  2. Turquie
  3. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Turquie

Antalya
1
Région méditerranéenne
26
Région de Marmara
15
Istanbul
11
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Didim, Turquie
depuis
$293,383
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
3-Bed Detached Villa with Private Pool – Traditional Didim Villa Detached three -bed villa in Altinkum for sale. A traditional property in Altinkum. Bargain Didim investment property. We at Turkish Home Office are pleased to present this traditional detached villa in Didim for sale clo…
Développeur
Polat Group
Villa Project in İstanbul
Villa Project in İstanbul
Basaksehir, Turquie
depuis
$810,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 240–300 m²
3 objets immobiliers 3
Superficie totale du terrain : 57 000 m2 177 villas et jardin privé pour chaque villa Type de villa : 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 Gamme de tailles de villa : 214 m2 à 300 m2 Gamme de superficies de jardin : 63 m2 à 509 m2 Revêtement extérieur spécial en pierre naturelle 2 parkings pour chaque v…
Agence
Mehal Group
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Urla, Turquie
depuis
$1,23M
L'année de construction 2023
Surface 223 m²
2 objets immobiliers 2
Urla is a global destination with its nature, preserved historical texture, coastline and people. Listen to the voice of the leaves saying good morning to you. Feel the heat of the sun hitting your face through the leaves. The Project Urla is not only a site of detached houses, but a world t…
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Karon Phuket
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Dosemealti, Turquie
depuis
$1,62M
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
LARES VILLAS are two separate projects consisting of 10 and 24 luxury villas in Antalya. It is carried out under the guarantee of GEYLAN COMPANY. They are high security villas. Each villa has a private pool. there are 5 bedrooms and a living room. all bedrooms have a bathroom and a dressing …
Développeur
GEYLAN COMPANY ( lares villas )
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Aliaga, Turquie
depuis
$254,018
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 3
Aliaga Shakranlar district of Izmir   3 + 1 triplex 1st floor: 1 lounge with kitchen 2nd floor: 2 bedrooms and a bathroom  3rd floor: 1 bedroom and terrace  Total area: 100 m2 The project will be commissioned in July 2023. Near the sea on foot 1 minute Cafes, res…
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Chalet Stone House
Chalet Stone House
Didim, Turquie
depuis
$561,619
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Maison de campagne indépendante en pierre à Didim – Superbe maison en pierre à vendre en TurquieSitué sur un grand terrain pour garantir l'intimité, ce cottage en pierre a été construit à l'origine il y a 14 ans et se trouve à seulement 5 minutes à pied du centre du village de Greenhill pour…
Développeur
Polat Group
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Basaksehir, Turquie
depuis
$496,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Il n'y a pas d'autre choix que de s'en servir.Il s'agit d'un programme d'études et d'études.Il n'y a pas de différence entre les deux.- две сюальни.Il n'y a pas de problème.Il y a des gens qui ne sont pas là.Il y a des gens qui ont besoin d'aide.ссе таунхаусы сдаются с солной отделкой, котор…
Agence
Smart Home
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Buyukcekmece, Turquie
depuis
$769,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Le projet de villa est situé à Buyukcekmece, à savoir Kumburgaz du côté européen d'Istanbul, une zone connue pour sa belle nature et son climat agréable.Les villas sont construites sur une superficie de 7 700 m2 et se composent de 18 villas privées et indépendantes d'une beauté, d'une splend…
Agence
Smart Home
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Bodrum, Turquie
depuis
$2,57M
Options de finition Аvec finition
L'art du luxe moderne au cœur de Yalikavak.Villas - un projet exclusif de 10 300 m2, composé de 10 villas, incarne l'équilibre parfait de l'intimité, de l'esthétique et du confort technologique dans l'une des zones les plus prestigieuses de la côte Égée.Le projet est situé à Yalikavak, la pe…
Agence
Smart Home
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Didim, Turquie
depuis
$304,879
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Brand New 3-Bed Luxury Detached Villa in Altinkum For Sale-Family Holiday Home in Didim.  Didim is the name of the peninsula and its district centre, Didim district center is the center of all shopping and transportation routes of the peninsula and is very close to the peninsula’;s best k…
Développeur
Polat Group
