  2. Turquie
  3. Kartal
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Istanbul
12
Antalya
86
Izmir
14
Alanya
4
Complexe résidentiel Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Kartal, Turquie
depuis
$249,188
Encompassant 2 281 appartements, offrant une vue panoramique sur la mer et les îles Princes, le complexe crée une fusion unique entre esthétique et confort :Duplex de jardin: Parfait pour ceux qui souhaitent vivre en harmonie avec la nature.Maisons de ville: Conçu pour ceux qui désirent des …
TRANIO
Complexe résidentiel Luxury apartments in the Avrupa Esentepe Kartal complex.
Kavisli Sokagi, Turquie
depuis
$400,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Le complexe résidentiel est construit sur une superficie de 40 000 m2 et une superficie paysagère de 29 000 m2. Lieu: Kartal district, Esentepe microdistrict. Un projet adapté à l'investissement et à l'obtention de la citoyenneté turque.Le complexe se compose de 12 blocs avec 14 étages dans …
Smart Home
Complexe résidentiel Modern and comfortable residence with two swimming pools and a kindergarten, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquie
depuis
$193,397
Nous offrons différents appartements avec une vue panoramique sur la mer et les îles.La résidence dispose de deux piscines intérieures, un parking de trois niveaux, une salle de conférence, une maternelle, un grand territoire paysagé, des terrains de jeux pour enfants et sportifs, un centre …
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquie
depuis
$422,650
Nous proposons des appartements spacieux et confortables avec différents aménagements (de 1 à 4 chambres).La résidence comprend des piscines et des espaces verts aménagés, un parking, des terrains de jeux pour enfants et des terrains de sport, une salle de fitness et un sauna, des restaurant…
TRANIO
Complexe résidentiel Kartal Seaview Family Homes
Kartal, Turquie
depuis
$261,723
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 25
An affordable seaview project has good finishing, architecture, view, environment, society and else. In the neighborhood, many shopping malls, marina&marina mall, easy access to corniche line, different metro lines, airport, multinational companies and industrial zones. Still have reasonable…
EOS Turkey Property
Immeuble Kartal Istanbul Apartment Compound
Kartal, Turquie
depuis
$128,417
Why this property؟ Luxury apartments in Kartal, the investment district of the Anatolian side of Istanbul. It is within walking distance of all major transport arteries in Istanbul. It has direct views of the Marmara Sea, the Princess Islands, and the Aydos Forest. There is a chance to purc…
Binaa Investment
Complexe résidentiel New guarded residence with swimming pools and a green area close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquie
depuis
$213,890
Nous offrons des appartements avec une vue panoramique sur la mer.La résidence dispose de la sécurité, une aire de jeux pour enfants, un espace vert, des piscines intérieures et extérieures, un parking couvert, une salle de sport, un hammam et un sauna.Achèvement - décembre 2024.Emplacement …
TRANIO
Complexe résidentiel New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquie
depuis
$312,425
Nous offrons des appartements spacieux et de haute qualité avec différents aménagements. Certains appartements offrent une vue sur la mer et les îles.La résidence dispose d'une salle de sport et d'un centre de remise en forme, d'un sauna, d'une piscine intérieure, d'un hammam, d'un parking e…
TRANIO
Complexe résidentiel Spacious apartments with balconies, 400 metres from the sea, Kartal, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquie
depuis
$606,732
Le complexe résidentiel sur la côte de Kartal, le nouveau centre en développement d'Istanbul. Le projet dispose d'appartements spacieux avec 3-4 chambres. Il y a 2 résidences à chaque étage pour profiter d'une atmosphère calme et paisible. Chaque appartement dispose d'un grand balcon donnant…
TRANIO
Complexe résidentiel Apartments in a complex with luxurious infrastructure.
Kartal, Turquie
depuis
$242,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Le complexe résidentiel est en construction dans la région de Kartal sur une superficie de 90 000 m2, la zone de paysage et d'infrastructure sociale est de 45 000 m2.Le complexe se compose de 12 blocs de 14 et 17 étages dans chaque bloc, le projet présente des aménagements de 1 + 1 à 3 + 1, …
Smart Home
Complexe résidentiel High-rise residence with swimming pools, a spa area and a sports complex in the heart of Istanbul, Turkey
Kartal, Turquie
depuis
$482,496
Nous proposons des appartements avec vue sur la mer de Marmara et les îles Prince, des places de parking et des magasins.La résidence se compose de 5 bâtiments (3 résidentiels et 2 bureaux) et dispose de piscines extérieures et intérieures, une piscine pour enfantspiscine, un centre de fitne…
TRANIO
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquie
depuis
$261,799
Chaque rêve mérite une chance. Parfois, la vie devient telle que même les rêves sont éclipsés par elle. Composée d'un total de 227 appartements et créant une différence par son emplacement unique, des équipements sociaux complets et de nombreux privilèges, la résidence vous permet de vivre v…
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with shops and gym, close to airport and metro station, Kartal, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquie
depuis
$409,874
Le complexe résidentiel, se compose de 2 grands bâtiments et 270 appartements avec 2-3 chambres. En plus des appartements, le projet dispose de 335 places de parking, une piscine, une salle de sport équipée, un sauna et 4 boutiques.Emplacement et infrastructure à proximité Situé dans la zone…
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquie
depuis
$240,040
Le nouveau complexe résidentiel avec différents types d'appartements: deux chambres, trois chambres et quatre chambres.En plus des appartements, le projet a des terrains de jeux pour enfants, un parking intérieur et extérieur, une piscine extérieure, un bain turc, un sauna, une cafétéria, un…
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex with convenient infrastructure in the Kartal area, Istanbul, Türkiye
