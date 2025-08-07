  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Alanya
  4. Complexe résidentiel Duplex 4+1 in the Voyage Garden Oba complex for TURKISH CITIZENSHIP and RESIDENCE PERMIT.

Complexe résidentiel Duplex 4+1 in the Voyage Garden Oba complex for TURKISH CITIZENSHIP and RESIDENCE PERMIT.

Oba, Turquie
depuis
$256,357
BTC
3.0493199
ETH
159.8278921
USDT
253 456.5596745
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
4
Laisser une demande
Adresse Adresse
Paramètres Paramètres
Description Description
Médias Médias
ID: 27349
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 07/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Oba

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Nous vous enverrons une photo de l'appartement sur demande.

Convient pour un permis de séjour - à Tapu nous pouvons indiquer 200 000 USD.
Convient pour CITOYENS TURKISH - à Tapu nous pouvons indiquer 400 000 USD.

Duplex avec quatre chambres (4 + 1) sans mobilier 165 m2, dans le complexe Voyage Garden Oba.

Oba Voyage Garden est un nouveau complexe résidentiel de luxe, situé dans le quartier développé d'Oba - l'un des quartiers les plus populaires d'Alanya, entouré par la nature, loin du bruit et de l'agitation de la ville.

Toutes les infrastructures nécessaires, supermarchés, magasins, un hôpital public, un arrêt de transport en commun, etc. sont à distance de marche. La distance jusqu'à la plage est de 1,3 km.

Oba Voyage Garden se compose de trois blocs résidentiels de 4 étages sur une superficie de 2 995 m2.

Tous les appartements ont une finition fine, carreaux de céramique sur le sol, portes intérieures et d'entrée, fenêtres insonorisées double vitrage, une cuisine aménagée dans le salon, une salle de bains entièrement équipée.

Date d'achèvement: livré en 2023.

Infrastructure:

  • Espace paysager avec jardin
  • Aménagement paysager
  • Piscine extérieure avec une section pour enfants et toboggans
  • Jacuzzi près de la piscine
  • Salle de bains et de détente
  • Ascenseurs
  • Salle de fitness
  • Sauna/hammam
  • Salle de massage
  • Salle de loisirs
  • Tennis de table, billard
  • Cinéma
  • Chambre des enfants
  • Aire de jeux pour enfants
  • Espace barbecue
  • Générateur de secours
  • Parking
  • Sécurité et vidéosurveillance 24/7

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Oba, Turquie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel One bedroom apartment close to the beach
Mahmutlar, Turquie
depuis
$151,618
Complexe résidentiel New low-rise residence with a swimming pool and a shopping area, Istanbul, Turkey
Cekmekoy, Turquie
depuis
$357,205
Complexe résidentiel Exclusive from our company! Luxurious apartments in the Zeytinburnu area.
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$299,000
Complexe résidentiel New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$130,961
Complexe résidentiel Luxury apartments in Gokturk area.
Eyupsultan, Turquie
depuis
$460,000
Vous regardez
Complexe résidentiel Duplex 4+1 in the Voyage Garden Oba complex for TURKISH CITIZENSHIP and RESIDENCE PERMIT.
Oba, Turquie
depuis
$256,357
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Dosemealti, Turquie
depuis
$1,57M
Nous offrons des villas avec piscines, parkings et terrasses.La résidence dispose de jardins paysagers et de sentiers pédestres, gazebos, terrains de jeux pour enfants, un centre de fitness, un spa, un bain turc, un café, une sécurité 24h/24.Achèvement - décembre 2024.Installations et équipe…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Mahmutlar, Turquie
depuis
$129,182
Appartements meublés avec deux chambres (2+1) 100 m2 dans le complexe My Marine Residence sont à vendre.id 914 - 110 000 EURid 913 - 125 000 EURMy Marine Residence est un grand complexe résidentiel avec sa propre infrastructure et un service hôtelier de première classe, situé dans la région …
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquie
depuis
$196,442
Nous offrons des appartements avec des places de parking.La résidence comprend une maternelle, un parking, une piscine, une salle de sport, un café.Achèvement - décembre 2024.Emplacement et infrastructure à proximité Aéroport - 9,5 km (15 minutes)Pendik Marina - 6,8 km (10 minutes)Centre com…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller