appart-hôtel Guaranteed Income! Furnished 1+1 and 2+1 apartments managed by Ascott Hotels.
Appart-hôtel Guaranteed Income! Furnished 1+1 and 2+1 apartments managed by Ascott Hotels.
Appart-hôtel Guaranteed Income! Furnished 1+1 and 2+1 apartments managed by Ascott Hotels.
Appart-hôtel Guaranteed Income! Furnished 1+1 and 2+1 apartments managed by Ascott Hotels.
Appart-hôtel Guaranteed Income! Furnished 1+1 and 2+1 apartments managed by Ascott Hotels.
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$205,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Pour les investisseurs:3 ans de loyer garanti de 7% par an - 14 350 USD par an.Système de piscine 7 ans - le partage des bénéfices est 40% du revenu brut de l'utilisation de toutes les chambres d'hôtel de sa catégorie.Cette condition est initialement précisée dans le contrat d'achat et de ve…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a view of the sea near the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a view of the sea near the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a view of the sea near the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a view of the sea near the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a view of the sea near the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a view of the sea near the center of Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$273,581
Nous proposons des appartements avec vue sur la mer de Marmara et le lac.La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, d'un espace vert, d'une aire de jeux pour enfants, d'un parking.Achèvement - juin 2023.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans un quartier pitto…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex.
Complexe résidentiel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex.
Complexe résidentiel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex.
Complexe résidentiel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex.
Complexe résidentiel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex.
Complexe résidentiel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex.
Doktor Ali Demir Caddesi, Turquie
depuis
$450,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
✅ Buyback guarantee + 10% of the purchase price after 3 years. ✅ Guaranteed rental income of 7% per annum - from USD 31,500 per year. ✅ Rental Pool for 7 years is a profit-sharing system of 40%/60% (40% to the investor | 60% to the management company). ✅ Managed by Ascott Hotels & Ser…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$338,245
Nous offrons des appartements avec une vue panoramique sur le lac et la mer de Marmara.La résidence dispose d'un parking, d'une aire de jeux pour enfants, d'un espace vert, d'une salle de sport, d'une sécurité 24h/24.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à une min…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a green area and picturesque views near the coast, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a green area and picturesque views near the coast, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a green area and picturesque views near the coast, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a green area and picturesque views near the coast, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a green area and picturesque views near the coast, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a green area and picturesque views near the coast, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a green area and picturesque views near the coast, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$189,019
Nous proposons des appartements avec vue sur le lac et la ville.La résidence dispose d'un parking, d'une aire de jeux pour enfants, d'un espace vert, d'une sécurité 24h/24.Emplacement et infrastructure à proximité Côte et nouveau canal d'Istanbul - 5 minutesStation de métro - 5 minutesStatio…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$226,698
Nous offrons des appartements de qualité avec différents aménagements.Les appartements au dernier étage ont des terrasses sur le toit et les appartements au rez-de-chaussée ont des jardins privés.La résidence dispose de piscines, terrains de jeux pour enfants, espaces verts, un club pour enf…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Istanbul Safakoy Apartment Compound
Immeuble Istanbul Safakoy Apartment Compound
Immeuble Istanbul Safakoy Apartment Compound
Immeuble Istanbul Safakoy Apartment Compound
Immeuble Istanbul Safakoy Apartment Compound
Immeuble Istanbul Safakoy Apartment Compound
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$118,877
Surface 50 m²
1 objet immobilier 1
Why this property؟ Apartments for sale in Istanbul Kucukcekmece next to the rapid transport stations. It is only a few steps away from the prominent educational and health centers in the region. It is a promising opportunity within one of the most significant investment areas in the city of…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
50.0
253,663
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a green area and a conference room, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a green area and a conference room, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a green area and a conference room, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a green area and a conference room, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a green area and a conference room, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a green area and a conference room, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$134,303
Port Royal comprend 5 blocs de 12 étages, offrant 814 logements et 37 espaces commerciaux. Avec des options d'appartements allant des studios (1+0) aux aménagements spacieux 4+1, les résidents peuvent profiter d'une vie vibrante au milieu des boutiques de rue et de nombreux équipements socia…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments from the leading developer of Istanbul.
Complexe résidentiel Apartments from the leading developer of Istanbul.
Complexe résidentiel Apartments from the leading developer of Istanbul.
Complexe résidentiel Apartments from the leading developer of Istanbul.
Complexe résidentiel Apartments from the leading developer of Istanbul.