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Bodrum, Turquie
depuis
$784,707
Options de finition Аvec finition
Villa duplex de trois chambres avec vue sur le lac à Adabuku.Le complexe de villa est situé à 700 mètres de la mer, se compose de 80 duplex (2 étages) 3 + 1, et 20 triplex (3 étages) 4 + 1, à proximité il ya des magasins, des restaurants et un marché hebdomadaire.Nombre d'étages: 2, 3Nombre …
Agence
Smart Home
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Bodrum, Turquie
depuis
$3,45M
Options de finition Аvec finition
Villas de luxe de cinq chambres dans le quartier pittoresque de Gölköy.Le complexe de villas conçu par le célèbre architecte Emre Arolat est situé dans la baie de Demirbükü, l'une des baies les plus exclusives de Bodrum.Ce projet en bord de mer est situé sur un terrain de 120 000 m2, compren…
Agence
Smart Home
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Kargicak, Turquie
depuis
$473,805
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 3
Роскошная вилла с видом на море в Алании Район Каргыджак расположен в 18 км на восток от Алании. Район Каргыджак славится жилыми комплексами премиум класса и видами на море и горы. Жилые комплексы расположены на холмах каскадным способом, чтобы не перекрывать вид другим домам. В Каргыд…
Agence
ALANYA INVESTMENT
Villa Luxury Villa in İstanbul
Sariyer, Turquie
depuis
$5,16M
Options de finition Аvec finition
1 objet immobilier 1
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Six bedroom villa near the sea
Villa Six bedroom villa near the sea
Ozgurluk Caddesi, Turquie
depuis
$960,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Le projet de villa est situé à Buyukcekmece, à Kumburgaz du côté européen d'Istanbul, à 7 minutes de la plage de Kumburgaz, une zone connue pour sa belle nature et son climat agréable.Le complexe de villas est construit sur une superficie de 15 500 m2 et se compose de 30 villas indépendantes…
Agence
Smart Home
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Kargicak, Turquie
depuis
$373,705
-This beautifully designed villa located in Kargicak, Alanya boasting with modern architecture flanked by natural green areas   The fully detached private villa that enjoys the stunning panoramic views of Alanya city and nature. This 5 bedroom villa offers 350 sqm living space in 3 floors an…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Yaylali, Turquie
depuis
$557,796
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 3
EXPERIENCE WILLS PROJECT TEAM Project area: 4 536 m2 br /Total number of villas: 11 Location: Kargicak / Alanya / Antalya br /Distance to the center of Alanya - 12 km br /Gazipasha Airport: 23 kmbr Antalya Airport: 130 km br /The bird's distance to the sea: 550 m br /Distance to the sea by c…
Agence
Sun World Real Estate
Villa 4+1 Villa in Kuşadası
Région Égéenne, Turquie
depuis
$713,017
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
1 objet immobilier 1
Aydin Kusadasi Villa duplex 200 m2 Private pool 5 rooms 4 bedrooms 4 bathrooms
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa A Uniquely Beautiful Project
Tchesmé, Turquie
depuis
$2,52M
L'année de construction 2024
2 objets immobiliers 2
All doors in the villa will open to the sea The villa on Ayasaranda is saturated with the Aegean soul. The villa consists of 3 floors. In front of the villa there is a private swimming pool and behind the pool there is direct access to the beach and the sea. The windows offer views of the Ae…
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Didim, Turquie
depuis
$243,368
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Stunning 3 Bedroom Semi-Detached Villa in Akbuk-Holiday Home For Sale in Didim This 3 bedroom semi-detached villa is a magnificient piece of architecture for sale in Didim Akbuk, which comprises open living spaces with a shared swimming pool. The semi-detached villa with nature and sea vi…
Développeur
Polat Group
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Alanya, Turquie
depuis
$265,865
3+1 penthouse Square area 200 m2 Infrastructure: Swimming pool Generator Elevator Security Private closed area To the sea 400 meters Aydat 1000 euros per year
Agence
Basic Apartment Real Estate
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Bodrum, Turquie
depuis
$959,086
Options de finition Аvec finition
Villa individuelle de trois chambres avec vue directe sur la mer à Gundogan.Le complexe est situé à 100 mètres de la mer, a sa propre plage avec 3 jetées en bois, zone de bain de soleil, piscine, restaurant sur la plage et une aire de jeux, 550 mètres au centre de Gundogan.Nombre d'étages: 2…
Agence
Smart Home
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Dosemealti, Turquie
depuis
$1,36M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Surface 350 m²
1 objet immobilier 1
