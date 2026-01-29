  1. Realting.com
Résidence Modern and Elegant Project in Bayraklı
Résidence Modern and Elegant Project in Bayraklı
Résidence Modern and Elegant Project in Bayraklı
Résidence Modern and Elegant Project in Bayraklı
Résidence Modern and Elegant Project in Bayraklı
Bayrakli, Turquie
depuis
$695,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Le projet est situé dans la partie centrale de la ville, à 720 mètres de la mer, ce projet magique est situé au cœur du quartier Alsancak, près de l'échangeur de transport, à côté de l'un des plus grands hôpitaux privés d'Izmir - Medicana.LIEUUniversité Ege ..................................…
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Gumusluk, Turquie
depuis
$629,232
Nous offrons de nouveaux appartements de deux types:Appartements avec piscines privées et jardinsappartements avec terrasses au dernier étage.La résidence dispose d'une piscine extérieure et d'un parking.Achèvement - Décembre 2025.Installations et équipement dans la maison Appareils Siemens,…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Bornova, Turquie
depuis
$208,606
La présidence comprend deux piscines, un espace vert paysagé, un parking couvert.Installations et équipement dans la maison ClimatisationEmplacement et infrastructure à proximité Station de métro - 1 minuteUniversité - 1 minuteRing road - 2 minutesKonak - 10 minutesAéroport - 25 minutes
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Milas, Turquie
depuis
$805,023
Le complexe résidentiel de luxe comprend 80 maisons de deux étages et 20 maisons de ville à trois étages. Chaque maison dispose d'un terrain de 175 m2, piscine privée, jardin et parking. Les fenêtres donnent sur le lac. Le complexe possède également un terrain de volley-ball, de basket-ball …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Bogazici, Turquie
depuis
$213,628
Nous proposons des appartements et des villas avec vue panoramique sur la mer, le lac et les jardins.La résidence se compose de 132 appartements et 35 villas, et dispose de piscines, espaces verts paysagers, places de parking, un centre commercial, une aire de jeux pour enfants.Emplacement e…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Appartements Avec Vue Mer Près du Métro à Izmir Konak
Immeuble Appartements Avec Vue Mer Près du Métro à Izmir Konak
Immeuble Appartements Avec Vue Mer Près du Métro à Izmir Konak
Immeuble Appartements Avec Vue Mer Près du Métro à Izmir Konak
Immeuble Appartements Avec Vue Mer Près du Métro à Izmir Konak
Konak, Turquie
depuis
$906,362
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 32
Appartements Dans une Résidence à Izmir Konak Près du Métro et de la Mer Konak est connue comme le centre financier d'Izmir en raison de ses activités commerciales intenses et de son emplacement central. Situé au centre d'Izmir, en Turquie; Konak offre des moyens d'accès faciles à n'importe …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Complexe résidentiel Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Complexe résidentiel Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Complexe résidentiel Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Complexe résidentiel Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Gulluk, Turquie
depuis
$617,580
Il y a plusieurs villas dans le projet, situé dans la petite ville de pêcheurs de Gulluk. 8 km de l'aéroport de Bodrum/Milas. 40 km de la ville de Bodrum.Chaque maison dispose de piscines, parkings, terrasses pour la détente, salon et cuisine, 2-4 chambres, 2-3 salles de bains. Certains ont …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquie
depuis
$1,01M
Nous vous proposons une villa avec un jardin et une piscine, une terrasse, un barbecue.Installations et équipement dans la maison Appareils de cuisine (réfrigérateur, lave-vaisselle, lave-linge, four, plaque de cuisson intégrée, chauffe-eau électrique)TélévisionClimatisationEmplacement et in…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Complexe résidentiel Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Complexe résidentiel Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Complexe résidentiel Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Complexe résidentiel Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Konak, Turquie
depuis
$314,616
Combinant toutes les couleurs de la vie résidentielle, commerciale, culturelle, sportive, de divertissement et de shopping, le projet est situé dans le nouveau centre d'Izmir, l'une des villes les plus dynamiques du monde, avec un emplacement unique qui deviendra le centre du commerce et de …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Torba, Turquie
depuis
$915,251
Nous offrons des villas avec un grand jardin, une piscine 8 x 4 m avec une cascade, des terrasses, une vue panoramique, un parking extérieur pour 2 voitures.Installations et équipement dans la maison Cuisine moderne avec une îleCheminéeÉclairage LEDClimatisationAppareils intégrésVitres en al…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel MONTES BY MISSONI
Complexe résidentiel MONTES BY MISSONI
Complexe résidentiel MONTES BY MISSONI
Complexe résidentiel MONTES BY MISSONI
Complexe résidentiel MONTES BY MISSONI