Complexe résidentiel Apartments from the leading developer of Istanbul.
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$240,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Un projet de logement prestigieux développé par SìNPAŞ GYO.Le projet couvre une grande superficie de 30 000 m2 et a un paysage luxuriant de 18 420 m2.Le projet se compose de 11 bâtiments ou blocs résidentiels d'une hauteur de 7 étages, 540 appartements à vendre avec des aménagements de 1 + 1…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Prestigious new project near Lake Kucukcekmece and the Sea of ​​Marmara, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Prestigious new project near Lake Kucukcekmece and the Sea of ​​Marmara, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Prestigious new project near Lake Kucukcekmece and the Sea of ​​Marmara, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Prestigious new project near Lake Kucukcekmece and the Sea of ​​Marmara, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Prestigious new project near Lake Kucukcekmece and the Sea of ​​Marmara, Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Prestigious new project near Lake Kucukcekmece and the Sea of ​​Marmara, Istanbul, Türkiye
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$230,802
Nouvelle zone de la ville avec vue sur le lac et la mer de Marmara juste à côté du métro et des stations de Marmaray. Le complexe dispose d'installations sociales pour chaque groupe, y compris une piscine extérieure, une aire de jeux pour enfants, un centre de fitness, un espace de loisirs e…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Finished apartments near the business district Basın Ekspres.
Complexe résidentiel Finished apartments near the business district Basın Ekspres.
Complexe résidentiel Finished apartments near the business district Basın Ekspres.
Complexe résidentiel Finished apartments near the business district Basın Ekspres.
Complexe résidentiel Finished apartments near the business district Basın Ekspres.
Complexe résidentiel Finished apartments near the business district Basın Ekspres.
, Turquie
depuis
$110,000
Options de finition Аvec finition
✅A vendre pour la citoyenneté turque:📍Trois appartements - 2+1 et 2 × 0+1 pour 420 000 USDLe projet est situé sur la route Basin Express et offre un accès facile à toutes les zones d'Istanbul. Situé entre les autoroutes E-5 et TEM, à seulement 200 mètres de la station de métro et de la stati…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$203,942
Appartements meublés de type hôtel avec un retour garanti de 7% pour 3 ans. Deux bâtiments de 17 étages se composent de 167 appartements avec disposition 1+1, 2+1, 3+1, duplex.La résidence dispose d'une piscine extérieure, d'une salle de sport, d'un sauna et d'un bain à vapeur, d'une salle d…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Guaranteed Income! Furnished 1+1 and 2+1 apartments managed by Ascott Hotels.
Complexe résidentiel Guaranteed Income! Furnished 1+1 and 2+1 apartments managed by Ascott Hotels.
Complexe résidentiel Guaranteed Income! Furnished 1+1 and 2+1 apartments managed by Ascott Hotels.
Complexe résidentiel Guaranteed Income! Furnished 1+1 and 2+1 apartments managed by Ascott Hotels.
Complexe résidentiel Guaranteed Income! Furnished 1+1 and 2+1 apartments managed by Ascott Hotels.
Complexe résidentiel Guaranteed Income! Furnished 1+1 and 2+1 apartments managed by Ascott Hotels.