Kartal, Turquie
depuis
$241,511
Ce projet, construit sur un terrain total de 20 500 m2, est un complexe spécial qui répond aux besoins de la vie moderne et offre une vie paisible entrelacée avec la nature. Le projet, composé de 7 blocs, offre un espace de vie spacieux avec 884 appartements.Les appartements sont conçus pour…
TRANIO
Complexe résidentiel Kartal Coastal Homes
Kartal, Turquie
depuis
$239,589
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 30
EOS Turkey Property
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a parking and around-the-clock security close to the highway, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquie
depuis
$338,245
Nous offrons des appartements avec différents aménagements.La résidence dispose d'une piscine intérieure, d'un sauna, d'un terrain de basketball, d'une salle de sport, d'une aire de jeux pour enfants, d'un parking à deux niveaux, d'une sécurité 24h/24.Emplacement et infrastructure à proximit…
TRANIO
Complexe résidentiel High-rise residence with a swimming pool and working areas in the heart of Istanbul, Turkey
Kartal, Turquie
depuis
$247,715
Nous offrons des appartements avec une vue sur la mer et les îles Prince.La résidence comprend des espaces de travail, une piscine extérieure, une salle de sport, un club pour enfants, un espace spa.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans l'une des zones les pl…
TRANIO
Immeuble Kertal Istanbul Apartment Compound
Kartal, Turquie
depuis
$65,737
Why this property؟ The project area is one of the finest neighborhoods in Asian Istanbul, which has a promising future in real estate investment. Live in the highest point of Istanbul, and enjoy the magic of the fantastic view of the Marmara Sea and the Princess Islands. Close to the vital …
Binaa Investment
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquie
depuis
$193,993
Nous offrons des appartements avec des places de parking.La résidence comprend une maternelle, un parking, une piscine, une salle de sport, un café.Achèvement - décembre 2024.Emplacement et infrastructure à proximité Aéroport - 9,5 km (15 minutes)Pendik Marina - 6,8 km (10 minutes)Centre com…
TRANIO
Complexe résidentiel Apartments with terraces in a high-rise residence with a swimming pool and a panoramic view, near a metro station, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquie
depuis
$570,042
Nous offrons des appartements spacieux avec terrasses paysagées.La résidence dispose de terrasses et jacuzzis, d'une vue panoramique sur la mer, d'un supermarché, de cafés amd restaurants, d'une piscine extérieure, de courts de tennis et de basket-ball, de sentiers pédestres, de terrains de …
TRANIO
Immeuble Kartal Asian Istanbul Apartments Project
Kartal, Turquie
depuis
$92,093
Why this property؟ It is in a privileged location at the highest top of Asian Istanbul, with a magical view of the Marmara Sea, the Bosphorus, and the Princes' Islands. The project area is one of the most prominent commercial areas in Istanbul, the Asian side, which includes major brands an…
Binaa Investment
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a green area on the first sea line, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquie
depuis
$648,417
Nous offrons des appartements avec une vue panoramique sur la mer.La résidence comprend des saunas et des bains turcs, un espace vert, une sécurité, une aire de jeux pour enfants, des piscines intérieures et extérieures, une salle de sport, un garage, un restaurant et un café.Achèvement - dé…
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and panoramic views close to the coast, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquie
depuis
$586,225
Nous proposons des appartements avec terrasses et une vue panoramique sur la mer et les îles Princess.La résidence dispose de sentiers pédestres, sécurité, un sauna et un hammam, un espace vert, piscines intérieures et extérieures, un parking, une salle de sport, un terrain de sport.Emplacem…
TRANIO
Complexe résidentiel High-rise residence with a swimming pool and a sports center near the coast, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquie
depuis
$189,019
Nous proposons des appartements avec vue sur la mer et les îles Prince.La résidence dispose d'un centre sportif moderne, d'une piscine extérieure, d'un bain turc, d'un sauna et de hammams, d'un terrain de basketball et d'une aire de jeux pour enfants, d'une sécurité 24h/24 et d'un service de…
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and panoramic views near the coast, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquie
depuis
$187,054
Les caractéristiques complexes:Magnifique vue sur la mer panoramique et les îles PrinceZone vertePiscine extérieureCour de basketballCaféSalles à vapeurSaunasGymnase3 jeux pour enfantsSécurité 24 heures sur 24Espaces de stationnement intérieurs et extérieursEmplacement et infrastructure à pr…
TRANIO
Complexe résidentiel Nre residence with a large green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquie
depuis
$307,828
Nous proposons des appartements avec une vue panoramique sur les îles Princes et la mer de Marmara.La résidence dispose d'un grand parc avec jardins fleuris, arbres, promenades, pistes cyclables et de jogging, canaux, terrains de jeux pour enfants.Achèvement - décembre 2023.Emplacement et in…
TRANIO
Complexe résidentiel New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquie
depuis
$189,019
Nous offrons des appartements avec balcon et une vue sur la mer.La résidence dispose d'un grand espace vert, de salons et de sentiers pédestres, d'un centre de fitness, d'une aire de jeux pour enfants, d'une piscine, d'un garage de trois niveaux, d'une sécurité 24h/24.Emplacement et infrastr…
TRANIO
Complexe résidentiel Ready-to-move apartments from Istanbul's leading developer.
Kartal, Turquie
depuis
$380,800
Options de finition Аvec finition
Veuillez contacter nos spécialistes pour connaître la disponibilité et les prix des appartements.Ces dernières années, la région de Kartal est devenue de plus en plus attrayante pour l'investissement et la vie.Le complexe résidentiel est construit sur une superficie de 40 000 m2 et une super…
Smart Home