Kizilagac, Turquie
depuis
$926,436
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Agence
Wabi Group
Laisser une demande
Immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme
Immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme
Immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme
Immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme
Immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme
Tchesmé, Turquie
depuis
$743,528
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Immobilier avec vue panoramique sur la mer dans un complexe à Çeşme Çeşme, située dans l'ouest d'Izmir, est une destination de vacances célèbre pour son air pur et ses plages au drapeau bleu. Avec sa beauté naturelle, ses restaurants célèbres, sa cuisine unique, sa marina, son architecture e…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Turgutreis, Turquie
depuis
$387,987
Nous offrons de nouveaux appartements et villas.Chaque villa dispose d'un grand jardin privé. Les appartements au rez-de-chaussée ont également des jardins.La résidence de luxe dispose d'un parking, de piscines communes, d'une plage privée.Installations et équipement dans la maison Climatisa…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Dagbelen, Turquie
depuis
$1,85M
Nous offrons des villas confortables et fonctionnelles avec jardins et piscines.Installations et équipement dans la maison Appareils de cuisine intégrés (hob, four, hotte, réfrigérateur, lave-vaisselle)Produits sanitaires duravitCheminéePorte en acierFenêtres coulissantes en aluminium avec v…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Kusadasi, Turquie
depuis
$301,216
Nous offrons des appartements fonctionnels et confortables avec balcons et vue sur le terrain de golf.La résidence dispose de sentiers pédestres, de piscines, d'une aire de jeux pour enfants et de terrains de sport, d'un parc aquatique, d'un bar et d'un restaurant.Emplacement et infrastructu…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Appartements Avec Vue Mer Près du Métro à Izmir Konak
Immeuble Appartements Avec Vue Mer Près du Métro à Izmir Konak
Immeuble Appartements Avec Vue Mer Près du Métro à Izmir Konak
Immeuble Appartements Avec Vue Mer Près du Métro à Izmir Konak
Immeuble Appartements Avec Vue Mer Près du Métro à Izmir Konak
Konak, Turquie
depuis
$488,502
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 32
Appartements Dans une Résidence à Izmir Konak Près du Métro et de la Mer Konak est connue comme le centre financier d'Izmir en raison de ses activités commerciales intenses et de son emplacement central. Situé au centre d'Izmir, en Turquie; Konak offre des moyens d'accès faciles à n'importe …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Konak, Turquie
depuis
$510,915
Nous offrons des appartements avec vue sur la mer avec des terrasses spacieuses.La résidence dispose d'un centre de remise en forme, d'un sauna et d'un bain à vapeur, d'un café, d'un restaurant et d'un bar à vitamines, de piscines intérieures et extérieures, d'une aire de jeux pour enfants, …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Konak, Turquie
depuis
$132,901
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 35
Appartements avec vue sur la mer près du métro à Izmir Konak Situé dans le centre-ville d'Izmir, Konak est l'un des pôles commerciaux les plus importants de la région égéenne de Turquie. Doté de nombreux services de transport, dont le métro, le tramway, le train et le bus, Konak bénéficie d'…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Konak, Turquie
depuis
$1,99M
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 35
Appartements avec vue sur la mer près du métro à Izmir Konak Situé dans le centre-ville d'Izmir, Konak est l'un des pôles commerciaux les plus importants de la région égéenne de Turquie. Doté de nombreux services de transport, dont le métro, le tramway, le train et le bus, Konak bénéficie d'…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements près de la mer dans un complexe fermé à Çeşme
Immeuble Appartements près de la mer dans un complexe fermé à Çeşme
Immeuble Appartements près de la mer dans un complexe fermé à Çeşme
Immeuble Appartements près de la mer dans un complexe fermé à Çeşme
Immeuble Appartements près de la mer dans un complexe fermé à Çeşme
Tchesmé, Turquie
depuis
$408,492
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Appartements en bord de mer à Çeşme avec de nombreuses commodités Çeşme est une région touristique de l'ouest d'Izmir, réputée pour ses plages Pavillon Bleu et son air pur. Avec son cadre naturel, ses restaurants réputés, sa cuisine unique, son port de plaisance, son architecture et son char…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquie
depuis
$1,46M
Nous vous proposons une villa meublée de luxe avec une piscine, un coin repas extérieur et un spa avec un sauna et un bain turc.Achèvement - avril 2025.Installations et équipement dans la maison Chauffage au solEmplacement et infrastructure à proximité L'établissement est situé à proximité d…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Appartements Vue Mer à Izmir Konak Près de la Station de Métro
Immeuble Appartements Vue Mer à Izmir Konak Près de la Station de Métro
Immeuble Appartements Vue Mer à Izmir Konak Près de la Station de Métro