LARES VÍLLALAR, Antalya'da 10 ve 24 lüks villadan oluşan iki ayrı projedir. GEYLAN ŞÍRKETì güvencesi altında yürütülmektedir. Yüksek güvenlikli villalardır. Sa villada özel havuz bulunmaktadır. Tesiste 5 yatak odası ve bir oturma odası bulunmaktadır. Tüm yatak odalarında banyo ve giyinme oda…
Développeur
GEYLAN COMPANY ( lares villas )
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Didim, Turquie
depuis
$224,647
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Excellent 3-Bedroom Semi-Detached Villa For Sale in Didim -Holiday Home For Sale in Didim We are pleased to offer this spacious 3 bedroom semi-detached villa on a private complex with a large shared swimming pool. It is ideal both for a holiday home or year round living home in Didim Turk…
Développeur
Polat Group
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Bodrum, Turquie
depuis
$982,337
Options de finition Аvec finition
Villa duplex de trois chambres avec vue sur le lac à Adabuku.Le complexe de villa est situé à 700 mètres de la mer, se compose de 80 duplex (2 étages) 3 + 1, et 20 triplex (3 étages) 4 + 1, à proximité il ya des magasins, des restaurants et un marché hebdomadaire.Nombre d'étages: 2, 3Nombre …
Agence
Smart Home
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Bodrum, Turquie
depuis
$3,34M
Options de finition Аvec finition
Villa de luxe dans le centre de la zone pittoresque de Yalikavak. Bodrum - la perle de la côte égéenne de Turquie!La villa est située dans un complexe, un service de navette est organisé à la plage publique, qui est 1.2 km, au centre et la marina pour les yachts Yalikavak - 1.3 km, et à l'aé…
Agence
Smart Home
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Oba, Turquie
depuis
$644,859
Options de finition Аvec finition
Prix:meublé 600 000 EURnon meublés 550 000 EURConvient pour la citoyenneté turque et le permis de séjour.Nous vous proposons une villa exclusive de classe premium 4 + 1 avec une superficie totale de 250 m2 située dans l'un des quartiers les plus pittoresques d'Alanya - Oba.Chambres: 4 + 1Nom…
Agence
Smart Home
Villa Modern villa for sale in Alanya
Kargicak, Turquie
depuis
$148,414
-Beautifull 3 bedroom modern villa with stunning sea views for sale in Alanya, Kargıcak.  the new built villa located up on hill in Kargıcak becasue of located up on hill it has great sea and nature view and also plenty of privacy. It has easy access to beach and centrum.  this atractive vil…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Villa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Villa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Alanya, Turquie
depuis
$668,792
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
A vendre nouveau projet de villas avec citoyenneté turque à Alanya Date de début du projet : 30.04.2024 Date d'achèvement du projet : 30.12.2025     Nous sommes fiers de vous présenter notre projet SES ELEGANCE, qui est situé dans la région de TEPE à Alanya et offre une vue pittoresque !   N…
Agence
AxA property
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Bodrum, Turquie
depuis
$2,62M
Options de finition Аvec finition
Le complexe est construit sur une superficie de 13 500 m2, se compose de 18 villas de style espagnol avec vue panoramique dégagée sur la merVilla Fiesta est l'une des villas les plus idéalement situées dans le complexe, avec vue panoramique sur la mer et une piscine privée.La propriété compr…
Agence
Smart Home
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Bodrum, Turquie
depuis
$1,74M
Options de finition Аvec finition
Villa de luxe de cinq chambres dans le quartier pittoresque de Yalikavak sur la côte égéenne de Turquie!Le complexe est construit sur une superficie de 9600 m2, seulement 18 villas, situé à 5 km de la marina de Yalikavak, à 3 km du centre de Gumusluk, et seulement 450 mètres de la mer et des…
Agence
Smart Home
Maison de ville Villa 4+1 in the Aren Life Villalari complex in the Bashiskele area | Izmit
Maison de ville Villa 4+1 in the Aren Life Villalari complex in the Bashiskele area | Izmit
Izmit, Turquie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
This villa complex is located in the province of Kocaeli, in the Basiskele suburb of Izmit. Located in the Basiskele-Tinaztepe neighborhood, one of Kocaeli's most popular residential areas, this exclusive villa project offers a privileged lifestyle thanks to its proximity to the city cent…
Agence
Smart Home
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Kizilagac, Turquie
depuis
$3,78M
Options de finition Аvec finition
Villas et résidences haut de gamme avec un concept et des services d'hôtel 5 étoiles, situé sur une superficie de 150.000 m2, et une plage privée de 1200 mètres.À 50 km du complexe se trouve l'aéroport de Bodrum, à 8 km de Yalikavak Marina, à 15 km du centre de Bodrum.Villa 4 + 1 - 219 m24 c…