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$205,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Pour les investisseurs:3 ans de loyer garanti de 7% par an - 14 350 USD par an.Système de piscine 7 ans - le partage des bénéfices est 40% du revenu brut de l'utilisation de toutes les chambres d'hôtel de sa catégorie.Cette condition est initialement précisée dans le contrat d'achat et de ve…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$262,637
La résidence dispose de saunas, d'un hammam et d'un bain turc, d'un parc sur le toit, d'un centre de fitness, d'un cinéma extérieur, d'un parking de trois niveaux, de piscines intérieures et extérieures, d'un terrain de basket-ball, d'une aire de jeux pour enfants, d'un barbecue.Achèvement -…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$238,761
La résidence dispose d'un espace vert avec gazeboes et piscines ornementales, un système de sécurité, un sauna et un bain turc, un parking, une salle de sport.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans l'une des zones les plus prestigieuses d'Istanbul, à 1 minute …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$255,176
Nous offrons des appartements avec vue sur la mer et le lac.La résidence dispose d'une salle de sport, d'une aire de jeux pour enfants, d'un parking.Achèvement - décembre 2024.Emplacement et infrastructure à proximité Station de métro - 3 minutesStation de métro - 5 minutesAéroport d'Istanbu…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$403,268
Nous offrons des appartements médicaux meublés et des appartements de luxe avec des places de parking et des magasins.La résidence comprend des magasins, des cafés et des restaurants, des salons et des terrains de sport, une sécurité 24h/24, un garage.Le complexe résidentiel sera destiné aux…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Guarded residential complex with swimming pools, a tennis court and a fitness center next to the lake Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residential complex with swimming pools, a tennis court and a fitness center next to the lake Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residential complex with swimming pools, a tennis court and a fitness center next to the lake Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residential complex with swimming pools, a tennis court and a fitness center next to the lake Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residential complex with swimming pools, a tennis court and a fitness center next to the lake Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residential complex with swimming pools, a tennis court and a fitness center next to the lake Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$655,598
Nous proposons de nouveaux appartements pour la citoyenneté à Kucukcekmece, qui se trouve dans la partie européenne d'Istanbul, sur la rive du canal en construction.Le complexe résidentiel de qualité et confortable se compose de 70 bâtiments de basse hauteur et dispose d'espaces verts paysag…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a garage, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a garage, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a garage, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a garage, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a garage, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a garage, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$179,071
La résidence dispose d'une piscine intérieure, d'un sauna et d'un bain à vapeur, d'une salle de sport, d'un garage et d'une sécurité 24h/24.Achèvement - 2024.Emplacement et infrastructure à proximité Aéroport d'Istanbul - 35 minutesCentre commercial - 17 minutesStation de métro - 1 minuteUni…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Istanbul Kucukcekmece residence project
Immeuble Istanbul Kucukcekmece residence project
Immeuble Istanbul Kucukcekmece residence project
Immeuble Istanbul Kucukcekmece residence project
Immeuble Istanbul Kucukcekmece residence project
Immeuble Istanbul Kucukcekmece residence project
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$86,957
Surface 65 m²
1 objet immobilier 1
Why this property؟ The project is located in the distinctive residential area of ​​Kucukcekmece, in European Istanbul. The project is surrounded by service centers, universities, parks, shopping centers and cafes
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
65.0
229,000
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel Low-rise residence with a shopping mall and a hotel near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with a shopping mall and a hotel near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with a shopping mall and a hotel near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with a shopping mall and a hotel near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with a shopping mall and a hotel near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with a shopping mall and a hotel near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$258,657
La résidence comprend un centre commercial et des restaurants, un hôtel, un système de sécurité, un parking.Achèvement - décembre 2024.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située près de l'autoroute E-5, à 7 minutes à pied d'une station de métrobus.Métrobus - 1 kmStatio…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a restaurant close to the lake and the beach, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a restaurant close to the lake and the beach, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a restaurant close to the lake and the beach, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a restaurant close to the lake and the beach, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$258,657
La résidence dispose de terrains de basket-ball et de tennis, une rivière pittoresque, des zones de marche, une grande piscine intérieure, un hammam, un sauna, une salle de sport, un restaurant, un coiffeur, un supermarché et une buanderie.Achèvement - décembre 2026.Emplacement et infrastruc…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security and a green area near a beach and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security and a green area near a beach and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security and a green area near a beach and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security and a green area near a beach and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security and a green area near a beach and a metro station, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security and a green area near a beach and a metro station, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$264,627
La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, d'un parking, d'un centre de remise en forme, d'une aire de jeux pour enfants, d'un espace vert.Achèvement - août 2024.Emplacement et infrastructure à proximité Station de métro - 12 minutesStation de métro - 12 minutesNouvel aéroport d'Istanbul - …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Tema Istanbul
Complexe résidentiel Tema Istanbul
Complexe résidentiel Tema Istanbul
Complexe résidentiel Tema Istanbul
Complexe résidentiel Tema Istanbul
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$500,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 5
Surface 198 m²
1 objet immobilier 1
Bienvenue dans le monde du logement du futur, dans notre complexe résidentiel unique - une ville à l'intérieur de la ville!Ici vous avez toutes les opportunités pour une vie confortable et heureuse. Profitez de la magnifique infrastructure autour du projet, y compris votre propre centre comm…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
198.0
772,000
Agence
NWS INVEST
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a green area and a spa near the lake, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a green area and a spa near the lake, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a green area and a spa near the lake, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a green area and a spa near the lake, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a green area and a spa near the lake, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a green area and a spa near the lake, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$169,122
Nous proposons des appartements de luxe avec de grandes terrasses, une vue panoramique sur le lac et la mer de Marmara, des places de parking.La résidence dispose d'un parking, d'une aire de jeux pour enfants, d'un espace vert, d'une salle de sport et d'un spa, d'une sécurité 24h/24.Achèveme…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Safakoy Istanbul Apartment compound
Immeuble Safakoy Istanbul Apartment compound
Immeuble Safakoy Istanbul Apartment compound
Immeuble Safakoy Istanbul Apartment compound
Immeuble Safakoy Istanbul Apartment compound
Immeuble Safakoy Istanbul Apartment compound
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$69,819
Why this property؟ A central location within the Safakoy neighborhood of the Küçükçekmece region in European Istanbul. The compound includes apartments, offices, and shops, where work and accommodation are possible in one vicinity. The project is located along the E5 highway, next to the Me…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and an underground parking, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and an underground parking, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and an underground parking, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and an underground parking, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and an underground parking, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and an underground parking, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$304,420
Les caractéristiques complexes:Zone verteParking souterrain à 2 niveauxGymnase et saunaPiscineMagasinsAchèvement - juillet 2025.Emplacement et infrastructure à proximité Armoni Park Mall - 1 minuteCentre commercial d'Istanbul - 15 minutesArrêt de bus - 1 minuteMétrobus - 5 minutesMarmaray - …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments near the business district Basın Ekspres.