Immeuble Appartements Vue Mer à Izmir Konak Près de la Station de Métro
Immeuble Appartements Vue Mer à Izmir Konak Près de la Station de Métro
Konak, Turquie
depuis
$504,067
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 21
Appartements dans une Résidence Bien Développée Avec Vue Sur Mer, Sécurité et Piscine Konak est un espace de vie cosmopolite situé dans un emplacement central à Izmir, Turquie. Avec diverses commodités commerciales et touristiques, Kordon offre diverses commodités. Célèbre sentier côtier de …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme
Immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme
Immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme
Immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme
Immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme
Tchesmé, Turquie
depuis
$1,02M
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Immobilier avec vue panoramique sur la mer dans un complexe à Çeşme Çeşme, située dans l'ouest d'Izmir, est une destination de vacances célèbre pour son air pur et ses plages au drapeau bleu. Avec sa beauté naturelle, ses restaurants célèbres, sa cuisine unique, sa marina, son architecture e…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Gulluk, Turquie
depuis
$541,839
Nous offrons des villas avec cheminées et de grands jardins.La résidence dispose d'un espace événementiel, d'un restaurant, de piscines, d'un aquapark, d'un terrain de sport, d'un barbecue, d'une salle de sport, de terrains de jeux pour enfants.Achèvement - mai 2024.Emplacement et infrastruc…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$291,311
Nous proposons des villas lumineuses avec vue panoramique et jardins.La résidence dispose d'un centre commercial, de terrains de jeux pour enfants, de sentiers pédestres et de jogging, d'un lac, d'une piscine et d'une salle de sport, de parcs et de jardins.Emplacement et infrastructure à pro…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
depuis
$699,147
Nous offrons des villas avec des places de parking.La résidence dispose d'une piscine commune de 220 m2 et d'une plage privée.Installations et équipement dans la maison ClimatisationEmplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à distance de marche de la plage
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Urla, Turquie
depuis
$2,22M
Le complexe résidentiel compte 73 villas individuelles dans la communauté avec différentes installations. L'aménagement paysager est une partie importante du projet, avec 85% de l'espace vert prévu pour chaque villa. En outre, le projet dispose d'un pont d'observation unique qui offre une vu…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Ölüdeniz, Turquie
depuis
$873,933
Nous offrons des villas avec piscines intérieures et extérieures, des jardins spacieux, saunas, jacuzzis et bains turcs, vue pittoresque.Achèvement - 2024.Installations et équipement dans la maison Chauffage au solCheminéeTélévision
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Milas, Turquie
depuis
$2,37M
Nous vous proposons des villas spacieuses et confortables avec piscines, jardins et salles à manger en plein air, vue pittoresque sur les collines, oliveraies et la mer, places de parking.Superficie du jardin - de 1 000 m2 à 3 700 m2.Les résidences sont en fait marque Six Senses Residences K…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Konak, Turquie
depuis
$380,896
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 35
Appartements avec vue sur la mer près du métro à Izmir Konak Situé dans le centre-ville d'Izmir, Konak est l'un des pôles commerciaux les plus importants de la région égéenne de Turquie. Doté de nombreux services de transport, dont le métro, le tramway, le train et le bus, Konak bénéficie d'…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Konak, Turquie
depuis
$295,444
Nous offrons des appartements avec des places de parking.La résidence dispose d'une salle de sport et d'une piscine.Achèvement - 2ème trimestre de 2025.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans le centre-ville, à 300 mètres d'une station de métro, à 4 km du port,…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Urla, Turquie
depuis
$2,38M
La résidence dispose d'une aire de jeux pour enfants, d'une piscine, d'une salle d'événements, d'un hammam, d'un espace barbecue, de courts de tennis et de basketball, d'espaces verts, d'une sécurité 24h/24.Achèvement - décembre 2023.Caractéristiques des appartements Chauffage au solEmplacem…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$718,568
Nous offrons des villas avec des places de parking et une vue sur la mer et la ville.La résidence dispose d'une piscine commune de 60 m2.Installations et équipement dans la maison ClimatisationEmplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans le centre de Bodrum
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury apartments and villas with three bedrooms in a pine forest.
Complexe résidentiel Luxury apartments and villas with three bedrooms in a pine forest.
Complexe résidentiel Luxury apartments and villas with three bedrooms in a pine forest.
Complexe résidentiel Luxury apartments and villas with three bedrooms in a pine forest.
Complexe résidentiel Luxury apartments and villas with three bedrooms in a pine forest.