Agence
Smart Home
Villa VILLA FOR SALE IN BAHÇEŞEHİR
Arnavutkoy, Turquie
depuis
$497,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Surface 360 m²
1 objet immobilier 1
VILLA À VENDRE À BAHÇEŞEHİR NOUS OFFRONS LA POSSIBILITÉ DE PAIEMENT échelonné avec un acompte de 50 % pendant 6 à 26 MOIS Le projet au style de vie moderne et à l'architecture italienne est situé à Bahçeşehir et se compose de 4+1 villas avec jardins. Le projet, composé de 232 villas sur…
Agence
Mehal Group
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Kargicak, Turquie
depuis
$270,755
Options de finition Аvec finition
VillaAlanya/Kargicak3+1 surface 195 m2Terrain 300 m2Entièrement meubléVue pittoresque de la SEAZone cuisineLuxueux salon3 chambres2 salles de bainsGrand balcon et terrassePiscine privéeZone de loisirsGarageStationnementTerritoire privé fermé850 m de la merPRIX RÉDUITS À LA VENTE URGENTE
Agence
Smart Home
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Bodrum, Turquie
depuis
$3,34M
Options de finition Аvec finition
Ces villas uniques incarnent la splendeur architecturale, ce qui en fait le projet le plus extraordinaire de Bodrum.Le complexe se compose de seulement 10 villas exclusives, avec un accent fort sur la confidentialité et la sécurité. Chaque villa est spéciale à sa manière, faisant du complexe…
Agence
Smart Home
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Didim, Turquie
depuis
$416,686
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Brand New 4-Bedroom Detached Villa For Sale in Yesilkent-300m from the beach The modern and luxurious villa, which has been completely completed with its perfect exterior and decoration, is an ideal investment for a holiday and year-round living house on the Aegean coast of Didim with its…
Développeur
Polat Group
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Kizilagac, Turquie
depuis
$932,000
Options de finition Аvec finition
Shelton Magia Bodrum est un complexe unique de 104 villas de luxe situées sur un territoire de 30 000 m2, entouré de nature pittoresque et de paysages à couper le souffle.Nombre d'étages: 2Nombre de chambres: 3Nombre de salons: 1Nombre de salles de bains: 3Superficie totale : 140 m2Jardin pr…
Agence
Smart Home
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Kargicak, Turquie
depuis
$309,641
-A beautiful villa with stunning panoramic sea view in Alanya, Kargicak. This modern 3-bedroom villa with pool for sale in Alanya, Kargicak is newly built with latest materials and technology.  This modern 3 bedroom villa located in Kargicak, Alanya. Kargicak is prestige district for luxury …
Agence
Basic Apartment Real Estate
Village de chalets Polat Green Park Complex
Village de chalets Polat Green Park Complex
Didim, Turquie
depuis
$86,650
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Endless Greenery View Apartments – Une opportunité à ne pas manquer avec un plan de paiement sans intérêt jusqu'à 36 moisEndless Greenery View Apartments – Une opportunité à ne pas manquer avec un plan de paiement sans intérêt jusqu'à 36 mois…Le plus bel état du temps…À Didim, qui est étroit…
Développeur
Polat Group
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Alanya, Turquie
depuis
$452,721
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
3+1, 4+1, 5+2 Villas à vendre en Turquie, situées à Alanya. Acompte de 25 % + versements sur 24 mois Plan de paiement flexible. Citoyenneté turque incluse ! Pour plus de détails, contactez-nous !
Agence
AxA property
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Kesefli, Turquie
depuis
$196,324
Pokoje: 2+1 Liczba pięter: 2 Powierzchnia: 136 m² 400 metrów od morza. Kamienica znajduje się w dzielnicy Keşevli, pomiędzy Kargicak i Demirtaş. Rok budowy: 2008 Najważniejsze cechy: W pełni umeblowane Oddzielna kuchnia Salon 1 łazienka 2 toalety Ogród Taras z g…
Agence
Smart Home
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Kargicak, Turquie
depuis
$409,590
Options de finition Аvec finition
A furnished villa in the 5-star Granada Residence complex with all the amenities is for sale. The villa is located on a hill with views of the Mediterranean Sea, mountains, and the city. Layout: Rooms: 4 + 1 Floors: 2 House area: 350 m² Land area: 250 m² Villa features…
Agence
Smart Home
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Didim, Turquie
depuis
$234,706
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Excellente villa mitoyenne de 3 chambres à vendre à Didim - Maison de vacances en TurquieCe développement de luxe de villas modernes à Didim à vendre, un complexe de villas mitoyennes dans la petite mais très populaire station balnéaire d'Altinkum. Villa mitoyenne moderne de 3 chambres à Alt…
Développeur
Polat Group
