Complexe résidentiel Apartment 3+1 in the Sehr-i Oba complex for a residence permit and TURKISH CITIZENSHIP.

Convient pour un permis de séjour - à Tapu nous pouvons indiquer 200 000 USD.
Convient pour CITOYENS TURKISH - à Tapu nous pouvons indiquer 400 000 USD.
Appartement de trois chambres (3 + 1) sans mobilier 145 m2, dans le complexe Sehr-i Oba.
Disposition:
Sehr-i Oba est un complexe résidentiel de classe, situé dans la zone développée d'Oba - l'un des quartiers les plus populaires d'Alanya, entouré par la nature, loin du bruit et de l'agitation de la ville.
Le complexe se compose de deux blocs résidentiels de 4 étages, unis par un territoire oasis paysagé et gardé avec une piscine et un jardin tropical.
Situation idéale - nombreux restaurants, cafés et magasins (Metro, Migros, Koctas et centre commercial Alanyum) à proximité hôpital et arrêts de transports en commun, distance de la mer 900 mètres.
Date d'achèvement: livré en 2021.
Infrastructure:
Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.