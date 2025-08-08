Complexe résidentiel Apartment 3+1 in the Sehr-i Oba complex for a residence permit and TURKISH CITIZENSHIP.

Convient pour un permis de séjour - à Tapu nous pouvons indiquer 200 000 USD.

Convient pour CITOYENS TURKISH - à Tapu nous pouvons indiquer 400 000 USD.

Appartement de trois chambres (3 + 1) sans mobilier 145 m2, dans le complexe Sehr-i Oba.

Disposition:

Cuisine séparée

Salon

3 chambres

2 salles de bains

1 balcon vitré

1 balcon ouvert

Sehr-i Oba est un complexe résidentiel de classe, situé dans la zone développée d'Oba - l'un des quartiers les plus populaires d'Alanya, entouré par la nature, loin du bruit et de l'agitation de la ville.

Le complexe se compose de deux blocs résidentiels de 4 étages, unis par un territoire oasis paysagé et gardé avec une piscine et un jardin tropical.

Situation idéale - nombreux restaurants, cafés et magasins (Metro, Migros, Koctas et centre commercial Alanyum) à proximité hôpital et arrêts de transports en commun, distance de la mer 900 mètres.

Date d'achèvement: livré en 2021.

Infrastructure:

Piscine extérieure

Piscine pour enfants

Aires de jeux intérieures et extérieures

Sauna

Gymnase

Jardin bien entretenu

Espace barbecue

Gazebo

Parking extérieur

Surveillance vidéo 24 heures sur 24

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.