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Bodrum, Turquie
depuis
$700,490
Options de finition Аvec finition
Villa en bord de mer de trois chambres à Gumusluk.Entouré de forêts de pins, au bord de la mer d'azur, ce projet exclusif sur une superficie de 72 000 m2 offre une vie au niveau d'un hôtel cinq étoiles.Le projet dispose de 194 villas, chacune d'entre elles est l'incarnation du luxe et du sty…
Agence
Smart Home
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Buyukcekmece, Turquie
depuis
$1,10M
Options de finition Аvec finition
Le projet de villa est situé à Buyukcekmece, à 400 mètres de la mer, à 1 km de la route D-100, à 1,5 km de l'hôpital d'État, à 2 km du lac Buyukcekmece, à 6 km du Centre international des expositions et à 30 km de l'aéroport d'Istanbul.Les villas disposent de jardins spacieux privés, piscine…
Agence
Smart Home
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Bodrum, Turquie
depuis
$2,27M
Options de finition Аvec finition
Villa de quatre chambres avec vue sur la mer à Bodrum.Nombre d'étages: 2Nombre de chambres: 4Nombre de salons: 1Nombre de salles de bains: 5Surface totale : 250 m2Surface du terrain: 381 m2Jardin privéPiscine privéeParking privéSystème à domicile intelligentPanneaux solairesSystème de chauff…
Agence
Smart Home
Villa ALANYA
Villa ALANYA
Alanya, Turquie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Surface 235 m²
1 objet immobilier 1
ALANYA BEKTASVUE PANORAMIQUE DE L ' ALANYA5+1 VILLA TRIBLEX4 BATHROOMS – 4 WCPOOL PRIVÉGARDEN PRIVÉEENTREPRISE PRIVÉEPARKING PRIVÉBBQ PRIVÉFULLY FURNISCASTLE ET VUE MERCENTRE ALANYA 3 KMZone VILLA de 350 m2580 m2 Zone de terrassement
Agence
Ogenusproperty
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Didim, Turquie
depuis
$492,085
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
4-Bedroom Detached Villa For Sale in Yesiltepe-Holiday Home in Didim esiltepe is 15 km from Didim center, 8 km from Bafa lake, 10 km from Akbuk and 5 km from Fevzipasa beach. Thanks to its fascinating nature, it is one of the places where silence prevails, olive trees, various flowers and…
Développeur
Polat Group
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Alanya, Turquie
depuis
$313,912
-This villa in Alanya is for the lovers of the modernist style. The luxury contemporary sea view villa in Alanya has a breathtaking sea view Highlights of this sea view Villa in Alanya-Only 700 meters to the beach -Elevator to every villa terraces -Private car parking and swimming pool -walk…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Bodrum, Turquie
depuis
$850,000
Options de finition Аvec finition
La villa est située à 6 km du centre de Yalikavak (marina, promenade avec cafés, restaurants et magasins) dans un complexe avec piscine, a sa propre plage avec une jetée, ainsi qu'un transfert à / de la plage.Nombre d'étages: 2Nombre de chambres: 3Nombre de salles de bains: 2Distance jusqu'à…
Agence
Smart Home
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Gaziemir, Turquie
depuis
$327,187
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
A Wonderful Nature View And Clean Air. -Our Villa Has 3+1 Rooms, 125 m2 Net -Our Villa Has 2 Floors, Its Front will Never Closed, *There is an en-suite bathroom in the bedroom *Open Kitchen *2 km to Ring Road *Optimal 2 km *Airport 10 km Please contact for more information
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Didim, Turquie
depuis
$283,484
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Key Ready Luxurious 3-Bed Detached Villa For Sale in Akbuk-2nd Home in Turkey Akbuk, one of the holiday regions of Didim, has a long and perfect coastline, and there are large and small coves named after Akbuk Bay, where all the color tones of green and blue meticulously merge. It is the …
Développeur
Polat Group
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Didim, Turquie
depuis
$276,149
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Villas individuelles modernes et luxueuses prêtes à emménager à Didim Altinkum, Turquie. Maisons de luxe dans un emplacement privilégié à Didim, situées à environ 4 km de D-Marin à Didim, la région offre la tranquillité et un style de vie de retour à la nature ainsi qu'un accès facile au cen…
Développeur
Polat Group
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Didim, Turquie
depuis
$243,368
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Sea View 3-Bed Semi-Detached Villa For Sale in Didim-Turkey Property in Didim,  Didim has been a highly popular holiday resort for a number of years, with a host of resorts located on the peninsula’;s shores, small traditional fishing villages to elite yachting resorts, with the main hub …
Développeur
Polat Group
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Basiskele, Turquie
depuis
