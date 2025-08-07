Complexe résidentiel Duplex 4+1 in the Voyage Garden Oba complex for TURKISH CITIZENSHIP and RESIDENCE PERMIT.

Nous vous enverrons une photo de l'appartement sur demande.

Convient pour un permis de séjour - à Tapu nous pouvons indiquer 200 000 USD.

Convient pour CITOYENS TURKISH - à Tapu nous pouvons indiquer 400 000 USD.

Duplex avec quatre chambres (4 + 1) sans mobilier 165 m2, dans le complexe Voyage Garden Oba.

Oba Voyage Garden est un nouveau complexe résidentiel de luxe, situé dans le quartier développé d'Oba - l'un des quartiers les plus populaires d'Alanya, entouré par la nature, loin du bruit et de l'agitation de la ville.

Toutes les infrastructures nécessaires, supermarchés, magasins, un hôpital public, un arrêt de transport en commun, etc. sont à distance de marche. La distance jusqu'à la plage est de 1,3 km.

Oba Voyage Garden se compose de trois blocs résidentiels de 4 étages sur une superficie de 2 995 m2.

Tous les appartements ont une finition fine, carreaux de céramique sur le sol, portes intérieures et d'entrée, fenêtres insonorisées double vitrage, une cuisine aménagée dans le salon, une salle de bains entièrement équipée.

Date d'achèvement: livré en 2023.

Infrastructure:

Espace paysager avec jardin

Aménagement paysager

Piscine extérieure avec une section pour enfants et toboggans

Jacuzzi près de la piscine

Salle de bains et de détente

Ascenseurs

Salle de fitness

Sauna/hammam

Salle de massage

Salle de loisirs

Tennis de table, billard

Cinéma

Chambre des enfants

Aire de jeux pour enfants

Espace barbecue

Générateur de secours

Parking

Sécurité et vidéosurveillance 24/7

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.