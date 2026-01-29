Konak, Turquie

Le projet à Izmir, la ville principale de la côte égéenne de Turquie, est un complexe moderne de 3 bâtiments. Il est situé sur la première côte dans un quartier calme du centre-ville.Il y a 469 appartements avec terrasses spacieuses dans les bâtiments résidentiels de ce complexe. Le troisièm…