$1,88M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Country Bahçecik project is located on an area of 15.300 m2, as 12 mansions, each more exclusive than the other. Each of our mansions has an area of 964 m2 and consists of 8 rooms and a living room. Enjoy living in four seasons in the project, which opens the doors of luxury and difference t…
Développeur
Zeray Construction Inc
Villa 4+1 Villa in İzmir
Yenibagarasi Mahallesi, Turquie
depuis
$817,966
L'année de construction 2023
Our 2 luxury triplex villas with 225 m2 4+1 detached 50m2 pool in a 650m2 plot with a magnificent view, right next to Foçaköy, Yenibağarası neighborhood are for sale at the end of June. 1st class materials are used in the houses of our Villa with a very special view, 50m2 veranda, 50m2 c…
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Kayapinar, Turquie
depuis
$583,445
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
1 objet immobilier 1
New project of residential complex Begonvilla Calm green in an ecologically clean area 3 floors villa Gross 280 m2 Netto 256 m2 4+2 4 bedrooms 2 halls Underfloor heating system Fireplace Terrace with fireplace Open pool Open otopark Green private pl…
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Village de chalets Doesemealti Villa
Village de chalets Doesemealti Villa
Dosemealti, Turquie
depuis
$714,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 365 m²
1 objet immobilier 1
Deschemalts — is an area that has a natural beauty and a charming atmosphere. Deschalta, with its lush green forests, towering hills and clean air — is a paradise for nature lovers and those who are looking for a peaceful and peaceful place to live. Especially the Dösemealty area offers t…
Agence
Realty World Green Gayrimenkul
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Didim, Turquie
depuis
$643,989
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Villa individuelle de luxe de 4 chambres à Altinkum - Maison neuve à vendre à DidimCette magnifique villa individuelle de 4 chambres comprend une architecture moderne avec une fenêtre cintrée du sol au plafond sur deux étages, permettant à la lumière naturelle d'illuminer la villa toute la j…
Développeur
Polat Group
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Didim, Turquie
depuis
$331,622
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Newly Built 3-Bed Detached Villa For Sale in Akbuk-650m from the Beach 3 bedrooms, private pool, private garden and 650m from the sea in Akbuk. Excellent newly built detached villa for sale. It is located in the area of Akbuk, where low-rise detached villas with nature and sea views ar…
Développeur
Polat Group
Village de chalets Zeray Country Akmeşe
Village de chalets Zeray Country Akmeşe
Karaabdulbaki Mahallesi, Turquie
depuis
$1,05M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 411 m²
1 objet immobilier 1
Our project has 35 villas on an area of 26.000 m2 with its clean air, magnificent nature and unique stone house concept in the Akmeşe region of Kocaeli. We have options from 129 m2 to 441 m2 of garden square meters in our villas, all of which are 5+1 duplexes, with a living area of 411 m2.…
Développeur
Zeray Construction Inc
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Bodrum, Turquie
depuis
$1,40M
Options de finition Аvec finition
Villa de luxe à vendre dans le quartier pittoresque de Yalikavak. Bodrum - la perle de la côte égéenne de Turquie!Nombre d'étages: 2Nombre de chambres: 7Nombre de salles de bains: 5Surface totale: 340 m2Surface du terrain: 800 m2Distance jusqu'à la mer: 500 mètresSaunaGymnaseCheminéeSol chau…
Agence
Smart Home
Chalet Farmhouse For Sale
Chalet Farmhouse For Sale
Cinarkoy Mahallesi, Turquie
depuis
$1,41M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 155 m²
1 objet immobilier 1
Our farm is in Kemalpaşa Ören Yaka locality. There are two separate numbered 2-storey houses with water and electricity, a small single-storey house, a warehouse and a covered animal roof, and outbuildings in the land. Our farm is 140 m2 and has 2 bedrooms, 1 living room and open kitchen, 2…
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa
Villa
Degirmendere, Turquie
depuis
$687,738
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Développeur
IKY GROUP ALANYA
Villa Four bedroom villa with views of Alanya and the sea.
Villa Four bedroom villa with views of Alanya and the sea.
Alanya, Turquie
depuis
$610,729
Options de finition Аvec finition
Suitable for Turkish citizenship! Furnished four-bedroom villa with a private pool overlooking the sea, mountains, and fortress. Rooms: 4+1 Floors: 2 Bedrooms: 4 Kitchen-living room: 1 Bathrooms: 4 Dressing room: 1 Villa area: 270 m² Plot area: 450 m² This villa c…
Agence
Smart Home
Villa Four and five bedroom villas.
Villa Four and five bedroom villas.
