  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Alanya
  4. Complexe résidentiel Apartment 3+1 in the Sehr-i Oba complex for a residence permit and TURKISH CITIZENSHIP.

Complexe résidentiel Apartment 3+1 in the Sehr-i Oba complex for a residence permit and TURKISH CITIZENSHIP.

Oba, Turquie
depuis
$250,966
BTC
2.9851862
ETH
156.4663720
USDT
248 125.8298771
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
12
Laisser une demande
Adresse Adresse
Paramètres Paramètres
Description Description
Médias Médias
ID: 27358
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Oba

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Convient pour un permis de séjour - à Tapu nous pouvons indiquer 200 000 USD.
Convient pour CITOYENS TURKISH - à Tapu nous pouvons indiquer 400 000 USD.

Appartement de trois chambres (3 + 1) sans mobilier 145 m2, dans le complexe Sehr-i Oba.

Disposition:

  • Cuisine séparée
  • Salon
  • 3 chambres
  • 2 salles de bains
  • 1 balcon vitré
  • 1 balcon ouvert

Sehr-i Oba est un complexe résidentiel de classe, situé dans la zone développée d'Oba - l'un des quartiers les plus populaires d'Alanya, entouré par la nature, loin du bruit et de l'agitation de la ville.

Le complexe se compose de deux blocs résidentiels de 4 étages, unis par un territoire oasis paysagé et gardé avec une piscine et un jardin tropical.

Situation idéale - nombreux restaurants, cafés et magasins (Metro, Migros, Koctas et centre commercial Alanyum) à proximité hôpital et arrêts de transports en commun, distance de la mer 900 mètres.

Date d'achèvement: livré en 2021.

Infrastructure:

  • Piscine extérieure
  • Piscine pour enfants
  • Aires de jeux intérieures et extérieures
  • Sauna
  • Gymnase
  • Jardin bien entretenu
  • Espace barbecue
  • Gazebo
  • Parking extérieur
  • Surveillance vidéo 24 heures sur 24

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Oba, Turquie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel 3-Bedroom duplex apartments with Large Terrace in Cikcilli, Alanya
Ciplakli, Turquie
depuis
$373,705
Quartier résidentiel Sea View Apartment in Alanya
Kargicak, Turquie
depuis
$131,331
Complexe résidentiel Spacious apartments with balconies, 400 metres from the sea, Kartal, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquie
depuis
$610,939
Quartier résidentiel Cheap one bedroom apartment in Mahmutlar
Mahmutlar, Turquie
depuis
$133,466
Quartier résidentiel Luxury Properties close to social amenities in Kestel Alanya
Yaylali, Turquie
depuis
$128,128
Vous regardez
Complexe résidentiel Apartment 3+1 in the Sehr-i Oba complex for a residence permit and TURKISH CITIZENSHIP.
Oba, Turquie
depuis
$250,966
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and green areas close to a highway, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and green areas close to a highway, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquie
depuis
$1,05M
La résidence dispose de jardins paysagers et espaces verts, une sécurité 24h/24, une piscine, un sauna, une aire de jeux pour enfants, une salle de sport, des sentiers de randonnée.Achèvement - juillet 2024.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à proximité de l'au…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and an water park close to the beach and golf courses, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and an water park close to the beach and golf courses, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$160,277
La résidence dispose d'un parking couvert, d'un parc aquatique, d'un bain turc, d'un court de tennis, d'une piscine extérieure, d'une salle de sport, d'un sauna, d'une aire de jeux pour enfants, d'un espace vert paysagé, de sentiers pédestres et de jogging, de salons.Achèvement - 1er trimest…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Nordic Art
Immeuble Nordic Art
Kargicak, Turquie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 7
Les complexes d'art nordiqueLes complexes d'art nordique comptent 45 appartements de superficie et 4 commerciales. Projet d'orientation vers une nouvelle création en matière d'architecture, de construction et de conception.Un ensemble complexe d'art nordique développé dans l'écologie Dans la…
Développeur
Nordic Property
Laisser une demande
Realting.com
Aller