Bodrum, Turquie
depuis
$264,001
Options de finition Аvec finition
Appartements et villas de trois chambres (3+1) de 131,4 m2 dans le complexe Neva Valeron Adabuku.Le complexe se compose de 198 résidences situées sur un terrain de 44 578 m2 à côté d'une forêt de pins dans la région d'Adabuku.Une jetée privée pour les résidents du complexe, transfert à la pl…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$990,458
Nous offrons des appartements avec des aménagements différents, Chaque maison dispose d'une piscine privée.La résidence dispose d'un quai et d'une plage, d'un restaurant et d'un concierge, d'une salle de sport, d'une piscine intérieure de 92 m2, d'un taxi maritime, d'aires de divertissement …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Appartements Vue Mer à Izmir Konak Près de la Station de Métro
Immeuble Appartements Vue Mer à Izmir Konak Près de la Station de Métro
Immeuble Appartements Vue Mer à Izmir Konak Près de la Station de Métro
Immeuble Appartements Vue Mer à Izmir Konak Près de la Station de Métro
Immeuble Appartements Vue Mer à Izmir Konak Près de la Station de Métro
Konak, Turquie
depuis
$403,493
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 21
Appartements dans une Résidence Bien Développée Avec Vue Sur Mer, Sécurité et Piscine Konak est un espace de vie cosmopolite situé dans un emplacement central à Izmir, Turquie. Avec diverses commodités commerciales et touristiques, Kordon offre diverses commodités. Célèbre sentier côtier de …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Konak, Turquie
depuis
$463,595
Nous offrons des appartements avec une vue panoramique sur la mer.La résidence comprend des espaces verts, des espaces lounge, des piscines intérieures et extérieures, des cafés, un centre de remise en forme, un sapa, un cinéma, des terrains de jeux pour enfants, une salle de conférence.Empl…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Konak, Turquie
depuis
$279,964
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 35
Appartements avec vue sur la mer près du métro à Izmir Konak Situé dans le centre-ville d'Izmir, Konak est l'un des pôles commerciaux les plus importants de la région égéenne de Turquie. Doté de nombreux services de transport, dont le métro, le tramway, le train et le bus, Konak bénéficie d'…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$1,69M
Nous offrons des villas avec jardins, piscines, parkings, vue sur la mer et la nature.La résidence comprend une terrasse, une piscine commune, un barbecue, un sauna et des espaces verts.Installations et équipement dans la maison ClimatisationChauffageAvantages Le rendement attendu est de 4 à…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$1,40M
Nous proposons des villas de luxe avec piscines de 38 m2, parkings, jardins.Installations et équipement dans la maison CheminéeClimatisationEmplacement et infrastructure à proximité Yalikavak est une ville située à 18 km de Bodrum
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Appartements près de la mer dans un complexe fermé à Çeşme
Immeuble Appartements près de la mer dans un complexe fermé à Çeşme
Immeuble Appartements près de la mer dans un complexe fermé à Çeşme
Immeuble Appartements près de la mer dans un complexe fermé à Çeşme
Immeuble Appartements près de la mer dans un complexe fermé à Çeşme
Tchesmé, Turquie
depuis
$603,455
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Appartements en bord de mer à Çeşme avec de nombreuses commodités Çeşme est une région touristique de l'ouest d'Izmir, réputée pour ses plages Pavillon Bleu et son air pur. Avec son cadre naturel, ses restaurants réputés, sa cuisine unique, son port de plaisance, son architecture et son char…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Gundogan, Turquie
depuis
$875,681
Nous offrons des villas, maisons de ville et appartements avec vue sur la mer.Les appartements au rez-de-chaussée ont des jardins privés.La résidence dispose d'une piscine commune.Emplacement et infrastructure à proximité Magasins - 5 minutesGare routière - 10 minutesPlage - 5 minutesAéropor…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$367,381
Nous offrons des appartements et des villas avec une vue sur la mer.La résidence dispose d'un espace vert, piscines décoratives, sécurité 24h/24 et vidéosurveillance, marche, jogging et pistes cyclables, jetée privée et plage, enfants; terrains de jeux, un mini golf, des zones de yoga et de …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Appartements près de la mer dans un complexe fermé à Çeşme
Immeuble Appartements près de la mer dans un complexe fermé à Çeşme
Immeuble Appartements près de la mer dans un complexe fermé à Çeşme
Immeuble Appartements près de la mer dans un complexe fermé à Çeşme
Immeuble Appartements près de la mer dans un complexe fermé à Çeşme
Tchesmé, Turquie
depuis
$812,343
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Appartements en bord de mer à Çeşme avec de nombreuses commodités Çeşme est une région touristique de l'ouest d'Izmir, réputée pour ses plages Pavillon Bleu et son air pur. Avec son cadre naturel, ses restaurants réputés, sa cuisine unique, son port de plaisance, son architecture et son char…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$349,573
Nous offrons des appartements avec vue sur la mer et la nature, des places de parking, des terrasses ou des jardins.Chaque appartement dispose d'une entrée privée.La résidence dispose d'une piscine de 60 m2.Achèvement - décembre 2024.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquie
depuis
$932,196