Buyukcekmece, Turquie
depuis
$1,32M
Le complexe du parc Feza comprend 22 villas de 3 types différents, d'un étage ou de deux étages.Caractéristiques de la maison:Maison 1 surface: 422 m2 / 265 m2Maison 2 surface: 588 m2 / 347 m2Nombre d'étages: 2Nombre de chambres : 4, 5Nombre de salles de bains: 3,4Salle du personnel : 1Toute…
Agence
Smart Home
Villa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Villa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Alanya, Turquie
depuis
$282,951
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Projet de nouvelles villas à vendre à Alanya pour la citoyenneté turque Pour la citoyenneté, des villas à vendre à Alanya Tepe sont disponibles. Piscines extérieures Activité complète Options 2+1, 3+1, 4+1 Acompte + versement Date de fin : 30.05.2025
Agence
AxA property
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Bodrum, Turquie
depuis
$525,000
Villa de deux chambres avec vue panoramique sur la mer dans un quartier pittoresque de Bodrum.La villa est située à 6 km du centre de Yalikavak (marina, promenade avec cafés, restaurants et magasins) dans un complexe avec piscine, dispose d'une plage privée avec une jetée.Nombre d'étages: 2N…
Agence
Smart Home
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Bodrum, Turquie
depuis
$830,000
Options de finition Аvec finition
Villa individuelle avec quatre chambres à 800 mètres de la mer.Nombre d'étages: 2Nombre de chambres: 4Nombre de salles de bains: 4Superficie totale : 200 m2Surface du terrain: 500 m2Distance jusqu'à la mer: 800 mètresParking extérieur privéChauffage au solSystème de climatisationPour plus d'…
Agence
Smart Home
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Bodrum, Turquie
depuis
$4,10M
Options de finition Аvec finition
Villa de luxe de six chambres à coucher à Turkbuku..La villa se trouve à 1,3 km de la Marina Turkbuku et du Yacht Club, à 1,5 km du centre commercial Macro et à 14 km de Yalikavak.Nombre d'étages: 3Nombre de chambres: 6Salons: 2Cuisine séparée: 1Nombre de salles de bains: 5Chambre séparée 1 …
Agence
Smart Home
Village de chalets 4+1 Villa in Aydın
Bahcearasi, Turquie
depuis
$372,963
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Didim Altinkum Çamlık 4 villas (2 twins) for sale Each villa 4+1 240m2 3 floors 5 rooms 1 salon 4 bedrooms Separate kitchen 2 bathrooms 3 toilets Each villa has its own private pool B-B-Q Alcove Car park To the sea 850 meters
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Bodrum, Turquie
depuis
$3,34M
Options de finition Аvec finition
Villa de luxe à vendre dans la zone pittoresque de Yalikavak. Bodrum, à 600 mètres de la marina.Nombre d'étages: 2Nombre de chambres: 4Nombre de salles de bains: 4Appartement séparé avec 1 chambre, cuisine et salle de bains pour une bonne ou un invité.Distance jusqu'à la mer: 600 mètresGrand…
Agence
Smart Home
Villa Villa in Didim
Didim, Turquie
depuis
$822,712
Options de finition Аvec finition
1 objet immobilier 1
Villa for sale in Akbuk Didim -3 storey twin villa -250 m2 -3+1 -4 rooms -1 salon -3 bedrooms -3 bathrooms -chic terrace overlooking the sea -First line from the sea -The sea view will never close -There is a road in front of the house and the beach and the s…
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Dikili Villa Project
Dikili, Turquie
depuis
$296,688
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Izmir district Dikili to the sea and the beach 20 meters 120 m2 gross 100 m2 net 3+1 duplex 3 bedrooms 1 saloon with fireplace Bathroom 1 Bathroom 2 Fireplace in the house sea ​​view
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Zeray Kırsal Sapanca
Villa Zeray Kırsal Sapanca
Akcay, Turquie
depuis
$704,060
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Kırsal Sapanca project is positioned as 26 villas on an area of 16,400 m2. Each of our villas has an area of 295 m2 and consists of 4 rooms and 1 living room. The garden areas of our villas start from 150 m2 and reach up to 540 m2. There is a 24/7 security system in the compound. Each of our…
Développeur
Zeray Construction Inc
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Urla, Turquie
depuis
$2,23M
L'année de construction 2025
Surface 374–476 m²
7 objets immobiliers 7
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of the Aegean Urla,  with 73 villas on 80,845.32 square meters. There will be 3 types of villas as 5+1/6+1/7+1. Each villa will have its own solar energy infrastructure on the roof,  pool and parking lot…
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Akbuk, Turquie
depuis
$459,278
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Villa individuelle moderne de 5 chambres avec vue imprenable sur la mer et la nature à Akbuk. Une maison moderne construite sur un terrain privé de 410 m2 avec une grande piscine privée et des espaces de vie extérieurs. Investissement immobilier idéal à Didim.Chez Turkish Home Office, nous s…
Développeur
Polat Group
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Tchesmé, Turquie
depuis
$608,846
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
On the shores of the Aegean Sea, the paradise of Dalyan Sakizlyka  Territory of the Residential Complex 7500 m2  The project consists of 2 blocks, each block has its own pool  Villa Square: Gross: 120 m2 Neto: 85 m2 1. Floor: - Yard - Hall - Open kitchen - bathr…
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Villa in Antalya
Muratpasa, Turquie
depuis
$976,299
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
1 objet immobilier 1
-Antalya, Kaş Location -Kalkan district -Stunning sea view -9 villas -4 villas for sale -Each villa is located on a plot of 500 m2 -Villa area 300 m2 -4+1 villa -1 open saloon with kitchen -4 bedrooms -1 toilet -4 bathrooms -1 sauna -Underfloor heating sy…
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Alanya, Turquie
depuis
$443,262
Options de finition Аvec finition
Chambres: 3+2Nombre d'étages: 3Salles de bains: 2Balcon: 3Superficie de la villa: 170 m2Villa meublée avec trois chambres et une piscine privée donnant sur la mer et la forteresse.La villa se compose de 3 étages. Salon combiné et cuisine au 1er étage, 3 chambres au 2ème étage et un penthouse…
Agence
Smart Home
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Kargicak, Turquie
depuis
$408,288
Options de finition Аvec finition
Adaptation for Turkish citizenship - USD 400,000 can be added to the Tapu. Furnished villa with en-suite bedrooms and a private pool overlooking the sea, in the Kargicak area. Features: 4 bedrooms 2 living rooms 2 balconies 3 bathrooms Heat fields Villa area: 360 m² P…
Agence
Smart Home
Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Sariyer, Turquie
depuis
$1,70M
Options de finition Аvec finition
Nous vous présentons une villa de 5 chambres de 410 m2 dans le quartier de Sariyer.Caractéristiques de la maison:5 chambres2 salons5 salles de bainsPiscine communeStationnementDans un rayon de plusieurs kilomètres du complexe il y a des centres commerciaux, des universités publiques et privé…
Agence
Smart Home
Villa Costa Marina Villaları
Villa Costa Marina Villaları
Beylikduzu, Turquie
depuis
$1,17M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
An boutique villa project which only 11 units there in West Istanbul Marina Area. Each unit has full privacy with private pool, garden. Easy access to beach, Marina Mall and other landmarks on the west Istanbul side, meanwhile. the prices below the average of the district.
