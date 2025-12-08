Kartal, Turquie

Le complexe résidentiel est en construction dans la région de Kartal sur une superficie de 90 000 m2, la zone de paysage et d'infrastructure sociale est de 45 000 m2.Le complexe se compose de 12 blocs de 14 et 17 étages dans chaque bloc, le projet présente des aménagements de 1 + 1 à 3 + 1, …