Nous proposons des villas élégantes de haute qualité avec piscines intérieures et extérieures, grands jardins, saunas et bains turcs, grandes terrasses et zones de barbecue, vue sur la mer.Caractéristiques des appartements Rez-de-chaussée : un salon, une cuisine, une piscine terrasse.Premier…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Konak, Turquie
depuis
$428,620
Nous offrons des appartements avec des places de parking, des balcons spacieux et une vue sur la mer et la ville.La résidence dispose d'une école et d'un terrain de sport, d'un parking et d'un garage, de zones de yoga et de pilates, de piscines intérieures et extérieures pour enfants et adul…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquie
depuis
$248,710
La résidence dispose d'une piscine avec un bar, un centre de remise en forme, sécurité.Achèvement - mai 2025.Installations et équipement dans la maison Armoire de cuisine intégréeEmplacement et infrastructure à proximité Plage d'Oludeniz - 10 kmPromenade Fethie - 3 kmAéroport de Dalaman - 60 km
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Konak, Turquie
depuis
$301,951
La présidence dispose de piscines et de sécurité.Installations et équipement dans la maison ClimatisationEmplacement et infrastructure à proximité Ring road - 700 mètresStation de métro - 4 kmUniversité - 4 kmAéroport - 30 km
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$298,452
Nous offrons des villas et des maisons avec des jardins privés.La résidence de style traditionnel comprend un centre commercial, une aire de jeux pour enfants, des sentiers pédestres et jogging, des jardins et des parcs, un lac, une salle de sport et des piscines.Achèvement - décembre 2023.E…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Complexe résidentiel Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Complexe résidentiel Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Complexe résidentiel Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Complexe résidentiel Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Gumusluk, Turquie
depuis
$1,24M
Chaque villa est située sur son propre terrain avec une piscine extérieure de 30 m2, 10x3 m de taille et 1,8 m de profondeur. Le projet de construction prévoit différents aménagements des villas, la superficie varie de 390 à 460 m2. Le projet prévoit également la conception du paysage - les …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$512,917
Nous offrons des villas avec piscines, de grands jardins, vue sur la forêt et le lac, un parking.La résidence dispose d'une plage privée, d'une sécurité 24h/24 et d'une vidéosurveillance.Achèvement - décembre 2024.Installations et équipement dans la maison Appareils de cuisine (cuisine, cuis…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$308,790
Nouveau projet d'investissement - un complexe résidentiel unique situé à Bodrum à seulement 300 mètres de la mer. Les caractéristiques complexes:appartements entièrement meublés300 mètres de la côtepiscinegaragepanneaux solairesGénérateurWi-FiAvantages Ce projet est idéal pour les loyers d'u…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$2,28M
Nous offrons des villas avec piscines à débordement, jardins, terrasses, maisons d'hôtes, vue panoramique sur la mer et la marina, places de parking.Achèvement - juin 2023.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans la rue principale, à 2 minutes de la marina
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Konak, Turquie
depuis
$316,358
Il s'agit d'un immeuble de 50 étages d'une longueur de 173 mètres. Il existe différents types de résidences de 1+1 à 4+1 dans le projet. De la compréhension architecturale emblématique aux espaces de vie, de la qualité des matériaux utilisés aux détails élégants qui reflètent la rigueur du c…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$990,458
Nous proposons des villas avec piscines et parkings.La résidence avec vue sur la mer dispose d'une plage, d'une marina et d'un taxi maritime, d'un restaurant et d'un service de conciergerie, d'une salle de sport, d'une piscine intérieure de 92 m2, d'un club, d'un centre de spa.Emplacement et…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Milas, Turquie
depuis
$425,314
La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, d'une piscine, d'un parking, d'un service de conciergerie.Installations et équipement dans la maison Cuisine intégréeEmplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à 15 minutes de l'aéroport de Bodrum et à 30 minutes du centre-ville
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Menemen, Turquie
depuis
$360,491
Nous offrons des appartements avec balcon.La résidence dispose de piscines intérieures et extérieures, d'une salle de fitness, d'un sauna, d'un hammam et d'un bain turc.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à proximité des arrêts de transports publics, des centres…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Konak, Turquie
depuis
$641,982
Nous offrons des appartements avec une vue panoramique sur la mer.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située sur la première ligne de mer
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Konak, Turquie
depuis
$689,649
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 35
Appartements avec vue sur la mer près du métro à Izmir Konak Situé dans le centre-ville d'Izmir, Konak est l'un des pôles commerciaux les plus importants de la région égéenne de Turquie. Doté de nombreux services de transport, dont le métro, le tramway, le train et le bus, Konak bénéficie d'…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Appart-hôtel Wyndham Hotel Rooms with Rental Income Guarantee!
Appart-hôtel Wyndham Hotel Rooms with Rental Income Guarantee!
