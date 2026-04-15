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Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
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Gulluk, Turquie
depuis
$1,56M
Nous offrons des villas avec de grands jardins, piscines, parkings, une vue panoramique sur la mer et les montagnes.La résidence dispose d'une plage privée, d'un bar, d'un studio de yoga et de pilates, d'une sécurité, d'un parking.Achèvement - juin 2023.Installations et équipement dans la ma…
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Complexe résidentiel New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
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Milas, Turquie
depuis
$805,023
Le complexe résidentiel de luxe comprend 80 maisons de deux étages et 20 maisons de ville à trois étages. Chaque maison dispose d'un terrain de 175 m2, piscine privée, jardin et parking. Les fenêtres donnent sur le lac. Le complexe possède également un terrain de volley-ball, de basket-ball …
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Complexe résidentiel Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
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Milas, Turquie
depuis
$2,37M
Nous vous proposons des villas spacieuses et confortables avec piscines, jardins et salles à manger en plein air, vue pittoresque sur les collines, oliveraies et la mer, places de parking.Superficie du jardin - de 1 000 m2 à 3 700 m2.Les résidences sont en fait marque Six Senses Residences K…
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Complexe résidentiel Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Complexe résidentiel Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Complexe résidentiel Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Complexe résidentiel Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
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Gulluk, Turquie
depuis
$617,580
Il y a plusieurs villas dans le projet, situé dans la petite ville de pêcheurs de Gulluk. 8 km de l'aéroport de Bodrum/Milas. 40 km de la ville de Bodrum.Chaque maison dispose de piscines, parkings, terrasses pour la détente, salon et cuisine, 2-4 chambres, 2-3 salles de bains. Certains ont …
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Complexe résidentiel Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
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Milas, Turquie
depuis
$425,314
La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, d'une piscine, d'un parking, d'un service de conciergerie.Installations et équipement dans la maison Cuisine intégréeEmplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à 15 minutes de l'aéroport de Bodrum et à 30 minutes du centre-ville
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Complexe résidentiel Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
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Gulluk, Turquie
depuis
$541,839
Nous offrons des villas avec cheminées et de grands jardins.La résidence dispose d'un espace événementiel, d'un restaurant, de piscines, d'un aquapark, d'un terrain de sport, d'un barbecue, d'une salle de sport, de terrains de jeux pour enfants.Achèvement - mai 2024.Emplacement et infrastruc…
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Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
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Bogazici, Turquie
depuis
$213,628
Nous proposons des appartements et des villas avec vue panoramique sur la mer, le lac et les jardins.La résidence se compose de 132 appartements et 35 villas, et dispose de piscines, espaces verts paysagers, places de parking, un centre commercial, une aire de jeux pour enfants.Emplacement e…
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Complexe résidentiel Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
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Milas, Turquie
depuis
$1,49M
Un complexe luxueux et confortable construit sur 72 mille m2 de terrain avec 194 villas. Le projet combine architecture contemporaine et unicité, chaque villa a une vue sur la mer avec 2 grandes terrasses, 4 chambres, 3 salles de bains et un salon spacieux.Le complexe dispose d'un restaurant…
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