Complexe résidentiel Apartments near the business district Basın Ekspres.
Complexe résidentiel Apartments near the business district Basın Ekspres.
Complexe résidentiel Apartments near the business district Basın Ekspres.
Complexe résidentiel Apartments near the business district Basın Ekspres.
Complexe résidentiel Apartments near the business district Basın Ekspres.
, Turquie
depuis
$400,000
Options de finition Аvec finition
En vente pour la citoyenneté turque:Deux appartements - 2 + 1 et 1 + 1 pour 400 000 USDQuatre appartements - 4 × 0 + 1 pour 440.000 USDLe projet est situé sur la route Basin Express et offre un accès facile à toutes les zones d'Istanbul. Situé entre les autoroutes E-5 et TEM, à seulement 200…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury and modern residence with a swimming pool and a conference room in a prestigious business area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury and modern residence with a swimming pool and a conference room in a prestigious business area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury and modern residence with a swimming pool and a conference room in a prestigious business area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury and modern residence with a swimming pool and a conference room in a prestigious business area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury and modern residence with a swimming pool and a conference room in a prestigious business area, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Luxury and modern residence with a swimming pool and a conference room in a prestigious business area, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$253,684
Nous offrons des appartements avec des places de parking et une vue sur la ville.La résidence dispose d'une piscine intérieure, d'un sauna, d'un centre de remise en forme, d'un bain turc, d'un service de conciergerie, d'une salle de conférence, de restaurants et de cafés, d'un parking, d'une…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residential complex with garden and park views, close to shopping centers and universities, Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with garden and park views, close to shopping centers and universities, Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with garden and park views, close to shopping centers and universities, Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with garden and park views, close to shopping centers and universities, Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with garden and park views, close to shopping centers and universities, Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with garden and park views, close to shopping centers and universities, Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$276,163
Complexe résidentiel avec vue sur les zones verdoyantes paysagées: jardin municipal d'Istanbul et Central Park.Le projet se compose de 3 blocs : A, B et C.Bloc A est une maison d'hôtes.Le bloc B comprend les bureaux.Le bloc C compte 264 appartements résidentiels et 234 bureaux.Installations …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Two apartments 1+1 & 1+1 in the G-HUB MARGYO complex for Turkish citizenship.
Complexe résidentiel Two apartments 1+1 & 1+1 in the G-HUB MARGYO complex for Turkish citizenship.
Complexe résidentiel Two apartments 1+1 & 1+1 in the G-HUB MARGYO complex for Turkish citizenship.
Complexe résidentiel Two apartments 1+1 & 1+1 in the G-HUB MARGYO complex for Turkish citizenship.
Complexe résidentiel Two apartments 1+1 & 1+1 in the G-HUB MARGYO complex for Turkish citizenship.
Complexe résidentiel Two apartments 1+1 & 1+1 in the G-HUB MARGYO complex for Turkish citizenship.
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$470,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
✅ Deux appartements - 1+1 et 1+1 pour USD 470 000✅ Convient à la citoyenneté turqueLe projet G-HUB - un hôtel, centre commercial, université et hôpital dans un complexeLe complexe est situé dans le quartier de Sefaköy/Küçükçekmece, directement sur l'autoroute E-5, l'une des voies de transpor…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