Appart-hôtel Wyndham Hotel Rooms with Rental Income Guarantee!
Appart-hôtel Wyndham Hotel Rooms with Rental Income Guarantee!
Appart-hôtel Wyndham Hotel Rooms with Rental Income Guarantee!
Naldoken Mahallesi, Turquie
depuis
$152,200
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Vous voulez gagner un revenu passif en dollars sans les tracas ? Votre chance – TRYP by Wyndham appartements à Izmir!En tant que propriétaire d'une chambre d'hôtel en Turquie, vous n'avez rien à faire – la marque mondiale Wyndham Hotels fait tout pour vous. Vous recevez simplement votre reve…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Complexe résidentiel Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Complexe résidentiel Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Complexe résidentiel Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Complexe résidentiel Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Bodrum, Turquie
depuis
$1,84M
Un projet exclusif qui peut profiter à la fois de la paix et du divertissement. Alors que la verdure environnante offre un aperçu de la nature, l'architecture innovante combine texture moderne et authenticité régionale. Le projet est conçu pour vous faire sentir spécial avec sa plage privée …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New guarded residential complex in Izmir, Turkey
Konak, Turquie
depuis
$250,326
La présidence se compose d'appartements et de bureaux, et dispose d'une sécurité 24 heures sur 24.Achèvement - février 2026.Installations et équipement dans la maison ClimatisationEmplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans le centre de Bayrakli, à 5 minutes à pied…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$1,75M
Nous offrons des villas lumineuses et confortables avec piscines et jardins.La résidence est décorée d'une rivière naturelle pittoresque.Caractéristiques des appartements Chaque maison comprend un grand salon-salle à manger et une chambre au rez-de-chaussée, et 3 chambres à l'étage supérieur…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Gulluk, Turquie
depuis
$1,56M
Nous offrons des villas avec de grands jardins, piscines, parkings, une vue panoramique sur la mer et les montagnes.La résidence dispose d'une plage privée, d'un bar, d'un studio de yoga et de pilates, d'une sécurité, d'un parking.Achèvement - juin 2023.Installations et équipement dans la ma…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$1,75M
Nous offrons des villas avec jardins et piscines, dépendances, garages et places de parking.Achèvement - 2024.Installations et équipement dans la maison ClimatisationChauffage au solCuisine intégrée avec cuisinière Franke, four et hotteÉbénisterie de cuisineEmplacement et infrastructure à pr…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$427,257
Nous offrons des appartements avec des places de parking.Les appartements au rez-de-chaussée ont des jardins privés.La résidence dispose d'une piscine commune de 270 m2.Installations et équipement dans la maison ClimatisationEmplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Gocek, Turquie
depuis
$2,59M
Nous proposons des appartements spacieux avec une vue pittoresque, des terrasses et des balcons français.La résidence dispose d'un grand parc avec des étangs et des cascades, des enfants, des terrains de jeux, des installations sportives, un café, des piscines intérieures et extérieures.Achè…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$345,770
Nous proposons des appartements et des villas avec vue sur les montagnes, les oliveraies et les forêts.La résidence dispose de deux piscines et d'un coin salon, d'une sécurité 24h/24 et d'une vidéosurveillance.Achèvement - décembre 2024.Installations et équipement dans la maison Appareils de…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Konak, Turquie
depuis
$196,219
Le projet se compose de deux bâtiments de 4 étages avec 121 appartements avec 1-2 chambres.Caractéristiques:piscine extérieurezones paysagèresSécurité 24 heures sur 24Parking intérieur et extérieurAchèvement - octobre 2025.Emplacement et infrastructure à proximité Le projet est entouré de pa…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquie
depuis
$524,360
Nous offrons des appartements avec terrasses et une vue panoramique.Certains appartements disposent de piscines privées.La résidence dispose de piscines et d'un bar, d'une piscine intérieure chauffée, d'une salle de sport, d'un sauna, d'une sécurité 24h/24, d'un garage souterrain et d'un par…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquie
depuis
$873,933
Nous proposons des appartements avec terrasses et une vue panoramique sur le golfe.La résidence dispose d'un garage, d'une sécurité 24h/24, d'un service de conciergerie, de piscines pour enfants et adultes, d'une salle de sport, d'un sauna et d'un bar de la piscine.Achèvement - mars 2024.Ins…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Complexe résidentiel Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Complexe résidentiel Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Complexe résidentiel Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Complexe résidentiel Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Milas, Turquie
depuis
$1,49M
Un complexe luxueux et confortable construit sur 72 mille m2 de terrain avec 194 villas. Le projet combine architecture contemporaine et unicité, chaque villa a une vue sur la mer avec 2 grandes terrasses, 4 chambres, 3 salles de bains et un salon spacieux.Le complexe dispose d'un restaurant…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Gumusluk, Turquie
depuis
$1,49M
Nous offrons des villas premium avec piscines, jardins, parkings, vue sur la mer.Il y a une sécurité 24 heures sur 24.Achèvement - décembre 2024.Installations et équipement dans la maison Système "Smart Home"Ébénisterie de cuisineChauffage au solClimatisationSystème d'irrigation automatiqueE…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$457,625
Nous offrons des villas avec des jardins et une vue panoramique sur le lac.La résidence dispose de deux piscines et d'une plage de sable, d'une piscine pour enfants, de restaurants et de boutiques, d'un centre de remise en forme, d'espaces verts aménagés, d'une sécurité 24h/24 et d'une vidéo…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Prestigious residence with a swimming pool, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$309,518