Agence
EOS Turkey Property
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Akbuk, Turquie
depuis
$534,989
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Villas individuelles avec vue panoramique sur la mer à Akbuk, situées à quelques minutes en voiture de l'aéroport de Milas-Bodrum.Villas individuelles modernes et luxueuses prêtes à être construites à Akbuk. Entourées de nature dans l'élite d'Akbuk, à courte distance de la plage et du centre…
Développeur
Polat Group
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Bodrum, Turquie
depuis
$930,000
Options de finition Аvec finition
A vendre 3 villas avec 3 chambres de 150 m2 - 170 m2 au centre de Bodrum avec vue panoramique sur la mer et la ville.Piscine privéeAppareils de cuisine intégrésArmoires intégréesSystème de refroidissement VRFChauffages au sol dans la villaStationnementJardinPour plus d'informations sur ce pr…
Agence
Smart Home
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Bodrum, Turquie
depuis
$469,336
Options de finition Аvec finition
Villas de trois chambres (3+1) de 131,4 m2 dans le complexe Neva Valeron Adabuku.Le complexe se compose de 198 résidences situées sur un terrain de 44 578 m2 à côté d'une forêt de pins dans la région d'Adabuku.Une jetée privée pour les résidents du complexe, transfert à la plage, service de …
Agence
Smart Home
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Mahmutlar, Turquie
depuis
$800,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Foreign real estate from 40,000 $. FREE CONSULTATION. HELP IN RECEIVING THE RESIDENT STATUS. We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to 20%; - financial guara…
Agence
DDA Real Estate
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Didim, Turquie
depuis
$288,049
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Brand new modern and luxury key ready semi-detached villas with private pool and garden for sale in Didim Turkey.  Located in Hisar Mahallesi, which is close to the quiet and peaceful small residential area of Didim, Mavisehir, the 4-bedroom villa with a perfect is an unmissable real esta…
Développeur
Polat Group
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Kargicak, Turquie
depuis
$615,012
Designed to luxury standards, this exceptionally good detached villa with private pool in Alanya boast with luxury finishes and high-quality materials. This luxury villa has a landscaped private garden, private pool, and panoramic views out towards the sea. This property is a part of the 5-s…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Didim, Turquie
depuis
$243,368
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Villa mitoyenne de 3 chambres à vendre à Altinkum - 2ème maison en Turquie.Située à Hisar Mahallesi, à proximité du petit quartier résidentiel calme et paisible de Didim, Mavisehir, la villa de 3 chambres avec un parfait est un investissement immobilier incontournable à Didim.La villa mitoye…
Développeur
Polat Group
Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Basaksehir, Turquie
depuis
$1,40M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Le complexe se compose de 7 villas indépendantes.Villa de quatre étages avec huit chambres (8 + 1), d'une superficie de 436 m2, avec piscine privée et parking souterrain.Toutes les villas sont livrées entièrement fini, ce qui sera fait selon les normes de qualité les plus élevées à partir de…
Agence
Smart Home
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Mentese, Turquie
depuis
$820,324
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Surface 245 m²
2 objets immobiliers 2
-Kocacalis beach 1-2 minutes -Villa 4+1 with pool -Plot 470 m2 -Villa area 245 m2 -3 floors -Open saloon with kitchen -4 bedrooms -4 bathrooms -1 toilet -Underfloor heating system -Central electric heating and cooling of premises -Electric gates and auto wat…