Nous offrons des appartements avec des places de parking.La résidence dispose d'une piscine commune de 120 m2.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans un quartier prestigieux en bord de mer
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Dagbelen, Turquie
depuis
$631,563
Nous offrons des appartements avec balcons, terrasses, jardins.La résidence dispose de deux piscines.Installations et équipement dans la maison Appareils de cuisine intégrés (hob, four, hotte, réfrigérateur, lave-vaisselle)Produits sanitaires duravitFenêtres coulissantes en aluminium avec vo…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$681,668
Nous offrons des villas avec piscines de 60 m2.La résidence dispose de deux piscines, des places de parking, une aire de jeux pour enfants, une sécurité 24h/24.Achèvement - mai 2024.Installations et équipement dans la maison Système "Smart Home"ClimatisationChauffage au solSystème d'irrigati…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Ölüdeniz, Turquie
depuis
$413,662
Nous proposons des appartements meublés avec terrasses et une vue sur les montagnes.La résidence comprend 4 grandes piscines, un restaurant et un bar.Achèvement - mai 2024.Installations et équipement dans la maison ClimatisationAvantages Revenu locatif élevé garanti.Emplacement et infrastruc…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Appartements
Immeuble Appartements Avec Vue Mer Près du Métro à Izmir Konak
Immeuble Appartements Avec Vue Mer Près du Métro à Izmir Konak
Immeuble Appartements Avec Vue Mer Près du Métro à Izmir Konak
Immeuble Appartements Avec Vue Mer Près du Métro à Izmir Konak
Konak, Turquie
depuis
$1,51M
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 32
Appartements Dans une Résidence à Izmir Konak Près du Métro et de la Mer Konak est connue comme le centre financier d'Izmir en raison de ses activités commerciales intenses et de son emplacement central. Situé au centre d'Izmir, en Turquie; Konak offre des moyens d'accès faciles à n'importe …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Immeuble Appartements dans un complexe sécurisé avec piscine à Izmir Konak
Konak, Turquie
depuis
$1,33M
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 35
Appartements avec vue sur la mer près du métro à Izmir Konak Situé dans le centre-ville d'Izmir, Konak est l'un des pôles commerciaux les plus importants de la région égéenne de Turquie. Doté de nombreux services de transport, dont le métro, le tramway, le train et le bus, Konak bénéficie d'…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Konak, Turquie
depuis
$716,283
La résidence dispose de cafés et restaurants, d'un garage, d'un centre de remise en forme, d'une piscine extérieure et d'une piscine pour enfants, d'une aire de jeux pour enfants, d'une salle de conférence, d'un sauna, d'un bain à vapeur et d'un espace de yoga, d'une sécurité 24h/24, d'un se…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Complexe résidentiel Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Complexe résidentiel Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Complexe résidentiel Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Complexe résidentiel Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Tchesmé, Turquie
depuis
$1,35M
Options de finition Аvec finition
Prix à partir de 1 155 000 EURLuxueux appartements et villas avec vue sur la mer à Cesme sur la première ligne, avec une plage privée et un concept d'hôtel et de spa dans la région d'Ilica sont à vendre.Les appartements et villas font partie du complexe Swissotel Luxury Spa Resort & Hotel su…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Tchesmé, Turquie
depuis
$1,33M
Nous proposons des appartements avec vue sur la mer.La résidence dispose d'un café, d'un spa, d'une salle de fitness, d'un parking souterrain, de piscines, d'une aire de jeux pour enfants, d'un système de sécurité.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à quelques m…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Complexe résidentiel Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Complexe résidentiel Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Complexe résidentiel Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Complexe résidentiel Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Konak, Turquie
depuis
$328,296
Le projet à Izmir, la ville principale de la côte égéenne de Turquie, est un complexe moderne de 3 bâtiments. Il est situé sur la première côte dans un quartier calme du centre-ville.Il y a 469 appartements avec terrasses spacieuses dans les bâtiments résidentiels de ce complexe. Le troisièm…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Tchesmé, Turquie
depuis
$1,33M
La résidence dispose d'un parking, de piscines, de jardins, de terrains de jeux pour enfants, d'un centre de remise en forme, d'un spa.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à proximité d'une école, une maternelle, un supermarché, un hôpital.Plage - 300 mètresHôpit…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquie
depuis
$699,147
Nous offrons des villas avec piscines, jardins, terrasses, saunas et bains turcs, salon et barbecue.Caractéristiques des appartements Rez-de-chaussée : une cuisine, un salon avec cheminée et accès à la terrasse de la piscine, une chambre à deux lits avec salle de bains, une chambre double av…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Complexe résidentiel Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Complexe résidentiel Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Complexe résidentiel Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Complexe résidentiel Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Ölüdeniz, Turquie
depuis
$746,128
Nous offrons des villas avec des façades en verre, de grands solariums et jardins.La résidence se compose de villas et appartements modernes premium, et dispose d'une piscine extérieure.Achèvement - juin 2024.Caractéristiques des appartements Chaque villa comprend une cuisine avec un salon, …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Furnished three bedroom villas on the beach.
Complexe résidentiel Furnished three bedroom villas on the beach.
Complexe résidentiel Furnished three bedroom villas on the beach.
Complexe résidentiel Furnished three bedroom villas on the beach.
Complexe résidentiel Furnished three bedroom villas on the beach.
Bodrum, Turquie
depuis
$704,004
Options de finition Аvec finition
Villa en bord de mer de trois chambres à Gumusluk.Entouré de forêts de pins, au bord de la mer d'azur, ce projet exclusif sur une superficie de 72 000 m2 offre une vie au niveau d'un hôtel cinq étoiles.Le projet dispose de 194 villas, chacune d'entre elles est l'incarnation du luxe et du sty…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Complexe résidentiel Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Complexe résidentiel Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Complexe résidentiel Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Complexe résidentiel Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Bodrum, Turquie
depuis
$2,77M
Options de finition Аvec finition
Résidences et villas duplex luxueuses dans le complexe de luxe Povera Residences & Villas sur la première ligne.Seulement 76 villas et 234 résidences sur un terrain de 150 000 m2.Vue panoramique sur la mer, une plage privée de 1200 mètres de long, service d'hôtel complet au niveau du luxe.Ré…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$553,491
Nous offrons des villas avec terrasses de 15 m2, jardins, vue sur la ville.La résidence dispose d'une piscine commune, d'une aire de jeux pour enfants, d'un parking, d'une sécurité 24h/24.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à proximité de l'ancienne ville de Ped…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Menemen, Turquie
depuis
$246,611
Nous offrons des appartements spacieux avec de grands balcons, vue panoramique et hauts plafonds.Certains appartements ont des jardins privés.La résidence dispose de six piscines et toboggans d'eau, un salon, un centre de spa, un terrain de basket, une salle de jeux pour enfants, un parking,…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$2,04M
Nous offrons des villas avec piscines, des espaces de salon, des places de parking.Achèvement - 2024.Installations et équipement dans la maison Grandes fenêtresCuisines modernesSystème "Smart Home"Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans un quartier calme et pittoresque
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Gundogan, Turquie
depuis
$1,69M
Nous offrons des appartements prestigieux avec différents plans et une vue panoramique. Le complexe résidentiel dispose d'un service de conciergerie 24h/24, d'une plage privée de drapeau bleu, d'un restaurant, de terrasses et de jardins, d'un service de nettoyage à sec, d'une aire de jeux po…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme
Immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme
Immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme
Immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme
Immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme
Tchesmé, Turquie
depuis
$882,416
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Immobilier avec vue panoramique sur la mer dans un complexe à Çeşme Çeşme, située dans l'ouest d'Izmir, est une destination de vacances célèbre pour son air pur et ses plages au drapeau bleu. Avec sa beauté naturelle, ses restaurants célèbres, sa cuisine unique, sa marina, son architecture e…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Tchesmé, Turquie
depuis
$2,04M
Le projet se compose de 77 villas indépendantes confortables et de 45 appartements avec des aménagements différents.Chaque villa dispose d'une piscine de 35 m2 et d'un jardin.Le projet comporte:Parcterrains de sportzones vertesSalle de sportpiscine extérieureclubzone d'événementzones assises…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Torba, Turquie
depuis
$718,568
Nous offrons des villas confortables, appartements et appartements duplex avec terrasses.La résidence dispose d'une piscine, d'un sauna, d'un parking, d'un jardin.Caractéristiques des appartements Villas : 2 chambres, une salle de bains principale, un salon, une cuisine, une salle de bains c…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Villas with private gardens and car parks, with panoramic views of Bodrum and Gümbet Bay, Turkey
Complexe résidentiel Villas with private gardens and car parks, with panoramic views of Bodrum and Gümbet Bay, Turkey